Спикер Воздушных сил ВСУ: Для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины потребуется 200 истребителей

Сейчас проходят дискуссии по поводу того, какой тип это будет. Наиболее вероятным вариантом военно-воздушного судна, которое придёт на смену устаревшим советским самолётам по праву считается истребитель F-16

Выступая в эфире французского телеканала La Chaîne Info, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сделал заявление о том, что для обеспечения воздушного пространства Украины, ей потребуется 200 истребителей. Как уточнил военный чиновник, страна нуждается в создании 5 бригад тактической авиации , на вооружении которых будет стоять один тип многофункционального самолёта западного образца.– сказал Игнат.В то же время, как отметил он, Украине необходимо защищать своё воздушное пространство как в военное, так и в мирное время, поскольку она является одной из крупнейших стран на европейском континенте. По его словам, авиационная группировка России и Белоруссии в 5, а то и 6 раз превосходит украинскую авиацию и, как признал он, Украина помимо этого уступает им и по технологиям.Как добавил спикер Воздушных сил, получить всё и сразу явно не удастся, ведь для этого предстоит ещё проделать огромную работу, заключающуюся в подготовке всей необходимой аэродромной инфраструктуры, лётного состава, авиационных инженеров, что позволит постепенно осуществить процесс перевооружения на новые образцы техники.Коснулся Юрий Игнат и нынешнего положения дел в Воздушных силах Украины: по данным, предоставленным им, сейчас они насчитывают 11 бригад, из которых 1 является учебной, 3 – транспортные, 1 – штурмовая, 1 – бомбардировочная, а ещё 5 – истребительные. Последний самолёт, поступивший на вооружение страны, был Су-27. При этом Игнат не уточнил, какое число единиц авиации у этих бригад Воздушных сил Украины осталось не сегодняшний день, если она буквально выпрашивает натовские истребители.Напомним, что вопреки всем амбициям киевского режима, президент США Джо Байден ранее заявлял о том, что Вашингтон не станет отправлять Киеву истребители F-16 американского производства.