Член ВГА Запорожской области: ВСУ оставили первую линию обороны, что как минимум временно сорвало наступление Киева

Российские войска развивают успех на Запорожском направлении, что ставит под вопрос перспективу наступления Киева на Мелитополь с отсечением нашей херсонской группировки от снабжения.
На сегодняшний день ВСУ оставили первую линию обороны на Запорожском направлении и начали укрепляться на оборудованных втором и третьем рубежах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил член Запорожской ВГА Владимир Рогов.
Со слов политика, в ходе локального наступления ВС РФ, которое началось в январе, российским военным удалось освободить, а также взять под оперативный и огневой контроль девять населенных пунктов - к востоку и западу от города Орехов.
Рогов добавил, что сейчас наши войска заняли новые рубежи, еще совсем недавно находящиеся под контролем ВСУ, тем самым серьезно улучшив свое тактическое и стратегическое положение на данном участке фронта.
Рогов подчеркнул, что благодаря своевременным и грамотным действиям ВС РФ украинские войска на данный момент не имеют возможности для начала широкомасштабного наступления на данном направлении. Со слов политика, планы ВСУ сорваны, по крайней мере, на какое-то время.
Стоит отметить, что по мнению многих экспертов, Киев и его западные покровители делали ставку именно на удар в направлении Мелитополя. В то же время, успешные действия ВС РФ и ЧВК «Вагнер» под Соледаром и Артемовском позволили оттянуть часть резервов противника из Запорожской области и начать локальное наступление на данном направлении, нарушив планы украинского командования.