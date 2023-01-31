Чиновник Белого дома назвал причину отказа от поставок Украине истребителей F-16

Причина отказа состоит в том, что США сейчас поставляют Украине достаточно вооружений для военного успеха.

Мы ожидаем, что это оружие сыграет решающую роль в боевых действиях зимой и весной.

Американские журналисты попросили официального представителя Совета нацбезопасности Джона Кирби прокомментировать заявление Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты не планируют поставлять на Украине истребители F-16. Напомним, что Байден несколько часов назад сделал такого рода заявление, указав на то, что истребители Вашингтон Киеву поставлять не будет.Комментируя ситуацию, Джон Кирби заявил о том, что «отказ действительно озвучен».Кирби:Кирби напомнил, что часть тяжёлой техники уже поставляется Киеву, несколько пакетов военной помощи будет реализовано в ближайшее время. В частности, речь зашла и об отправке первой партии БМП «Брэдли» в количестве 60 единиц транспортным судном из порта в Южной Каролине. Ожидается, что на Украину БМП будут доставлены ближе к концу текущей недели или в начале следующей.Чиновник Белого дома:На Украине отказ Вашингтона от поставок истребителей пока официально не прокомментировали. При этом в Киеве продолжается обсуждение о том, как было бы замечательно, имей ВВС страны несколько десятков F-16 прямо сейчас.