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Российский холдинг готовится производить полупроводниковые кремниевые пластины в рамках импортозамещения

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Российский холдинг готовится производить полупроводниковые кремниевые пластины в рамках импортозамещения

В российском холдинге «Швабе», относящемся к государственной корпорации Ростех, идет работа по подготовке проекта по производству на предприятиях холдинга полупроводниковых пластин из кремния.


Работа в данном направлении ведется с целью снижения зависимости от зарубежных поставок российских производителей микроэлектронных модулей. Другими словами, это поможет импортозамещению в этой области.

Как сообщается на официальном сайте холдинга, для производства пластин привлекут предприятие «Германий», что находится в Красноярске. Сами пластины будут 150-200 мм в диаметре.

Концепцию создания подобных полупроводников представила молодой ученый Дарья Колосова, которая работала в рамках программы «Вектор». Напомним, что эта программа стартовала в августе 2018 года и имеет целью повысить квалификацию сотрудников предприятий ОПК в области создания и развития технологической продукции гражданского назначения.

По словам гендиректора «Германия» Татьяны Павлюк, реализация этой идеи позволит поставлять российским потребителям микросхем продукцию высокого качества в максимально короткие сроки и по приемлемой цене.

Предприятие «Германий» занимается производством, соответственно, германия и обладает технологией обработки полупроводниковых пластин.

Так как технологии обработки пластин из германия и кремния аналогичны, возникла идея реализации отдельного, импортозамещающего, проекта

– отметила Павлюк.
Автор:
Использованы фотографии:
npk-stn.ru
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31 комментарий
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  1. PVV66
    PVV66 Сегодня, 16:58
    +6
    Это нужно было сделать еще позавчера! А не надеяться на "партнеров".
    1. Sith
      Sith Сегодня, 17:01
      +10
      Никогда не поздно ибо даже старый тех.процесс в районе потребительских 32нм или около , уже покроет многие "хотелки" пром.электроники
      1. lucul
        lucul Сегодня, 17:38
        +4
        Никогда не поздно ибо даже старый тех.процесс в районе потребительских 32нм или около , уже покроет многие "хотелки" пром.электроники

        Я вас умоляю ,65нм закрывают все бытовые потребности в экономике ,кроме производства CPU/VGA ,там да 65нм давно устарели )))
        Если мне не изменяет память - на самые новые автомобильные чипы в мире идут 90нм.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:25
          +1
          Если речь о кристаллах кремния, то на калужском радиоламповом заводе "Восход" ещё в советское время научились пластины метрового диаметра делать.
          И микропроцессоры на них делали.
          Знаменитая игрушка "Ну погоди" именно тут делалась.
          И сейчас не разучились, на сколько мне известно. Во всяком случае на сайте завода фотошаблоны метрового диаметра предлагают изготовить на заказ.
          Правда, размерность фотошаблона осталась ещё советских времён - ±0,3 мкм. Современный микропроцессор не сделаешь. Но в статье то речь не о фотошаблонах, а о пластине кремния. Такое производство в России есть.
          1. valek97
            valek97 Сегодня, 20:29
            +1
            завод и сейчас работает в 3 смены. Но это не отменяет того, что мы даже 28 нм которые производить хотели в 2016 до сих пор не запустили и года 2-3 ещё не увидим... А что литографическое оборудование и отрасль потеряли, мало кто говорит. Китай нам не продает, а Запад санкции ввел.
        2. stelltok
          stelltok Сегодня, 20:10
          +1
          Если мне не изменяет память - на самые новые автомобильные чипы в мире идут 90нм.

          Если автомобиль содержит автопилот.
          Там уже надо GPU а это уже 7 нм.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 17:49
        -1
        32нМ более надёжней будет для оборонной продукции. А для сверх мощных процессоров, можно придумать , что то квантовое. По хорошему, нам нужны транзисторы мощные, то бишь полевые и игбт.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 18:36
          +2
          Цитата: Аргон
          32нМ более надёжней будет для оборонной продукции.

          Вы что???? Для ВПК не менее 180нм. Ибо нужна надежность и сопротивляемость рентгеновским и прочим высокочастотным излучениям.
          1. stelltok
            stelltok Сегодня, 20:11
            +2
            Для ВПК не менее 180нм. Ибо нужна надежность и сопротивляемость рентгеновским и прочим высокочастотным излучениям.

            А квадракоптер или БПЛА Орлан это ВПК?
            Если это ВПК, то для квадрокоптера надо около 28 нм.
            Тех характеристики Квадрика:
            Квадрокоптер DJI Mavic процессор 2 ядра Cortex-A17 28 нм 1,5 Гц
            1. topol717
              topol717 Сегодня, 21:38
              0
              Цитата: stelltok
              Квадрокоптер DJI Mavic процессор 2 ядра Cortex-A17 28 нм 1,5 Гц

              Это вообще ни о че мне говорит. этот процессор там не нужен, хотя может для супер видео какого то да, а ставят такие потому что они банально дешевле чем старые, да и старые уже не найти просто. Ну и выглядит круче типа современнее.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 17:19
      +2
      не надеяться на "партнеров"

      думаю, никто ни на кого не надеялся - просто было "не положено", должны были всё высокотехнологичное покупать у Запада за газо- и нефтедоллары. Сейчас, когда отношения с Западом ухудшились (а по мне, так стало только лучше)), многое стало МОЖНО
    3. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 17:21
      0
      Это будет востребованно завтра и послезавтра и еще до конца существования мира.
    4. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: PVV66
      Это нужно было сделать еще позавчера! А не надеяться на "партнеров".

      они не надеялись, просто жили с этого
    5. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 19:10
      +2
      Цитата: PVV66
      Это нужно было сделать еще позавчера!

      Двадцать лет назад.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:04
    +8
    а подобные работы и производились "позавчера". просто их подобные Гайдару и ему подобным - загасили. практически уничтожили. и все это застряло на уровне 50 - 100 нм. но плюс сего - пофигу таким технологиях на большинство внешних воздействий. но! это, конечно, не панацея.

    зы Сябры - молодцы. Они свой Интеграл почти полностью сохранили. И наши теперь у них покупают микросхемы. Смейтесь!
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:05
      +1
      Цитата: Nexcom
      а подобные работы и производились "позавчера". просто их подобные Гайдару и ему подобным - загасили. практически уничтожили. и все это застряло нс уровне 50 - 100 нм. но плюс сего - пофигу таким технологиях на большинство внешних воздействий. но! это, конечно, не панацея.

      Вроде у байкала-С 16нм техпроцесс, но там всё таки за границей закупались кристаллы, для сравнению в мобильных чипах уже 3нм.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:07
        +1
        я озвучил то, что можем сами а не за границей. закупались за границей не кристаллы а произведенная полностью за границей топология микросхемы. разработать мы можем. создать - . и к сожалению это правда
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:09
        0
        не 3 а 5.
        ттттттттттттттттттттттттти
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 17:12
    +2
    А где брать литографические станки?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:23
      -2
      Самим сделать.А пока сгодятся те что есть в наличии.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:27
        +10
        Ну сделайте. Особенно за те средства которые дают. При этом академики и прочае начальство себе такие зарплаты делает что охренеть но с практически нулевым выходом.


        зы Пока не загасите начальников которые с госбюджета себе зарплаты по поллимона делают - нихера вам и не произведут. и это не треп - я в этой области работаю.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 17:42
          +2
          Ну сделайте.

          Уже делают ,прорабатывается возможность производства пластин вплоть до 32нм ,а 65 нм закупили Б/У линии у АМД ещё лет 5 назад.
        2. Береговичок_1
          Береговичок_1 Сегодня, 22:00
          0
          Скромняги. В судостроении у гендиректоров от миллиона, а кое где и все 3. В гос корпорация ещё выше.
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:13
    +2
    Т.е . потребовались санкции,а без них,ну ни как нельзя было производить.Вот необходимо, что бы "жаренный петух" клюнул..Новость, радует..но зачем доводить до крайностей? Многое же можем..
    1. lucul
      lucul Сегодня, 17:45
      +1
      Т.е . потребовались санкции,а без них,ну ни как нельзя было производить.Вот необходимо, что бы "жаренный петух" клюнул..

      Так были же колонией с 1991г. А колония не должна иметь развитую перерабатывающию промышленность,только добывающую.
      От этой доктрины и шло развитие России до 2022г. ))))
    2. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: parusnik
      Т.е . потребовались санкции,а без них,ну ни как нельзя было производить.

      уточните, а вы продукты сами для себя производите или в магазине покупаете? а бытовую технику? laughing или вам санкции нужны чтоб нигде купить не могли ни продукты ни бытовую технику, чтоб самостоятельно начать это производить?
    3. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 18:38
      +2
      Так-то до санкций у нас ситуация в микроэлектронике намного лучше была. По крайней мере могли покупать голландские станки(весь мир покупает у них) и в итоге отставание от лидеров в индустрии было несущественным(10 лет максимум). Сейчас же самый передовой техпроцесс 90нм только благодаря закупленным до санкций в 2012 году степперам ASML, на этом же оборудовании пытаются много лет запустить те самые пресловутые 65нм, но пока дальше чипов памяти дело не зашло.
  5. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 17:43
    0
    Нанометры к производству пластин не имеют никакого отношения. Литография - особь статья. Кстати, на фото странная пластина. Два дюйма? Куда такие?
  6. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:01
    -1
    Швабе, Германий… это точно российские предприятия?)))
  7. Скорин
    Скорин Сегодня, 18:58
    +1
    Насколько я знаю, в СССР массово производили кремниевые пластины для военной микроэлектроники, да и в России их делали немного годов до 2010-х. Странно, что сейчас это выдают за достижение. Вырастить кремний вообще не проблема, обработать - тоже, он мягкий материал. А насчёт размера 150-200 мм - это вообще смех. На Тайване и пр. их делают в диаметре чуть ли не полметра, причем уже очень давно.
  8. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 19:23
    0
    Эти наработки были еще в начале 90-х. Знаю не по-наслышке, были определенные продвижения в этой области. Потом просто это стало не востребовано и разработчики либо уехали либо умерли, а технологии использовали те - кто мыслит далеко и стратегически. Удивительно читать это сейчас, спустя почти 30 лет