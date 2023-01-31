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Президент Литвы: Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России

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Президент Литвы: Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России

Как ранее и предполагали многие эксперты, стоит Западу снять хотя бы один из трех запретов (танки, самолеты, дальнобойные ракеты) касательно поставок вооружения Киеву, вскоре после этого могут «пасть» и оставшиеся два.


Так, стоило США и их союзникам объявить о передаче ВСУ танков натовского образца, как речь уже зашла об истребителях и ракетах.

В частности, на передаче Киеву последних настаивает президент Литвы Гитанас Науседа. В своем интервью телеканалу LRT политик заявил, что поставка вышеупомянутых видов вооружения стала бы существенной поддержкой для украинской армии. Поэтому, с его слов, медлить с этим нельзя.

В то же время, Науседа добавил, что Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России. Например, когда Украина получила статус кандидата в кандидаты в ЕС и НАТО... Следовательно, по мнению политика, реакции Москвы на поставку наступательных видов вооружения опасаться не стоит.

Напоследок литовский лидер отметил, что его страна уже оказала помощи Украине на сотни миллионов евро. Между тем, Вильнюс продолжит поддерживать Киев и дальше.

К слову о последнем. Уже через несколько дней после объявления Западом о поставках своих танков для ВСУ, в офисе Зеленского заявили, что будут просить самолеты и ракеты.

Заявления по поводу «красные линии» звучат ёрнически. Но тут тот случай, когда, что называется, сами виноваты. Зачастую «красные линии» обозначаются только на словах, но жёсткий ответ после их пересечения Западом и его украинской марионеткой следует далеко не всегда.
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15 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:54
    +4
    А можно "стереть" с карты прибалтов? Ну уж очень они "вонючие"...
    1. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 16:11
      0
      Если все таки решатся на блокаду Калининграда, то почему бы и нет
  2. wanna
    wanna Сегодня, 15:55
    +2
    Китай также считает, что Запад впоследствии предоставит все возможное оружие (за исключением ядерных боеголовок) до тех пор, пока НАТО думает, что сможет ограничить поле боя Украиной.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:56
    +3
    Президент Литвы: Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России
    А тож, красные линии они стирают... а ниче так вспомнить, что Россия, в отвёртку, стирала всяких разных по отдельности и скопом, во всей гейропе.
    Брехливые шавки... из за забора какие они смелые, тявкать в торону слона.
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:57
    -1
    Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России

    здесь согласен РФ само виновато что запад и дальше стирает красные линии а РФ не как не реагирует или не может или хитрый план или сами не знают что делать ! я вот склоняюсь хитрому плану все же надеюсь ! если че ошибки надо признавать и больше таких ошибок не допускать !
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 15:58
    0
    Странно конечно, вообще-то начало СВО - это и есть реакция на пересечение красной линии, кмк. Так что не все так однозначно (с) А прибалты (и поляки с ними) с ужасом начали понимать, что с ними будет после победы России, отсюда и такое количество визга и призывов разгромить Россию. Поляки-то хотя бы пытаются воевать сами (хотя с неважными результатами, не зря же у них народ повалил из армии), а прибалты - те вообще ничего не могут самостоятельно. Ну, кроме крика, конечно :)
    1. Комментарий был удален.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:03
    +1
    Мал клоп, да вонюч........................................
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:04
    +1
    Цитата: Президент Литвы
    Западу не раз удавалось стирать «красные линии» России

    как это не обидно но сие правда
  8. Romn
    Romn Сегодня, 16:04
    +1
    Поразительно, как столь малые страны, могут так сильно «вонять»….
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: Romn
      Поразительно, как столь малые страны, могут так сильно вонять

      .. как в народе говорят - «Мал клоп, да вонюч» !
  9. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 16:04
    -1
    Делая заявления про стирание "красных" линий, а это пошло из вопросы какого-то ведущего в США, они забывают о том, что государства , которые существовали на Земле Русской каждое в свое время, стирали граница столь болтливых стран.
  10. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 16:06
    +1
    А все потому, что жесткой адекватной реакции ни разу не последовало. А тех, кто обещает да ничего не делает соответственно никто и не опасается.
  11. Комментарий был удален.
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:09
    0
    В частности, на передаче Киеву последних настаивает президент Литвы Гитанас Науседа.

    Литва, как и все лимитрофы - "Украине надо передать !" Так передавайте, чего других мутить, хотя Литва прекрасно знает, что им то и передавать нечего, а передавать будут богатые страны, но вот подзудить мы завсегда в первых рядах.

    "Хорошо чужим добром распоряжаться, когда своего нет."
  13. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 16:10
    0
    Как бы эта вся Прибалтика русская земля, честно купленная у шведов ,вроде так было. Не стоило им об этом забывать
  14. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 16:10
    0
    Абрамович, вот, объявил, что миллиарды после продажи Челси пойдут на помощь Украине. А ведь он даже не иноагент. Какие уж тут "красные линии"!