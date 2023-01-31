Тактика советских летчиков, которую в люфтваффе ошибочно считали «слабостью»

У нас правило такое было, что лучше никого не сбить, и ни одного своего «бомбера» не потерять, чем сбить троих и потерять один бомбардировщик

В своей книге о советских летчиках генерал люфтваффе Вальтер Швабедиссен весьма нелестно и даже высокомерно отозвался об асах ВВС РККА.По мнению немецкого офицера, русские летчики были полностью лишены бойцовских качеств и инициативы, которые крайне важны в воздушном бою. Они якобы просто следовали тактике группового боя, которая, со слов Швабедиссена, была крайне примитивной.Что здесь можно сказать, генерал люфтваффе писал в уже привычной для представителей Третьего рейха высокомерной манере. Однако здесь нужно учесть и еще один немаловажный нюанс.Слова об отсутствии указанных качеств и инициативы, которые использовал немецкий офицер в своих мемуарах, в большей мере были следствием непонимания тактики советских асов.Как писал летчик-истребитель ВВС РККА Николай Голодников, его главной целью было не сбить максимальное количество вражеских самолетов, а не потерять ни одного своего бомбардировщика, сбивая противника.- пояснял советский летчик.В итоге, главной задачей летчика-истребителя было не дать противнику вести прицельный огонь. При этом не важно, каким именно способом достигалась данная цель: вынудить отклониться от курса или сбить.Кроме того, особая тактика применялась и в ходе охоты за бомбардировщиками люфтваффе. Порой истребители ВВС РККА стремились не столько сбить вражеский самолет, сколько «вынудить» его сбросить бомбы раньше, чем он доберется до позиций советских пехотинцев.В то же время, как писал Голодников, во время перехвата бомбардировщиков люфтваффе, советские летчики намеренно избегали воздушного боя с сопровождающими его истребителями. Все дело в том, что последние нередко навязывали противостояние и, таким образом, уводили истребители ВВС РККА от главной цели, позволяя бомбардировщику сбросить бомбы в заданном периметре.Видимо именно эту советскую тактику, когда игнорировались воздушные противостояния с истребителями люфтваффе в угоду более важной цели, немецкий генерал и назвал «отсутствием бойцовских качеств и инициативы».Канал Sky Artist: