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Спикер Воздушных сил ВСУ: Для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины потребуется 200 истребителей

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Спикер Воздушных сил ВСУ: Для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины потребуется 200 истребителей

Выступая в эфире французского телеканала La Chaîne Info, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сделал заявление о том, что для обеспечения воздушного пространства Украины, ей потребуется 200 истребителей. Как уточнил военный чиновник, страна нуждается в создании 5 бригад тактической авиации, на вооружении которых будет стоять один тип многофункционального самолёта западного образца.


Сейчас проходят дискуссии по поводу того, какой тип это будет. Наиболее вероятным вариантом военно-воздушного судна, которое придёт на смену устаревшим советским самолётам по праву считается истребитель F-16

– сказал Игнат.

В то же время, как отметил он, Украине необходимо защищать своё воздушное пространство как в военное, так и в мирное время, поскольку она является одной из крупнейших стран на европейском континенте. По его словам, авиационная группировка России и Белоруссии в 5, а то и 6 раз превосходит украинскую авиацию и, как признал он, Украина помимо этого уступает им и по технологиям.

Как добавил спикер Воздушных сил, получить всё и сразу явно не удастся, ведь для этого предстоит ещё проделать огромную работу, заключающуюся в подготовке всей необходимой аэродромной инфраструктуры, лётного состава, авиационных инженеров, что позволит постепенно осуществить процесс перевооружения на новые образцы техники.

Коснулся Юрий Игнат и нынешнего положения дел в Воздушных силах Украины: по данным, предоставленным им, сейчас они насчитывают 11 бригад, из которых 1 является учебной, 3 – транспортные, 1 – штурмовая, 1 – бомбардировочная, а ещё 5 – истребительные. Последний самолёт, поступивший на вооружение страны, был Су-27. При этом Игнат не уточнил, какое число единиц авиации у этих бригад Воздушных сил Украины осталось не сегодняшний день, если она буквально выпрашивает натовские истребители.

Напомним, что вопреки всем амбициям киевского режима, президент США Джо Байден ранее заявлял о том, что Вашингтон не станет отправлять Киеву истребители F-16 американского производства.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Игнат
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32 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:14
    +2
    Он считает, что у нас нет на них 200 ракет С-300.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:26
      +6
      Это просто какое то умственное помрачение когда слушаешь и читаешь таких как Игнат и ему подобных.
      Как англосаксы подчинили их себе не пойму, но мозги им перешили они капитально.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 14:50
        +3
        Цитата: кредо
        Как англосаксы подчинили их себе не пойму

        Наверняка чем-то с самолётов опыляли.

        Ездил к родственникам и на экскурсии от школы на Украину до середины 80-х.
        Может, не там смотрел, но такого, как сейчас - массового и поголовного помешательства, не видел.

        Жука колорадского и будылья вместо картофельной ботвы тогда, когда у нас на Волге ещё не знали, кто это такой, видел. Груши пять штук в ведре видел. Бутербродам с салом в кафетерии при вокзале удивлялся (у нас только с сыром и с колбасой тогда были). Тётку свою, замешивающую ведро теста, чтобы ещё на соседок хватило, видел. В Днепропетровске в музее царский рубль с хоккейную шайбу величиной видел.

        А махровой бандеровщины не видел.
        Может быть, опыляли от жука, и, по ошибке, чем-то не тем опылили?
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 15:01
        +1
        .....насчитывают 11 бригад, из которых 1 является учебной, 3 – транспортные, 1 – штурмовая, 1 – бомбардировочная, а ещё 5 – истребительные.

        Я понял от этих бригад осталось одно командование, которое следует также уничтожить.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:18
    +3
    Не, летаки на окраине еще есть, может из своих что осталось, что-то из подгона созничков, но количество бригад впечатлило, примерно так же как состав военно-морского флота окраины.
  3. anjey
    anjey Сегодня, 14:18
    +2
    А краинские летуны где ? пш еки полетят самоубийцами? ...Паненки и пани оставните своих боевых кобелев от напрасной смерти...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:24
      +3
      anjey hi, а вы не заметили что камикадзе у них не кончаются! Причём не на земле не в воздухе, с морально волевыми у них всё на данный момент хорошо.
      1. Комментарий был удален.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 14:31
        +1
        Цитата: Ропот 55
        anjey hi, а вы не заметили что камикадзе у них не кончаются! Причём не на земле не в воздухе, с морально волевыми у них всё на данный момент хорошо.

        Как посмотреть.
        Если вопрос стоит - пуля в лоб за невыполнение приказа, то вопрос морально волевых отпадает за ненадобностью.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 14:38
          -1
          Если вопрос стоит - пуля в лоб за невыполнение приказа, то вопрос морально волевых отпадает за ненадобностью

          нелепая чушь ... просто вероятность что собьют самолет не так высока, а даже если собьют - можно катапультироваться, приземлится у хох.лов - герой, приземлится с нашей стороны - тоже ничего страшного, в плену отсидится...
          1. кредо
            кредо Сегодня, 16:08
            0
            Цитата: Владимир80
            Если вопрос стоит - пуля в лоб за невыполнение приказа, то вопрос морально волевых отпадает за ненадобностью

            нелепая чушь ... просто вероятность что собьют самолет не так высока, а даже если собьют - можно катапультироваться, приземлится у хох.лов - герой, приземлится с нашей стороны - тоже ничего страшного, в плену отсидится...

            Вы наверное с февраля прошлого года ни разу не слушали сводки МО РФ в исполнении генерала Коношенко.
      3. Комментарий был удален.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 14:20
    0
    Шо? Всего 200? А чего так мало? Больше просите! Дадут в 10 раз меньше!)))
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:21
    -3
    По разведданым Конашенкова у Украины еще в апреле 2022 не осталось самолетов, и тут бац 11 бригад причем еще из советского парка ((( снять с него одну звезду. Он и сейчас в каждом бодрячковом отчете про "два пикапа" упоминает, хотя кто проверит. Верю сводкам только от Пригожина.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:21
    -1
    Ну двести не двести а сколько то и дадут, возможно вместе с летунами, и использоваться они будут исключительно для нанесения ударов по нашим В. С. даже истребители. Намеклатуру ракет подберут.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:24
    0
    ...предстоит ещё проделать огромную работу, заключающуюся в подготовке всей необходимой аэродромной инфраструктуры, лётного состава, авиационных инженеров...

    А есть ли время у окраины на эту работу? Подготовка всего перечисленного займёт очень много времени. Особенно подготовка боевого лётчика, это не «Призрак Киева» придумать.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:24
    0
    потребуется 200 истребителей
    И одна подводная лодка.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:28
      0
      а что в этом ничего не реального нет, та же Болгария свою единственную С-38 "Слава" может от щедрот отдать, Одесса и Николаев все еще под Украиной ((((
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      потребуется 200 истребителей
      И одна подводная лодка.

      И вагон сала.
      Ну, чтобы счастье было полным.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:25
    0
    Спикер Воздушных сил ВСУ: Для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины потребуется 200 истребителей
    . Дайте ему карандаш, что б губу закатал ...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 14:29
      +2
      rocket757 hi, про танки тоже поначалу так думалось и про ПВО а теперь чуть ли не в очередь выстраиваются(по крайней мере на словах)
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:48
        0
        Выстроились то они выстроились... а танков как не было, так и нет.
        Кстати, многие давно приняли ту идею, что давать разное, в. т. ч. танки им будут... вопрос в том, когда, сколько и и как это произойдёт.
        С самолётами все несколько сложнее, чем с танками... их под кустиком не спрячешь, а инфраструктура обеспечения, это не халям балям. Готовится надо заранее, а ничего и никак не замечено... пока, по крайне мере.
  10. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:28
    0
    дадут, матрасники ничего не пожалеют, если надо и ЯО дадут
    1. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 15:02
      0
      ЯО не дадут. Эти недоумки обязательно применят. А ответка за океан полетит.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:29
    -2
    Вечные побирушки. Европа и ЕС- не такие наивные. В отличае от России, даром ничего, не дадут.
  12. Voronezh
    Voronezh Сегодня, 14:51
    +1
    Недавно было 150, сейчас двести. Через неделю захотят 300
  13. Sith
    Sith Сегодня, 15:00
    0
    200 ... каждому чиновнику! Какой попил то , если их продать в Африку ...
  14. обыватель
    обыватель Сегодня, 15:01
    +1
    для обеспечения воздушного пространства Украины, ей потребуется 200 истребителей
    Сто F-22 для завоевания господства в воздухе, и сто F-35 для штурмовых операций.
    P.S. Забыли про два десятка В-2 для бомбардировки Москвы.
    И будет им бандеровское счастье.
  15. karitati
    karitati Сегодня, 15:01
    0
    A zsidónak minden kell, holnapra ta lán egy csillagromboló
  16. karitati
    karitati Сегодня, 15:04
    0
    Biden: nem adunk F-16-osokat Ukrajnának - korábban ugyanezt mondta Abrams-, HIMARS- és Patriot-ügyben is
    Forrás: https://kuruc.info/
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:07
    0
    Мульен, мульен истребителей, тогда можно ещё о чем то говорить, да и то?
  18. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:14
    0
    Ну более менее реальная цифра, деньгами 10-15 миллиардов долларов минимум. Даже америкосия не может позволить себе такое количество (танков то несколько десятков и то в конце года), так что господа в пролете.
  19. svp67
    svp67 Сегодня, 15:23
    +1
    Напомним, что вопреки всем амбициям киевского режима, президент США Джо Байден ранее заявлял о том, что Вашингтон не станет отправлять Киеву истребители F-16 американского производства.
    Напрямую может и нет, а вот через другие страны, так запросто...
  20. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:33
    -1
    Стесняюсь спросить... если су-27 для него устаревшие - то каким образом F-16 (который старше сушки на полдюжины лет) сможет осовременить авиапарк Украины???