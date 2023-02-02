Забытая империя хазар

Прочитав заголовок этой статьи, читатель первым делом вспомнит пушкинскую «Песнь о вещем Олеге»:
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам.
Их села и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам…
Отмстить неразумным хазарам.
Их села и нивы за буйный набег
Обрёк он мечам и пожарам…
Cлавяне (кривичи) и чудь платят дань варягам, а поляне, северяне и вятичи – хазарам. Радзивилловская летопись. Конец XV века
Так, в «Повести временных лет» летописец начинает русскую историю с упоминания дани, которую хазары собирали со славянских племен Среднего Поднепровья. Нестор-летописец рассказывает, как степняки-хазары подошли к земле полян – тогдашних жителей Киева, и потребовали с них дани, и поляне дали им дань мечами, в чем хазары увидели недобрый знак! Позже так и случилось, завершает свой рассказ летописец – русские князья стали владеть хазарами.
Как Александр Сергеевич и писал, хазары были «отмщены», но только не Олегом и не его сыном Игорем, а наследником Игоря – Святославом, который в 960-е годы разгромил некогда могущественное Хазарское государство, не оставив от него камня на камне...
Откуда появились хазары?
Если от хазарской истории отмотать немного назад, то хазары отнюдь не были первыми обитателями степной зоны Евразии, которые стремились обложить данью оседлых земледельцев и горожан.
В VI веке наводившая ужас на всю Евразию Гуннская держава распалась, и ей на смену, предположительно, из Центральной Азии, нахлынула новая волна завоевателей – тюрков, сменивших в этих степях других кочевников – ираноязычных сарматов и алан, и создавших свое государство – Тюркский каганат, где титул повелителя этого кочевого образования – «каган» (хан ханов), приравнивался к титулу самого императора!
Тюркский каганат
К концу VI века в период наибольшего расширения каганата это государство контролировало огромную территорию, включавшую в себя территории современного Северного Китая, Монголии, Алтая, Центральной Азии, Крыма и Северного Кавказа!
Но, как всегда водится у неустойчивых и кочевых государств, в 603 году Тюркский каганат распался на две враждующие группировки тюрков – Западно-тюркский и Восточно-тюркский каганаты.
Карта Западно-тюркского и Восточно-тюркского каганатов
Владения недавно образованного Западно-тюркского каганата простирались от Центральной Азии до Урала и степей Причерноморья и включали в себя большое число разных народов. И именно по этой территории прoходили важнейшие тoрговые пути, где сталкивались интересы крупнейших восточных держав и велась борьба за контрoль над ними, что приводило к постоянным войнам и изменению территорий.
И именно там, в Западно-тюркском каганате – в степях Восточного Предкавказья, и оказались наши герои – хазары, выделившиеся в 620-х годах в племенной союз уже как самостоятельная политическая единица.
Хазары, будучи конфедератами в Западно-тюркском каганате, в середине VI века контактировали с персами и даже помогали византийскому императору Ираклию (годы правления 610–641) в его походе против персов. Но в результате вторжения китайских войск, длительных межплеменных войн и династических междоусобиц в 650-х годах Западно-тюркский каганат распадается, и его полноправным политическим наследником становится новое государство – Хазарский каганат.
Происхождение хазар
Происхождение хазар очень запутанно и до сих пор вызывает горячие споры, ибо совершенно непонятно, к какой именно лингвистической и этнической тюркской группе народов они принадлежали ранее. Да и язык хазар является такой же загадкой, как и сами хазары, так как от него ничего не сохранилось, кроме имен и титулов правителей, которые тоже точно не указывают, на каком типе тюркского языка (как огузы или как кыпчаки) они говорили. Даже уже став государством, этнически оно было очень разнообразным, состоящим из тюрок, славян, иранцев, германцев, финно-угров и множества других групп.
Принято считать, что хазары, как народ, произошли от огромного многообразия тюркских племен, возможно, выходцев из Центральной Азии (теория уйгурского происхождения), Урала или даже Северного Кавказа. Они действительно были очень этнически несопоставимы, сохраняя разные оттенки кожи (белые и черные хазары) и антропологические типы, что будет очевидно на протяжении всей хазарской истории.
Также существует мнение, что важную роль в процессе хазарского этногенеза сыграли племена савиров* – изначально выходцев из районов Западной Сибири.
Таким образом, под хазарами мы должны подразумевать конгломерат народностей. Перед нами – полиэтничное и многоконфессиональное образование. Формированию данного конгломерата во многом способствовало географическое положение Хазарии.
Кое-какие описания этого народа, дошедшие до нашего времени, взяты из летописей неизвестного хрониста. Вот что он о них пишет:
«Хазары, живут на севере населенных земель. Земля их холодная и сырая. Потому лицом они белы, глазами сини, волосы у них больше рыжие и вьются, телом они крупны, а нравом холодны. Народ сей дик».
А вот как описывает хазар средневековый арабский географ Абу Исхак аль-Истахри* (примерно 908–951 гг.), чьи наблюдения человека, несомненно, грамотного, для современников являются одним из важнейших источников по хазарской теме:
«Хазары не походят на тюрок, они черноволосы, разделяются на два разряда, один называется кара-хазар, они смуглы так сильно, что их смуглота отдает в чернь, они словно какой-либо разряд из Индии. Другой разряд – белые, красивые и совершенные по внешнему виду».
А средневековый автор Моисей Каганкатваци описывает их как
«безобразную, гнусную, широколицую и безресничную дикую толпу, в образе женщин с распущенными волосами».
Дальнейшее укрепление каганата
Сразу же после падения Западно-тюркского каганата и образования на его руинах каганата Хазарского политические события начинают развиваться очень быстро!
В 680 году, после полного разгрома хазарами государства Великая Булгария, вышедший на историческую арену новообразованный Хазарский каганат стал единственным централизованным и сильным государством между Черным и Каспийским морями и полностью утвердил свое политическое влияние в этом регионе. На территориях, завоеванных хазарами земель, установился некий этнический союз, принципом которого было изъявление покоренными племенами покорности хазарскому кагану и выплата ему дани на условиях защиты их от внешних врагов, сохранения собственной формы власти и свободы вероисповедания.
Итак, на огромной территории образовалось новое государство, которое в период своего расцвета в начале Средневековья контролировало огромный кусок юга современной России: от Астрахани до Западной Украины.
Присутствие хазар на этой территории оставило значительный след в истории. Они были посредниками в торговле товарами между Европой и Шелковым путем и обладали настолько сильными вооруженными силами, что их мощь была равна мощи Византийской империи и Арабского халифата.
Хазарский каганат
На своей южной границе уже окрепшие хазары стали угрожать сисанидскому Ирану, недаром иранские правители стали укреплять крепость Дербент на Каспии, чтобы хазары не прорвались в подвластную Ирану территорию через Каспийские ворота.
Хазарский воин
Продолжая продвигаться дальше на юг, в Закавказье, хазары столкнулись с арабами, что привело к долгим (с 650 по 737 годы) и кровопролитным войнам, которые велись с переменным успехом, где набеги арабов на хазарские города Семендер* и Беленджер* сменялись действиями хазарской армии на территории Ирана (поход 721 года и победа хазар под Ардебилем в 730 году). В результате эта война закончилась полным разгромом армии хазарского полководца Хазар-тархана и взятием ставки хазарского кагана Ал-Байды арабами под командованием последнего арабского халифа из династии Омейядов Марвана II в 737 году.
Но итоги этой войны были противоречивы. Арабский халифат Омейядов распался в 751 году, благодаря чему Хазарский каганат в VIII веке быстро оправился от этого поражения, и там началось время экономического подъема. На контролируемой хазарами территории возникает салтово-маяцкая археологическая культура, которая идентифицируется с материальной культурой Хазарского каганата, а области Таманского полуострова и Крыма начинают заселяться оседлым населением бассейна реки Дон и Северский Донец, там начинается чеканка монет...
В IX веке (около 834 года) хазарами на нижнем Дону был построен город Саркел (Белая Вежа), а столица Хазарского каганата – Итиль* – превратилась в крупнейший торговый пункт.
Реконструкция жилища салтово-маяцкой культуры. Дивногорье, Воронежская область]
Хазарские археологические памятники являются для нас свидетельствами становления городской культуры в тех местах, где ранее простирались лишь необъятные степи, по которым гулял ветер. Но, к сожалению, памятники эти сохранили для современников лишь надписи, сделанные тюркскими рунами, которые так и не расшифрованы до сих пор.
Археологические раскопки на территориях, контролируемых хазарами, говорят о высокой и самодостаточной культуре.
В районе рек Дона и Северского Донца находился крупный для этого региона центр выплавки железа, чьей продукцией были орудия ремесел и сельского хозяйства. Во время раскопок были найдены полные наборы инструментов для ремесел – это молоты и молотки, наковальни, ножницы по металлу, щипцы и др. Из вооружений были обнаружены сабли, которые являлись основным оружием хазарской армии, наконечники копий и стрел.
Крепость Саркел. Реконструкция
На территории современной юго-восточной Украины был центр по выплавки меди, руду которой доставляли туда из предгорий Кавказа. Серебряная, бронзовая и медная гарнитура для конской упряжи и воинских поясов, а также украшения были продукцией собственного производства.
Начало упадка
После невиданного цивилизационного подъема политическая ситуация в Хазарском каганате начала изменяться уже в начале IX века и характеризовалась ростом центробежных сил в причерноморских и донских степях. Первые трещины в государстве хазар начались с какого-то внутреннего конфликта, который в нашей историографии принято называть гражданской войной в Хазарии, хотя такое название не совсем приемлемо, так как в Хазарии IX века не было гражданского общества и граждан в нашем понимании – это было общество с подданнической культурой. Более подходящее название для этого конфликта – междоусобная война.
Единственный письменный источник о гражданской войне в Хазарии – это дошедший до наших дней текст византийского императора Константина VII Багрянородного* (905–959 гг.):
«Да будет известно, что так называемые кавары произошли из рода хазар. Случилось так, что вспыхнуло у них восстание против своей власти, и когда разгорелась междоусобная война, эта прежняя власть их все-таки одержала победу. Одни из них были перебиты, другие, бежав, пришли и поселились вместе с турками в земле пачинакитов, сдружились друг с другом и стали называться каварами. Поэтому и турок они обучили языку хазар, и сами до сей поры говорят на этом языке, но имеют они и другой – язык турок. По той причине, что в войнах они проявили себя наиболее мужественными из восьми родов и так как предводительствовали в бою, они были выдвинуты в число первых родов. Архонт же у них один (а именно на три рода каваров), существующий и по сей день».
Византийский император Константин VII Багрянородный
Из текста Константина VII Багрянородного следует, что в каганате произошла междоусобная война, в которой в качестве противоборствующих сторон выступали хазарские правители и мятежники (этническая и социальная принадлежность которых в тексте не указана). Ну а итогом этой войны явилась победа хазарского правительства, уничтожение части мятежников и бегство другой части в землю печенегов (Пачинакия), где они поселились вместе с венграми.
Упадок Хазарии и его причины
Результатом похода князя Святослава в 965 году и постоянных набегов печенегов и гузов в 965–969 гг. стало полное разорение страны, разрушение городов и в итоге – падение каганата, который в конце IX века уже полностью прекратил свое существование как государство.
Но, по всей видимости, причины краха Хазарии находились внутри самого каганата, а не в постоянных и изматывающих войнах с соседями. Неспособность Хазарского каганата к отражению внешних угроз была всего лишь симптомом кризиса всей системы. Ведь гражданская война в каганате начала IX века и войны с Арабским халифатом были куда более масштабными событиями, но хазарское государство после этих потрясений все же выстояло и сохранилось, а вот упадок государства начался с конца IX века.
Хазарское украшение
Хазары, как народ, прошли точно такой же исторический путь, как и их предшественники, создававшие свои недолговечные государства в степной части Евразии – гунны и тюрки, а с падением Хазарского каганата разрушились все социальные и этнические связи, исчез и титульный народ.
В современной историографии существует несколько версий причин упадка хазарского государства.
Одну из них – версию экономического кризиса – предложил известный советский и российский этнолог и востоковед Л. Н. Гумилев (1912–1992). По его мнению, торговые пути, которые проходили через Хазарию и которые являлись чуть ли не основным источником дохода этого государства, нарушились по причине политического кризиса в Китае на рубеже X века, из-за чего был дезорганизован Великий шелковый путь.
Хазарская «Монета Моисея». Монета датируется примерно 800 годом
Еще одна причина упадка, которая, по мнению Л. Н. Гумилева, оказала влияние на стабильное положение Хазарии – это борьба в Западно-Франкском королевстве между герцогами Иль-де-Франса Капетингами и последними из королей каролингской династии.
Ну и если рассмотреть причины краха каганата с точки зрения теории этногенеза*, то хазары к концу X века уже полностью потеряли свою активность (или по меткому выражению Гумилева – пассионарность*).
Совокупным итогом всех этих процессов и стало поражение Хазарии от более активных (пассионарных) соседей!
Главным событием, которое подтолкнуло к падению Хазарский каганат, стал поход Святослава в 965 году. Эта его военная кампания очень хорошо описана в «Повести временных лет». Правда, в «Повести временных лет» нет прямых указаний на уничтожение Хазарского государства в 965 году, она только лишь свидетельствует о поражении хазар и разорении их главных городов.
Этот поход, скорее, напоминал классический средневековый грабительский набег, который мог лишь ослабить страну или послужить значительным толчком к распаду государства, уже находящегося в состоянии серьезного кризиса.
Принятие иудаизма
Информация немногочисленных письменных источников о принятии иудаизма хазарской элитой добавляет религиозно-политические мотивы в дискуссию о роли хазар в истории ранней государственности у народов Евразии, в частности, у восточных славян.
Примерно в 740 году часть хазар приняла иудаизм во главе с военачальником Буланом, ставшим позже царем (беком), причем сначала Булан и его окружение держали в тайне свое обращение в иудаизм, скрывая это даже от своего народа.
Что интересно, легенда о выборе веры у хазар была примерно такая же, как и у киевского князя Владимира, спустя почти полтора века. Посланцы из Византийской империи и Арабского халифата активно склоняли хазарского правителя к своей вере. Но уже в конце VIII – начале IX веков один из его потомков – царь Овадия, объявил иудаизм государственной религией Хазарии.
При этом обращение могущественного народа в иудаизм – событие вовсе не рядовое, поэтому были все основания полагать, что это событие должно было вызвать волну откликов в различных письменных источниках того периода. Однако в случае с хазарами подобных свидетельств практически не существует.
Даже по масштабам обращения среди специалистов имеются разночтения. Одни считают, что в иудаизм перешли только царский род и окружающая его часть высшей знати. Другие, в частности израильские историки, настаивают на широком распространении этой религии среди всех хазар, а также на ее проникновении в среду подчиненных хазарам народов.
В более позднее время история обращения хазар в иудаизм долго служила для евреев источником гордости и аргументом в пользу иудейской религии. Но дошедшие до нас тексты, свидетельствующие об обращении хазар в иудаизм, признаны спорными, равно как вызывает вопросы и отсутствие каких бы то ни было археологических или других вещественных доказательств, указывающих на массовое обращение народа, что в целом ставит под сомнение как масштабы, так и непосредственно саму историчность этого факта...
Некоторые историки, изучающие это уникальное государство, считают, что обращение Хазарии в иудаизм продемонстрировало многим соседям ее духовную независимость от соседних Византии и Арабского халифата.
Но среди исследователей существует и иное, совершенно противоположное мнение: специалисты считают, что иудаизм, который якобы существовал в Хазарском каганате – это не более чем обычная средневековая мистификация, исходящая от еврея из Кордовы – андалузского ученого и личного врача правившего там в Х веке халифа.
Хасдай бен Шапрута написал письмо на иврите, обращенное к правившему тогда в Хазарии царю Иосифу, передал его с купцами-раданитами* и получил ответное письмо от Иосифа, написанное на иврите, где правитель подробно рассказывал ему об истории и географии своей страны и о том, как его предки приняли иудаизм, о своих отношениях с могущественными соседями – Византией, Арабским халифатом и русами. Вот что он сообщает:
«Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени Итиль*. У этой реки расположены многочисленные народы в селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных стенами городах... Все они мне служат и платят дань. Оттуда граница поворачивает по пути к Хуверезму (Хорезму). Все живущие на берегу этого моря на протяжении одного месяца пути, все платят мне дань. А еще на южной стороне – Самандар в конце страны... а он расположен на берегу моря. Оттуда граница поворачивает к горам».
Далее хазарский царь перечисляет подвластные ему племена:
«Они многочисленны, как песок. Все они служат мне и платят мне дань. Место расположение их и место жительства их простирается на протяжении четырех месяцев пути. Знай и уразумей, что живу я у устья реки с помощью всемогущего. Я охраняю устье реки и не пускаю русов... идти на исмаильтян и точно так же врагов их (исмаильтян) на суше приходить к Воротам. Я веду с ними войну. Если бы я их оставил в покое на один час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада...
Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. Знай, что я живу у этой реки, с помощью всемогущего, и на ней находится три города. В одном живет царица; этот город, в котором я родился. Он велик, имеет 50 на 50 фарсахов* в длину (и ширину). Во втором городе живут иудеи, христиане и исмаильтяне... Он средней величины, имеет длину и ширину 8 на 8 фарсахов. В третьем городе живу я сам, мои князья, рабы и служители и приближенные ко мне виночерпии. Он расположен в форме круга, имеет в длину и ширину 3 на 3 фарсаха. Между этими стенами тянется река. Это мое пребывание до зимы».
Ты еще спрашивал меня о моем местожительстве. Знай, что я живу у этой реки, с помощью всемогущего, и на ней находится три города. В одном живет царица; этот город, в котором я родился. Он велик, имеет 50 на 50 фарсахов* в длину (и ширину). Во втором городе живут иудеи, христиане и исмаильтяне... Он средней величины, имеет длину и ширину 8 на 8 фарсахов. В третьем городе живу я сам, мои князья, рабы и служители и приближенные ко мне виночерпии. Он расположен в форме круга, имеет в длину и ширину 3 на 3 фарсаха. Между этими стенами тянется река. Это мое пребывание до зимы».
Переписка, изданная на русском языке
Многие историки сомневались в подлинности письма хазарского царя.
Роль и значение Хазарского государства
Хазария сыграла значительную геополитическую роль в истории восточноевропейских стран – она явилась заслоном, который прикрыл их от нашествия арабов (как в свое время Пуатье защитил франков) и остановил дальнейшую арабскую экспансию в Европу.
Вот что пишет в свой книге «Тринадцатое колено» А. Кестлер:
«Земли хазар... лежали на пути естественного продвижения арабов. За считанные годы после смерти Магомета (632 г.) армии Халифата, прорываясь на север и круша две империи, достигли великой горной преграды – Кавказских гор. Стоило преодолеть этот барьер – и перед ними открылся бы путь в Восточную Европу. Но как раз на кавказском рубеже арабы столкнулись с организованной военной силой, помешавшей им продолжить завоевание в этом направлении. Войны арабов и хазар, продолжавшиеся более столетия, но ныне почти неизвестные, имели большое историческое значение. Победоносные мусульмане были остановлены силами Хазарского царства...
Вряд ли можно сомневаться, что если бы не хазары, населявшие области к северу от Кавказа, то Византия, оплот европейской цивилизации на востоке, была бы обойдена арабами с флангов, и тогда история христианства и ислама сильно отличалась бы от известной нам сегодня».
Вряд ли можно сомневаться, что если бы не хазары, населявшие области к северу от Кавказа, то Византия, оплот европейской цивилизации на востоке, была бы обойдена арабами с флангов, и тогда история христианства и ислама сильно отличалась бы от известной нам сегодня».
Кое-какая память
Хазарское наследие сохранилось и сегодня в поговорках и пословицах на Кавказе. Вот что о богатстве хазар говорят кумыки: «Ушли хазары – ушла (иссякла) казна Кумыкии. Что у меня хазарская казна есть что ли?»
Плохой приметой у нас считается дарить ножи. И хазары никогда не брали дань с племен мечами и кинжалами, и вообще оружием. Они его только покупали.
В русских народных сказках действующим лицом является Казарин, пришедший из «Земли Жидовинской», с которым борются русские богатыри. Есть предположения, что Кощей, похищающий царевну – это название Хазарина.
Владимир Святославич, как и его сын Ярослав Мудрый, именовались титулом каган в «Слове о законе и благодати».
Послесловие
В этой статье я попытался проследить историю хазар и Хазарского каганата от возникновения до его конца, пользуясь немногими существующими источниками. Я специально не уделял большого внимания византийско-хазарским и русско-хазарским отношениям.
Не писал о роли хазар в крымских делах, совсем не обращал внимания на миссию просветителя славян Константина (Кирилла) в Хазарию (860) и его диспута с мусульманским имамом и еврейским раввином, состоявшимся в присутствии самого хазарского кагана.
Нет ничего о Булане – родоначальнике династии хазарских правителей и его наследнике Обадии – реформаторе хазарского государства. Ничего нет о потомках хазар – крымских караимах, чувашах и, возможно, дагестанских татах. Не упомянул я и о гражданской войне в Хазарии, связанной с принятием иудаизма, как и не описал более подробно процесс обращения хазар в новую веру.
Не уделил никакого внимания и походам русов в Каспийское море. Почти что ничего не написано о салтово-маяцкой культуре, совпадающей, по всей вероятности, с политическими границами Хазарского государства.
Почему так? А потому, что для более подробного описания не включенных мною в рассказ исторических эпизодов понадобится не статья, а целая книга...
Примечания
*Абу Исхак аль-Истахри (примерно 908–951 гг.). Арабский географ. Путешествовал по Ирану, посетил ряд стран Средней, Южной и Западной Азии. Написал «Книгу путей и стран», представляющую собой сборник географических карт с пояснительными записками. Его работы оказали влияние на труды многих арабских и персидских географов.
*Савиры. Кочевые племена, в начале VI века пришли на Северный Кавказ, где ненадолго стали ведущей военной силой. В середине VI века были разгромлены аварами и потерпели поражение от Сасанидского Ирана. Позже савиры были известны на Среднем Поволжье, где они влились в состав волжских булгар. Востоковед и этнограф Л. Н. Гумилев считал, что ославянившиеся потомки савиров стали северянами. Считается, что от имени савиров произошло название Сибири.
*Раданиты – странствующие еврейские купцы, которые на протяжении раннего Средневековья контролировали торговые связи между исламским Востоком и христианской Европой по Шелковому пути и другим торговым маршрутам, создав первую в истории постоянную торговую сеть, простиравшуюся от Китая и Индии до Западной Европы. Историками не исключается, что именно раданиты принесли в Хазарию иудейскую веру.
*Пассионарность – переизбыток человеческой энергии, ради неких высоких целей. Пассионарность порождает в человеке непреодолимое внутреннее стремление к активной деятельности, направленной на резкое изменение своей жизни и окружающей его обстановки. Эти изменения представляются для пассионария ценнее собственной жизни. При этом пассионарная активность легко может породить как подвиги, так и преступления.
*Пассионарная теория этногинеза – некий исторический процесс взаимодействия этносов с ландшафтом, а также с другими этносами. Теория была выдвинута Львом Гумилевым (1912–1992), но не встретила понимания и поддержки ученых ни в СССР, ни за его пределами.
*Константин VII Багрянородный (905–959) – император Византии из Македонской династии (иногда эту династию называют Армянской). Известен как один из образованнейших людей своей эпохи, являлся автором многих сочинений, в частности, описывает визит (в 957 году) княгини Ольги в Константинополь и ее крещение. В своей книге «Об управлении империей» (около 950 года) излагает экономическое и политическое устройство Руси. Был отравлен своим сыном Романом II Младшим.
*Марван II (Марван Глухой) (688–750) – последний, четырнадцатый, арабский халиф из династии Омейядов, правивший в Дамаске.
*Фарсах (фарсанг) – мера длины древнеперсидского происхождения. Примерное расстояние, которое проходит караван до очередного отдыха. Или расстояние, которое можно пройти пешком за час. 1 фарсанг примерно соответствует западноевропейской 1 лиге.
*Семендер. Идентификация этого города имеет спорный характер.
Сегодня на роль Семендера претендует село Тарки, расположенное недалеко от Махачкалы, но, возможно, по мнению археологов, этот город находился и в другом месте.
*Беленджер. Еще один прикаспийский город хазар. Идентификация также имеет спорный характер. По мнению некоторых ученых, город этот, возможно, стоял на месте, известном сегодня как Верхнечирюртовское городище (Кизилюртовский район Дагестана). Оно было затоплено при строительстве Сулакской ГЭС.
*Итиль (река) – тюркское название Волги.
*Итиль (город) – столица Хазарского каганата в середине VIII – X веков. Согласно средневековым источникам, находился в дельте Волги, однако археологические поиски Итиля пока не дали результатов, и точное его расположение остается неизвестным. Возможным кандидатом на роль Итиля называется Самосдельское городище у села Самосделка.
*«Слово о законе и благодати» – речь Киевского митрополита Илариона в середине XI века, где он прославляет крестителя Руси князя Владимира Святославича и его сына Ярослава Мудрого. В «Слове» дано богословское осмысление места Русской церкви в истории Божественного домостроительства спасения. Является одним из древнейших памятников древнерусской литературы.
Что почитать:
1. Л. Н. Гумилев «Открытие Хазарии»
2. М. И. Артамонов «История хазар»
3. С. А. Плетнева «Хазары»
4. А. Кестлер «Тринадцатое колено»
5. Д. Данлоп «История хазар-иудеев. Религия высших кланов»
6. А. П. Новосельцев «Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа»