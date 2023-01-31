Военное обозрение
Войти Регистрация

Появилось архивное видео последнего боя экипажа и десанта российской БМП-2М при отходе с Харьковского направления

56
Появилось архивное видео последнего боя экипажа и десанта российской БМП-2М при отходе с Харьковского направления

В ходе сентябрьского отхода российских войск с Харьковского направления часть подразделений из арьергарда оказывалась в окружении; порой приходилось прорываться к основным силам по несколько раз. В сети появились архивные видеоматериалы о тех боях, выложенные противником.


На первом видео запечатлена БМП-2М ВС РФ в селе Петропавловка, находящемся восточнее Купянска. В результате огня противника машина лишилась хода, однако экипаж её не покинул и принял свой последний бой. По БМП вёлся огонь из РПГ, артиллерии, с дронов сбрасывалась ударная начинка. Но экипаж до последнего боролся с вражескими силами.

В начале второго видео указывается, что слева находится БМП-2М с предыдущих кадров. Американские наёмники вместе с украинскими боевиками окружают здание, в котором укрылся десант, спешившийся с подбитой машины. Неприятель зашёл через дверной проход, часть стрелков разместилась в незанятой комнате, но получила жёсткий отпор. Российские бойцы начали вести огонь из оконных проёмов, прижав к стене наёмников, солдаты ВСУ открыли ответную стрельбу.

Боевики сосредоточились на обстреле здания через окна, ведя огонь из стрелкового оружия, РПГ-7 и забрасывая гранаты в помещения.

Активность русских солдат из-за потерь снижалась всё больше и больше

- говорится в описании к видео.

Если наёмники вели успешный огонь, то тогда неясно, зачем в итоге пригнали танк, который разнёс здание. Как утверждается, в результате сражения все российские бойцы погибли, приняв неравный бой. О своих потерях не сообщается, говорится лишь о двух тяжело раненых американцах. Об уроне, нанесённом подразделению ВСУ, вообще не упоминается – жизни украинских солдат безразличны наёмникам.

Как сообщается на ТГ-канале «Русская весна», встретив ожесточённое сопротивление, американские наёмники запросили переговоры. Когда к ним вышел один из российских бойцов, он был застрелен, после чего сражение продолжилось, по итогам которого все защитники погибли, унеся с собой жизни двух наёмников из США и неизвестное число украинских солдат.

Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
56 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:40
    +49
    Низкий им поклон.Герои.Слов больше нет...И эти высокие чины смеют говорить о "перегруппировке"?!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:53
      0
      Памяти героически погибшим посвящается!

      Валентина Бирюкова. "Баллада о матери" (Алексей, Алёшенька, сынок!)
    2. Комментарий был удален.
    3. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:55
      +22
      Цитата: dmi.pris1
      Низкий им поклон.Герои.Слов больше нет...И эти высокие чины смеют говорить о "перегруппировке"?!

      Вечная память. Земля пухом. soldier
      А в это время, этот не хороший человек, редиска, Роман Абрамович передает средства от продажи футбольного клуба "Челси" 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые ранее были украдены у русского народа, в фонд Укровермахта для убийства россиян. Вот такой у нас переговорщик с еврофашистами. Но трогать его нельзя, потому что кое-кто своих, которые совсем не наши, не бросает. Просто зла не хватает. am
      По-хорошему Абрамовича надо объявлять спонсором еврофашистских террористов, лишать всех активов и гражданства, заочно судить и приговорить к 10 пожизненным заключениям, и про семью с его роднёй не забыть. am Сталин бы точно к нему гонца с ледорубом направил бы.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 19:04
        +5
        А в это время, этот не хороший человек, редиска, Роман Абрамович передает средства от продажи футбольного клуба "Челси" 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые ранее были украдены у русского народа, в фонд Укровермахта для убийства россиян. Вот такой у нас переговорщик с еврофашистами. Но трогать его нельзя, потому что кое-кто своих, которые совсем не наши, не бросает. Просто зла не хватает.

        Сейчас набегут богоизбранные скажут вам ,что Абрамович прав ))))
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 21:31
        -2
        Цитата: Бородач
        А в это время, этот не хороший человек, редиска, Роман Абрамович передает средства от продажи футбольного клуба "Челси" 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые ранее были украдены у русского народа, в фонд Укровермахта для убийства россиян.

        Не надо придумывать, и натягивать сову на глобус, или выдавать желаемое за действительное. Клуб у Абрамовича отобрали и продали американцу, а деньги уже направили в Фонд, только не тот что вы написали.
    4. K._2
      K._2 Сегодня, 19:00
      +12
      А тем временем Газпром платит Украине за транзит и Лукойл гонит бенз для ВСУ через Болгарию, а освобождённые фашисты делают селфи на подарочный айфон последней модели. Тьфу, и больно и противно одновременно. Светлая память Героям.
    5. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 19:04
      -1
      Героям поклон, а вы как попугай про перегруппировку.
    6. seacap
      seacap Сегодня, 19:31
      +11
      Все идет по плану. По чьему? Лучших и наиболее подготовленных парней кладем бездарно под Киевом и на Черниговщине, в Харькове уже же были почти в центре. Уже не знаешь кого больше проклинать.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 18:43
    +3
    вот они западные партнёты в действии
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:43
    +33
    Когда к ним вышел один из российских бойцов, он был застрелен
    Ну не твари?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:56
      +10
      Цитата: svp67
      Когда к ним вышел один из российских бойцов, он был застрелен
      Ну не твари?

      Эти наемники приехали убивать русских с улыбочками и получать деньги ..Фото этого черта наемника стрелявшего уже по всей сети разошлось ..
      Ничего мужики за всех и за все рассчитаемся . soldier
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:06
        +2
        Если наши "кремлевские окруженцы"надумают договорится с хозяевами этих наемников,какие слова утешения найдут родителям погибших Героев?
        1. AlexTires
          AlexTires Сегодня, 20:02
          +2
          Никто никому ничего объяснять не будет....
    2. HAM
      HAM Сегодня, 18:59
      +5
      И так во всём....америкосы везде и во всём подлые и жестокие..честь и совесть - не про них.
      Когда же это поймут,наконец,и в Кремле?А с подлецами какие могут быть дела!?
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 19:02
        +5
        Деньги не пахнут, судя по всему... .......
  4. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 18:44
    -7
    В ходе сентябрьского отхода российских войск с Харьковского направления часть подразделений из арьергарда оказывалась в окружении

    При отходе в окружение не попадают. Это называется перегруппировка (драп).
    Земля пухом пацанам.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 18:56
      +6
      При отходе в окружение не попадают. Это называется перегруппировка (драп).

      Ну почему же? Начали отход. Прикрывали отход основной группы. Противник перекрыл путь к отходу группе прикрытия. Вот и окружение.

      американские наёмники запросили переговоры. Когда к ним вышел один из российских бойцов, он был застрелен,

      Это ответ на вопрос о переговорах с США.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:57
      -5
      При отходе в окружение не попадают.
      Бегство, паника, неразбериха, забытые и брошенные... В общем в лучших традициях гроссмейстеров.
    3. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:03
      +1
      Если это те кто прикрывал отход частей и гражданских, то в окружение могли попасть запросто. Об отводе войск было заявлено заранее. Об этом знали даже всу. Перед этим проводилась эвакуация жителей. Не вижу нестыковок. Вижу только что проводить её надо было молча. Но мы же всё знать хотим, нетерпеливые. Нам инфу подавай, чтоб потом не говорили что мы драпаем. И в итоге. Погибшие бойцы и мы кричащие про "драп". По-моему это незаслуженно
      1. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 19:22
        +7
        и мы кричащие про "драп"

        Говоря про драп я ничего не имел против рядовых солдат, да и большинства офицеров. Но когда в лесах бросают целенькие новенькие т 90м, а враг отсекает арьергардные части то - это если не драп так бегство.
        1. Влодек
          Влодек Сегодня, 20:42
          -1
          нас в 93 забыли в Закавказьи. и ниче. вышли. без потерь. через уже оборзевшую чичению. всякое бывает при отходе.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 19:23
        +6
        Если это те кто прикрывал отход частей и гражданских, то в окружение могли попасть запросто. Об отводе войск было заявлено заранее.
        Не спорю, даже некоторым мирным посчастливилось успеть уйти, но вы сами подумайте какой это был отход, какое прикрытие, бросалось снаряжение,рабочая техника, солдаты пешим, на легке, лесами "отходили"...
      3. сорок восьмой
        сорок восьмой Сегодня, 19:37
        +3
        При харьковской перегруппировке никто ни о чем заранее не предупреждал и гражданских не эвакуировал. Вы путаете с херсонской перегруппировкой.
        А из-под Харькова Коц три дня "коров" показывал с якобы переброской подкрепления, которая оказалась совсем не переброской подкреплений
      4. Sebostyuan
        Sebostyuan Сегодня, 19:50
        +3
        Вы путаете отход из Херсона и Харькова. За Харьков МО молчало до последнего, а по тв показывали, как идёт подмога и выгружаеться Десант с МИ-26. Различные " Эксперты" выдвигали версии про выманивание.

        Надеюсь историки раберуться и дадут ответ. Как получилось, что в то время, когда одни бойцы- геройски сражаються в меньшенстве, другие бегут- бросая технику, а МО проводит крупномасштабные учения в другом конце страны.
    4. Николай310
      Николай310 Сегодня, 19:06
      +8
      при ПЛАНОВОМ отходе в окружение не попадают. а когда оно идёт с опережением графика и когда украинцы прорвали то,что на Фрунзенской считали фронтом, войска вынуждены были отходить...но так как враг уже прорвался,естественно,что какие-то части попали в окружение...

      парни выполнили свой долг до конца. а вот Москва,молчавшая три дня,а потом выдавшая про плановое-просто их предала...как и тех,кто в аналогичной ситуации попадал в лапы укров при уходе от Киева...

      медальками откупятся,речь произнесут...ну а своих,вроде условного Лапина,либо переведут на непыльную должность,либо как Сердюкова отправят в Сирию парадики проводить.

      МинОбороны своих не бросает,как говорится...
      1. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 19:12
        0
        при ПЛАНОВОМ отходе

        Это я и имел ввиду.
  5. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 18:50
    +11
    Вечная память героям! Mы никогда не забудем ваш подвиг
  6. rosomaha
    rosomaha Сегодня, 18:54
    +16
    Они застрелили переговорщика - верить им теперь? Нет!!! Никаких переговоров. Они честно не умеют воевать и учат этому всех своих шестёрок. Только когда амер будет лежать мордой в дерьме, истекая кровью и на горло ему будет медленно давить сапог русского солдата - вот тогда и будем говорить с ними...но только о выборе способа казни, после допроса. А смерть амера должна быть мучительной и бесчестной, желательно чтобы он проклинал америку, правительство и нато. Трупы сжигать, а пеплом удобрять землю - отвести для этого опр место, высадив плодоносные деревья, а плоды отсылать родителям и в посольство...мол хотели нашей земли-получите плоды своей "дерьмократии"!
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 19:02
      +5
      к сожалению,не того переговорщика они застрелили...ой не того...лучше бы одну наглую еврейскую рожу с красивым именем Челси
  7. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 18:55
    +4
    Когда к ним вышел один из российских бойцов, он был застрелен

    Наемников в плен не брать!!!!
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 19:00
      +8
      вы сейчас очень обидели одного Романа Аркадьевича...а как же без пленных наёмников он продолжит перед Западом прощение вымаливать? кого будет тирамисой кормить???

      кстати,на днях этот персонаж перевёл приличные деньги на "пострадавших в результате СВОйны"...по какому-то стечению обстоятельств,для Абрамовича все пострадавшие оказались на украинской стороне...

      Когда пойдём по совету ржавого Толика Ромочке спасибо говорить,что он Россиюшку отстроил???
      1. lucul
        lucul Сегодня, 19:07
        +2
        кстати,на днях этот персонаж перевёл приличные деньги на "пострадавших в результате СВОйны" по какому-то стечению обстоятельств,для Абрамовича все пострадавшие оказались на украинской стороне...

        Ну так там же строят Хазарию 2.0 , чему удивляться.)))
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 18:58
    +1
    бездарность одних порождает подвиг других...интересно,кого-то из "лапиных" осудили за это? или как всегда перевели с повышением???

    и да,лапины-это коллективный образ,не конкретно кумир "старше эдды"
  9. Kapany3
    Kapany3 Сегодня, 19:02
    -8
    Цитата: Бородач
    Цитата: dmi.pris1
    Низкий им поклон.Герои.Слов больше нет...И эти высокие чины смеют говорить о "перегруппировке"?!

    Вечная память. Земля пухом. soldier
    А в это время, этот не хороший человек, редиска, Роман Абрамович передает средства от продажи футбольного клуба "Челси" 2,3 млрд фунтов стерлингов, которые ранее были украдены у русского народа, в фонд Укровермахта для убийства россиян. Вот такой у нас переговорщик с еврофашистами. Но трогать его нельзя, потому что кое-кто своих, которые совсем не наши, не бросает. Просто зла не хватает. am
    По-хорошему Абрамовича надо объявлять спонсором еврофашистских террористов, лишать всех активов и гражданства, заочно судить и приговорить к 10 пожизненным заключениям, и про семью с его роднёй не забыть. am Сталин бы точно к нему гонца с ледорубом направил бы.

    А можно пруф о переводе средств Абрамовичем? Или это просто накидывает известной субстанции на вентилятор?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 21:35
      +1
      Цитата: Kapany3
      А можно пруф о переводе средств Абрамовичем? Или это просто накидывает известной субстанции на вентилятор?

      А вы в этом сомневаетесь? Если богатый значит плохой. Если на западе что то имел, тем более плохой. там зависть прет из всех щелей. Ни у себе уважения ни к другим нет. И ссылок то же не будет.
  10. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 19:04
    0
    Небеса раем, земля пухом.... Слов нет что сказать родным героев....
  11. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 19:09
    0
    Былинным богатырям России желаю раздавить врагов и вернуться с победой!!!Славные дела ваши не забудем никогда,а за павших героев отомстите 1:100!!!Да будет так
  12. zontov79
    zontov79 Сегодня, 19:10
    0
    И после этого нельзя брать в плен англосакских ков !! На месте гасить , а трупы отправлять на родину . Чем больше отправим , тем меньше этой мрази будет у нас !!
  13. Грац
    Грац Сегодня, 19:13
    +2
    надеюсь государство создаст структуру, которая будет отыскивать иностранных наемников за рубежом, убивавших наших солдат в ходе этого конфликта и уничтожать их , это надо сделать хотя бы в память о наших погибших бойцах и для устрашения врагов
  14. zontov79
    zontov79 Сегодня, 19:14
    +1
    Я надеюсь только на одно , что эти мрази попадут в руки Вагнера . И их казнят кувалдами , видео отправят их родителям !! Только после этого остальные подумают ехать убивать русских или нет !
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 21:16
      0
      Всегда будет "спрос" на такие игры. Маньяков по миру полно
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:15
    0
    Америкосы запросили парламентария, а когда парламентарий вышел - то его застрелили?
    Офигеть! Американцы - это человечьи очистки. Эта квазинация поставила себя поперёк человечкских законов... и так или иначе должна быть уничтожена!
  16. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 19:16
    +1
    Меня в первую очередь интересуют имена парней. А то любят говорить ни кто не забыт, ни что не забыто. Вот почти уверен парни так и похоронены под руинами.
  17. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 19:17
    +5
    Еще долгим эхом будут звучать эти великие "перегруппировки", и гибель бойцов, которые не ожидали, что в одиночестве окажутся, и уничтожение мирных жителей, которым обещали, что Россия никуда не уйдет и тела которых нацисты потом в ров сбрасывали в Купянске. Великие руководители планировали операцию, впервые мобилизация проводилась не до боевых действий а после поражений. При отступлении из-под Киева каким то образом тоже попали в плен наши десантники, с которыми особо не церемонились. Да и из Херсона тоже бойцы под обстрелы попали и жителей потом увозили
  18. spirit
    spirit Сегодня, 19:20
    +7
    Конашенкова и Паркетного бы в эту БМП с их перегруппировкой, их не жалко
    1. САРМАТ123
      САРМАТ123 Сегодня, 21:14
      0
      Конашенков всего лишь винчик. Я бы других рекомендовал
  19. Интроверт
    Интроверт Сегодня, 19:24
    +4
    Герои на передовой и мусор в штабах, который не может оказать никакой поддержки ни артиллерией ни авиацией. Своих не бросаем, ага. И о подвигах простых солдат мы узнаем из видео снятого противником, поскольку те кто должен быть в курсе всего и управлять ситуацией (ПЛАНОВЫЙ ОТХОД то или нет?) ничего не знают.
  20. Vashek
    Vashek Сегодня, 19:25
    +2
    Пропали ребята. Тяжело смотреть. Это надо на Рублевке показывать. И с предупреждением, что за бардак и подлянку рассчитаться придется не только хохлам и штатникам.
  21. литий17
    литий17 Сегодня, 19:25
    +1
    Ребята герои! Но наша верхушка ... даже не знаю как сказать мягко, слов об этом нет! Тут меня минусовали за то что не признаю успехи СВО, ну так минусую за это всех наших главкомов!
    1. Horst78
      Horst78 Сегодня, 20:17
      -1
      О чем разговор? Опять верхушка виновата, о низы ни "при чем"? Так не бывает.
  22. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:28
    +2
    Если дать волю нашим парням они к 9 маю будут в Берлине, но эти бизнес -договорняки ни когда не закончатся...
  23. VicVic
    VicVic Сегодня, 19:40
    -1
    Вечная память нашим героям!
    Когда же увидим понурые лица пленных англосаксов и дохлые тушки их подельников с документами на груди?

    Почему же люки не закрыты были в нашем БМП во время боя?
  24. Fima
    Fima Сегодня, 19:58
    0
    Посмотрел видеозапись. Вот я крестился в 40 - осознано, видел созвездие "Южный крест"(конечно в только планетарии), "чёрные осы" - не кусали. Посмотрел видео- а там одна молитва: Итить твою ..гу душу ,,,ать!
  25. Horst78
    Horst78 Сегодня, 20:15
    0
    Спасибо ребята!!! Спасибо вашим родителям. Вашим командирам.
  26. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 21:12
    0
    Сердце кровью обливается это смотреть. У меня была "надежда" что из за угла выйдет терминатор и из 30мм даст очередь бронебойно зажигательными смешав с землей этих уПлютков(наемников). Кто в теме почему не было помоги?
  27. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 21:29
    0
    Вечная память!
    Мы обязаны помнить подвиги наших современных Героев.

    А этих… тоже помнить:
    Джошуа Лопез.
    Предположительно из Флориды
    Его инстаграмм:
    https://instagram.com/josh_lo1?igshid=YmMyMTA2M2Y=