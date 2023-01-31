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Представитель МИД Ирана: Высказывания Шольца о недавних беспорядках в Иране показали, что канцлер Германии стоит не на той стороне истории

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Представитель МИД Ирана: Высказывания Шольца о недавних беспорядках в Иране показали, что канцлер Германии стоит не на той стороне истории

Во время турне по странам Латинской Америки канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил мемориал жертвам военной диктатуры в Буэнос-Айресе. Выступая с речью, канцлер Германии отметил, что посещение мемориала означает, что он должен «думать о молодых людях, которых сейчас убивают в Иране, когда они отстаивают свою свободу и лучшую жизнь». Таким образом Шольц открыто сравнил преступные действия военной диктатуры прошлого века в Аргентине, приведшие к многочисленным жертвам, с происходящими в последнее время беспорядками в Исламской Республике.


Провокационное заявление канцлера не осталось без ответа иранского руководства. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани раскритиковал Берлин за вмешательство во внутренние дела страны, объявив, что высказывания Олафа Шольца о недавних беспорядках в Иране еще раз показали, что канцлер Германии по-прежнему стоит не на той стороне истории.

Иранский дипломат отметил, что аналогии Шольца больше подходят для сравнения позиции немецкого руководства перед началом Второй мировой войны и заявлений нынешнего руководства ФРГ, которое использует разговоры о правах человека как средство улучшения своего имиджа. Такое поведение западных лидеров, подчеркнул Канаани, продиктовано целью вмешиваться в дела других стран под благовидным предлогом защиты прав и свобод граждан.

Представитель МИД Ирана посоветовал немецким властям обратить внимание на недавние преступления, совершенные Израилем против палестинцев на оккупированном Западном берегу Иордана.

Отношения Ирана и стран Запада в очередной раз обострились после гибели Махсы Амини, которая упала в обморок в полицейском участке в середине сентября в Тегеране, а несколько дней спустя была объявлена мертвой в больнице. В официальном медицинском отчете причиной смерти была названа болезнь.

Однако США, Великобритания и ЕС обвинили Тегеран в насильственной причине смерти женщины, введя дополнительные санкции против иранских физических и юридических лиц. После этого в республике прошла волна протестов, в результате которых погибли десятки мирных граждан и представителей сил правопорядка Ирана. Власти Исламской Республики неоднократно заявляли, что беспорядки были спровоцированы западными и израильскими спецслужбами с целью дестабилизировать ситуацию в стране и добиться свержения действующей власти.
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Использованы фотографии:
Сайт канцлера Германии
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11 комментариев
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  1. lucul
    lucul Сегодня, 14:27
    +2
    Представитель МИД Ирана: Высказывания Шольца о недавних беспорядках в Иране показали, что канцлер Германии стоит не на той стороне истории

    А что тут удивляться ? Шольц - это просто марионетка сионистов ,а не лидер страны ....
    1. Gunigunde von Wenstein
      Gunigunde von Wenstein Сегодня, 14:52
      +1
      Scholz ist vor allem ein Verbrecher! CUM-EX, Wirecard usw.
      1. Severok
        Severok Сегодня, 15:01
        0
        К сожалению Европейскими странами и США руководят преступники и жадные снобы
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:27
    +2
    Старая методичка, но пока работает....., наш "пациент" хороший пример.... , "отравление" - протесты - санкции. Пока работает.
  3. ZVOнарь
    ZVOнарь Сегодня, 14:29
    +2
    Президент Ирана сегодня вечером выступит с обращением к согражданам (19:30мск).
    Весь "сифилизованный мир" напрягся
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:30
    +4
    канцлер Германии стоит не на той стороне истории
    Шольц лежит под историей, которую пишут американцы. Правильно иранский МИД прошелся по этому человечишке изображающем канцлера Германии.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: rotmistr60
      Правильно иранский МИД прошелся по этому человечишке изображающем канцлера Германии.

      Вспомнилась формулировка, котору у нас выдумали после "банного ролика" Генпрокурора.
      Так и тут
      Человечишка, похожий на канцлера Германии.
      Хотя по мне - так даже не похож...
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:32
    0
    Не дело канеш,ездить с визитом в другие страны и настраивать против иных стран..Чё попусту языком молоть
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:39
    0
    А чего вон их министева АннаЛена высказалась о России, а чем эта Колбаска то хуже, тем более что Запад Иран в наши союзники надежно записал, так что по Тегерану обязанны оттоптаться все Вашингтонские шестерки.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:45
    0
    А чего он не заявил, что гибель иранских молодых людей - это смешно? Почему ему смешна только гибель донбасских молодых людей?
  8. IlgizL
    IlgizL Сегодня, 16:08
    0
    У Израиля одна из самых сильных спецслужб, кстати как и у Китая. США даже рядом не стояло.