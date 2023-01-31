Спикер ВСУ: Мы пока приостановили наступление на Лиманском направлении, так как это диктует адекватная военная наука

Там сейчас мы не наступаем, потому что мы не россияне. Мы не бросаем свои подразделения в бой без резервов и без огневой поддержки.

Были у нас возможности, мы там продвигались. Теперь там погода… условия…

Украинское командование признало очевидный факт: никакого обещанного уже в первых числах января успеха на Сватово-Кременском направлении добиться так и не удалось. Напомним, что в ВСУ, а также в офисе Зеленского сначала заявляли, что «будет осуществлён прорыв линии обороны противника (ВС РФ)» на этом направлении (его в Киеве называют Лиманским) в октябре-ноябре 2022. Потом сроки пришлось сдвигать на декабрь. В декабре стали появляться заявления о том, что всё якобы решится в начале января 2023. И вот сегодня, 31 января, в командовании ВСУ заявили, что «наступление на Лиманском направлении приостановилось».Заявление сделал спикер так называемой восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, которого украинские журналисты в эфире телемарафона попросили прокомментировать ситуацию на фронте.Заявление Череватого содержало множество размытых и популистских формулировок, среди которых следующая:По заявлению спикера названной группировки ВСУ, «временный отказ от наступления на Лиманской направлении диктует адекватная современная военная наука».Череватый:Получается, что Череватый в прямом эфире заявил, что к западу от Кременной и Сватово у ВСУ нет резервов и достаточной огневой поддержки? Блеф, или спикер ВСУ озвучил то, за что теперь может достаться от командования?..