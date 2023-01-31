Военное обозрение
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Чиновник Белого дома назвал причину отказа от поставок Украине истребителей F-16

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Чиновник Белого дома назвал причину отказа от поставок Украине истребителей F-16

Американские журналисты попросили официального представителя Совета нацбезопасности Джона Кирби прокомментировать заявление Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты не планируют поставлять на Украине истребители F-16. Напомним, что Байден несколько часов назад сделал такого рода заявление, указав на то, что истребители Вашингтон Киеву поставлять не будет.


Комментируя ситуацию, Джон Кирби заявил о том, что «отказ действительно озвучен».

Кирби:

Причина отказа состоит в том, что США сейчас поставляют Украине достаточно вооружений для военного успеха.

Кирби напомнил, что часть тяжёлой техники уже поставляется Киеву, несколько пакетов военной помощи будет реализовано в ближайшее время. В частности, речь зашла и об отправке первой партии БМП «Брэдли» в количестве 60 единиц транспортным судном из порта в Южной Каролине. Ожидается, что на Украину БМП будут доставлены ближе к концу текущей недели или в начале следующей.

Чиновник Белого дома:

Мы ожидаем, что это оружие сыграет решающую роль в боевых действиях зимой и весной.

На Украине отказ Вашингтона от поставок истребителей пока официально не прокомментировали. При этом в Киеве продолжается обсуждение о том, как было бы замечательно, имей ВВС страны несколько десятков F-16 прямо сейчас.
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7 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:40
    +1
    Ага. Как же! Отказались...
    Вы на его заточку посмотрите )
    Зарікалася свиня гімна не їсти... (стар. мало-рос. поговорка)
    1. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 13:52
      +1
      там ещё другая есть: зарекалась гапка не шпили-вили, да устала гапка зарекаться
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    0
    США сейчас поставляют Украине достаточно вооружений для военного успеха.
    Дежурная отговорка, чтобы отбиться от настырных журналистов. По мнению Кирби не стоит публично затрагивать болезненные для Киева темы.
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 13:06
    0
    Почему? А потому что Формоза - остров. И самолёты там нужнее будут.
  4. Волк
    Волк Сегодня, 13:06
    +2
    поступления запроса

    А кто будет поставлять самолёты противу самой сильной и эффективной ПВО в мире ? Это будет толко позор для их и тренировка для Руски ПВО и ВКС . Эти самолёты должни справится с С300, С400, Бук, Тор , Панцирь плус СУ 30, СУ 35 и иногда с СУ 57 ?
    Кроме этого сколко нужно времена летчику усвоить новие тип самолёта?
    Может быть лётчики уже на обучение?
    Если они будут летать ( НАТО) тогда это уже другая димензия войне .
    Украинские лётчики летают как партизаны и что то успевали но ето было очим дорого . Ефективност такого применения, очим низкая, а риск большой.
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 13:35
      -3
      Цитата: Волк
      А кто будет поставлять самолёты противу самой сильной и эффективной ПВО в мире ?

      Может хватит уже пустой пропаганды и заявлений?! Где она эта хвалёная ПВО,уже на крыше зданий Фрунзенской набережной?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:36
    0
    Причина отказа состоит в том,
    . В общем, радуйтесь тому, что дают и... а дальше, кому как.
    Кому то, большинству, в землю ложится, кость и, а кому-то, меньшенству, зелень скирдовать, там, за горизонтом, в тёплых краях.