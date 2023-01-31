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Власти США рассекретили документы, раскрывающие мнение Ельцина об Украине

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Власти США рассекретили документы, раскрывающие мнение Ельцина об Украине

Власти США рассекретили документы, в которых упоминаются некоторые высказывания первого президента России Бориса Ельцина об Украине. Из документов следует, что уже в 1992 году Ельцин понимал потенциальное значение "незалежной" и называл Украину главным дестабилизирующим фактором.


Как сообщает РИА "Новости", в ходе встречи со своим американским коллегой Джорджем Бушем-старшим первый президент России подчеркнул, что на территории Украины проживают 11 миллионов этнических русских, а занимавший в то время пост президента Украины Леонид Кравчук испытывает на себе сильное давление со стороны украинских националистов.

Тем не менее, Ельцин уверял Буша об отсутствии у России каких-либо имперских амбиций, а также пообещал, что будет с вниманием относиться к проявлениям обеспокоенности со стороны правительств других стран.

На встрече с президентом США Ельцин также спросил, остаются ли враждебные отношения между возглавляемыми ими государствами, и получил заверения об окончании противостояния. Однако, Буш и занимавший должность госсекретаря США Джеймс Бейкер также не согласились считать Россию своим союзником.

Среди рассекреченных в США документов также присутствует стенограмма встречи с бывшим министром финансов России Егором Гайдаром, заявлявшем, что, несмотря на то, что на преодоление существующих между Россией и Украиной разногласий уйдет довольно продолжительное время, вероятность югославского сценария в решении этой проблемы исключена.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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15 комментариев
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  1. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:08
    +20
    Пьянице только и верь! Полстраны пропил, да чего там пол Европы пропил и ещё это тот человек, который произнёс "Боже храни Амер..ку"...Стекловатой все и всегда, что с тем временем связано...
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:10
      +3
      С чего бы вдруг вспомнили не к месту о "Болеке и Лёлике".
      Не уж то повод ищут свалить с Украины или просто так к слову пришлось.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 14:09
    +8
    стенограмма встречи с бывшим министром финансов России Егором Гайдаром, заявлявшем, что, несмотря на то, что на преодоление существующих между Россией и Украиной разногласий уйдет довольно продолжительное время, вероятность югославского сценария в решении этой проблемы исключена.

    Тоже мне нашли великого эксперда....
    1. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:24
      +1
      Цитата: Игорь Борисов_2
      стенограмма встречи с бывшим министром финансов России Егором Гайдаром, заявлявшем, что, несмотря на то, что на преодоление существующих между Россией и Украиной разногласий уйдет довольно продолжительное время, вероятность югославского сценария в решении этой проблемы исключена.

      Тоже мне нашли великого эксперда....

      Он такой же эксперД, как и экономист. Нулевой.
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 14:10
    +17
    ЕБН-центр, как Карфаген должен быть разрушен ! good
    1. IlgizL
      IlgizL Сегодня, 16:10
      -1
      Как бы стоит учесть КТО строил...а уж потом....
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:10
    +1
    Сама статья https://ria.ru/20230130/eltsin-1848548315.html написана более содержательно.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:22
    +2
    называл Украину главным дестабилизирующим фактором.
    Что уже сегодня об этом говорить - что пропало, то пропало. Надеялись на "братский народ", а получилось по В. Черномырдину. Да и Ельцину не до Украины было, т.к. он республикам и автономиям входящим в состав России предлагал: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:27
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Да и Ельцину не до Украины было, т.к. он республикам и автономиям входящим в состав России предлагал: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»

      Пьянка к добру не приводит, особенно когда пьянь, или наркоман президент страны.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 14:54
      0
      Цитата: rotmistr60
      Да и Ельцину не до Украины было, т.к. он республикам и автономиям входящим в состав России предлагал: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить»


      Они и взяли. Хватились только при Путине, что Конституция Татарстана ставит себя выше Конституции РФ. А сколько таких республик и автономий?
  6. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:28
    0
    получается что у первого президента РФ были тайные терки с президентом США ))))а нам лапотным Борька Синий1 мог только дефолта не будет! брякнуть))
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:32
    0
    Если ЕБН был такой вумный и всё понимал, чего же он в Вискулчх Крым спьяну Кравчуку подарил.
    Плевать он на всё хотел, лишь бы водяру жрать, да развлекаться.
    Что стоит теннисный турнир. Есть турнир Большой шлем, а у Ельцина был турнир- большая шляпа.
    А ещё конкурс - большая попа.
    Говорят конкурс выиграл Пал Палыч Бородин.
    Вообщем устроил себе синекуру а на страну забил.
    Отдал на разграбление.
    Он пил на даче, а стране говорили-работает с документами.
    1. Mishka78
      Mishka78 Сегодня, 14:52
      +1
      Чего ж за него полстраны то в 96 году проголосовало?...
      Я понимаю что админресурс (я как раз в училище учился тогда, у нас бюллетени ротный проверял перед их опусканием в ящик), я понимаю что политтехнологии (тогда по ТВ объявили что будут показывать весь день концовку сериала и пожилые люди, которые основной электорат Зюганова, не пошли, а остались дома смотреть сериал), я помню слова ДАМ о том, что в 1996 году не Ельцин выиграл выборы, но всё же, как минимум эту "победу" ему отдали все тогдашние политсилы и даже не мяукнули.
      В 2011, когда уже гайки были изрядно завинчены, и то до 150К собиралось на Болотной / Сахарова.
  8. ort
    ort Сегодня, 15:43
    0
    Политолог и диссидент А. Зиновьев говорил об этом периоде , что главной задачей Ельцина тогда была ликвидация всего левого движения в России. И её он решал так же, как и раздел СССР ; Втроём с дружбанами и сотрудниками ---на этот раз с Хасбулатовым и Руцким. В октябре 1993 дело обтяпали не смотря на то, что КС РФ пытался возбухать против. Дружбан- провокатор Руцкой поорал в прямом эфире "помогите!.... лётчики поднимайте самолёты на Кремль !..." и прочую ахинею, отсидели они с Хасбулатовым для порядка несколько мес в тюряге, а потом занялись своими бизнесами... До Украины ли им тогда было ? Большие дела решались.
  9. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 15:54
    0
    Ельцин уверял Буша об отсутствии у России каких-либо имперских амбиций

    Да. Ведь имперские амбиции могут быть только у одной Страны. Причем самой демократичной.