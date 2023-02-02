Переулками Москвы. Климентовский – он из избранных

Неслучайный выбор

Коротко, но ярко

Имя твое известно

На то, чтобы внятно рассказать хотя бы о половине московских переулков, точно жизни не хватит. А вообще-то, и написано, и показано по ТВ о них немало, и выборка публикаций в «Военном обозрении» может кому-то показаться случайной. Но это не так – автор хорошо знаком с каждым из выбранных, точнее – избранных, переулков.Климентовский как раз из таких, тем более что в 80-е годы приезжать сюда, в Замоскворечье, мне приходилось регулярно. Рядом с местом, где переулок упёрся в Большую Ордынку, монументально возвышается родное министерство – Среднего машиностроения, ныне «Росатом». А автор полтора десятка лет отработал в одном из его головных проектных институтов.Впоследствии, уже журналистом, пришлось не менее регулярно отмечаться на пресс-конференциях атомных министров В. Н. Михайлова и сменившего его Е. О. Адамова. В сквере перед зданием министерства, теперь концерна, не так давно установили памятник их предшественнику – Ефиму Павловичу Славскому, одному из отцов-основателей «атомного проекта».Климентовскому, можно сказать, повезло, его никто не переименовал, хотя здешний храм Святого Климента и не функционировал в советское время. В Замоскворечье вообще сохранились многие имена улиц и переулков – Большая и Малая Ордынка, Пятницкая, Полянка и Якиманка, два Хвостовых переулка, так и прозванных в народе – Хвосты.До открытия станции метро «Третьяковская» Климентовский формально заканчивался, хотя фактически начинался со здешних задворков. И сам переулок, и хоздвор электрической подстанции отделял от многолетней стройки некрасивый и непроницаемый забор. Когда Чубайс раздербанил РАО ЕЭС, то ради пиара подстанцию превратили в подобие арт-объекта, и на обновлённой ограде теперь вполне органично смотрятся сменяющие друг друга «умные» граффити.Прямо напротив – бывший «Макдоналдс», пока никак не обозначившийся с «Точкой», и в популярности явно потерявший. Впрочем, заведений на Климентовском и без того с избытком. Пока они не закрываются – здесь не прекращается праздник, даже для бомжей, освоивших пустырь, временно работающий сквером.Московские переулки, как правило, короткие или очень короткие. Протяжённость Климентовского – всего-то 460 метров, причём почти треть его – после пересечения с Пятницкой улицей, вообще мало кому интересна. За улицей Новокузнецкой и вовсе что-то вроде глухого угла, хотя официально переулок именно там и начинается.Подготовительные курсы долгопрудненского физтеха – это, конечно, круто, но, опять же – исключительно для избранных. А право именоваться переулком даже в купеческом Замоскворечье ещё предстояло заслужить. Нужны были хотя бы несколько усадеб или барских домов, а лучше – храм, как в Климентовском.Люди ходят по Климентовскому переулку в основном в той его части, где большие конторы, общепит, станции метро и храм. Самого же Святого Климентия «поселили» между двумя Ордынками и Большой Татарской ещё при Иване Грозном, и здесь московские ополченцы в 1612 году расколотили польский отряд Ходкевича, не пожалев спалить первый из соборов, где пытались укрыться враги.Деревянные церкви сменяли тут друг друга вплоть до 1760-х годов. Тогда архитектор И. Я. Яковлев и выстроил нынешний пятиглавый барочный храм. На деньги купца К. М. Матвеева и по проекту Пьетро Антонио Трезини, дальнего родственника знаменитого Доменико Трезини – это его рук Петропавловский собор в Северной столице.Храм священномученика папы Римского Климента только числится по Пятницкой улице, на самом же деле он царит над переулком. Да и богомольцы всегда собирались именно тут, во дворах и в переулке, хотя пешеходным он стал не так уж давно – даже не сразу с открытием станции метро – пересадочной, сдвоенной, сразу на оранжевой – Калужско-Рижской, и фиолетовой – Краснопресненской, линиях.Православные вернулись к этому храму тоже совсем недавно – он долго верой и правдой прослужил в Ленинской библиотеке – хранилищем рукописей, а также собраний уникальных церковных книг. Уже в нулевые годы мне посчастливилось участвовать вместе с сотрудниками ГБИЛ в вывозе из храма очень многого, когда самое ценное, однако, уже успело уйти под контроль РПЦ.Это было моё второе пришествие на Климентовский, но я до сих пор не знаю, была ли вообще хоть какая-то благодарность от церкви в адрес Ленинки. Во всяком случае, на сайте храма страничка о советском периоде его существования категорически не открывается, а в «Википедии» и вовсе написано что-то не совсем уместное и невнятное.Когда идёшь по Климентовскому, где поток публики от Третьяковки к Новокузнецкой и обратно кажется нескончаемым, надо просто задрать голову кверху. Дух тут же захватит! А ведь Климентия даже сфотографировать по-хорошему удаётся только от Пятницкой, по-другому повсюду дом на доме, даже с верхних этажей ничего крупно не схватишь.Однако симпатичные маковки и купола собора показываются то тут, то там, но сам переулок в наши дни всё-таки больше похож на людскую реку. Сетевые заведения и рестораны теснят друг друга не только по переулку, но и во двориках, однако там салонов красоты и стоматологических клиник с первого взгляда больше, чем поликлиник, школ или детских садиков.Хотя детские площадки всё-таки имеются, а значит – есть и постоянные жители. Чему удивляться – сторону, противоположную фастфуду, помимо храма, занимают солидные капитальные дома самых разных лет постройки. Тут и «доходная» восьмиэтажка Бабанина, и под стать ей новодел уже 2000-х.Растолковать, где на Климентовском прописанные в справочниках и на сайтах городские усадьбы Долговых и Николаевых или дом тех самых купцов Матвеевых, один из которых спонсировал храм, способны только профессиональные экскурсоводы. Но это и не так важно, как мне представляется – ведь всё в работе, занято под что-то дельное, и занято без следов.После пересечения с Пятницкой улицей переулок становится и вовсе скучным, а поскольку к станции «Новокузнецкая» надо свернуть налево, и народу в этом конце совсем мало. Раньше привлекал один из лучших в Москве книжных с великолепным отделом винила и тихим кафе.Это кафе было, можно сказать, культовым, его посетители иначе как «Хэм» (в честь знаменитого писателя) и не называли. Писалось там точно – здорово, атмосфера вдохновляла, хотя через окна в стенах двухметровой толщины почти ничего и видно не было. Какой там святой Климентий...