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На Донецком направлении в ходе наступления уничтожена французская гаубица Caesar - Минобороны

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На Донецком направлении в ходе наступления уничтожена французская гаубица Caesar - Минобороны

Воздушные силы ВСУ потеряли вертолет Ми-8, сбитый российскими военными на Харьковском направлении, село Благодатное на Донецком направлении перешло под контроль российских сил. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Военное ведомство признало переход села Благодатное, расположенного между Соледаром и Артемовском, под российский контроль. Сообщается, что его освободили "добровольцы штурмовых отрядов", так в Минобороны называют бойцов ЧВК "Вагнер", при поддержке артиллерии и авиации группировки "Южная". Других населенных пунктов согласно сводке, наши больше не занимали, хотя имеется неофициальная информация, что "музыканты" все же взяли село Сакко и Ванцетти. Но будем ждать подтверждения от самих вагнеровцев, они непременно об этом сообщат.

Противник несет большие потери, как в личном составе, так и технике. На данном направлении в ходе тнаступления уничтожена французская САУ "Caesar", американская гаубица М777 и буксируемая гаубица "Мста-Б".

На Южно-Донецком направлении в районе Угледара наши нанесли поражение подразделениям 72-й ОМБР ВСУ, а в районе Новополь - 110-й бригаде ТРО. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих, один танк, два броневика. Также в районе Угледара и Катериновки уничтожены два склада боеприпасов.

По Запорожскому без изменений, здесь боевые действия затихли, в сводке никакой информации о ситуации на данном направлении нет. На Херсонском в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две САУ "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах Михайловка и Змиевка. В районе Золотая Балка средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

На Купянском под удар артиллерии группировки "Западная" попали подразделения 114-й и 103-й бригад ТРО в районах Масютовка и Табаевка Харьковской области, потеряв до 45 человек личного состава, танк, четыре броневика и гаубицу Д-20. На Красно-Лиманском под нашу артиллерию и огнеметные системы попали украинские десантники из 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

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4 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:20
    +2
    Карта боёв за Угледар.


    По ситуации на фронте.

    . На ленте одного из популярных в неньке телеграм-каналов появился пост: «Ожидаемо, что Северск — одна из следующих целей российских военных, взявших под контроль Соледар. В настоящее время севернее Соледара войска РФ продвигаются к Раздоловке, а Северск — еще в 10 км на север от данного населенного пункта. Стоит отметить, что во время боев за Соледар ВСУ понесли тяжелые потери и отошли на запад. Значительная часть гарнизона ВСУ выведена в Северск».Настроение у этих укро-вояк ниже плинтуса. В частности, на подступах к Северску окопались остатки так называемой «натовской» 77-й аэромобильной бригады ВСУ, чьи солдаты с пафосом прошли трехмесячную учебку в Великобритании. Ее укомплектовали американскими бронетранспортерами MaxxPro и усилили танками Т-80БВ. Хлопцы хвастались, что им никакой «Вагнер» не страшен.
    Но за три месяца боев в минус ушло порядка 70% личного состава 77-й ОАЭМБр. Это ее «двухсотых» собирали на улицах Соледара бойцы «Вагнера» и складывали страшными рядами в уцелевших ангарах. Именно поэтому підрозділи укро-десантуры без энтузиазма, если не сказать — с ужасом, ждут новых встреч с «музыкантами».
    Согласно волонтерским картам ВСУ, оборонять Северск, помимо уже указанных укро-десантников, будут тероборонцы 18-й бригады и западенцы 10-й ОГШБр. Вероятно к ним присоединится мотопехота 54-й ОМБр, ведущая встречные бои в Верхнекамском и Белогоровке, в которых, по оценке украинской стороны, «мясорубка идет нехилая».


    .В частности, порохоботы сообщили громадянам, что «падение Северска сейчас нельзя допустить, иначе ВСУ не смогут передавать военную поддержку Бахмуту, плюс вместе с этим сами окажутся в оперативном окружении. Более того, для защиты города ВСУ придётся отводить порядка четырёх-пяти бригад от Кременной. Из-за чего о попытках наступления [укро-вояк] в направлении Луганска не может быть и речи».

    https://svpressa.ru/war21/article/360601/
  2. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:31
    0
    По Запорожскому без изменений, здесь боевые действия затихли

    Печально , но это я считаю самоё сложное направление . Сплошные минные поля , надо приноровиться , чтобы их форсировать . Думаю всё впереди , прорвёмся как только всё встанет на свои места на других участках . Почему то резанула слух фраза - " его освободили "добровольцы штурмовых отрядов" ". ГШ РФ упорно не хочет называть вещи своими именами . " ЧВК Вагнер " , он и в Африке " ЧВК Вагнер " . Видимо здесь что то другое , связанное с политикой .
    1. Havoc
      Havoc Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      По Запорожскому без изменений, здесь боевые действия затихли

      Печально , но это я считаю самоё сложное направление . Сплошные минные поля , надо приноровиться , чтобы их форсировать . Думаю всё впереди , прорвёмся как только всё встанет на свои места на других участках . Почему то резанула слух фраза - " его освободили "добровольцы штурмовых отрядов" ". ГШ РФ упорно не хочет называть вещи своими именами . " ЧВК Вагнер " , он и в Африке " ЧВК Вагнер " . Видимо здесь что то другое , связанное с политикой .

      А с чего вы взяли что это Вагнер, добровольцев готовили и в Чечне, в учебном центре. Там несколько тысяч прошли боевое слаживание.
  3. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 15:57
    +1
    Штурм Угледара осложнен тем, что противник разбрасывает тм-ки и лепестки в огромных количествах. Ну и понятно, что такой опыт, как у Музыкантов, нарабатывается долго. Морпехам бы занять высоты вокруг Угледара, с которых удобно вести контрбатарейную борьбу и пристрелять пути подвоза снабжения и подкреплений, и заняться перемалыванием