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ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на производство дополнительных 15 военных самолётов-заправщиков KC-46

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ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на производство дополнительных 15 военных самолётов-заправщиков KC-46

Согласно информации, предоставленной Пентагоном, ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на производство дополнительных 15 самолётов-заправщиков KC-46 Pegasus на общую сумму в 2,3 млрд долларов. Как добавили в американском военном ведомстве, эта партия заправщиков станет 9-й по счёту, а завершить работы по поставке этих судов планируется к концу августа 2026 года.


Как заявили представители американской корпорации, всего в рамках контрактных обязательств, Boeing поставит 128 единиц этой техники, 68 из которых уже доставлены и введены в эксплуатацию. Помимо них ожидается производство ещё 10 штук для союзных государств США, среди которых Япония (6 самолётов) и Израиль (4 самолёта). Япония уже получила 2 KC-46.

Стоит отметить способности KC-46 по дозаправке большего числа других самолётов в воздухе, в чём и заключается его основная задача. Как сообщало ранее командование американских ВВС, в ходе проведения лётных испытаний в августе прошлого года на Ближнем Востоке, 3 заправщика Boeing KC-46 осуществили дозаправку истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle, выполняя задачи Объединённого центрального командования ВС США. В прошлом же месяце в районе АТР 2 военно-воздушных судна KC-46 провели в воздухе 42 лётных часа, занимаясь выполнением оперативно-тактических задач.
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7 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 19:01
    -1
    Помимо них ожидается производство ещё 10 штук для союзных государств США, среди которых Япония (6 самолётов) и Израиль (4 самолёта). Япония уже получила 2 KC-46.

    Я думаю для Японии очень нужны такие самолеты, ведь без дозаправки японским самолетам не хватит дальности что-бы прикрывать свой остров. Это большой вклад в "обороноспособность" Японии.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 19:19
      +1
      Цитата: Адриан28
      Я думаю для Японии очень нужны такие самолеты...

      А я думаю, что бойня за Тайвань не за горами...
    2. Комментарий был удален.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 19:02
    +5
    Армия США, в частности и НАТО вообщем резко повышают свои способности к оперативному маневрированию своей авиации. Осталось только позавидовать, на фоне числа самолетов-заправщиков у нас...
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:28
      +3
      Ситуационная осведомленность, связь, маневренность - база для побед в 21 веке.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:20
    0
    Ещё на несколько лет боинг 767 задержится в производстве, 747 сняли с производства в прошлом году. Скоро 737/777/787 останутся.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:22
    -4
    laughing
    Если не считать того, что с ним история как с Ф-35)))
    Оператор нихрЮна не видит штангу, баки не влезли в фюзеляж грузовика потому все сделано на соплях и ни в какие нормативы по той же причине обслуживание не укладывается, стоимость летного часа втрое от прежних...
    В свое время тут писáлось, что переделка старого доброго Боинга 767 в воздушный заправщик была сделана крайне криво, буквально на коленках - изначально при составлении проекта промахнулись с объемом фюзеляжа. В результате, чтобы впихнуть в него невпихуемое - дополнительные топливные баки, там, в салоне, пришлось много чего "ужать", порезать, срезать и все такое. В том числе изменили систему роллеров и креплений для расчаливания топливных баков, а заодно и грузовых поддонов, когда самолет "конвертируется" в транспортный. При использовании в "заморском развертывании" один из баков должен заменяться на универсальный поддон жизнеобеспечения - "кухня-туалет" (обычно совмещают ванну с туалетом, но у ов свои заморочки). Из-за нестандартной системы расчаливания поддон "кухня-унитаз" можно установить в салоне только боком (развернув на 90 гр.). В результате при такой установке в туалете не срабатывает обратный клапан, и при взлете-посадке КС-46А содержимое "ведерка с медом" выплескивается в салон самолета... Во-о-о-от...
  5. RockerMan
    RockerMan Сегодня, 19:23
    +2
    Работают люди, что скажешь
    Ещё бы нам такими темпами научиться делать заправщики.