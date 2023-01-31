Депутат партии Зеленского назвал секретаря СНБО Украины Данилова фальшивым и лживым чиновником

Депутат подконтрольной президенту Украины Владимиру Зеленскому парламентской партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу назвал секретаря СНБО Украины Алексея Данилова фальшивым и лживым чиновником.Возмущение украинского парламентария вызвали слова Данилова, заявившего, что всё чаще появляющиеся видео, на которых запечатлены случаи агрессивной раздачи повесток украинским гражданам - якобы провокации Москвы и российская пропаганда.По словам Данилова, очередная волна мобилизации на Украине "проходит спокойно и взвешенно". Секретарь украинского СНБО также призвал "фильтровать информацию из мессенджеров".Не ограничившись этим, Данилов добавил, что у украинских центров комплектования стоят очереди желающих присоединиться к ВСУ.Секретарь СНБО Данилов известен своими резкими заявлениями в адрес России, а также своим весьма сомнительным прошлым. В 90-е годы он был членом одной из луганских ОПГ. Ветеринар по образованию, Данилов также занимался мошенническими схемами.Оба сына Данилова, давно достигнувшие призывного возраста и вполне подпадающие под призыв в ВСУ, в настоящее время находятся в США и отправляться в "бахмутскую мясорубку" не торопятся, что, однако, не мешает секретарю украинского СНБО способствовать отправке туда менее удачливых сограждан, не имеющих родственников среди украинской власти.В партии "Слуга народа", комментируя заявления Данилова о призыве, отметили, что секретарь Совнацбеза банально лжёт.