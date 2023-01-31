Передачу ВМС Испании головной неатомной подлодки-долгостроя Isaac Peral проекта S-80 Plus снова перенесли

Большая неатомная подводная лодка проекта S-80 Plus "Isaac Peral" S-81, являющаяся долгостроем испанского флота, все еще не готова к передаче в боевой состав ВМС Испании. Сроки передачи субмарины военным снова перенесены на неопределенное время.
Программа испанских ВМС по вводу в строй четырех новых дизель-электрических подводных лодок проекта S-80 стартовала в 2004 году. По планам командования флота, к 2015 году все четыре субмарины должны были войти в состав ВМС и исправно нести службу, охраняя побережье Испании. Однако просчеты в конструкции привели к утяжелению субмарин на 100 тонн, что привело к невозможности их эксплуатации. Если на дно субмарина опускалась нормально, то всплыть она не могла. Проект пришлось переделать.
Строительство головной НАПЛ S-81 "Isaac Peral" шло с перерывами целых 16 лет. Заложенная в 2005 году подлодка из-за ошибки в конструкции была достроена и спущена на воду лишь 22 апреля 2021 года. В конце мая прошлого года субмарину вывели на испытания, передать военным ее планировали в апреле-мае 2023 года. Однако у подлодки снова возникли какие-то проблемы, возможно серьезные, так как на верфи компании Navantia в Картахене в срочном порядке примчалась министр обороны Испании Маргарита Роблес. По имеющейся информации, она провела беседу с руководством компании, после чего было официально объявлено об изменениях в программе сдачи субмарин этого проекта "по техническим причинам". Теперь сроком передачи подлодки военным называют просто 2023 год.
Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 имеют длину 80,8 метра и ширину 11,68 метра. Водоизмещение кораблей составляет 3 тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных крылатых ракет.
Всего планировалось построить четыре больших НАПЛ проекта S-80 для замены 4 дизель-электрических субмарин типа Agosta. Подлодки должны получить ВНЭУ, разработанную компанией Navantia совместно с фирмой Abengoa. Первой ВНЭУ получит третья субмарина проекта, на головную и первую серийную ВНЭУ будет установлена после ввода НАПЛ в строй.