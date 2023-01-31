Появилось архивное видео последнего боя экипажа и десанта российской БМП-2М при отходе с Харьковского направления

В ходе сентябрьского отхода российских войск с Харьковского направления часть подразделений из арьергарда оказывалась в окружении; порой приходилось прорываться к основным силам по несколько раз. В сети появились архивные видеоматериалы о тех боях, выложенные противником.
На первом видео запечатлена БМП-2М ВС РФ в селе Петропавловка, находящемся восточнее Купянска. В результате огня противника машина лишилась хода, однако экипаж её не покинул и принял свой последний бой. По БМП вёлся огонь из РПГ, артиллерии, с дронов сбрасывалась ударная начинка. Но экипаж до последнего боролся с вражескими силами.
В начале второго видео указывается, что слева находится БМП-2М с предыдущих кадров. Американские наёмники вместе с украинскими боевиками окружают здание, в котором укрылся десант, спешившийся с подбитой машины. Неприятель зашёл через дверной проход, часть стрелков разместилась в незанятой комнате, но получила жёсткий отпор. Российские бойцы начали вести огонь из оконных проёмов, прижав к стене наёмников, солдаты ВСУ открыли ответную стрельбу.
Боевики сосредоточились на обстреле здания через окна, ведя огонь из стрелкового оружия, РПГ-7 и забрасывая гранаты в помещения.
Активность русских солдат из-за потерь снижалась всё больше и больше
- говорится в описании к видео.
Если наёмники вели успешный огонь, то тогда неясно, зачем в итоге пригнали танк, который разнёс здание. Как утверждается, в результате сражения все российские бойцы погибли, приняв неравный бой. О своих потерях не сообщается, говорится лишь о двух тяжело раненых американцах. Об уроне, нанесённом подразделению ВСУ, вообще не упоминается – жизни украинских солдат безразличны наёмникам.
Как сообщается на ТГ-канале «Русская весна», встретив ожесточённое сопротивление, американские наёмники запросили переговоры. Когда к ним вышел один из российских бойцов, он был застрелен, после чего сражение продолжилось, по итогам которого все защитники погибли, унеся с собой жизни двух наёмников из США и неизвестное число украинских солдат.