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В ВМС США реализуют сразу несколько проектов подводных беспилотников, включая первую дизель-электрическую беспилотную подводную лодку

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В ВМС США реализуют сразу несколько проектов подводных беспилотников, включая первую дизель-электрическую беспилотную подводную лодку

Американские исследователи в настоящее время проводят испытания наземных подсистем обслуживания подводного аппарата и скоро начнут его непосредственные подводные испытания. Об этом на днях сообщил в американском обществе технологий военно-морской инженерии Роб Ибера, главный помощник руководителя программы беспилотных морских систем PMS406.


Orca XLUUV, или сверхбольшой необитаемый подводный аппарат, представляет собой модульный подводный беспилотник большой дальности и первую беспилотную дизель-электрическую подводную лодку. Задача машины — устанавливать подводные мины, хотя она может нести и другую нагрузку.

В 2017 году американские ВМС определили подводную лодку как решение для удовлетворения совместных оперативных потребностей. Согласно сентябрьскому отчету Счетной палаты правительства под названием «Сверхбольшой беспилотный подводный аппарат» говорилось:

ВМС должны использовать лучшие методы управления для обеспечения быстрой доставки средств.

В марте 2019 года ВМС США заключили контракт на поставку лодки на сумму 11,6 млн долларов с подразделением Boeing по обороне, космосу и безопасности на пять прототипов.

Первоначально планировалось, что первая Orca будет поставлена в декабре 2020 года, а все пять ожидались к концу 2022 календарного года. В настоящее же время ВМС сроки перенесены, и пять машин ожидаются в период с февраля по июнь 2024 года.

Orca — лишь один из нескольких проектов беспилотных подводных аппаратов, находящихся в стадии реализации ВМС США.

Подводный аппарат службы Snakehead, крупнейший беспилотный аппарат подводного базирования, имеет требования как для надводного, так и для подводного развертывания. По словам Роба Иберы, в прошлом году команда разработчиков завершила успешные испытания прототипа и добилась «впечатляющего прогресса» в разработке новинки.

Другой представитель этой группы – Razorback. Это средний БПА, запускаемый с подводных лодок, является частью контрактного сотрудничества между PMS406 и 408. Он предназначен, например, для торпедных пусков. В настоящее время Razorback требует укрытия на сухой палубе и команды водолазов для восстановления и спецобслуживания.

Кроме этого разрабатывается ещё Viperfish. Это средний подводный аппарат будет использовать те же технологии и возможности, что и Razorback.

Целью программы больших беспилотных кораблей является реализация комплексной стратегии прототипирования наземного и морского базирования. По словам Иберы, программа направлена на разработку и предоставление дополнительных возможностей, демонстрацию ключевых факторов автономности и повышение надежности.

В переводе на обычный язык это может означать работу над целой программой по осуществлению диверсий под водой. Пример подобного рода диверсии - взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». И кто знает, не были ли эти подрывы частью американских испытаний?..
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10 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 08:00
    0
    Вопрос от дилетанта в этой области, а как управлять этим роботом на расстоянии и толщи воды? Радиосигнал можете быть перехвачен и заглушен?
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:09
      +2
      Цитата: ASAD
      Вопрос от дилетанта в этой области, а как управлять этим роботом на расстоянии и толщи воды? Радиосигнал можете быть перехвачен и заглушен?

      Выдать задание, выполнит и на отход. Например плавай в квадрате икс и топи вражеские суда, когда торпед будет меньше Икс отступай на базу
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 08:11
        0
        Это уже на искусственный разум похоже.
        1. Azim77
          Azim77 Сегодня, 08:34
          +2
          Это просто программа, которая прошивается. Станку ЧПУ, роботы, манипуляторы и тд так работают. Что-то похожее на дрессировку, но до настоящего искусственного разума еще далеко человечеству.

          А если по теме, то недавно была статья про москитный флот. Там правда шла речь про небольшие подводные лодки с контейнерами. Что вероятнее всего бесперспективно и экономически невыгодно. Но беспилотный флот небольших дронов, на постоянном дежурстве с заложенными вариациями алгоритмов, с базой образов, сигнатур и тп - это может быть эффективным средством. Как пример против таких беспилотников. Чтобы дать только команду на пуск, а дальше уже дрон сам будет действовать.
    2. эпикуреец
      эпикуреец Сегодня, 08:30
      +1
      Как и всё остальное через спутники. Управляется десятками самых разных резервных и защищённых каналов. Водная преграда вообще не является какой-либо помехой для сигнала.
    3. KCA
      KCA Сегодня, 08:39
      +1
      В толще никак, метров до 30-ти погружения при помощи СДВ связи, но тоже не очень удобно, антенна длиной километров 5 нужна, перехватить можно, а вот заглушить нивкак не получится, можно даже шифрованный цифровой сигнал передавать, со скоростью 128 бит в секунду, для передачи координат и команды на запуск МБР хватит
  2. эпикуреец
    эпикуреец Сегодня, 08:39
    +2
    Ну что тут сказать - молодцы американцы. Пока наши изобретают не имеющее аналогов в мире, американцы реально уходят в отрыв. Беспилотные субмарины, которые могут залечь где-то на года, которым не требуется экипаж, питания и кислород - это реально круто.
    А наши за 30 лет так и не смогли разработать для дизельных подлодок двигатель замкнутого (воздухонезависимый) цикла, который уже давным-давно установлен на всех современных иностранных дизельных подлодках.
    1. Б-15
      Б-15 Сегодня, 09:05
      0
      А наши за 30 лет так и не смогли разработать для дизельных подлодок двигатель замкнутого (воздухонезависимый) цикла, который уже давным-давно установлен на всех современных иностранных дизельных подлодках.

      Во-первых, не на всех.
      Во-вторых, у заказчика есть требования, которые должны быть выполнены. Если не соответствует ТЗ, значит копай дальше. Или Вы хотите гибели наших подводников при не штатной ситуации?
      Что касается беспилотников, то приведу только один пример - Посейдон. Остальное ищите в открытой печати. Чем он на голову круче любых других подводных дронов. И эти знания у нас единственных. Чтобы достичь этого уровня другим потребуются года или даже десятилетия.
      Что касается некоторых составных элементов этих дронов, то Вы правы, нам здесь ещё нужно работать.
      1. Пулково1942
        Пулково1942 Сегодня, 09:14
        0
        Посейдон. Остальное ищите в открытой печати.

        Опять истории про залегающие у американских берегов и ждущие своего часа Посейдоны? Которые по факту торпеда с ядерной энергоустановкой. Носителем является АПЛ Белгород.
        1. Б-15
          Б-15 Сегодня, 09:17
          0
          Я говорил немного не об этом. smile
          Я имел ввиду, например, навигацию.