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Тактика советских летчиков, которую в люфтваффе ошибочно считали «слабостью»

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Тактика советских летчиков, которую в люфтваффе ошибочно считали «слабостью»

В своей книге о советских летчиках генерал люфтваффе Вальтер Швабедиссен весьма нелестно и даже высокомерно отозвался об асах ВВС РККА.


По мнению немецкого офицера, русские летчики были полностью лишены бойцовских качеств и инициативы, которые крайне важны в воздушном бою. Они якобы просто следовали тактике группового боя, которая, со слов Швабедиссена, была крайне примитивной.

Что здесь можно сказать, генерал люфтваффе писал в уже привычной для представителей Третьего рейха высокомерной манере. Однако здесь нужно учесть и еще один немаловажный нюанс.

Слова об отсутствии указанных качеств и инициативы, которые использовал немецкий офицер в своих мемуарах, в большей мере были следствием непонимания тактики советских асов.

Как писал летчик-истребитель ВВС РККА Николай Голодников, его главной целью было не сбить максимальное количество вражеских самолетов, а не потерять ни одного своего бомбардировщика, сбивая противника.

У нас правило такое было, что лучше никого не сбить, и ни одного своего «бомбера» не потерять, чем сбить троих и потерять один бомбардировщик

- пояснял советский летчик.

В итоге, главной задачей летчика-истребителя было не дать противнику вести прицельный огонь. При этом не важно, каким именно способом достигалась данная цель: вынудить отклониться от курса или сбить.

Кроме того, особая тактика применялась и в ходе охоты за бомбардировщиками люфтваффе. Порой истребители ВВС РККА стремились не столько сбить вражеский самолет, сколько «вынудить» его сбросить бомбы раньше, чем он доберется до позиций советских пехотинцев.

В то же время, как писал Голодников, во время перехвата бомбардировщиков люфтваффе, советские летчики намеренно избегали воздушного боя с сопровождающими его истребителями. Все дело в том, что последние нередко навязывали противостояние и, таким образом, уводили истребители ВВС РККА от главной цели, позволяя бомбардировщику сбросить бомбы в заданном периметре.

Видимо именно эту советскую тактику, когда игнорировались воздушные противостояния с истребителями люфтваффе в угоду более важной цели, немецкий генерал и назвал «отсутствием бойцовских качеств и инициативы».

Канал Sky Artist:

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16 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:06
    -1
    они с тех пор не изменились. У противника свои расклады и понимание тактики. Они, зачастую, исходят из других задач и предпосылок. А теперь , еще и навязывают это видение для ВСУ. Иногда, это оказывается неприятным сюрпризом-как тактика наступления легкими мобильными подразделениями на колесной технике в обход укреплённых узлов и опорных узлов обороны. Иногда, наоборот, начинает работать против противника. как так тика применения высокоточной дальнобойной артиллерии, в режиме свободной охоты по выявленным слабозащищенным целям, вместо создания огневой поддержки непосредственно на первой линии ЛБС. Тут ведь столкновение разных подходов.
    Оно и раньше фиксировалось. Вот например мелкобритания использовало танки отдельным бронированными подразделениям для усиления пехотных частей, а Германия, в качестве отдельных механизированных крупных подразделений на обеспечение продвижения которых работают другие рода и виды войск, саперы, противотанковые подразделения и даже авиация. В довоенный период Советский союз шел сначала по пути создания крупных механизированных корпусов с большой долей непосредственно танков, но в процессе войны пришел к формированию механизированного корпуса состоящего в том числе и пехотных подразделений на технике и артдивизионов и т.д.
    Теперь идет такое столкновение тактик вооружений. надо анализировать свои успешные находки -как действия малых штурмовых групп пехоты под прикрытием артогня-по типу групп вагнера. Так и тактику и решения противника, хотя бы для поиска эффективного противодействия им.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 13:21
      +4
      Старый, советский фильм "Нормандия-Неман":
      Наша задача - прикрыть бомбёров, а не ввязываться в драку...команда француза на призыв атаковать противника
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:04
      +1
      Простите, вы серьезно?
      Что вы там писали о том, что корпуса показались избыточно насыщенными танками? Да причина в том, что ровно наоборот,танки убрали из звена непосредственнуой поддержки пехоты и сконцентрировали в ударные кулаки в виде танковых армий.
      Да что нового вы у ЧВК то увидели ? Тактику действия штурмовых групп из 1942г???
      И все, что вы обсуждает, в основном, как с действиями на колёсной технике и тп, вы сами не понимаете, насколько это мелко и несущественно даже в масштабах СВО? Вообще не на это нужно в первую очередь внимание обращать. А главное - единение всех слоев общества и государственных институтов в достижении цели. Нет этого - никакие тактики не возымеют ожидаемого эффекта в серьезном географическом и временном масштабе
  2. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 13:15
    +6
    У кого лучше тактика было подписано всеми сторонами в специальном безоговорочном акте...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:23
      +3
      Ну кто же в своих мемуарах, да ещё как проигравший, напишет о себе плохо.
      Почитаешь таких мемуаристов и единственный вопрос возникает - "Если всё у них так было хорошо, то чего же войну то проиграли "герои пера".
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:57
      +1
      Цитата: arhitroll
      в специальном безоговорочном акте...

      Летчики плохо летали, танкисты плохо воевали, пушкари плохо стреляли, пехота плохо взяла Рейхстаг ! Окстись, Вальтер ! belay
    3. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:17
    +4
    Что здесь можно сказать, генерал люфтваффе писал в уже привычной для представителей Третьего рейха высокомерной манере. Однако здесь нужно учесть и еще один немаловажный нюанс.
    . Всё как всегда у проигравших, неудачников... все у них плохие, виноваты и прочее!
    А результат говорит сам за себя... их ткнули, фэйсами, в то самое и по самые уши.
    В общем, нет предмета обсуждения.
    1. Cartalon
      Cartalon Сегодня, 13:29
      -4
      Конечно нету, а потом по полгода штурмуем посёлки городского типа, тактика у нас просто такая.
  4. HAM
    HAM Сегодня, 13:26
    +2
    Что это? Немчура опять пытается поднять свой боевой дух и свою "сверхчеловечность?
    После слов ду ры из МИД германии о ведущейся войне с Россией,только это приходит на ум..
    Поколение,получившее по заслугам в Германии,выздохло,а новое поколение-небитые и непуганные идио ты...
    Поэтому и выкапывают нужные мемуары...
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:41
    +2
    Основа армии - пехота. Все остальные работают на нее.
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:44
    0
    Некоторые хвастливые немецкие "асы" сбили по 350 самолетов противника, объясняется просто, на немецких самолетах стояли фотопулеметы и сбитым считался любой пораженный самолет, а на наших надо было подтвердить падение или кого-то из группы, или партизан, или с передовой и некоторым не защитывали победы в связи с отсутствием подтверждения. Тактика советских летчиков за годы ВОВ претерпевала изменения, отошли от троек и стали выходить на вылеты парами, стали применять много ступенчатую тактику одно звено всегда шло выше основной группы истребителей, желательно со стороны солнца, высота и маневренность давали нашим самолетам некоторое преимущество перед скороподъемными "мессерами". Любили летчики Р-39 "аэрокобру", ее пушки и спаренные пулеметы буквально разрезали самолеты противника с приличной дистанции. Кстати тактика и опыт ВОВ неплохо использовалась летчиками СССР в борьбе с "шутинг старами" и "сейбрами" в Корее.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:46
    +2
    . русские летчики были полностью лишены бойцовских качеств

    Читая воспоминания наших летчиков- ветеранов Великой Отечественной,(в частности,истребителей) отметил, что практически все писали про готовность фашистских летчиков сражаться, только при численным превосходстве.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:59
    +1
    По мнению немецкого офицера, русские летчики были полностью лишены бойцовских качеств и инициативы, которые крайне важны в воздушном бою. Они якобы просто следовали тактике группового боя, которая, со слов Швабедиссена, была крайне примитивной.

    главный "специалист" по тактике воздушного боя
    В начале войны генерал-майор Вальтер Швабедиссен командовал корпусом зенитной артиллерии, 2-й истребительной авиадивизией 12-го авиационного корпуса, позднее стал командующим немецких войск в Нидерландах. В конце 1944 г. Швабедиссен возглавил кадровое управление ВВС Венгрии и руководил им до конца войны.
  9. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 14:01
    +2
    Сталина тоже считали и считают (даже у нас?!) нерешительным и даже глупым, так как он якобы "прозевал" нападение. Гитлер был взбешен "глупостью".
    По нему так Сталин, будучи не до конца глупым, должен был бы притащить к границе всю РККА (которая, кстати, сильно уступала в численности объединенной армии гитлера), где свежий фашист, да еще обладая коротким плечом снабжения, должен был бы расфасовать ее по котлам, - а далее парадным маршем на Москву.

    Но "глупый" Сталин навязал "умному" гитлеру сценарий 1812 года. Только в гораздо более жестком варианте по отношению к врагу...
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:08
    0
    Да это старая фишка, что немцы охотились за фрагами, а наши - выполняли боевую задачу. Неоднократно было замечено, что "прикрывают" истребители объект так: как кто прилетел - сбрызнули, атаковали, когда на месте охраняемого объекта одни руины, а штурмовики поодиночке из боя выходят.
    Собственно итог войны показал, кто был прав.
    У немцев как молитва была "задача истребителя - нанесение ущерба противнику при минимальном риске для себя". Вот потому они лобовых, кстати, и избегали.
    А вообще там много интересного. Например считаются теперь у них "сбитые" сотнями. А сами немцы сбитые - не считали. Они считали "победы". Попал в кого-то, тот вывалился из боя - это победа. А уж плюхнулся он или домой долетел... У них например доказуха победы - кадры фотопулемета, а шлепнулся там кто или нет - на них не показывает. Это тоже было частью пропаганды - мол вон как они могут!
  11. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:19
    0
    Немец как попугай, продолжает долдонить чушь, которую не только он транслирует.
    А всё от непонимания задач авиации и в тч истребительной.
    Фронтовая авиация должна обеспечивать деятельность наземных войск прежде всего.
    Дать беспрепятственно отбомбиться своей авиации и не дать отбомбиться по своим войскам вражеским бомбардировщикам.
    Сбил ты в первом случае вражеские истребители или просто отогнал от своих бомберов, не имеет значения.
    А во втором случае не дать отбомбиться врагу, а сбил ты вражеский бомбер или нет, это вторично.
    Цели набирать личные счёта у советских истребителей не было. Хотя конечно поощрялось наградами и денежными премиями.
    Кроме тех кто летал на свободную охоту.
    Чья тактика эффективнее показало Красное Знамя Победы над Рейхстагом и Акт о безоговорочной капитуляции Германии.