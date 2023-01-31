На Донецком направлении в ходе наступления уничтожена французская гаубица Caesar - Минобороны

Воздушные силы ВСУ потеряли вертолет Ми-8, сбитый российскими военными на Харьковском направлении, село Благодатное на Донецком направлении перешло под контроль российских сил. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Военное ведомство признало переход села Благодатное, расположенного между Соледаром и Артемовском, под российский контроль. Сообщается, что его освободили "добровольцы штурмовых отрядов", так в Минобороны называют бойцов ЧВК "Вагнер", при поддержке артиллерии и авиации группировки "Южная". Других населенных пунктов согласно сводке, наши больше не занимали, хотя имеется неофициальная информация, что "музыканты" все же взяли село Сакко и Ванцетти. Но будем ждать подтверждения от самих вагнеровцев, они непременно об этом сообщат.
Противник несет большие потери, как в личном составе, так и технике. На данном направлении в ходе тнаступления уничтожена французская САУ "Caesar", американская гаубица М777 и буксируемая гаубица "Мста-Б".
На Южно-Донецком направлении в районе Угледара наши нанесли поражение подразделениям 72-й ОМБР ВСУ, а в районе Новополь - 110-й бригаде ТРО. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих, один танк, два броневика. Также в районе Угледара и Катериновки уничтожены два склада боеприпасов.
По Запорожскому без изменений, здесь боевые действия затихли, в сводке никакой информации о ситуации на данном направлении нет. На Херсонском в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две САУ "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами ВСУ в районах Михайловка и Змиевка. В районе Золотая Балка средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 ВСУ.
На Купянском под удар артиллерии группировки "Западная" попали подразделения 114-й и 103-й бригад ТРО в районах Масютовка и Табаевка Харьковской области, потеряв до 45 человек личного состава, танк, четыре броневика и гаубицу Д-20. На Красно-Лиманском под нашу артиллерию и огнеметные системы попали украинские десантники из 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.