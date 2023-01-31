Военное обозрение
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Глава ГУР Минобороны Украины Буданов «спрогнозировал возвращение» Россией Крыма Украине

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Глава ГУР Минобороны Украины Буданов «спрогнозировал возвращение» Россией Крыма Украине

Россия сосредоточится на "оккупации" территорий Донецкой и Луганской областей, наступление со стороны Белоруссии маловероятно, а Крым "вернется" в состав Украины. С таким прогнозом выступил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.


Главный военный разведчик Украины сделал новый прогноз, поскольку предыдущие не сбылись. Но Буданов не унывает и снова рассказывает журналистам очередного иностранного издания о том, как Киев кует победу и в скором времени непременно победит.

На этот раз глава ГУР дал интервью американскому изданию Washington Post, в котором рассказал о планах России, видимо добытых украинской разведкой. Согласно им, Россия в этом году будет сосредоточена исключительно на "захвате" Донбасса, наступления со стороны Белоруссии не будет, размещение там российской группировки направлено лишь на отвлечение внимания от основных направлений. Украинская армия в этом году непременно "освободит" Крым, причем Россия его сама "вернет".

И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится. Это тактика устрашения

- заявил Буданов добавив, что опасения Запада о применении Путиным ядерное оружие беспочвенны, потому что это сразу приведет к поражению и развалу России.

Из оставшихся заявлений главы ГУР можно отметить очередной прогноз о "заканчивающихся" у России ракетах "Калибр", которых осталось "всего 9%". Кроме того, украинская разведка подсчитала количество российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, их оказалось примерно 326 тысяч. Непонятно, учитываются ли здесь 300 тысяч мобилизованных или это все, что, по мнению Буданова, осталось у России. Учитывая, какие сводки предоставляет Генштаб ВСУ, это будет не удивительным.
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40 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:33
    +1
    Неадекват он ведь и в Африке неадекват.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 14:39
      +4
      Все эти укро-пустые-головы превзошли все немыслимые высоты мастерства выдавать желаемое за действительное. Хотя, оно и немудрено. Сейчас у них только один выход - сочинять сказки о печальном будущем России. Без этих сказок их пребывание у власти будет уже невозможно.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:41
        0
        Буданов только день назад говорил что после войны Украина якобы будет контролировать остатки РФ,а сегодня он уже говорит,что они решили ограничиться Крымом.
        После войны Украина намерена установить контроль над Российской Федерацией или тем, что от нее останется.


        . «Наконец, мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной», – резюмировал Буданов.

        https://www.politnavigator.net/ukrainskaya-razvedka-posle-vojjny-my-budem-kontrolirovat-ostatki-rossii.html
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:05
          +2
          Глава ГУР Минобороны Украины Буданов «спрогнозировал возвращение» Россией Крыма Украине

          Ну то, что заносчиво-мстительный Буданов сам по себе недалёкого ума и просто проамериканская и проанглийская "говорящая голова" Зеленского в Киеве - это давно всем известно.
          Про эти его качества - умственную недалёкость , мстительность и заносчивость - даже его сокурсники по военному училищу вспоминают и как они на нём за это в годы учёбы в свою пользу отыгрывались.
          1. Керенский
            Керенский Сегодня, 15:58
            0
            Про эти его качества - умственную недалёкость , мстительность и заносчивость - даже его сокурсники по военному училищу вспоминают

            И где те сокурсники? А! Всё вспоминают...
            Так-то человек нормальный, а говорит...да там все сейчас говорят!
        2. VORON538
          VORON538 Сегодня, 15:52
          0
          А чем он Россию контролировать собирается,не сказал?Да уж,великие мечты...Крым ему подавай...готов принести в жертву Киев?Причем киевскому режиму в крымском вопросе это явно не поможет,а вот в плане третьей мировой...
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:51
        +2
        Цитата: KAV
        Сейчас у них только один выход - сочинять сказки о печальном будущем России.

        Все это для внутреннего пользования, нужно чтобы укропиплз верил, что на Украине только перемога, но нужно только чуть чуть поднапрячься и все станет как 2014 году. Но для этого нужно всем взять в руки оружие и немного потерпеть, а "запад нам поможет".
        1. VORON538
          VORON538 Сегодня, 15:55
          +1
          В 2014-2015 годах укровермахт неплохо варился в различных котлах...было бы неплохо повторить эту кухню,но...Окно возможностей,увы,сузилось.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:43
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Неадекват он ведь и в Африке неадекват.

      В Африке, что ни говори про них, ребята наглые, но намного умнее.
    3. Twodi
      Twodi Сегодня, 14:47
      -4
      Нельзя недооценивать противника. Мы не знаем всех договорняков. Мы не знаем, что планируют еще поставить Украине. Сколько там Абрамсов у США на хранении? А авиации? Да и такие вещи говорит не рядовой боец и не бабуля у подъезда. В общем вернуть они конечно не вернут, но подобные заявления нужно иметь ввиду.
  2. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:34
    -1
    Ну вот, очередной пересказ бреда безумца. Зачем это здесь печатать. Во не "Вестник психиатрии"
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:35
    +2
    Ну а что он должен был сказать?! Заявы они делают исключительно для ВНУТРЕННЕГО потребителя и Западного обывателя, а сбудутся прогнозы или не сбудутся им фиолетово.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:23
      +3
      От этого персонажа работодатель хочет слышать то,что он озвучивает.Вот и вся причина
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:36
    +2
    Обязательно вернем...Украину в Россию. Чтоб и запаха таких не осталось.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:38
    +2
    Прогнозирую, что к 31.01.2024 не будет, ни Буданова, ни Данилова, ни остальной шоблы "95 квартала". Все может быть, все может статься. Вот и посмотри, чей прогноз сбудется. Плюсовать/минусовать не обязательно, у нас с этим персонажем индивидуальный спор прогнозов.
  6. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 14:41
    +5
    Как завоевать Крым, не привлекая внимания санитаров
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:41
    +1
    Украинская армия в этом году непременно "освободит" Крым, причем Россия его сама "вернет".

    Я думал США ставят на должность главы Главного управления разведки МО Украины, людей поумнее чем этот децибел. Буданов как и его "брат" Данилов ( удивительно, что оба с русскими фамилиями), похожи на "братков" из начала 90-х годов, только вместо фиолетовых пиджаков, переоделись в американскую гуманитарку.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:18
      +7
      Цитата: tihonmarine
      Буданов как и его "брат" Данилов ( удивительно, что оба с русскими фамилиями), похожи на "братков" из начала 90-х годов

      Данилов и есть браток из 90-х. Тупой и неразвитый. Погоняло - Мячик. Шустрил на луганском рынке, крышевал ларьки, катал наперстки. Вот он - второй справа. А каких вы еще ожидали персонажей в криминальной стране?

  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:43
    +4
    Крым "вернется" в состав Украины.
    Когда бредит простой человек ему вызывают скорую. Когда бредит, причем постоянно главный военный разведчик значит в стране настолько все плохо, что в пору бежать. Ну не может по управленческой логике руководитель военной разведки страны быть таким тупым, зацикленным и непрофессиональным. Хотя на Украине возможно все.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Когда бредит, причем постоянно главный военный разведчик значит в стране настолько все плохо, что в пору бежать.

      "Главный разведчик" в туземной армии США, ничего не решает и ничего не говорит от себя, он все делает по указанию хозяев.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 15:02
      -2
      Когда бредит, причем постоянно главный военный разведчик значит в стране настолько все плохо, что в пору бежать.
      Вот только их разведка от нашей мало чем отличается. Кто в начале СВО рисовал президенту планы захвата Киева за 3дня? Или невозможности Украины проводить контр-атаки?Точно такие же "сказочные"разведчики из мира розовых пони, набранных по отрицательному отбору.Бежать некуда,с уважением hi
  9. HAM
    HAM Сегодня, 14:43
    +1
    Итак,это было сорок шестое "возвращение" Крыма....съёмки сорок седьмого продолжаются.
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:44
    +2
    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов спрогнозировал «возвращение» Россией Крыма Украине

    В России есть спецы, чтобы заткнуть навечно пасть этой мрази?!
    Зачем нам бред этих бешеных собак?!
  11. Dos
    Dos Сегодня, 14:46
    +1
    hi "А по утру они проснулись,
    Кругом помятая трава..."
    В общем, главное сейчас в свидомленде - не молчать!
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:46
    +3
    все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится.

    Всё началось 1991 году в беловежской пуще, в ней всё видимо должно и закончиться. fool
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:23
      +2
      Цитата: Хорон
      все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится.

      Всё началось 1991 году в беловежской пуще, в ней всё видимо должно и закончиться. fool

      Гитлер, в своё время, принял капитуляцию Франции в 1940-м году в том же вагоне, в котором французы в 1918-м принимали капитуляцию Германии ("Компьенский вагон") - французы сохранили его. Как знали, что пригодится...
      Так что ОЧЕНЬ надо подумать о том, где именно Украина будет подписывать капитуляцию.

      С Америкой, кстати, всё в этом плане ясно - в Рейкъявике. Чтоб Горбатая Собака в гробу перевернулась.
  13. Юрий Василенко_2
    Юрий Василенко_2 Сегодня, 14:53
    +4
    Внимательно рассмотрел фото этого мальчика. Интнлектом лицо не обезображено. Это почти плюс))).... Балабол, это уже диагноз. На таких "спецов", взлетевших на недосягаемую на них высоту за свою прошлую службу насмотрелся досыта. Иных уж нет)))... С таким "гением" разведки хохлам гарантирован полный писец. Почему? Поясняю для особо одарённых бывших "братьев". Разведка это не "Квартал 95", или как там правильно называется весёлая команда Зеленского-комика, дела вести не муд...и на сцене трясти. Этому мальчику надо срочно паковать чемоданы, если он этого ещё не сделал и найти тихое местечко, где он сойдёт за юродивого, ну. типа, шо б на него не обращали внимания. В Канаде таких мест много. Главное доехать без приключений)))
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: Юрий Василенко_2
      Внимательно рассмотрел фото этого мальчика.

      Я тут недавно сравнивал фотографии Зеленского на инаугурации и сегодня. Два разных человека.
      И с этим та же история.
      То ли груз забот о стране так давит, то ли "волшебный порошок" виноват?... Не знаю.
  14. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:54
    +1
    Глава ГУР Минобороны Украины Буданов «спрогнозировал возвращение» Луны , Марсом Украине
  15. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 14:57
    +2
    К цыганке сходил? Или на бобах гадал? Иль курнул чего? Тем более, что Россия- Тавриду уже вернула из незаконного пользования. Крым Российский, по факту с 1771 г, а де-юре, с 1783. Так же, как и вся Новороссия-северное Причерноморье. Во, как бандерам чужое добро запало, аж извелись все. Как пришли в состав России с голой ж... опой, так и на выход в том же положении.
  16. Светлан
    Светлан Сегодня, 15:02
    +2
    Судя по фотке, молодой он ещё, зелёный. А туда же под Бзежинского косит, прогнозы в шахматной игре, делает.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:33
      +1
      Цитата: Светлан
      туда же под Бзежинского косит, прогнозы в шахматной игре, делает.

      Рано ему ещё в шахматы играть. Максимум - за шахматистами шахматные доски таскать. А вообразил себя чудаком на известную букву, равным Каспарову.
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:05
    +3
    В героиновом угаре он эти прогнозы делал, потому как это бред сивой кобылы.
    Походу Запад им так много наобещал, что их прям прëт и распирает.
  18. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:08
    0
    После того, как он организовал врыв Крымского моста, он имеет право болтать что угодно, тем более американской газете.
    Вот когда его отловят наши осназеры и отдадут под суд, то тогда и будем его хаять.
  19. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:30
    +2
    Помню персонаж предсказывал у нас массовую жёсткую мобилизацию и закрытие границ с начала января. Со всем угадал, кроме страны, где это произошло
  20. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 15:36
    +2
    "Глава ГУР Минобороны Украины Буданов «спрогнозировал возвращение» Россией Крыма Украине"
    От мёртвого осла уши!
  21. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:48
    +1
    после того как укрр войдет в состав РФ мы все в одной стране жить будем ))))
    заявил Буданов добавив, что опасения Запада о применении Путиным ядерное оружие беспочвенны, потому что это сразу приведет к поражению и развалу России.
    а вот это полный бред если РФ захочет применит и не чего не будет !
  22. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:57
    -1
    из 35 комментариев по делу 3...4, остальные "шапки" и "пропаганда"... а по факту - украинцы болтают и делают (получают танки, бмп, готовят наступление), а наши только болтают... буданов не врёт - он ставит цели... мы даже цели обозначить не можем, каждый месяц новые цели (то денацификация, то суверенность, то еще что-то), а башни вообще давно молчат - скоро позабудут что они у нас есть...
  23. Appraiser
    Appraiser Сегодня, 16:09
    0
    «Спрогнозировал возвращение» Россией Крыма Украине, .... прогноз дело неблагодарное, особенно от таких деятелей с "Украины", тут бы им задуматься, что останется от этой страны чрез пару лет.... fellow
  24. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:09
    0
    Если глава главнейшего военного разведывательного органа несет такую хрень, то на том, что раньше называлось украиной можно ставить жирный крест!