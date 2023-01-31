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Передачу ВМС Испании головной неатомной подлодки-долгостроя Isaac Peral проекта S-80 Plus снова перенесли

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Передачу ВМС Испании головной неатомной подлодки-долгостроя Isaac Peral проекта S-80 Plus снова перенесли

Большая неатомная подводная лодка проекта S-80 Plus "Isaac Peral" S-81, являющаяся долгостроем испанского флота, все еще не готова к передаче в боевой состав ВМС Испании. Сроки передачи субмарины военным снова перенесены на неопределенное время.


Программа испанских ВМС по вводу в строй четырех новых дизель-электрических подводных лодок проекта S-80 стартовала в 2004 году. По планам командования флота, к 2015 году все четыре субмарины должны были войти в состав ВМС и исправно нести службу, охраняя побережье Испании. Однако просчеты в конструкции привели к утяжелению субмарин на 100 тонн, что привело к невозможности их эксплуатации. Если на дно субмарина опускалась нормально, то всплыть она не могла. Проект пришлось переделать.

Строительство головной НАПЛ S-81 "Isaac Peral" шло с перерывами целых 16 лет. Заложенная в 2005 году подлодка из-за ошибки в конструкции была достроена и спущена на воду лишь 22 апреля 2021 года. В конце мая прошлого года субмарину вывели на испытания, передать военным ее планировали в апреле-мае 2023 года. Однако у подлодки снова возникли какие-то проблемы, возможно серьезные, так как на верфи компании Navantia в Картахене в срочном порядке примчалась министр обороны Испании Маргарита Роблес. По имеющейся информации, она провела беседу с руководством компании, после чего было официально объявлено об изменениях в программе сдачи субмарин этого проекта "по техническим причинам". Теперь сроком передачи подлодки военным называют просто 2023 год.

Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 имеют длину 80,8 метра и ширину 11,68 метра. Водоизмещение кораблей составляет 3 тысячи тонн. S-80 могут развивать скорость до 19 узлов. Подлодки вооружены шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра для торпед и противокорабельных крылатых ракет.

Всего планировалось построить четыре больших НАПЛ проекта S-80 для замены 4 дизель-электрических субмарин типа Agosta. Подлодки должны получить ВНЭУ, разработанную компанией Navantia совместно с фирмой Abengoa. Первой ВНЭУ получит третья субмарина проекта, на головную и первую серийную ВНЭУ будет установлена после ввода НАПЛ в строй.
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9 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:38
    -1
    .все еще не готова к передаче в боевой состав ВМС Испании

    Ну что же поделаешь, Испания одна из беднейших стран Евросоюза. Банально не хватает средств.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 13:46
      +1
      "тихнические причины" и недофинансирование - 2 разные причины
    2. lucul
      lucul Сегодня, 14:22
      0
      Испания одна из беднейших стран Евросоюза. Банально не хватает средств.

      А может там , как и в мелкобритании , болты на атомных подлодках Vanguard на суперклей садят ? )))
      Ссылка :
      https://www.rbc.ru/society/31/01/2023/63d8bfae9a79475e5b072532?from=from_main_13
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 13:59
    0
    Если на дно субмарина опускалась нормально, то всплыть она не могла.

    Ну так-то если опуститься на дно на глубине 1,5 км никто всплыть не сможет laughing
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:00
    0
    нафига им подводные лодки, могущество свое хосе и хуаны оставили в 17 веке, если для видимости что-то нужно - проще у сша купить за маслины с оливками...
  4. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:00
    0
    "ошибки в проектирование" похоже, там какие-то "недоучки" проектировщики. В первом случае : лишние 100 тон весу это не кот начхал.
    Во случае:" снова возникли какие-то проблемы" не счастливая лодка
  5. Eug
    Eug Сегодня, 14:19
    -1
    Navantina - серьезная контора, и так облажаться с весом... походу, хотят распилить немного денег. Читая комменты, задумался - кто угрожает испанскому побережью, хоть атлантическому, хоть средиземноморскому? Выполняет обязательства перед НАТО, загружая работой предприятия на своей территории? Неплохой вариант...
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:23
      0
      очень может быть, в рф в контрактах возможна статья "увеличение стоимости по причине инфляции", у них такого нет - поэтому клянчить деньги приходится иным способом... а подводные лодки наверное нужны по требованиям нато
  6. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 15:43
    0
    Про эту позорную страну даже читать не хочется. Бывшая великая держава, которую уничтожили англосаксы, а эти благородные кабальеро им до сих пор вылизывают разные интимные места, ни смотря ни на что. Оружие украине - ура, леопардов больше чем немцы поставим.... Где Россия и где эта испания, чем мы то их так обидели, что они еще со времен Наполеона к нам лезут своими "голубыми дивизиями"?