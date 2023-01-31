Лидер немецкой партии ХДС раскритиковал главу МИД ФРГ за высказывание о «войне с Россией»

В своем недавнем заявлении глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась о том, что Европа «ведет войну против России». За это она подверглась резкой критике со стороны лидера ХДС Фридриха Мерца.
В статье для немецкого издания Focus политик подчеркнул, что подобные «небрежные» заявления со стороны министра иностранных дел недопустимы, так как они могут быть использованы политическими противниками ФРГ.
В частности, Мерц считает, что слова Бербок о войне с Россией могут быть использованы, как он выразился, кремлевской пропагандой. Политик отметил, что в Москве вполне могут представить немецкую помощь Украине, как прямое военное противостояние с Россией.
Впрочем, на фоне недавнего высказывания советника офиса Зеленского Подоляка, заявление Бербок выглядит не такой уж грубой ошибкой.
Последний, после атаки неизвестных дронов на объекты в Иране, написал на своей странице в соцсети фразу: «Украина предупреждала вас».
После этого МИД Ирана вызвал украинского посла.
В целом, многие эксперты считают, что слова Подоляка могут обернуться серьезными последствиями для Украины. Между тем, советник офиса Зеленского остается на своей должности, в то время, как его коллега Арестович был вынужден подать в отставку за правду о сбитой российской ракете в Днепропетровске.