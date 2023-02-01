От первых опытов до уникального инструмента. Тенденции развития отечественного термоядерного вооружения

Музейный макет авиабомбы РДС-6с. Фото Militaryrussia.ru
В августе 2023 г. исполняется 70 лет со дня проведения испытания первого советского термоядерного боезаряда. Это мероприятие продемонстрировало способность нашей промышленности создавать самое передовое вооружение, а также определило пути дальнейшего развития ядерных сил. За прошедшие десятилетия термоядерное вооружение прошло большой путь – и до сих пор остается одной из основ стратегического сдерживания и национальной безопасности.
Первые опыты
Как известно, первыми тематикой термоядерного (водородного) оружия занялись США. Сама идея появилась в начале сороковых, а к ее полноценной реализации приступили во второй половине десятилетия. Расчеты показывали, что обычный ядерный заряд имеет ограничения по мощности, и для дальнейшего роста этого параметра требуются новые принципы работы. В этом качестве решили использовать реакцию ядерного синтеза легких элементов, и следующие несколько лет ушли на проведение исследований и разработку термоядерного заряда.
Советский термоядерный проект стартовал позже – в 1949 г., когда готовилось первое испытание обычной ядерной бомбы. Советским специалистам удалось достаточно быстро сократить отставание от американских соперников. Более того, вскоре они даже сумели вырваться вперед и первыми создали полноценный боеприпас нового типа, пригодный к применению.
1 ноября 1952 г. США провели на атолле Эниветок испытание под шифром Ivy Mike – первый в мире подрыв термоядерного боеприпаса. Однако последний был исключительно экспериментальным изделием: его выполнили в виде стационарной постройки с необходимым оснащением. Такой заряд смог продемонстрировать общие принципы работы, но о практическом применении не шло и речи.
Подрыв первой опытной РДС-6с. Фото Минобороны СССР
12 августа 1953 г. на Семипалатинском полигоне состоялся подрыв первого советского термоядерного заряда – РДС-6с. В отличие от американского изделия, это была полноценная авиационная бомба. Она имела приемлемые габариты и массу и могла использоваться новейшими бомбардировщиками Ту-16 или иными носителями.
Таким образом, возможность создания боеприпаса на основе ядерного синтеза была определена теоретически и подтверждена на практике. Это позволило двум ведущим странам начать разработку новых боезарядов, пригодных к принятию на вооружение и гипотетическому применению по объектам противника.
Гонка показателей
Найденные и проверенные решения легли в основу новых проектов полноценного вооружения для армий. Кроме того, ученые искали новые схемы и архитектуры термоядерных боеприпасов, позволявшие увеличить выход энергии, сократить габариты заряда и т.д. Все эти процессы привели к появлению и принятию на вооружение целого ряда изделий с теми или иными особенностями. Часть этих зарядов успешно дошла до принятия на вооружение, тогда как другие так и остались экспериментальными.
Первым боеприпасом нового класса, принятым на вооружение, стала американская свободнопадающая бомба TX-16/EC-16. Она основывалась на наработках по теме «Иви Майк», из-за чего имела длину более 7 м и весила 19 т при мощности 6-8 Мт. В 1954 г. собрали всего пять таких изделий, а для их использования переоборудовали только один бомбардировщик B-36. При первой же возможности, от TX-16 отказались и заменили их более совершенным оружием.
АН-602 в музее. Фото Wikimedia Commons
В свою очередь, ВВС СССР после необходимой доводки конструкции приняли на вооружение имеющуюся бомбу РДС-6с. Также на основе этого изделия создали новые боезаряды. Так, осенью 1955 г. последовательно провели три испытания авиабомб РДС-27 и РДС-37. Последняя показала мощность 1,6 Мт и стала первым советским оружием, перешедшим мегатонный рубеж.
В течение нескольких следующих лет промышленность выпускала такое оружие небольшими партиями и постепенно сокращала отставание от вероятного противника по количественным и качественным показателям. Также регулярно проводились различные испытания и создавались новые образцы. Разрабатывались модифицированные варианты РДС-37 с теми или иными особенностями, а также велись работы над совершенно новыми зарядами. Они известны под шифрами РДС-46, РДС-49 и т.д.
По известным данным, в октябре 1958 г. состоялось первое испытание термоядерного боезаряда, предназначенного для первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. Боеприпас для ракеты Р-7А подтвердил расчетную мощность 2,8 Мт, и затем его поставили в серию.
Наличие всех необходимых технологий позволило разработать целый ряд разнообразных зарядов. Они отличались размерами и мощностью, а также предназначались для разных средств доставки – в первую очередь, создавались неуправляемые авиабомбы и боевые блоки для ракет разных типов. Мощность таких изделий находилась в диапазоне от сотен килотонн до нескольких мегатонн.
Ракета Р-36М, способная нести тяжелые боевые блоки. Фото Минобороны РФ
В 1961 г. был разработан и 30 октября испытан на полигоне Новая Земля наиболее интересный отечественный термоядерный боеприпас – бомба «202» / «В» / АН-602. Расчетная мощность этого изделия составляла уникальные 50 Мт, фактическая – 58 Мт. При этом конструкция позволяла довести выход энергии до 100 Мт. Бомба «202» не стала штатным оружием ВВС, но продемонстрировала потенциал используемых технологий, а также показала вероятному противнику, чем может ответить СССР на его угрозы.
В 1962 г. состоялась новая серия испытаний боезарядов неизвестных типов, отличавшихся повышенной мощностью. Последовательно подорвали несколько изделий мощностью в мегатонны, в т.ч. два на 10 Мт, а также заряды на 19,1 и 20 Мт. В последних случаях испытывалась моноблочная боевая часть для перспективной ракеты Р-36.
Новые тенденции
Вскоре после ряда примечательных и уникальных испытаний термоядерного оружия произошло несколько событий, повлиявших на его дальнейшее развитие. Кроме того, в шестидесятых годах сформировались некоторые новые характерные факторы и тенденции, влияние которых наблюдается до сих пор.
В январе 1963 г. советский лидер Н.С. Хрущев посетил ГДР. В качестве почетного гостя он выступил на съезде Социалистической единой партии Германии. Тогда он впервые официально рассказал о наличии у СССР сверхмощного водородного оружия. Не так давно завершился Карибский кризис, и это заявление не осталось незамеченным. Впрочем, негативных событий не последовало.
Загрузка ракеты "Тополь-М" в шахту. Изделие оснащено моноблочной боевой частью мощностью в сотни килотонн. Фото Минобороны РФ
Наоборот, официальное признание наличия термоядерного оружия положительно повлияло на международные отношения. Уже в августе того же года СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космосе и под водой. В течение нескольких десятилетий после этого, до появления Договора о всеобщем запрещении испытаний, проверки ядерных и термоядерных изделий проводились только в подземных сооружениях, что ограничивало их мощность.
Новые ограничения исключили установление новых рекордов мощности. Кроме того, появились новые тенденции, позволившие отказаться от боеприпасов на десятки мегатонн. Новые боезаряды отличались большим совершенством конструкции и уменьшенной мощности. При этом они могли полноценно решать все предполагаемые задачи.
Также имел место прогресс в области средств доставки. Выросла точность наведения, а также появились разделяющиеся головные части. Все это позволяло решать поставленные задачи без использования боезарядов мощностью в мегатонны – сложных, дорогих и не всегда целесообразных. Тем не менее, от изделий мегатонного класса избавляться не спешили, и они оставались на вооружении.
Последние результаты
По понятным причинам, точная история отечественного термоядерного оружия в последние десятилетия остается закрытой. Тем не менее, имеются некоторые сведения, показывающие основные тенденции его развития, а также иллюстрирующие нынешнее состояние этого направления. В целом заметны существенные изменения и эволюционные процессы.
Бомбардировщик Ту-160 запускает ракету Х-55/555. При необходимости такое изделие несет специальную боевую часть. Фото Минобороны РФ
По известным данным, термоядерное оснащение сейчас используется в основном в стратегических ядерных силах в составе различных ракетных комплексов. Специальные боевые блоки устанавливаются на МБР сухопутного и морского базирования. Также аналогичные заряды ставятся на крылатых ракетах воздушного базирования. Кроме того, существует определенный запас тактических ядерных вооружений.
Насколько известно, основную массу арсеналов СЯС составляют боезаряды мощностью не более сотен килотонн. Они имеют оптимальное сочетание габаритов, массы и могущества, а штатные носители дают необходимую дальность и точность. Отдельные ракетные комплексы до сих пор комплектуются боевыми частями мегатонного класса, однако это в основном устаревшие изделия. Впрочем, по некоторым оценкам, моноблочную боевую часть высокой мощности может получить новая ракета «Сармат».
Итоги развития
Так или иначе, текущее состояние стратегических и тактических термоядерных вооружений соответствует планам и требованиям министерства обороны. Оно отвечает задачам стратегического ядерного сдерживания и должно обеспечить надежное поражение намеченных целей на территории потенциального противника. Подобные возможности регулярно демонстрируются в ходе учений и испытаний, однако с 1963 г. такие проверки фактически проходят только средства доставки – они несут практические боевые части; использование реальных не предусматривается.
Следует отметить, что нынешнее положение дел в сфере стратегического сдерживания и национальной безопасности основывается на опыте и наработках прошлого. Научно-технологический фундамент для нынешних разработок и процессов закладывался с конца сороковых годов и постоянно развивался и дополнялся. В результате наша страна имеет уникальный и многочисленный инструмент обеспечения безопасности, способный отвечать на самые серьезные угрозы. А кроме того, есть все технологии и компетенции для дальнейшего развития.