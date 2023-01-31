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Медведев: Западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско

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Медведев: Западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско

Первый зампред Военно-промышленной комиссии РФ, а также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.


Вот как прокомментировал происходящее бывший глава российского кабмина:

Западные страны не могут никак смириться с тем, что их «жёсткие» санкции провалились, так и не дав желаемого эффекта. Напротив, всё это пошло даже нам на пользу, поскольку большинство промышленных и потребительских товаров удалось заменить своими отечественными, а потерю недостающих удалось восполнить за счёт азиатских государств. В то же время действует и параллельный импорт, посредством которого к нам поступают те же западные бренды, владельцы которых ничего с этого не имеют.

Более того, в качестве ответных мер на экономические ограничения, действующие в отношении Москвы, он предложил принять новые правила использования западной интеллектуальной собственности, заключающиеся в неуплате лицензий и авторских вознаграждений. По словам зампреда Совбеза РФ, данная мера должна распространяться на всю продукцию: от фильмов до промышленного софта как ответ на санкции. В связи с этим он высоко оценил усилия разработчиков, чья продукция позволяет использовать продукт без соответствующей на то лицензии.

И вот вам последствия: американцы наживаются на европейцах, а униженная Европа продолжает всё это терпеть, теряя свои капиталы, которые утекают в США. При этом даже согласно отчёту МВФ у российской экономики ожидается рост в 2023-м году

– резюмировал Медведев.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Медведев
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23 комментария
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  1. bessonov932
    bessonov932 Сегодня, 17:47
    +12
    Не могу до конца разобраться с причиной, но мне становится стыдно, когда этот человек что-то говорит или пишет, и страшно, когда он что-то ещё и делает!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:59
      +1
      Цитата: bessonov932
      Не могу до конца разобраться с причиной, но мне становится стыдно, когда этот человек что-то говорит или пишет, и страшно, когда он что-то ещё и делает!

      Он вечный ЗАМ теперь и пытается из себя строить этакого "ястреба " ..Но все прекрасно понимают что это обыкновенный батан айфончик напрямую не выступает ,только через телеграм и прочии твитеры и т.д.
      Что настораживает ,как бы его не подготавливали на замену нашему ВВП определенные либеральные силы в России (пятая колонна) ..Уж слишком он пиарится по шаблонам пиаркомпаний .Не дай Бог ..Он сдаст Россию сразу болтун и трус
  2. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:50
    +6
    Всё относительно по санкциям...
    Вон, в телеге разошлось сегодня что Роман Аркадьевич планирует передать Украине 2.3 млрд фунтов от продажи Челси. А до того обменами занимался, айфоны наёмникам дарил. Кто то же его на это уполномочил. Стало быть это попытки с санкций соскочить. Хотя бы лично ему.
    А с учётом того, что ещё с 10-х гуляют слушки о том, что он является коллективным кошельком высших должностных лиц государства, можно сделать выводы, что санкции для "народа" да, не особо сработали. А вот персональные санкции ударили болезненно по большому перечню персон.
  3. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:54
    +6
    А Медведев не хочет рассказать о героическом поступке своего друга Абрамовича?
    "Роман Абрамович передаст Украине средства, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», передает The Telegraph 31 января.Речь идет о сумме почти в 3 млрд долларов (2,3 млрд фунтов стерлингов).О продаже «Челси» Абрамович заявил еще до того, как был включен в санкционные списки"
    То есть сначала он вызволил наёмников на руках которых кровь наших солдат и офицеров, ну а теперь бандеровцам несколько лярдов зелени которые он спёр из России. И где у нас был господин Медведев в это время?
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:00
      +3
      "Роман Абрамович передаст Украине средства, полученные от продажи футбольного клуба «Челси», передает The Telegraph 31 января.Речь идет о сумме почти в 3 млрд долларов (2,3 млрд фунтов стерлингов).О продаже «Челси» Абрамович заявил еще до того, как был включен в санкционные списки"

      Интересно, при этом ещё остался ли у него какой -нибудь бизнес в России?
      1. АрхиФил
        АрхиФил Сегодня, 18:32
        +6
        Цитата: Бывший солда
        Интересно, при этом ещё остался ли у него какой -нибудь бизнес в России?

        А то.К примеру он владеет третьим по величине пакетом акций *Первого канала*.Двадцать четыре процента.Смотрите и наслаждайтесь. bully Сарказм,если что.
        Ну ещё кое-чего имеется.Не думаю,что за него стоит беспокоиться.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:31
      +3
      Вот не верю я,что такие люди могут изменить свое нутро.Даже сегодняшними ультрапатриотическими лозунгами не скрыть сущность либерала-барыги.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:57
    +4
    что западным странам не хватает смелости признать

    Им хватает смелости чтобы плевать на наши красные линии, делая президента посмешищем, думать надо об изоляции поля боя. К чему вся это демагогия, г-н Медведев?
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:57
    -4
    Медведев: Западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско

    Их не надо в этом переубеждать. Зачем? Пусть продолжают делать глупости во вред себе.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 17:58
    +9
    Еще не давно говорил,до санкций, что всё купим,про международную кооперацию и т.д., а теперича..Димона, понесло..
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:09
      +4
      Они до самого СВО думали что купим, судя по состоянию той же гражданской авиации, не говоря об электронике
  7. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:05
    +2
    Алексея Павлова президент уволил, хотя Павлова никто не опроверг. Медведев же несёт и несёт. Но его не увольняют.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:08
    +1
    если честно не че не поменялась в РФ городах цены тока подросли и все а могло быть как в иране или венесуэле когда на них санкции належали ну это надо признать ! тока на долга ли все это хватит устоять РФ экономике вот в чем вопрос !
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:35
      +3
      Цены подросли..Подождите,это еще цветочки-пока еще есть средства бюджета.Посмотрим как через год почувствуем себя мы-пенсилнеры,и конечно все остальные бюджетники.
  9. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:08
    +4
    Цитата: bessonov932
    говорит или пишет, и страшно, когда он что-то ещё и делает!

    Цитата: bessonov932
    говорит или пишет, и страшно, когда он что-то ещё и делает!

    Цитата: bessonov932
    говорит или пишет, и страшно, когда он что-то ещё и делает!

    Они живут в сказочной стране!Себе,любимым они зарплаты прибавляют вовремя,с запасом,а о жизни в стране мало знают.
    Почему "фиаско"?Они санкциям добились многого.
    Производство сложной техники(к примеру автомобилей) упало в разы.Режут гос программы-например по строительству дорог.После многолетнего профицита бюджета-теперь дефицит.Будут печатать деньги,и инфляция.И пр пр.
    Им ,владетелям России жить пока привольно,но народ сытнее жить не стал! hi
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:15
      +2
      производство сложной техники(к примеру автомобилей) упало в разы.Режут гос программы-например по строительству дорог.

      Самое обидное, что о возможности подобного развития событий господ из кремля предупреждали давно, с 2014 года - громко и регулярно.
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:22
    0
    . в неуплате лицензий и авторских вознаграждений. По словам зампреда Совбеза РФ, данная мера должна распространяться на всю продукцию: от фильмов до промышленного софта

    Алилуйя!!!! Всего год прошёл... Хотя я рано радуюсь, возможно депутаты не примут такой закон или забудут...
  11. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 18:23
    +5
    СОС. СОС. СОС. Кто-нибудь, заткните этот фонтан.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 18:26
    +2
    Медведев и Рогозин часом не братаны?
  13. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:34
    +3
    Цитата: Mishka78
    Роман Аркадьевич планирует передать Украине 2.3 млрд


    Чего от него ждать- гражданин Израиля- "патриот" России.
    Они решали судьбу Новороссии в Стамбуле.
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:37
    +2
    Медведев: Западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско

    Да ну? А абрамович другого мнения.
  15. T-100
    T-100 Сегодня, 19:40
    +3
    Западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско.

    А нашему правительство признать фиаско импортозамещения, майских указов, перевооружения, в общем и целом - внутренней, да и внешней политики.
  16. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 21:06
    +1
    заявил о том, что западным странам не хватает смелости признать, что их санкционная политика потерпела фиаско. Об этом политик написал в своём Telegram-канале
    "Новая физика": чем меньше к.п.д., тем больше пустопорожней болтовни... winked