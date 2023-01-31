Медведев: Западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско

Западные страны не могут никак смириться с тем, что их «жёсткие» санкции провалились, так и не дав желаемого эффекта. Напротив, всё это пошло даже нам на пользу, поскольку большинство промышленных и потребительских товаров удалось заменить своими отечественными, а потерю недостающих удалось восполнить за счёт азиатских государств. В то же время действует и параллельный импорт, посредством которого к нам поступают те же западные бренды, владельцы которых ничего с этого не имеют.

И вот вам последствия: американцы наживаются на европейцах, а униженная Европа продолжает всё это терпеть, теряя свои капиталы, которые утекают в США. При этом даже согласно отчёту МВФ у российской экономики ожидается рост в 2023-м году

Первый зампред Военно-промышленной комиссии РФ, а также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.Вот как прокомментировал происходящее бывший глава российского кабмина:Более того, в качестве ответных мер на экономические ограничения, действующие в отношении Москвы, он предложил принять новые правила использования западной интеллектуальной собственности, заключающиеся в неуплате лицензий и авторских вознаграждений. По словам зампреда Совбеза РФ, данная мера должна распространяться на всю продукцию: от фильмов до промышленного софта как ответ на санкции. В связи с этим он высоко оценил усилия разработчиков, чья продукция позволяет использовать продукт без соответствующей на то лицензии.– резюмировал Медведев.