Военное обозрение
Войти Регистрация

Парламент Турции отказался ратифицировать протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

5
Парламент Турции отказался ратифицировать протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

Турецкий парламент отказался от ратификации протокола, предусматривающего вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Турецким властям было предложено одобрить членство этих стран в альянсе, несмотря на невыполнение обязательств, взятых на себя их правительствами.


По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в ходе визита главы шведского внешнеполитического ведомства, все входящие в турецкий парламент партии сделали совместное заявление о невозможности ратификации договора без выполнения взятых властями Швеции и Финляндии обязательств.

Чавушоглу, однако, отметил, что это прежде всего касается Швеции, тогда как Финляндия может рассчитывать на одобрение Анкарой ее заявки, однако руководство НАТО предполагает параллельное вступление в альянс обеих стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что приезд в его страну шведских и финских делегаций не изменит озвученную турецким правительством позицию и посоветовал власти этих стран "не утруждать себя".

Швеция и Финляндия выразили готовность вступить в военный блок НАТО в мае прошлого года, однако, несмотря на то, что их заявки были одобрены 28 из 30 входящих в альянс стран, Венгрия и Турция отказались ратифицировать этот документ.

Власти Турции потребовали от Стокгольма и Хельсинки отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, признать ее террористической организацией, а также выдать курдских активистов Анкаре.

После прошедших в Швеции антитурецких акций, к тому же сопровождаемых публичным сожжением и разрыванием Корана, отношения между Анкарой и Стокгольмов ухудшились, что отнюдь не способствует ратификации турецкими властями заявки на вступление Швеции в НАТО.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Yıldız Yazıcıoğlu
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:58
    0
    Парламент Турции отказался ратифицировать протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии
    . Пущай полосатики сожалею, что их "верные союзники" не нашли общий язык good drinks
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:59
    +1
    После прошедших в Швеции антитурецких акций
     Шведы,конечно не всебяемые..если не сказать хуже, а турки, молодцы,себя уважают..
  3. wanna
    wanna Сегодня, 16:01
    0
    Кто может сказать, что это не способ сохранить лицо перед политиками в Швеции и Финляндии.

    В конце концов, вступив в НАТО, российские боеголовки в любой момент могут упасть и на их города тоже

    Вступление в НАТО = абсолютная безопасность, что является заблуждением с их стороны
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:01
    0
    Парламент Турции отказался ратифицировать протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

    Странно было бы думать иначе, глядя на антимусульманские выходки на Западе. А вот, что думают люди на Северном Кавказе должно некоторых заставить попереживать за свое благополучие.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:08
    0
    Стоптанный пусть дальше продолжает сопли жевать и портить воздух.......