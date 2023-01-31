Президент Литвы: Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России

Как ранее и предполагали многие эксперты, стоит Западу снять хотя бы один из трех запретов (танки, самолеты, дальнобойные ракеты) касательно поставок вооружения Киеву, вскоре после этого могут «пасть» и оставшиеся два.
Так, стоило США и их союзникам объявить о передаче ВСУ танков натовского образца, как речь уже зашла об истребителях и ракетах.
В частности, на передаче Киеву последних настаивает президент Литвы Гитанас Науседа. В своем интервью телеканалу LRT политик заявил, что поставка вышеупомянутых видов вооружения стала бы существенной поддержкой для украинской армии. Поэтому, с его слов, медлить с этим нельзя.
В то же время, Науседа добавил, что Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России. Например, когда Украина получила статус кандидата в кандидаты в ЕС и НАТО... Следовательно, по мнению политика, реакции Москвы на поставку наступательных видов вооружения опасаться не стоит.
Напоследок литовский лидер отметил, что его страна уже оказала помощи Украине на сотни миллионов евро. Между тем, Вильнюс продолжит поддерживать Киев и дальше.
К слову о последнем. Уже через несколько дней после объявления Западом о поставках своих танков для ВСУ, в офисе Зеленского заявили, что будут просить самолеты и ракеты.
Заявления по поводу «красные линии» звучат ёрнически. Но тут тот случай, когда, что называется, сами виноваты. Зачастую «красные линии» обозначаются только на словах, но жёсткий ответ после их пересечения Западом и его украинской марионеткой следует далеко не всегда.