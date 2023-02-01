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ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках

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ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках

ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок в четырех сухих доках на западном побережье, что вызвало в самих США новые опасения по поводу соглашения AUKUS всего за несколько недель до того, как Австралия, Великобритания и США объявят о планах по разработке атомных подводных лодок для Канберры.


На выходных ВМС объявили, что они «временно приостановят» операции в трех доках военно-морской верфи Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон. Также и в четвертом доке на заводе Trident Refit Facility, в Бангоре, который обслуживает АПЛ типа "Огайо". Сослались на необходимость их антисейсмического усиления.

Очень любопытная формулировка. Похоже, что за ней пытаются скрыть какие-то реальные проблемы. Не исключено, что это отголосок скандала с поставками на строительство АПЛ некондиционных сталей. К сожалению, этот скандал, как вспыхнул, так и погас. Никаких конкретных результатов проверки так и не озвучили.

В ВМС подчеркнули, что решение по приостановке ремонтных работы «не влияет на потенциал стратегического сдерживания или способность флота продолжать выполнять задачи». При этом остановка судоремонта затруднит для ВМС США организацию развертывания, техническое обслуживание, а затем и вывод из эксплуатации атомных подводных лодок, и может вызвать новые опасения по поводу ограничений, с которыми сталкивается промышленная база США в преддверии объявления планов в рамках AUKUS в марте.

О том, что судоверфи США просто "не потянут" такие объемы строительства АПЛ, говорилось изначально. Как только появились первые упоминания о возможности строительства АПЛ для Австралии. США в настоящее время с запредельными усилиями поддерживают потребности своего флота в строительстве двух ударных атомных подводных лодок ежегодно, в то время, как каждая третья подводная лодка, из числа находящихся в боевом составе, либо - на техническом обслуживании, либо ожидает проведения ТО. Нарушение графиков ремонта, может иметь очень серьезные последствия в дальнейшем.
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9 комментариев
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  1. fiv
    fiv Сегодня, 07:23
    +1
    "ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок в четырех сухих доках на западном побережье" - Бангор, штат Мэн, на восточном побережье. Надо им британских спецов пригласить, поучиться болты на суперклей сажать.
    1. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 07:55
      +1
      Учитывая, что в Пьюджет-Саунд 17 АПЛ САСШ в ремонте и на обслуживании, нас это только радует.. hi
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:46
    +1
    . необходимость их антисейсмического усиления.


    Вначале прочитал «антисемитского». Вздрогнул. Еще раз перечитал. Успокоился.
    Думаю, усиливать надо пружинами. Если снаружи к бортам приварить много больших пружин - получится антисейсмическая ПЛ. Но лучше снаружи еще обложить резино-свинцовыми пластинами. Тогда на века будет.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:14
      +2
      Цитата: sergo1914
      Думаю, усиливать надо пружинами.

      laughing
      Сразу видно - вы из отсталой России))) С эффектом памяти пружинки надыть! Ток подал - разжались, отключил - сжались... И все под управлением ИИ, можно еще стелс-покрытие намалевать, чтоб враг пружины не увидел. Учитесь!
      А вообще радует такая хохма. Значит для стапелей в США, где с АПЛ ковыряются - им сейсмику надо нивелировать. Зато блин АЭС типа Фукусимы строить в самом сейсмоопасном районе мира - это они на сейсмобезопасность в принципе не закладывались. Зато защиту от прямого удара авиалайнера там присобачили...
      Молодцы лесопильщики - все, что не надо - за ваши деньги!
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:01
    +2
    Сослались на необходимость их антисейсмического усиления.

    Очень любопытная формулировка.
    А чего так?! laughing Ждут "Посейдона", или где? laughing
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 09:59
      +1
      А может Йеллоустоун на днях рванет или Земля таки навернется о небесную ось smile
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 08:49
    0
    Очень хорошая новость! Прямо вот позитивная.

    решение по приостановке ремонтных работы «не влияет на потенциал стратегического сдерживания или способность флота продолжать выполнять задачи»

    Я так понимаю, что у них МО, что у нас МО одно и то же везде говорят. Не хватает верфей - фигня, не повлияет ни на что. Пожар на корабле первого ранга - пустяк, ни на что не влияет. Взорвался склад с боеприпасами - ерунда, мы даже в план такое закладывали.
  5. okunevich_rv
    okunevich_rv Сегодня, 08:53
    0
    титан наверное закончился, или в связи с санкциями подорожал сильно
  6. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:05
    0
    А тем временем Россия уже ввела в строй 6 Бореев. Осталось 4 единицы. Процесс идет и его не остановить. Сейчас Бореи уже самые многочисленные АПЛ новой серии из всех стоящих в строю.