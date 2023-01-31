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Депутат партии Зеленского назвал секретаря СНБО Украины Данилова фальшивым и лживым чиновником

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Депутат партии Зеленского назвал секретаря СНБО Украины Данилова фальшивым и лживым чиновником

Депутат подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому парламентской партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу назвал секретаря СНБО Украины Алексея Данилова фальшивым и лживым чиновником.


Возмущение украинского парламентария вызвали слова Данилова, заявившего, что всё чаще появляющиеся видео, на которых запечатлены случаи агрессивной раздачи повесток украинским гражданам - якобы провокации Москвы и российская пропаганда.

По словам Данилова, очередная волна мобилизации на Украине "проходит спокойно и взвешенно". Секретарь украинского СНБО также призвал "фильтровать информацию из мессенджеров".

Не ограничившись этим, Данилов добавил, что у украинских центров комплектования стоят очереди желающих присоединиться к ВСУ.

Секретарь СНБО Данилов известен своими резкими заявлениями в адрес России, а также своим весьма сомнительным прошлым. В 90-е годы он был членом одной из луганских ОПГ. Ветеринар по образованию, Данилов также занимался мошенническими схемами.

Оба сына Данилова, давно достигнувшие призывного возраста и вполне подпадающие под призыв в ВСУ, в настоящее время находятся в США и отправляться в "бахмутскую мясорубку" не торопятся, что, однако, не мешает секретарю украинского СНБО способствовать отправке туда менее удачливых сограждан, не имеющих родственников среди украинской власти.

В партии "Слуга народа", комментируя заявления Данилова о призыве, отметили, что секретарь Совнацбеза банально лжёт.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:55
    +4
    Ну врет он и что? Это на окраине это нонсенс?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:59
      +1
      Хорошая мира при плохой игре.Так получается.
      . 29 января нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский с трагическим лицом поведал своим уцелевшим после года боевых действий избирателям, что ВСУ находятся в крайне тяжёлой ситуации в районе Бахмута и Угледара.Фактически верховный главнокомандующий признал, что его армия терпит поражение и фронт может быть в любое время прорван сразу в двух критически важных точках.


      .Вопреки расчётам украинского генштаба, потери оказалось некем восполнять. Насильственная мобилизация, конечно, идёт, но как доверять оружие десяткам тысяч людей, не желающим воевать? Они в лучшем случае при первой возможности сдадутся в плен, в худшем же неизвестно против кого могут использовать своё оружие отчаявшиеся «герои», стремящиеся любой ценой избежать отправки на верную смерть в бахмутскую и другие мясорубки, предупредительно создаваемые для ВСУ российской армией и добровольцами. То пушечное мясо, которое всё же удаётся загнать на передовую, бездарно гибнет, не успев даже ничему научиться, кадровых обстрелянных бойцов становится всё меньше, дезертировать начинают уже офицеры бригадного звена.


      Если фронт рухнет, а он может рухнуть в любой момент, о чём прекрасно осведомлены и Зеленский, и Залужный, то наличными резервами стабилизировать его и остановить бегущую и распадающуюся армию, связав боем входящие в прорыв российские подвижные резервы, будет практически невозможно. Без тяжёлой техники и снарядов танки не остановить, хоть какой героизм проявляй.Тем более что наличные резервы ВСУ связаны. Они охраняют белорусскую границу (порядка 20 тысяч человек), побережье в районе Одессы и Николаева (примерно такая же группировка, включая ВМСУ), тылы донецкого фронта в районе Днепропетровска и Запорожья (от 15 до 25 тысяч человек) и Киев (до десяти тысяч, не считая войск, расположенных на белорусской границе).Всё, что можно было снять с Западной Украины, включая пограничников, а также с участка Чернигов — Сумы — Харьков, уже брошено на фронт. Проблема пополнения действующей армии стоит настолько остро, что на 50% сокращена бронь для рабочих предприятий, работающих на оборону, и предприятий, обслуживающих критическую инфраструктуру.
      Фактически на Украине проводится тотальная мобилизация.

      https://dzen.ru/a/Y9eYCJdM9RGpF0Qj

      Верховная Рада уже вроде как готовит обращение,чтобы НАТО ввело войска.
      В Верховной раде собираются принять законопроект о разрешении войскам НАТО официально вести боевые действия на территории Украины. Так в Киеве намерены легализовать появление западных истребителей, которыми будут управлять иностранные летчики, а обслуживать – специалисты с Запада.

      Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

      https://www.politnavigator.net/verkhovnaya-rada-sobiraetsya-oficialno-prosit-nato-vvesti-vojjska.html

      .ситуация для ВСУ «критически изменилась».

      «И это главное, что хочу успеть сказать, пока есть связь. Честно говоря, я не понимаю, почему высшее политическое руководство государства сегодня не делает обращение к обществу, ведь стало очевидно, что после мобилизации Путин имеет не меньше 300-350 тысяч набранных и уже даже частично обученных мобилизованных орков.После назначения Герасимова мы имеем под его руководством еще 200 тысяч так называемых срочников. То есть сегодня вокруг Украины стоит орда, численностью как минимум в два с половиной раза больше, чем в феврале прошлого года.Да, у них меньше стало техники, а это война артиллерии, да, у них меньше стало танков, у них меньше стало снарядов… Но, тем не менее, полумиллионная орда – это очень серьезный вызов, и мы должны сегодня объявить максимальную мобилизацию не только фронта, но и тыла.И сегодня не существует причины, по которой человек может прятаться от мобилизации, потому что страны, на которую он рассчитывает может не стать. Сегодня ситуация снова вот такая критическая», – заявил Луценко.

      https://dzen.ru/a/Y9epH5dM9RGpGxag
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:21
        +3
        Секретарь СНБО Данилов известен своими резкими заявлениями в адрес России, а также своим весьма сомнительным прошлым. В 90-е годы он был членом одной из луганских ОПГ. Ветеринар по образованию, Данилов также занимался мошенническими схемами.

        Оба сына Данилова, давно достигнувшие призывного возраста и вполне подпадающие под призыв в ВСУ, в настоящее время находятся в США и отправляться в "бахмутскую мясорубку" не торопятся, что, однако, не мешает секретарю украинского СНБО способствовать отправке туда менее удачливых сограждан, не имеющих родственников среди украинской власти.

        Можно даже не сомневаться, что в случае опасности для своей собственной жизни Данилов окажется даже не в Киеве и вообще не на Украине, а в США со своми здоровыми и богатыми сынками за счёт своего разбойного в 90-х и преступно разбагатевшего на войне папашки!
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:33
        +1
        Алкаш Луценко косит под И. Сталина? Слишком похожа стилистика на приказ ,, ни шагу назад,,
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:17
      +1
      Данилову по должности положено врать, что с того.
      Пусть грызутся собаки на помойке в схватке за сладкую косточку. Это нормально.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:28
      0
      Цитата: Uprun
      Ну врет он и что? Это на окраине это нонсенс?

      И чему тут удивляться, если все знают ( даже в Вашингтоне), что на Украине врут все, ну ровно на 100%.
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:00
    +1
    Мосфильм...
    Это вам не студия "95 Квартал"!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:53
      +1
      Цитата: Смею_заметить_
      Это вам не студия "95 Квартал"!

      У нас до прихода к власти Зели, никто и не знал про "квартал-95". а сейчас все "знают".
  3. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:11
    +1
    Ещё, судя по манере одеваться (взять любое фото), этот данилов постоянго мёрзнет.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:21
      +2
      Бронежилет прячет, который не снимает даже когда спать ложится. Тревожит, что-то (?) "настоящего украинца" русского происхождения.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:19
    +2
    Депутат партии Зеленского назвал секретаря СНБО Украины Данилова фальшивым и лживым чиновником
    . В банке с пауками закончились мухи ... теперь пауки будут жрать друг друга, с удовольствием.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    0
    случаи агрессивной раздачи повесток украинским гражданам - якобы провокации Москвы и российская пропаганда.
    А я все ждал когда наконец объявят, что это происки Москвы и вот наконец Данилов разродился. А снято это конечно не на улицах украинских городов, а в Москве и не украинцами, а агентами ФСБ.
  6. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:19
    +1
    Дзинь-дзинь ... Пора проверять счета наворованного и съездить на "запасной аэродром" - проверить все ли готово к отвалу из страны попрошаек . Да , и вертолеты я не рекомендовал бы ...
  7. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 13:55
    +1
    В этой "новости" прекрасно всё...НО? нафига оно нам?
  8. Dos
    Dos Сегодня, 14:42
    0
    hi Един укроп - един начальник! А кто там правду говорит?