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Власти Турции и Венгрии в совместном заявлении к мировому сообществу призвали к миру на Украине

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Власти Турции и Венгрии в совместном заявлении к мировому сообществу призвали к миру на Украине

С самого начала конфликта на Украине Турция и Венгрия были одними из стран, которые отказались слепо следовать западной антироссийской политике.


Кроме того, эти две страны также не пожелали поддерживать расширение НАТО. Теперь же Анкара и Будапешт в совместном заявлении обратились к мировому сообществу с призывом приложить усилия для мирного разрешения ситуации вокруг Украины.

Об этом заявили в венгерской столице после встречи главы правительства Венгрии Виктора Орбана с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши, стороны пришли к согласию относительно необходимости решить конфликт на Украине дипломатическим путём. Кроме того, Анкара и Будапешт будут стремиться к укреплению двусторонних отношений, отметил венгерский чиновник.

Напомним, что Венгрия упорно сопротивляется давлению Евросоюза, целью которого является склонение её к тому, чтобы примкнуть к антироссийским санкциям. А президент Венгрии Каталин Новак недавно заявила, что не стоит забывать о важной роли России в мировых процессах.

Что касается Турции, то именно здесь не раз шли консультации по поводу российско-украинских переговоров ещё в начале СВО. Анкара также была посредником и при заключении зерновой сделки между Москвой и Киевом.
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6 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:14
    0
    К кому обращаются они не совсем понятно.
    У мирового сообщества, согласно западной терминологии есть только один адресат - США, вот туда пускай и шлют гонцов, а не занимаются словоблудием.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:23
    +1
    Смотря что они называют Украиной, если западную часть то можно обсудить.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    +2
    Власти Турции и Венгрии в совместном заявлении к мировому сообществу призвали к миру на Украине
    . Пустые хлопоты... в данном, конкретном случае, только победа одной из сторон, больше никак.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: rocket757
      Власти Турции и Венгрии в совместном заявлении к мировому сообществу призвали к миру на Украине
      . Пустые хлопоты... в данном, конкретном случае, только победа одной из сторон, больше никак.

      Ну хоть кто-то взывает к мирному окончанию и не нейтральный, а из самого блока НАТО !
      Дешёвые энергоресурсы и взаимная торговля тут рулят.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:53
        0
        Тут рулил, а там, где главные бинифициары такого замеса засели, рулит совсем другое... потому как ресурсы у них есть, могут себе позволить плевать на всех.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:36
    +1
    Призывать к миру и решению острых вопросов путем дипломатии и переговоров конечно хорошо и престижно. Но с кем разговаривать, а главное о чем, особенно сегодня когда Запад поддерживает откровенных нацистов и заставляет их воевать прикрываясь защитой надуманных "ценностей", которым грош цена в базарный день?