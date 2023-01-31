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Британская разведка: Удар российских войск под Угледаром направлен на отвлечение сил ВСУ от Бахмута

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Британская разведка: Удар российских войск под Угледаром направлен на отвлечение сил ВСУ от Бахмута

Российские войска перешли от разведки боем к тактическому наступлению в районе Павловки и Угледара, стремясь выбить подразделения украинской армии с территории города. Об этом сообщает британская разведка.


Командование российской группировки желает развить наступление войск на еще одном участке линии соприкосновения на Донбассе, чтобы оттянуть часть сил ВСУ от Бахмута (Артемовска), где ведут наступление штурмовики частной военной компании "Вагнер". По мнению аналитиков британской разведки, за три дня российские войска сумели превратить разведку боем в полноценное наступление.

Британцы сообщают, что в наступлении принимает участие 155-я бригада морской пехоты, сумевшая продвинуться "на несколько сотен метров", преодолев речку Кашлагач, ранее являющуюся "линией фронта". Не исключается, что российские войска на данном участке добьются "локального успеха", но надеяться на прорыв обороны ВСУ им не стоит. По мнению разведки, у русских слишком мало войск для этого.

В ноябре 2022 года Россия использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район. Подразделения 155-го полка снова задействованы в составе сил размером не менее бригады, они, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта

- говорится в сообщении.

Между тем российские бойцы пытаются взять Угледар в клещи, одновременно продвигаясь внутри города. Противник, перебросив на данное направление свежие резервы, пытается выбить наших из Угледара, но все бесполезно. Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продвижение штурмовых групп продолжается.
Использованы фотографии:
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16 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:40
    +6
    А еще русские наступают на Орехово, чтобы ослабить наступление ВСУ на Сватово.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:58
      +2
      То ли выводы британской разведки пишут в офисе кокаинового шута, то ли офис кокаинового шута декларирует новости с фронта на основании выводов британской разведки.
      В целом, одни других стоят хоть и говорят на разных языках.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 13:37
        -2
        Цитата: кредо
        То ли выводы британской разведки пишут в офисе кокаинового шута, то ли офис кокаинового шута декларирует новости с фронта на основании выводов британской разведки.
        В целом, одни других стоят хоть и говорят на разных языках.

        Ага. А мы уже год штурмуем в лоб,не смотря на потери. а воз и ныне там.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 14:05
          +1
          Цитата: lis-ik
          Ага. А мы уже год штурмуем в лоб,не смотря на потери. а воз и ныне там.

          Я не знаю где Ваш воз, но наш обоз идёт в западном направлении освобождая Донбасс и другие области России.
        2. vkfriendly
          vkfriendly Сегодня, 15:30
          0
          В том то и дело, что в лоб ни кто не штурмует этого и не требуется как раз для того - что бы не было потерь, вы ещё не поняли, что главное это перемолоть как больше всу, а продвижение целесообразно только на стратегически важных направлениях.
      2. Комментарий был удален.
      3. Sith
        Sith Сегодня, 14:55
        0
        Скорее ... "важная" часть офиса кокаинового шута ... работает удалённо из офисов британской разведки разбросанных по миру ... от того заявления часто коррелируют
  2. синоби
    синоби Сегодня, 12:45
    +1
    Видели,как при помощи кувалды и нескольких костылей откалывают огромные блоки от монолитной породы?В одну каску.Вот,собственно так и будет выглядеть (февраль-март 2023) наступление наших войск.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:55
    0
    А британская разведка по совместительству подрабатывает блогером? Спецслужба не перестает через СМИ выкладывать свои предположения зачастую основанные на сообщениях украинских источников. Или это западные СМИ прикрываясь британской разведкой, как надежным источником "правдивой" информации проталкивают свои домыслы?
    1. Тополь
      Тополь Сегодня, 13:13
      -1
      Мне это тоже удивительно. Данные разведки очень редко бывают доступны для широкой общественности. И если происходит какая-то утечка развединформации, то это или намеренный выброс или повод для репрессий в отношении сотрудников, допустивших такую утечку. Т.е. этих сотрудников должны, как минимум, уволить. Но, судя по количеству таких публикаций, уже почти все сотрудники буржуинских разведок должны быть уволены. Однако этого не наблюдается. Отсюда вывод: все эти сведения намеренные выбросы или откровенные фейки, ну или просто фраза "по данным какой-то разведки" употребляется авторами для красного словца, чтобы придать вес своим статейкам. Впрочем, все их выводы и так очевидны для думающих людей без всяких разведданных.
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:03
    +1
    Wieso werden eigentlich - soweit ich das bisher beurteilen kann -
    zumindest in Regionen wie in der Richtung Artyomovsk nicht endlich
    einmal Vakuum-Bomben, oder andere vergleichbar extreme, aber
    noch nicht nukleare Waffengattungen eingesetzt?!?
    Wäre es nicht allerhöchste Zeit diese einzusetzen, um schneller
    vorzurücken und die Ziele vor dem eintreffen westlicher Panzer
    zu erreichen?!
  5. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:05
    0
    Удар российских войск под Угледаром направлен на отвлечение сил ВСУ от Бахмута

    Может так, а может и нет. В этом и заключается военное искусство. Обходы, охваты, нанесение ложных ударов, которые могут превратиться в основные
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    0
    Британская разведка: Удар российских войск под Угледаром направлен на отвлечение сил ВСУ от Бахмута
    Они разных версий выдают без счета... где нибудь, что ни будь угадают, вполне могет быть.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:31
    0
    Совсем рехнулись укроаналитики - удар под Угледаром - это просто удар под Угледаром. И ещё много будет таких просто ударов, хороших и разных. Как говорил дедушка Фрейд - иногда банан это просто банан.
  8. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:46
    0
    Цитата: кредо
    То ли выводы британской разведки пишут в офисе кокаинового шута, то ли офис кокаинового шута декларирует новости с фронта на основании выводов британской разведки.
    В целом, одни других стоят хоть и говорят на разных языках.

    половину выдумки....
  9. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:47
    0
    Цитата: ВАШ
    Удар российских войск под Угледаром направлен на отвлечение сил ВСУ от Бахмута

    Может так, а может и нет. В этом и заключается военное искусство. Обходы, охваты, нанесение ложных ударов, которые могут превратиться в основные

    в общем кто кого обманет....
  10. OlfRed
    OlfRed Сегодня, 14:34
    0
    Британская разведка

    Это как британские ученые... laughing
    Работают на опережение так сказать
    hi