Власти Турции и Венгрии в совместном заявлении к мировому сообществу призвали к миру на Украине

С самого начала конфликта на Украине Турция и Венгрия были одними из стран, которые отказались слепо следовать западной антироссийской политике.Кроме того, эти две страны также не пожелали поддерживать расширение НАТО. Теперь же Анкара и Будапешт в совместном заявлении обратились к мировому сообществу с призывом приложить усилия для мирного разрешения ситуации вокруг Украины.Об этом заявили в венгерской столице после встречи главы правительства Венгрии Виктора Орбана с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.По словам пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши, стороны пришли к согласию относительно необходимости решить конфликт на Украине дипломатическим путём. Кроме того, Анкара и Будапешт будут стремиться к укреплению двусторонних отношений, отметил венгерский чиновник.Напомним, что Венгрия упорно сопротивляется давлению Евросоюза, целью которого является склонение её к тому, чтобы примкнуть к антироссийским санкциям. А президент Венгрии Каталин Новак недавно заявила, что не стоит забывать о важной роли России в мировых процессах.Что касается Турции, то именно здесь не раз шли консультации по поводу российско-украинских переговоров ещё в начале СВО. Анкара также была посредником и при заключении зерновой сделки между Москвой и Киевом.