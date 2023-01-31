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Член ВГА Запорожской области: ВСУ оставили первую линию обороны, что как минимум временно сорвало наступление Киева

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Член ВГА Запорожской области: ВСУ оставили первую линию обороны, что как минимум временно сорвало наступление Киева

Российские войска развивают успех на Запорожском направлении, что ставит под вопрос перспективу наступления Киева на Мелитополь с отсечением нашей херсонской группировки от снабжения.


На сегодняшний день ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении и начали укрепляться на оборудованных втором и третьем рубежах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член Запорожской ВГА Владимир Рогов.

Со слов политика, в ходе локального наступления ВС РФ, которое началось в январе, российским военным удалось освободить, а также взять под оперативный и огневой контроль девять населенных пунктов - к востоку и западу от города Орехов.

Рогов добавил, что сейчас наши войска заняли новые рубежи, еще совсем недавно находящиеся под контролем ВСУ, тем самым серьезно улучшив свое тактическое и стратегическое положение на данном участке фронта.

Рогов подчеркнул, что благодаря своевременным и грамотным действиям ВС РФ украинские войска на данный момент не имеют возможности для начала широкомасштабного наступления на данном направлении. Со слов политика, планы ВСУ сорваны, по крайней мере, на какое-то время.

Стоит отметить, что по мнению многих экспертов, Киев и его западные покровители делали ставку именно на удар в направлении Мелитополя. В то же время, успешные действия ВС РФ и ЧВК «Вагнер» под Соледаром и Артемовском позволили оттянуть часть резервов противника из Запорожской области и начать локальное наступление на данном направлении, нарушив планы украинского командования.
Автор:
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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:06
    +3
    Со слов политика, планы ВСУ сорваны, по крайней мере, на какое-то время.
    Это хорошо, но нужны стратегические решения, пока у нас есть танки и твердый грунт, а у ВСУ ..... request
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:07
    0
    Раньше чем в мае ВСУ смысла начинать нет.
    1. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 17:13
      +2
      А что там будет для ВСУ в мае Вы в курсе? Вот и я нет, но ловят на улицах подлежащих мобилизации уже сейчас.
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 17:33
        0
        Ну так те кого сейчас ловят на улицах к маю будут уже точно в войсках, и даже до линии соприкосновения вполне себе доедут и обоснуются.
      2. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 18:05
        +1
        Цитата: Александр Саленко
        А что там будет для ВСУ в мае Вы в курсе?


        Наверное, имеется в виду западные поставки ВСУ новой техники и контрнаступление.... и прецеденты то ведь уже были, вспомним "перегруппировки" на Харьковском и Краснолиманском направлениях, оставление Херсона и прочие "удивительные" вещи.... а до этого ВСУ упорно просили Запад увеличить поставки новой бронетехники, обучить новых бойцов и т.д.

        Так что нужно бить на опережение, а не затягивать всю эту историю, до новых "перегруппировок" или новой мобилизации...т.к. если всё обещанное придет, и сформируются новые воинские соединения то будет тяжелее.... мобилизационный ресурс у Украины, ещё огромный, и до истощения его далеко).
    2. Николай310
      Николай310 Сегодня, 17:42
      +1
      да никакого наступления в данное время скорее всего у них и не планировалось. как можно атаковать без танков...если только в фантазиях Рогова
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:10
    +2
    На сегодняшний день ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении и начали укрепляться на оборудованных втором и третьем рубежах.
    Молодцы ребята, а это новость из под Херсона:
    Херсонская область. Противник около 9 утра 31 января 2023 г. на трёх лодках высадился на наш берег Днепра (вот тут), закрепился в ближайших домах. По противнику прямо сейчас работает наша реактивная и ствольная артиллерия, местность пристреляна. Ранее противник уже трижды пытался провести высадку, задействовались силы до ротно-тактической группы. Враг потерпел неудачу. (Два майора)
    Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит.
    1. алексей сидяйкин
      алексей сидяйкин Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: tihonmarine
      На сегодняшний день ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении и начали укрепляться на оборудованных втором и третьем рубежах.
      Молодцы ребята, а это новость из под Херсона:
      Херсонская область. Противник около 9 утра 31 января 2023 г. на трёх лодках высадился на наш берег Днепра (вот тут), закрепился в ближайших домах. По противнику прямо сейчас работает наша реактивная и ствольная артиллерия, местность пристреляна. Ранее противник уже трижды пытался провести высадку, задействовались силы до ротно-тактической группы. Враг потерпел неудачу. (Два майора)
      Противник прощупывает нашу оборону на левобережье и оценивает возможности для создания полноценного плацдарма в ходе весенне-летней кампании. Недооценивать эту активность противника не стоит.

      Два Майора те ещё эксперты... болтуны знатные как впрочем и большинство военблогеров.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:13
    +5
    Наступают в обратную сторону пока что. Видимо рецепт-снять с фронта номерные бригады и оставить тероборону, формируя в тылу ударный кулак в этот раз не срабатывает. Не держат фронт мобилизованные и тербаты. Ни в Соледаре не удержали, ни в Артемовске, ни вот в Угледаре и на запорожском направлении. Теперь чисто технически выходы такие-или отводить весь фронт до следующего рубежа обороны или естественной преграды-вроде водных или рельефных преград. Но тогда признавать отступление и сдачу населенных пунктов. Либо раздергивать ударный кулак на подкрепления в линейные участки фронта которые попятились.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:27
      0
      Цитата: голос_разуma
      Не держат фронт мобилизованные и тербаты. Ни в Соледаре не удержали, ни в Артемовске, ни вот в Угледаре и на запорожском направлении.

      Залужный доложил Зеленскому о тяжелой обстановке в Угледаре, после неудачной попытки штурма города российская армия перестроилась и начала охватывать город. Бои идут тяжелые с большими потерями с обеих сторон, но для удержания Угледара необходимы большие резервы, которые сейчас сконцентрированы в Бахмуте. Главком просит о срочном выводе войск из Бахмута, чтобы удержать фронт под Угледаром.
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 18:11
        0
        то есть Бахмут это тоже не очень стратегический город?
        А не окажутся ли потом Славянск и Краматорск в списке не очень стратегических городов?
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:17
    +4
    Рогов про оставление первой линии или прорыв ее нашими войсками твердил последние две недели.
  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:30
    0
    западные покровители делали ставку именно на удар в направлении Мелитополя

    наступать ВСУ толком не могут - не хватает бронетехники (танков) и артиллерии
  7. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 17:36
    -2
    Генералы учатся воевать и управлять реальными войсками в реальных условиях. Не по штабным картам и обозначенным маршам...Как в 42...Без этого нельзя-чудес не бывает!!!..И это вселяет надежду.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 17:44
      0
      а кто в 42-м воевал по картам? Жуков что ли? хочу напомнить,что Жуков Генерала Армии получил после Халхин-Гола...в отличие от нынешних "умельцев" кроме фанерных рейхстагов ничего не бравших
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 18:13
        +1
        Вообще часть нынешних умельцев (как я полагаю) должна была участвовать в чеченских кампаниях и в 888 как минимум.
        А по идее и в Абхазии и в конфликтах в Приднестровье и прочих делах когда Союз распался.
        Если они там ничему не научились, то будут опять на крови на Украине учиться.
      2. НиколайДС
        НиколайДС Сегодня, 21:46
        0
        А откуда такое пренебрежение к картам, тезка? И почему именно Жуков? Почему, например, не Антонов Алексей Иннокентьевич, который в 42-м только по картам и воевал? Да и комкор Жуков под Халхин-Голом воевал не в одиночку. Там были допустим еще комбриг Богданов Михаил Андреевич, который , по мнению некоторых историков, сыграл ключевую роль в контр-наступлении. Или, допустим, еще комкор Фекленко Николай Владимирович, который и был отстранен по докладу Жукова в Ставку, за то что воевал в танке, а не по картам.
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:22
    0
    Да мало это констатировать... Если американцы все-таки продавят наступление укровермахта - то может стать очень опасно! Я очень надеюсь, что наше командование точно знает, что делать, чтобы этого не случилось.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:31
    0
    Самое главное не отрываться от обозов, снабжение должно быть чëтким