Российский холдинг готовится производить полупроводниковые кремниевые пластины в рамках импортозамещения

Так как технологии обработки пластин из германия и кремния аналогичны, возникла идея реализации отдельного, импортозамещающего, проекта

В российском холдинге «Швабе», относящемся к государственной корпорации Ростех, идет работа по подготовке проекта по производству на предприятиях холдинга полупроводниковых пластин из кремния.Работа в данном направлении ведется с целью снижения зависимости от зарубежных поставок российских производителей микроэлектронных модулей. Другими словами, это поможет импортозамещению в этой области.Как сообщается на официальном сайте холдинга, для производства пластин привлекут предприятие «Германий», что находится в Красноярске. Сами пластины будут 150-200 мм в диаметре.Концепцию создания подобных полупроводников представила молодой ученый Дарья Колосова, которая работала в рамках программы «Вектор». Напомним, что эта программа стартовала в августе 2018 года и имеет целью повысить квалификацию сотрудников предприятий ОПК в области создания и развития технологической продукции гражданского назначения.По словам гендиректора «Германия» Татьяны Павлюк, реализация этой идеи позволит поставлять российским потребителям микросхем продукцию высокого качества в максимально короткие сроки и по приемлемой цене.Предприятие «Германий» занимается производством, соответственно, германия и обладает технологией обработки полупроводниковых пластин.– отметила Павлюк.