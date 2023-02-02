Забытая империя хазар

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хазарам.

Их села и нивы за буйный набег

Обрёк он мечам и пожарам…



Cлавяне (кривичи) и чудь платят дань варягам, а поляне, северяне и вятичи – хазарам. Радзивилловская летопись. Конец XV века

Откуда появились хазары?



Тюркский каганат



Карта Западно-тюркского и Восточно-тюркского каганатов

Происхождение хазар

«Хазары, живут на севере населенных земель. Земля их холодная и сырая. Потому лицом они белы, глазами сини, волосы у них больше рыжие и вьются, телом они крупны, а нравом холодны. Народ сей дик».

«Хазары не походят на тюрок, они черноволосы, разделяются на два разряда, один называется кара-хазар, они смуглы так сильно, что их смуглота отдает в чернь, они словно какой-либо разряд из Индии. Другой разряд – белые, красивые и совершенные по внешнему виду».

«безобразную, гнусную, широколицую и безресничную дикую толпу, в образе женщин с распущенными волосами».

Дальнейшее укрепление каганата



Хазарский каганат



Хазарский воин



Реконструкция жилища салтово-маяцкой культуры. Дивногорье, Воронежская область]



Крепость Саркел. Реконструкция

Начало упадка

«Да будет известно, что так называемые кавары произошли из рода хазар. Случилось так, что вспыхнуло у них восстание против своей власти, и когда разгорелась междоусобная война, эта прежняя власть их все-таки одержала победу. Одни из них были перебиты, другие, бежав, пришли и поселились вместе с турками в земле пачинакитов, сдружились друг с другом и стали называться каварами. Поэтому и турок они обучили языку хазар, и сами до сей поры говорят на этом языке, но имеют они и другой – язык турок. По той причине, что в войнах они проявили себя наиболее мужественными из восьми родов и так как предводительствовали в бою, они были выдвинуты в число первых родов. Архонт же у них один (а именно на три рода каваров), существующий и по сей день».



Византийский император Константин VII Багрянородный

Упадок Хазарии и его причины



Хазарское украшение



Хазарская «Монета Моисея». Монета датируется примерно 800 годом

Принятие иудаизма

«Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени Итиль*. У этой реки расположены многочисленные народы в селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных стенами городах... Все они мне служат и платят дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хуверезму (Хорезму). Все живущие на берегу этого моря на протяжении одного месяца пути, все платят мне дань. А еще на южной стороне – Самандар в конце страны... а он расположен на берегу моря. Оттуда граница поворачивает к горам».

«Они многочисленны, как песок. Все они служат мне и платят мне дань. Место расположение их и место жительства их простирается на протяжении четырех месяцев пути. Знай и уразумей, что живу я у устья реки с помощью всемогущего. Я охраняю устье реки и не пускаю русов... идти на исмаильтян и точно так же врагов их (исмаильтян) на суше приходить к Воротам. Я веду с ними войну. Если бы я их оставил в покое на один час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада...

Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. Знай, что я живу у этой реки, с помощью всемогущего, и на ней находится три города. В одном живет царица; этот город, в котором я родился. Он велик, имеет 50 на 50 фарсахов* в длину (и ширину). Во втором городе живут иудеи, христиане и исмаильтяне... Он средней величины, имеет длину и ширину 8 на 8 фарсахов. В третьем городе живу я сам, мои князья, рабы и служители и приближенные ко мне виночерпии. Он расположен в форме круга, имеет в длину и ширину 3 на 3 фарсаха. Между этими стенами тянется река. Это мое пребывание до зимы».



Переписка, изданная на русском языке

Роль и значение Хазарского государства

«Земли хазар... лежали на пути естественного продвижения арабов. За считанные годы после смерти Магомета (632 г.) армии Халифата, прорываясь на север и круша две империи, достигли великой горной преграды – Кавказских гор. Стоило преодолеть этот барьер – и перед ними открылся бы путь в Восточную Европу. Но как раз на кавказском рубеже арабы столкнулись с организованной военной силой, помешавшей им продолжить завоевание в этом направлении. Войны арабов и хазар, продолжавшиеся более столетия, но ныне почти неизвестные, имели большое историческое значение. Победоносные мусульмане были остановлены силами Хазарского царства...

Вряд ли можно сомневаться, что если бы не хазары, населявшие области к северу от Кавказа, то Византия, оплот европейской цивилизации на востоке, была бы обойдена арабами с флангов, и тогда история христианства и ислама сильно отличалась бы от известной нам сегодня».

Кое-какая память

Послесловие

Примечания

Что почитать:

1. Л. Н. Гумилев «Открытие Хазарии»

2. М. И. Артамонов «История хазар»

3. С. А. Плетнева «Хазары»

4. А. Кестлер «Тринадцатое колено»

5. Д. Данлоп «История хазар-иудеев. Религия высших кланов»

6. А. П. Новосельцев «Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа»