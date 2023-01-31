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Спикер ВСУ: Мы пока приостановили наступление на Лиманском направлении, так как это диктует адекватная военная наука

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Спикер ВСУ: Мы пока приостановили наступление на Лиманском направлении, так как это диктует адекватная военная наука

Украинское командование признало очевидный факт: никакого обещанного уже в первых числах января успеха на Сватово-Кременском направлении добиться так и не удалось. Напомним, что в ВСУ, а также в офисе Зеленского сначала заявляли, что «будет осуществлён прорыв линии обороны противника (ВС РФ)» на этом направлении (его в Киеве называют Лиманским) в октябре-ноябре 2022. Потом сроки пришлось сдвигать на декабрь. В декабре стали появляться заявления о том, что всё якобы решится в начале января 2023. И вот сегодня, 31 января, в командовании ВСУ заявили, что «наступление на Лиманском направлении приостановилось».


Заявление сделал спикер так называемой восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, которого украинские журналисты в эфире телемарафона попросили прокомментировать ситуацию на фронте.

Заявление Череватого содержало множество размытых и популистских формулировок, среди которых следующая:

Там сейчас мы не наступаем, потому что мы не россияне. Мы не бросаем свои подразделения в бой без резервов и без огневой поддержки.

По заявлению спикера названной группировки ВСУ, «временный отказ от наступления на Лиманской направлении диктует адекватная современная военная наука».

Череватый:

Были у нас возможности, мы там продвигались. Теперь там погода… условия…

Получается, что Череватый в прямом эфире заявил, что к западу от Кременной и Сватово у ВСУ нет резервов и достаточной огневой поддержки? Блеф, или спикер ВСУ озвучил то, за что теперь может достаться от командования?..
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12 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 15:25
    +5
    Ходы кривые роет
    Подземный умный крот.
    Нормальные герои
    Всегда идут в обход!
    wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:55
      0
      До Северска что то вроде 11 км. Населённый пункт Сакко и Ванцетти полностью контролируется российскими силами.

      Российские войска интенсивно продвигаются на север от Соледара, вытесняя ВСУ к Северску. Как стало известно, уже сегодня российские войска и добровольческие формирования взяли под контроль населённый пункт Сакко и Ванцетти, продвинувшись на 5 километров к северу от Соледара.


      . Учитывая интенсивное продвижение на данном направлении, для российских сил появилась возможность для взятия под контроль города Северск. В настоящий момент от него российские войска отделяет расстояние порядка 11 километров, однако, на пути находятся ещё три населённых пункта, которые контролируются украинскими войска. В случае взятия под контроль Северска, это полностью исключит дальнейшие атаки украинской армии с юга на Лисичанск и н.п. Рубежное, и позволит начать наступление на Ямполь, Лиман и Славянск.

      https://avia.pro/news/rossiyskie-voyska-vzyali-pod-kontrol-np-sakko-i-vancetti-k-severu-ot-soledara
  2. Добрый
    Добрый Сегодня, 15:26
    +2
    Там сейчас мы не наступаем, потому что мы не россияне.
    У хлопцiв очко не феррум.
  3. Влодек
    Влодек Сегодня, 15:31
    +1
    не только лишь все... автор известен
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:34
    +2
    Это вам российские войска приостановили все "контрнаступы" по всем направлениям.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:48
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Это вам российские войска приостановили все "контрнаступы" по всем направлениям.

      Да Олег , несколько месяцев в сводках гремело только это направление . Желание укрорейхом прорвать нашу оборону в этом направлении ассоциируется с безумием . Есть несколько видио , где они в полный рост ( как каппелевцы в фильме Чапаев ) идут на позиции ВС РФ .
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 16:04
        0
        Желание укрорейхом прорвать нашу оборону в этом направлении ассоциируется с безумием

        Современная химия творит чудеса.
  5. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 15:35
    +2
    Были у нас возможности, мы там продвигались. Теперь там погода… условия

    Ага, вермахту под Москвой в 41м тоже мороз помешал! И тут, , погода..... Это что, стандартная отмазка всех нациков? По наследству?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:03
      0
      Цитата: Арбайтернегаст
      Ага, вермахту под Москвой в 41м тоже мороз помешал! И тут, , погода....

      И в мая 1945 года, Гитлеру "погода помешала".
      Самая лучшая отмазка во всем и везде: неурожай - "погода виновата", работать не охота - "погода виновата", наступать не можем -"погода виновата".
      Ох, уж эта погода, хреновому танцору, тоже погода виновата !
  6. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 15:42
    +3
    на Лиманском направлении, так как это диктует адекватная военная наука


    заявление для смеха ?.После того как они уже несколько месяцев и до сих пор продолжают сжигать свои резервы под Артемовском заикаться о военной науке могут лишь законченные циники.
    А наступления на Лиманском направлении нет лишь оттого что мясо для этого наступления на Украине пока не наловили.
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 15:43
    +1
    Вообще не нужно реагировать на такие заявления, а полагаться исключительно на данные собственной разведки. Чубатые всегда действуют по принципу "кручу-верчу, запутать хочу". Пора привыкнуть soldier
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:16
    0
    "Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия!" (из к/ф "Кавказская пленница")