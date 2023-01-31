Лидер немецкой партии ХДС раскритиковал главу МИД ФРГ за высказывание о «войне с Россией»

В своем недавнем заявлении глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась о том, что Европа «ведет войну против России». За это она подверглась резкой критике со стороны лидера ХДС Фридриха Мерца.В статье для немецкого издания Focus политик подчеркнул, что подобные «небрежные» заявления со стороны министра иностранных дел недопустимы, так как они могут быть использованы политическими противниками ФРГ.В частности, Мерц считает, что слова Бербок о войне с Россией могут быть использованы, как он выразился, кремлевской пропагандой. Политик отметил, что в Москве вполне могут представить немецкую помощь Украине, как прямое военное противостояние с Россией.Впрочем, на фоне недавнего высказывания советника офиса Зеленского Подоляка, заявление Бербок выглядит не такой уж грубой ошибкой.Последний, после атаки неизвестных дронов на объекты в Иране, написал на своей странице в соцсети фразу: «Украина предупреждала вас».После этого МИД Ирана вызвал украинского посла.В целом, многие эксперты считают, что слова Подоляка могут обернуться серьезными последствиями для Украины. Между тем, советник офиса Зеленского остается на своей должности, в то время, как его коллега Арестович был вынужден подать в отставку за правду о сбитой российской ракете в Днепропетровске.