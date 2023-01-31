Власти США рассекретили документы, раскрывающие мнение Ельцина об Украине

Власти США рассекретили документы, в которых упоминаются некоторые высказывания первого президента России Бориса Ельцина об Украине. Из документов следует, что уже в 1992 году Ельцин понимал потенциальное значение "незалежной" и называл Украину главным дестабилизирующим фактором.
Как сообщает РИА "Новости", в ходе встречи со своим американским коллегой Джорджем Бушем-старшим первый президент России подчеркнул, что на территории Украины проживают 11 миллионов этнических русских, а занимавший в то время пост президента Украины Леонид Кравчук испытывает на себе сильное давление со стороны украинских националистов.
Тем не менее, Ельцин уверял Буша об отсутствии у России каких-либо имперских амбиций, а также пообещал, что будет с вниманием относиться к проявлениям обеспокоенности со стороны правительств других стран.
На встрече с президентом США Ельцин также спросил, остаются ли враждебные отношения между возглавляемыми ими государствами, и получил заверения об окончании противостояния. Однако, Буш и занимавший должность госсекретаря США Джеймс Бейкер также не согласились считать Россию своим союзником.
Среди рассекреченных в США документов также присутствует стенограмма встречи с бывшим министром финансов России Егором Гайдаром, заявлявшем, что, несмотря на то, что на преодоление существующих между Россией и Украиной разногласий уйдет довольно продолжительное время, вероятность югославского сценария в решении этой проблемы исключена.