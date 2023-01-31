Парламент Турции отказался ратифицировать протокол о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии

Турецкий парламент отказался от ратификации протокола, предусматривающего вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Турецким властям было предложено одобрить членство этих стран в альянсе, несмотря на невыполнение обязательств, взятых на себя их правительствами.По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в ходе визита главы шведского внешнеполитического ведомства, все входящие в турецкий парламент партии сделали совместное заявление о невозможности ратификации договора без выполнения взятых властями Швеции и Финляндии обязательств.Чавушоглу, однако, отметил, что это прежде всего касается Швеции, тогда как Финляндия может рассчитывать на одобрение Анкарой ее заявки, однако руководство НАТО предполагает параллельное вступление в альянс обеих стран.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что приезд в его страну шведских и финских делегаций не изменит озвученную турецким правительством позицию и посоветовал власти этих стран "не утруждать себя".Швеция и Финляндия выразили готовность вступить в военный блок НАТО в мае прошлого года, однако, несмотря на то, что их заявки были одобрены 28 из 30 входящих в альянс стран, Венгрия и Турция отказались ратифицировать этот документ.Власти Турции потребовали от Стокгольма и Хельсинки отказаться от поддержки Рабочей партии Курдистана, признать ее террористической организацией, а также выдать курдских активистов Анкаре.После прошедших в Швеции антитурецких акций, к тому же сопровождаемых публичным сожжением и разрыванием Корана, отношения между Анкарой и Стокгольмов ухудшились, что отнюдь не способствует ратификации турецкими властями заявки на вступление Швеции в НАТО.