ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на производство дополнительных 15 военных самолётов-заправщиков KC-46

Согласно информации, предоставленной Пентагоном, ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на производство дополнительных 15 самолётов-заправщиков KC-46 Pegasus на общую сумму в 2,3 млрд долларов. Как добавили в американском военном ведомстве, эта партия заправщиков станет 9-й по счёту, а завершить работы по поставке этих судов планируется к концу августа 2026 года.Как заявили представители американской корпорации, всего в рамках контрактных обязательств, Boeing поставит 128 единиц этой техники, 68 из которых уже доставлены и введены в эксплуатацию. Помимо них ожидается производство ещё 10 штук для союзных государств США, среди которых Япония (6 самолётов) и Израиль (4 самолёта). Япония уже получила 2 KC-46.Стоит отметить способности KC-46 по дозаправке большего числа других самолётов в воздухе, в чём и заключается его основная задача. Как сообщало ранее командование американских ВВС, в ходе проведения лётных испытаний в августе прошлого года на Ближнем Востоке, 3 заправщика Boeing KC-46 осуществили дозаправку истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle, выполняя задачи Объединённого центрального командования ВС США. В прошлом же месяце в районе АТР 2 военно-воздушных судна KC-46 провели в воздухе 42 лётных часа, занимаясь выполнением оперативно-тактических задач.