Российский боец увернулся от гранаты, сброшенной с дрона, а после притворился погибшим и обезвредил сам дрон

Российские военные, продолжая традиции своих славных предков, которых легендарный русский полководец Александр Суворов недаром называл «чудо-богатырями», показывают удивительные примеры мужества и смекалки в боях на Украине. На этот раз в сети распространяется видео, на котором наш солдат не только сумел избежать поражения от гранаты, сброшенной с украинского дрона, но и уничтожил его.Российский боец передвигался по заснеженному лесу, когда его обнаружил украинский беспилотник, с которого и велась съемка происходящего.Поймав солдата в прицел, оператор дрона сбросил на него гранату. Видимо, парень услышал звуки коптера и молниеносно среагировав, отскочил в сторону от места падения снаряда. При этом он не убежал, а, как говорится в таких случаях, «притворился мертвым».Вражеский беспилотник подлетел поближе к лежащему неподвижно воину, дабы убедиться в его поражении, ну или, как это любят делать украинцы, затем похвастаться кадрами крупным планом удачной атаки. Но не ту-то было. Когда дрон подлетел достаточно близко, солдат мгновенно вскочил и буквально «вступил в рукопашную» с железной птицей. Боец, что называется, голыми руками отломал от квадрокоптера винты, после чего видео оборвалось. Дрон был обезврежен. Можно только представить впечатления от происходящего украинского оператора, потерявшего БПЛА в такой неожиданной схватке.Российские пользователи, комментируя ролик, обратили внимание на изображение триколора на рукаве солдата и говорящий нагрудный шеврон с русским медведем на бронежилете.Это уже не первый случай, когда хладнокровие и смекалка спасают жизни наших солдат при атаках с беспилотников. Ранее в сети появлялись кадры видео, на которых раненый российский солдат в окопе увернулся от нескольких попаданий снарядов с вражеского коптера, две гранаты просто отбросив в сторону. Боец выжил и продолжил службу. Также были показаны кадры, как наш солдат изменил траекторию гранаты выстрелами из автомата.Стоит отметить, что всякий раз эти ролики в сеть выкладывают украинцы, видимо, сами весьма впечатленные происходящим.