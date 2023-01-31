Военное обозрение
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Российский боец увернулся от гранаты, сброшенной с дрона, а после притворился погибшим и обезвредил сам дрон

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Российский боец увернулся от гранаты, сброшенной с дрона, а после притворился погибшим и обезвредил сам дрон

Российские военные, продолжая традиции своих славных предков, которых легендарный русский полководец Александр Суворов недаром называл «чудо-богатырями», показывают удивительные примеры мужества и смекалки в боях на Украине. На этот раз в сети распространяется видео, на котором наш солдат не только сумел избежать поражения от гранаты, сброшенной с украинского дрона, но и уничтожил его.


Российский боец передвигался по заснеженному лесу, когда его обнаружил украинский беспилотник, с которого и велась съемка происходящего.

Поймав солдата в прицел, оператор дрона сбросил на него гранату. Видимо, парень услышал звуки коптера и молниеносно среагировав, отскочил в сторону от места падения снаряда. При этом он не убежал, а, как говорится в таких случаях, «притворился мертвым».

Вражеский беспилотник подлетел поближе к лежащему неподвижно воину, дабы убедиться в его поражении, ну или, как это любят делать украинцы, затем похвастаться кадрами крупным планом удачной атаки. Но не ту-то было. Когда дрон подлетел достаточно близко, солдат мгновенно вскочил и буквально «вступил в рукопашную» с железной птицей. Боец, что называется, голыми руками отломал от квадрокоптера винты, после чего видео оборвалось. Дрон был обезврежен. Можно только представить впечатления от происходящего украинского оператора, потерявшего БПЛА в такой неожиданной схватке.

Российские пользователи, комментируя ролик, обратили внимание на изображение триколора на рукаве солдата и говорящий нагрудный шеврон с русским медведем на бронежилете.



Это уже не первый случай, когда хладнокровие и смекалка спасают жизни наших солдат при атаках с беспилотников. Ранее в сети появлялись кадры видео, на которых раненый российский солдат в окопе увернулся от нескольких попаданий снарядов с вражеского коптера, две гранаты просто отбросив в сторону. Боец выжил и продолжил службу. Также были показаны кадры, как наш солдат изменил траекторию гранаты выстрелами из автомата.

Стоит отметить, что всякий раз эти ролики в сеть выкладывают украинцы, видимо, сами весьма впечатленные происходящим.

Автор:
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51 комментарий
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 16:51
    +13
    российский боец увернулся от гранаты

    это становится фирменным приёмом, фишкой!! Хотя и во времена ВОВ советские солдаты умудрялись возвращать немцам их гранаты-"колотушки"
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 16:56
      +33
      Что тут скажешь, парень молодчина. Не растерялся в такой ситуации, проявил мужество и смекалку. Герой!
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 17:02
        -5
        Героизм в большинстве случаев это следствие ошибки командира. В данном случае совершенно непонятно чем занимается РЭБ и кто должен ответить за то что украинские дрова на передовой летают как у себя дома!?
        1. Александр Саленко
          Александр Саленко Сегодня, 17:20
          +11
          Ага, вот Вы бы на их месте... Даже в компьютерных играх не бывает всё по-вашему. И в шахматах тоже.
          1. Ded60
            Ded60 Сегодня, 20:33
            -4
            Смешно, когда холопы овские строчат тут "мне не понятно". Тебе зачем что-то понимать, хохлик ? Ты же так и так будешь гуано метатать по любому поводу за подачки.
            1. Hanurik
              Hanurik Сегодня, 21:00
              -1
              Холопы это те, кто покрывают перегруппировки и жесты доброй воли, не требуя повесить ответственных за провалы.
        2. Hanurik
          Hanurik Сегодня, 20:58
          -2
          Не понимаю, почему вас минусят. И не понимаю, что боец делает один. Ранят его и кто будет его вытаскивать?
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 16:59
      +3
      У американцев на тот момент был дробовик Winchester Model 1897, прозванный "Окопной метлой"⁠⁠ для отстрела тех же немецких гранат. По-моему, в дрон из дробовика попасть даже проще, чем в летящую гранату-"колотушку".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:06
        -5
        Цитата: СергейАлександрович
        По-моему, в дрон из дробовика попасть даже проще, чем в летящую гранату-"колотушку".

        Ага, противотанковое ружьё времён ВОВ, да патрон с картечью, на раз собьёт дрон (может фантастика, а может и нет ).
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 17:14
          +6
          Ожидал появления чего-то подобного в ответ. То есть, сбивание немецких гранат-колотушек в воздухе впечатляет, а сбить дрон с высотой полета не более 50 метров из дробовика вдруг запрещено и никак нельзя. Вообще-то из дробовика с крупной дробью на косуль охотятся, а стендовики тарелки сбивают.
          Мы довели свои оружейные заводы до того состояния, что они не способны массово дробовик Winchester Model 1897 воспроизвести или что?
          Шрапнельные или картечные гранаты изготовить, понимаю, время нужно полгода-год, может больше. Но с дробовиками в чем задержка? Пара месяцев и спайпер-дробовик готов.
          1. Rage66
            Rage66 Сегодня, 17:41
            0
            Пришло в голову... Хорошо было бы из стендовиков сформировать особое подразделение по борьбе с дронами. hi
            1. igorbrsv
              igorbrsv Сегодня, 18:39
              -1
              Для этого пищали есть. Потихоньку внедрят. Но опять же в маленькой группе, да чтоб всё было no
              Это с собой, кроме всего прочего, тащить пулемёт, пищаль, птрк, дрона... Да разве всё это упрешь на себе? no
          2. igorbrsv
            igorbrsv Сегодня, 17:43
            +2
            Вы у бойцов спросите что им нужнее. Нужен им дробовик? С собой таскать его
            1. КолВизин
              КолВизин Сегодня, 19:44
              0
              Конечно лишний вес, да и дистанция небольшая метров 50 максимум.
          3. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Сегодня, 18:14
            +1
            В настоящее время разработано немало боеприпасов в калибрах 40-43 мм против дронов ! Впечатляют "западные" разработки в гранатомётном(!) калибре 40 мм ! Тут и высокоскоростные осколочные гранаты воздушного подрыва,и гранаты-метатели противодроновых сеток,гранаты-метатели "связанной" ,,шрапнели,, Есть и патроны 12-го калибра для дробовиков ,"представляющие " ,,связанную шрапнель или шрапнель-сетку,. !
          4. Havoc
            Havoc Сегодня, 20:46
            +1
            Цитата: СергейАлександрович
            Ожидал появления чего-то подобного в ответ. То есть, сбивание немецких гранат-колотушек в воздухе впечатляет, а сбить дрон с высотой полета не более 50 метров из дробовика вдруг запрещено и никак нельзя. Вообще-то из дробовика с крупной дробью на косуль охотятся, а стендовики тарелки сбивают.
            Мы довели свои оружейные заводы до того состояния, что они не способны массово дробовик Winchester Model 1897 воспроизвести или что?
            Шрапнельные или картечные гранаты изготовить, понимаю, время нужно полгода-год, может больше. Но с дробовиками в чем задержка? Пара месяцев и спайпер-дробовик готов.

            Противотанковое однозарядное ружьё системы Дегтярёва в 1941 году создали за две недели.
      2. Yarr_Arr
        Yarr_Arr Сегодня, 17:39
        +4
        И что, заряд картечи вызовет детонацию???
        Или речь о том, чтобы изменить траекторию гранаты?
        Всё равно что-то не то.
        Граната летит ну.... 5 секунд, метров на 40.
        И из окопа увидишь ее, только когда она метрах в 5 от тебя пролетает.

        По-моему отстрел гранат - вундервафля Голливуда
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 17:45
          0
          А когда стендовики по тарелочкам стреляет это не выглядит фантастикой? По тарелочке попасть труднее чем по гранате, там скорость полета кратно выше.
          И это что-то меняет в возможностях стрельбы дробью по дронам?
      3. Vladimir Tkachev
        Vladimir Tkachev Сегодня, 17:58
        +3
        Цитата: tihonmarine
        в дрон из дробовика попасть даже проще, чем в летящую гранату-"колотушку"

        оно конечно проще, только дробь не очень далеко летит - 30-40м, может чуть больше. Этого недостаточно. Дроны наверное повыше летают.
      4. poquello
        poquello Сегодня, 18:50
        +2
        Цитата: СергейАлександрович
        У американцев на тот момент был дробовик Winchester Model 1897, прозванный "Окопной метлой"⁠⁠ для отстрела тех же немецких гранат.

        ))))) всё понятно, когда наши в обратку толкушку выбрасывали тысячи раз, у американцев был дробовик, остался вопрос - сколько раз они им сбили гранаты?
        сидит значит янки с карабином и видит летит граната, (время засекайте), бросает карабин/ хватает дробовик / целится / стреляет, это должен быть очень нервный янки
    3. Yarr_Arr
      Yarr_Arr Сегодня, 17:35
      +1
      Там, конечно, гранаты были не те - с терочным запалом и большой задержкой. Проще (хотя, конечно, всё равно очково!)
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 16:54
    +7
    Нужны срочные временные средства борьбы с дронами, вплоть до ввода в каждое отделение стрелка с охотничьим дробовиком и картечных гранат в подствольники. Всё остальное, высокотехнологичное, применять тогда, когда появится и будет опробовано. А дробовики можно применять сейчас и безотлагательно по образцу американского дробовика Winchester Model 1897, времен Первой и Второй мировых войн.
    1. максим1987
      максим1987 Сегодня, 17:16
      +2
      Цитата: СергейАлександрович
      Нужны срочные временные средства борьбы с дронами, вплоть до ввода в каждое отделение стрелка с охотничьим дробовиком и картечных гранат в подствольники. Всё остальное, высокотехнологичное, применять тогда, когда появится и будет опробовано. А дробовики можно применять сейчас и безотлагательно по образцу американского дробовика Winchester Model 1897, времен Первой и Второй мировых войн.

      точно. всех "стендовиков" призвать в армию. По комменту: мысль действительно дельная good
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 17:19
        -3
        Стендовиков действительно призвать в армию, но не за дронами охотиться, а в учебных центрах снайперов-дробовиков готовить, обучать этому непростому делу.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 17:16
      +12
      Сергей , есть более радикальный метод борьбы с БПЛА -

      1. КолВизин
        КолВизин Сегодня, 19:50
        0
        Прекрасный метод и птичка цела! smile Жаль только немного "экзотичный".
    3. Havoc
      Havoc Сегодня, 20:52
      0
      Цитата: СергейАлександрович
      Нужны срочные временные средства борьбы с дронами, вплоть до ввода в каждое отделение стрелка с охотничьим дробовиком и картечных гранат в подствольники. Всё остальное, высокотехнологичное, применять тогда, когда появится и будет опробовано. А дробовики можно применять сейчас и безотлагательно по образцу американского дробовика Winchester Model 1897, времен Первой и Второй мировых войн.

      А зачем , что то придумывать когда есть противодронные ружья, вот только в войсках это , по всей видимости диковинка.
  3. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 16:56
    +3
    Стоит отметить, что всякий раз эти ролики в сеть выкладывают украинцы, видимо, сами весьма впечатленные происходящим.

    В зоне б/д работает сотовоя связь. Почему не заглушена
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 17:27
      +3
      Так думаю, сидя на диване,не имея никакой реальной информации о происходящим на фронте ,не стоит обвинять всех в некомпетенции.
    2. Касатик
      Касатик Сегодня, 17:28
      -1
      Зачем ее заглушать, если на ней основано реальное управление войсками?
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:58
    +2
    Думаю, стрекозу поймал другой боец, т.к. оператор дрона увлекся гранатометанием. Кругового обзора камера больно дорогая request
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:05
    0
    Стоит отметить, что всякий раз эти ролики в сеть выкладывают украинцы, видимо, сами весьма впечатленные происходящим.

    Стóит заметить, что было бы странным, если бы наш оператор стал снимать, как он сбрасывает гранату на нашего же бойца...А наши операторы ничего подобного снять не могут априори. Нету среди всушников ни хероев, ни сала...
  6. Задира
    Задира Сегодня, 17:05
    -12
    Прочитал статью, посмотрел видео. Мой вывод: автор статьи выдает желаемое за действительное. Возможно ошибаюсь
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 17:26
      0
      Да кто его знает покадрово между 20 и 21 секундой бегут ещё двое. Человек лежал на правом боку на снегу, снег не налип на шеврон, но на каске действительно справа снег. Не поймёшь. Качество картинки унылое
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 17:32
      +3
      Возможно нам не понять бандеровцев,которые звонят матерям ,захваченных в плен наших бойцов.Логику оператора ,желающего посмотреть на результаты своего труда ,так же.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:07
        +4
        Цитата: Александр 3
        Логику оператора ,желающего посмотреть на результаты своего труда ,так же.

        Поди хотел шеврон рассмотреть, "сепара" уложил или своего.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:33
          0
          Ну шеврон в итоге всё-таки рассмотрел wassat
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:46
      +1
      . Прочитал статью, посмотрел видео. Мой вывод: автор статьи выдает желаемое за действительное. Возможно ошибаюсь

      Вероятно ошибаетесь. Или мы разное видео смотрим. request
      Он его реально руками разломал. Причём ожесточенно. Я так от ос и пчёл в панике отбиваюсь. Я и жужжащих насекомых просто боюсь. Даже больших мух. Фобия request
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:15
    +6
    Бойцу респект и уважуха!.............................
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:16
    +6
    Подвела бандерву их никрофильская сущность. Решил полюбоваться "убитым" москалем и ролик отснять. "Полюбовался" бандеровская рожа. Теперь с денежного довольствия за дрон будет платить. laughing
  9. stels_07
    stels_07 Сегодня, 17:16
    0
    Зачем дрон так низко опустился?текст
    1. Дост
      Дост Сегодня, 21:04
      0
      Крупный план для удовлетворения своего эго в соцсети.
  10. Anchonsha
    Anchonsha Сегодня, 17:29
    +3
    Орел, откликнись, как умудрился поймать бандеровца?
  11. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 17:37
    -11
    Очередная постановка для "поднятия морального духа" и рассуждений "какие хоxлы дураки". В реальности дрону не было необходимости снижаться на высоту человеческого роста - у его камер есть оптический и цифровой зум (приближение).
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 17:41
      -3
      А мы то какие умные на фоне остальных, аж сил нет! fellow Дрон могли сбить и на большей высоте другие бойцы, не обязательно с высоты человеческого роста, по видео этого понять нельзя.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 18:38
        0
        По всем ресурсам разгоняют эту новость, и пишут, что схватил руками.
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 17:43
    +2
    Молодец,что пумал !

    И бандерлога пумает !
  13. usm5
    usm5 Сегодня, 18:28
    +1
    Просьба к редакции. Этого русского героя надо разыскать. Его имя должна знать вся страна.
  14. wanna
    wanna Сегодня, 18:28
    +2
    Это умная солдатская история, и ей следует аплодировать.

    Но, откровенно говоря, на победу над беспилотником таким способом рассчитывать не приходится, потому что в следующий раз ваш враг не допустит такой ошибки.

    Самым эффективным способом борьбы с магией остается магия
  15. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 18:45
    0
    Очень странное видео, буду рад если не фейк, но выглядит не правдоподобно. Кто умеет управлять таким дроном знают, что на расстоянии так низко опускать нельзя, можно разбить и сразу теряется связь, на удалении для устойчивой связи требуется высота. Самое интересное обрезали? Если писало на карту качество картинки тоже специально убавили?
  16. dunkan
    dunkan Сегодня, 21:13
    0
    Радостного тут мало, ведь такие удачные исходы редки. А раз они повторяются, значит, бросание гранат с коптеров стало обыденностью.