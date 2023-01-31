"Глава ГУР Минобороны Украины Буданов «спрогнозировал возвращение» Россией Крыма Украине"

И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится. Это тактика устрашения

Россия сосредоточится на "оккупации" территорий Донецкой и Луганской областей, наступление со стороны Белоруссии маловероятно, а Крым "вернется" в состав Украины. С таким прогнозом выступил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.Главный военный разведчик Украины сделал новый прогноз, поскольку предыдущие не сбылись. Но Буданов не унывает и снова рассказывает журналистам очередного иностранного издания о том, как Киев кует победу и в скором времени непременно победит.На этот раз глава ГУР дал интервью американскому изданию Washington Post, в котором рассказал о планах России, видимо добытых украинской разведкой. Согласно им, Россия в этом году будет сосредоточена исключительно на "захвате" Донбасса, наступления со стороны Белоруссии не будет, размещение там российской группировки направлено лишь на отвлечение внимания от основных направлений. Украинская армия в этом году непременно "освободит" Крым, причем Россия его сама "вернет".- заявил Буданов добавив, что опасения Запада о применении Путиным ядерное оружие беспочвенны, потому что это сразу приведет к поражению и развалу России.Из оставшихся заявлений главы ГУР можно отметить очередной прогноз о "заканчивающихся" у России ракетах "Калибр", которых осталось "всего 9%". Кроме того, украинская разведка подсчитала количество российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, их оказалось примерно 326 тысяч. Непонятно, учитываются ли здесь 300 тысяч мобилизованных или это все, что, по мнению Буданова, осталось у России. Учитывая, какие сводки предоставляет Генштаб ВСУ, это будет не удивительным.