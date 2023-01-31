Отряд кораблей Северного флота спас с терпящей бедствие яхты в Атлантическом океане гражданина Франции

Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама", продолжая выполнять задачи дальнего похода, спас в Атлантическом океане терпящего бедствие гражданина Франции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Российские корабли, находящиеся в настоящее время в центральной части Атлантического океана, приняли сигнал SOS, который подавала терпящая бедствие яхта. Морской танкер "Кама" отклонился от маршрута и проследовал в район аварии, где обнаружил уже набравшую воду яхту и гражданина Франции, совершавшего на данном плавательном средстве одиночное плавание через Атлантический океан.
Как оказалось, яхта попала в шторм, после чего у нее отказало рулевое устройство и началось поступление забортной воды. Попытки исправить ситуацию своими силами не привели ни к чему, и французский путешественник решил подать сигнал бедствия. Ему повезло, в относительной близости от яхты как раз проходил отряд кораблей Северного флота.
В результате спасательной операции, на борт был поднят гражданин Франции Лукас Монтеу, его собака и личные вещи. Яхта осталась дрейфовать в океане, но судя по сообщению, делать это она будет недолго, после чего затонет, набрав морской воды. Спасенного француза высадят в ближайшем порту, об этом он попросил сам.
На борту танкера "Кама" спасенному путешественнику оказана первая медицинская помощь. По его просьбе он будет доставлен в ближайший порт
- говорится в сообщении Минобороны.
Фрегат "Адмирал Горшков" и морской танкер "Кама" Северного флота вышли в дальний поход в начале января. Задача - обеспечение военно-морского присутствия России в стратегически важных районах Мирового океана. В данный момент отряд следует в ЮАР. где пройдут совместные учения с кораблями ВМС Китая и Южно-Африканской республики.