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Лидер немецкой партии ХДС раскритиковал главу МИД ФРГ за высказывание о «войне с Россией»

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Лидер немецкой партии ХДС раскритиковал главу МИД ФРГ за высказывание о «войне с Россией»

В своем недавнем заявлении глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась о том, что Европа «ведет войну против России». За это она подверглась резкой критике со стороны лидера ХДС Фридриха Мерца.


В статье для немецкого издания Focus политик подчеркнул, что подобные «небрежные» заявления со стороны министра иностранных дел недопустимы, так как они могут быть использованы политическими противниками ФРГ.

В частности, Мерц считает, что слова Бербок о войне с Россией могут быть использованы, как он выразился, кремлевской пропагандой. Политик отметил, что в Москве вполне могут представить немецкую помощь Украине, как прямое военное противостояние с Россией.

Впрочем, на фоне недавнего высказывания советника офиса Зеленского Подоляка, заявление Бербок выглядит не такой уж грубой ошибкой.

Последний, после атаки неизвестных дронов на объекты в Иране, написал на своей странице в соцсети фразу: «Украина предупреждала вас».
После этого МИД Ирана вызвал украинского посла.

В целом, многие эксперты считают, что слова Подоляка могут обернуться серьезными последствиями для Украины. Между тем, советник офиса Зеленского остается на своей должности, в то время, как его коллега Арестович был вынужден подать в отставку за правду о сбитой российской ракете в Днепропетровске.
Автор:
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31 комментарий
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  1. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:33
    +8
    В гейропе, бабы на постах премьеров и глав МИД, хуже обезьян с гранатой или АКМ!!!
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 13:39
      -14
      Цитата: megadeth
      В гейропе, бабы на постах премьеров и глав МИД, хуже обезьян с гранатой или АКМ!!!

      А у нас наша Захарова типа лучще что ле? )))
      Такое говорит иногда, даже не знаешь - плакать или смеяться winked
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 13:53
        +1
        Анналена Бербок - сопредседатель партии "Союз 90 / Зелёные" с 2018 по 2022 год - только доказала ещё раз, что "зелёние" во всём мире, частью которых является и партия "Союз 90 / Зелёные" в Германии, является партией проамериканских неофашистов и инструментом Вашингтона, курируемых фондом Сороса.

      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:59
        +9
        А у нас наша Захарова типа лучще что ле? )))

        Она у нас стала главой мид? Когда это лаврова уволили, что я этот момент пропустил?
        С таким успехом можно медведеву приписать игры с "красной кнопкой", он такое пишет часто, что будь он президентом, давно бы уже человечество начинало осваивать каменный топор. wassat
        1. Карат
          Карат Сегодня, 14:08
          -5
          Цитата: Хорон
          С таким успехом можно медведеву приписать игры с "красной кнопкой", он такое пишет часто, что будь он президентом, давно бы уже человечество начинало осваивать каменный топор.


          Вы Медведева слишком переоцениваете. Он трус. Когда в 2008 году грузины уничтожали наших миротворцев в Осетии, он сидел и не рыпался. На следующий день прилетел Путин с Пекинской олимпиады и дал Медведеву поджопник, только тогда 57-я армия пошла вперед и на третий день наши десантники фотографировались на фоне пригородов столицы Грузии.
          Так что как президент он показал себя слабохарактерным. Одним словом: Айфон.
          А пока Айфон "принимал решение" наши миротворцы сутки истекая кровью удерживали район, потеряв более 80 процентов личного состава.
          1. Карат
            Карат Сегодня, 14:33
            -1
            Приверженцы Айфона кинулись в минуса. Почему? Да потому что сами Айфоны ещё те.
          2. Карат
            Карат Сегодня, 14:44
            0
            Цитата: Карат
            только тогда 57-я армия пошла


            Прошу прощения, 58 армия
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:00
      +2
      Цитата: megadeth
      В гейропе, бабы на постах премьеров и глав МИД, хуже обезьян с гранатой или АКМ!!!

      Вы напрасно обижаете женщин и обходите стороной мужчин.
      Вспомните хотя бы из нашей недавней истории таких хомо сапиенсов мужского рода как немец Гитлер и японец Хирохито, каждый из которых был виновником мучительной смерти миллионов людей по всему миру, или к примеру возьмите головоногова шута по фамилии Зеленский, который уже отправил к праотцам не одну сотню тысяч мужчин, женщин, стариков и детей.

      Бербок конечно не ангел но явно и не самая ужасная, она просто говорящая голова которая повторяет что ей говорят.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:34
    +3
    Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт (с). Ну а нам от этого хоть небольшой, но всё же профит - их разброд и шатание им боеспособности не прибавляет.
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 13:35
    +7
    Геносек НАТО Столбенберг говорит, что Ната не является стороной конфликта, а глава МИД ФРГ Аналина Бербок говорит, что вся Европа воюет против России. Кому верить? request
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:58
      +3
      Цитата: Бородач
      Аналина Бербок говорит, что вся Европа воюет против России. Кому верить?

      Конечно Европа воюет с Россией и верить нужно Бербок.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:36
    +4
    нудк она правду сказала что европа войну ведет против РФ вот и все вместе сша )
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    +3
    Лидер немецкой партии ХДС раскритиковал главу МИД ФРГ за высказывание о «войне с Россией»
    . Да ладно, "милые" бранятся, только тешатся!
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:38
    +3
    Эти с виду боевитые миньоны , выбранные США на должности министров ,советников и прочая , что в Германии, что на Украине частенько несут какую то чушь , не думая о том , что за свои слова надо будет отвечать. США за их высказывания отвечать не будут , "умоют руки"( как это было всегда ) и дело с концом.
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Эти с виду боевитые миньоны , выбранные США на должности министров ,советников и прочая , что в Германии, что на Украине частенько несут какую то чушь , не думая о том , что за свои слова надо будет отвечать. США за их высказывания отвечать не будут , "умоют руки"( как это было всегда ) и дело с концом.

      В том-то и беда, что они уверены, что им за жто ничего не будет.
      Они не боятся последствий того что говорят и делают.
      Они нас не боятся, потому что мы никак не реагируем.
  7. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:39
    +1
    Если глава мид германии объявляет что ведет войну против России надо бы долбануть кинжалом по Рейхстагу и спросить уверены ли они?
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:46
    +2
    высказалась о том, что Европа «ведет войну против России».


    А разве не ведет войну?
    Может не совсем в тему, но хочу поделиться своими наблюдениями.
    Сегодня возил супругу в поликлиннику. В очереди, как это всегда бывает у женщин, она разговорилась с женщиной возраст который 60+. Коснулся разговор и темы сво. А эта женщина оказывается из Херсона! Муж у нее с Алтайского края, а сама коренная херсонка. И вот что она в частности сказала.
    - Пришлось уехать оттуда, война. И эта война будет долго. То русские наступают, НАШИ отступают. То НАШИ наступают, русские отступают!
    Этим по моему все сказано! Это говорит человек, который прожил половину своей жизни в СССР! И сейчас живет в России, в Новосибирсккой области! Подальше от войны, но она помнит о НАШИХ! Что уж говорить про молодежь!
    1. Germanboy
      Germanboy Сегодня, 13:52
      +2
      А что вы хотели? Им мозги промыли за 30 лет окончательно. На украине занималися все эти годы идеологией и воспитывали своих патриотов.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:56
        0
        Цитата: Germanboy
        На украине занималися все эти годы идеологией и воспитывали своих патриотов.

        Точнее - "своих патриотов Запада."
      2. ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67 Сегодня, 14:58
        0
        Цитата: Germanboy
        А что вы хотели? Им мозги промыли за 30 лет окончательно. На украине занималися все эти годы идеологией и воспитывали своих патриотов.

        Да я об этом не понаслышке знаю. В 1998 году был у сватов в Черниговской области, и уже тогда их мозги были окончательно промыты!
        пс. Сваты уехали с окраины в Россию в 2000- тысячных. Уже обоим земля пухом.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:57
      +3
      Раньше был смешной анекдот: "Идёт футбольный матч. Жена спрашивает у мужа - кто играет? Он отвечает - наши с русскими." Теперь это уже не смешно... sad
  9. PValery53
    PValery53 Сегодня, 13:51
    +1
    Если "глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась о том, что Европа «ведет войну против России»", то ей впору ожидать "прилёта" на свою голову.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:52
    +1
    Ручечник из к/ф "Место встречи изменить нельзя" про баб шедеврально высказался. Классика.
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:53
    +1
    В частности, Мерц считает, что слова Бербок о войне с Россией могут быть использованы, как он выразился, кремлевской пропагандой

    А она есть кремлевская пропаганда? Кремлевской пропагандой запад называет всё что идёт в разрез с их политикой. А Россия или не хочет вести информационную войну или не умеет. На этом фронте мы проигрываем основательно.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:55
    +2
    Политик отметил, что в Москве вполне могут представить немецкую помощь Украине, как прямое военное противостояние с Россией.

    А разве это не так ? Хоть один раз мы слышали от Анналена Бербок правду.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:55
    +1
    Эта дама из партии "зеленных" случайно занявшая ответственный пост министра иностранных дел мало отличается от такого же украинского министра Кулебы или советника Подоляка - дипломатии и ответственности ноль, гонора и высокомерия хоть отбавляй. Поэтому немка недалеко ушла от украинцев, что для Германии раньше было бы позорно, а сегодня норма.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:02
      -1
      мало отличается от такого же украинского министра Кулебы или советника Подоляка - дипломатии и ответственности ноль, гонора и высокомерия хоть отбавляй

      зато наши дипломаты - верх приличия, рисуют красные линии да выражают озабоченности, еще станцевать могут и пошутить... оценивать надо ПО ДЕЛАМ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ) !!!
    2. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:46
      0
      Ну, всем пофиг. Они сами её выбрали, демократия кстати
  14. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:03
    +3
    Народная мудрость гласит- Слово не воробей, вылетит не поймаешь.
    Эта дурочка Бербок , просто озвучила то что они все думают.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:24
    0
    Мерц считает, что слова Бербок о войне с Россией могут быть использованы, как он выразился, кремлевской пропагандой. Политик отметил, что в Москве вполне могут представить немецкую помощь Украине, как прямое военное противостояние с Россией.

    Когда один дурень сказал что границы не существует ,это послужило толчком к объединению Германии ,а тут оказывается пропаганду кремлевские раскрутят. По сути это объявление войны ,это слова главы МИДа страны
  16. IlgizL
    IlgizL Сегодня, 16:11
    0
    Мда. Думал адекватная, но обучение на западе дает свои плоды. Жаль мы так не научились готовить кадры по всему миру обучая у себя бесплатно.