Британская разведка: Удар российских войск под Угледаром направлен на отвлечение сил ВСУ от Бахмута

В ноябре 2022 года Россия использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район. Подразделения 155-го полка снова задействованы в составе сил размером не менее бригады, они, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта

Российские войска перешли от разведки боем к тактическому наступлению в районе Павловки и Угледара, стремясь выбить подразделения украинской армии с территории города. Об этом сообщает британская разведка.Командование российской группировки желает развить наступление войск на еще одном участке линии соприкосновения на Донбассе, чтобы оттянуть часть сил ВСУ от Бахмута (Артемовска), где ведут наступление штурмовики частной военной компании "Вагнер". По мнению аналитиков британской разведки, за три дня российские войска сумели превратить разведку боем в полноценное наступление.Британцы сообщают, что в наступлении принимает участие 155-я бригада морской пехоты, сумевшая продвинуться "на несколько сотен метров", преодолев речку Кашлагач, ранее являющуюся "линией фронта". Не исключается, что российские войска на данном участке добьются "локального успеха", но надеяться на прорыв обороны ВСУ им не стоит. По мнению разведки, у русских слишком мало войск для этого.- говорится в сообщении.Между тем российские бойцы пытаются взять Угледар в клещи, одновременно продвигаясь внутри города. Противник, перебросив на данное направление свежие резервы, пытается выбить наших из Угледара, но все бесполезно. Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, продвижение штурмовых групп продолжается.