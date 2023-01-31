Тактика советских летчиков, которую в люфтваффе ошибочно считали «слабостью»

В своей книге о советских летчиках генерал люфтваффе Вальтер Швабедиссен весьма нелестно и даже высокомерно отозвался об асах ВВС РККА.
По мнению немецкого офицера, русские летчики были полностью лишены бойцовских качеств и инициативы, которые крайне важны в воздушном бою. Они якобы просто следовали тактике группового боя, которая, со слов Швабедиссена, была крайне примитивной.
Что здесь можно сказать, генерал люфтваффе писал в уже привычной для представителей Третьего рейха высокомерной манере. Однако здесь нужно учесть и еще один немаловажный нюанс.
Слова об отсутствии указанных качеств и инициативы, которые использовал немецкий офицер в своих мемуарах, в большей мере были следствием непонимания тактики советских асов.
Как писал летчик-истребитель ВВС РККА Николай Голодников, его главной целью было не сбить максимальное количество вражеских самолетов, а не потерять ни одного своего бомбардировщика, сбивая противника.
У нас правило такое было, что лучше никого не сбить, и ни одного своего «бомбера» не потерять, чем сбить троих и потерять один бомбардировщик
- пояснял советский летчик.
В итоге, главной задачей летчика-истребителя было не дать противнику вести прицельный огонь. При этом не важно, каким именно способом достигалась данная цель: вынудить отклониться от курса или сбить.
Кроме того, особая тактика применялась и в ходе охоты за бомбардировщиками люфтваффе. Порой истребители ВВС РККА стремились не столько сбить вражеский самолет, сколько «вынудить» его сбросить бомбы раньше, чем он доберется до позиций советских пехотинцев.
В то же время, как писал Голодников, во время перехвата бомбардировщиков люфтваффе, советские летчики намеренно избегали воздушного боя с сопровождающими его истребителями. Все дело в том, что последние нередко навязывали противостояние и, таким образом, уводили истребители ВВС РККА от главной цели, позволяя бомбардировщику сбросить бомбы в заданном периметре.
Видимо именно эту советскую тактику, когда игнорировались воздушные противостояния с истребителями люфтваффе в угоду более важной цели, немецкий генерал и назвал «отсутствием бойцовских качеств и инициативы».
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