Представитель МИД Ирана: Высказывания Шольца о недавних беспорядках в Иране показали, что канцлер Германии стоит не на той стороне истории

Во время турне по странам Латинской Америки канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил мемориал жертвам военной диктатуры в Буэнос-Айресе. Выступая с речью, канцлер Германии отметил, что посещение мемориала означает, что он должен «думать о молодых людях, которых сейчас убивают в Иране, когда они отстаивают свою свободу и лучшую жизнь». Таким образом Шольц открыто сравнил преступные действия военной диктатуры прошлого века в Аргентине, приведшие к многочисленным жертвам, с происходящими в последнее время беспорядками в Исламской Республике.
Провокационное заявление канцлера не осталось без ответа иранского руководства. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани раскритиковал Берлин за вмешательство во внутренние дела страны, объявив, что высказывания Олафа Шольца о недавних беспорядках в Иране еще раз показали, что канцлер Германии по-прежнему стоит не на той стороне истории.
Иранский дипломат отметил, что аналогии Шольца больше подходят для сравнения позиции немецкого руководства перед началом Второй мировой войны и заявлений нынешнего руководства ФРГ, которое использует разговоры о правах человека как средство улучшения своего имиджа. Такое поведение западных лидеров, подчеркнул Канаани, продиктовано целью вмешиваться в дела других стран под благовидным предлогом защиты прав и свобод граждан.
Представитель МИД Ирана посоветовал немецким властям обратить внимание на недавние преступления, совершенные Израилем против палестинцев на оккупированном Западном берегу Иордана.
Отношения Ирана и стран Запада в очередной раз обострились после гибели Махсы Амини, которая упала в обморок в полицейском участке в середине сентября в Тегеране, а несколько дней спустя была объявлена мертвой в больнице. В официальном медицинском отчете причиной смерти была названа болезнь.
Однако США, Великобритания и ЕС обвинили Тегеран в насильственной причине смерти женщины, введя дополнительные санкции против иранских физических и юридических лиц. После этого в республике прошла волна протестов, в результате которых погибли десятки мирных граждан и представителей сил правопорядка Ирана. Власти Исламской Республики неоднократно заявляли, что беспорядки были спровоцированы западными и израильскими спецслужбами с целью дестабилизировать ситуацию в стране и добиться свержения действующей власти.