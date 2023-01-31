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Власти Британии назвали нецелесообразной поставку истребителей Украине

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Власти Британии назвали нецелесообразной поставку истребителей Украине

Британские власти считают нецелесообразной поставки украинской армии истребителей.


Как сообщает издание Evening Standard, представитель премьер-министра страны Риши Сунака подчеркнул, что стоящие на вооружении британской армии истребители Typhoon и F-35 являются очень сложными в эксплуатации. На обучение управления машинами этих типов потребуются месяцы. Исходя из этого, британские власти полагают, что передача украинским ВВС таких самолетов является нецелесообразной.

Представитель главы британского правительства также добавил, что Лондон продолжит оказывать Украине военную поддержку, а также способствовать ускорению поддержки Киева другими странами. Британские власти, однако, планируют продолжить обсуждение со своими союзниками вопроса передачи Украине менее продвинутых истребителей.

Представитель британского премьера также напомнил, что его страна в ближайшее время планирует передать Киеву танки Challenger, которые уже скоро будут отправлены на Украину.

Ранее сообщалось, что некоторые представители властей США выступают в пользу передачи Украине американских истребителей F-16, однако президент страны Джо Байден ответил отрицательно на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву подобных вооружений.

Заместитель главы польского Минобороны Войцех Скуркевич также заявил, что Варшава в настоящее время не рассматривает вопрос передачи Украине истребителей F-16.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Ronnie Macdonald
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24 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 17:10
    0
    Чё затявкали, команды из обкома еще не было......
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:02
      0
      Не целесообразно но поставка будет. Пока есть кому умирать будут поставлять средства.
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 17:20
    -1
    what За шумом самолётов притихи темы с БЛА и ракет БД...
    Бизнес любит тишину.?. wink
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:27
      +2
      Ирландская поговорка гласит "не доверяй трём вещам: клыкам собаки, заду лошади и англичанину"....сегодня так сказали, завтра - передумают....
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:32
        -1
        Цитата: Чёрный
        Ирландская поговорка гласит "не доверяй трём вещам: клыкам собаки, заду лошади и англичанину".

        «Там, где корова, там и женщина, а где женщина, там и неприятности.»
        1. kulinar
          kulinar Сегодня, 18:25
          0
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: Чёрный
          Ирландская поговорка гласит "не доверяй трём вещам: клыкам собаки, заду лошади и англичанину".

          «Там, где корова, там и женщина, а где женщина, там и неприятности.»

          Да тут уже как бы король.
      2. Замира
        Замира Сегодня, 18:11
        0
        Цитата: Чёрный
        .сегодня так сказали, завтра - передумают...

        А не факт, что и сегодня - сказали правду.
        Скажу больше - я практически уверена, что врут.
        И очень надеюсь, что те, кто у нас принимает решения, не глупей меня...
        1. kulinar
          kulinar Сегодня, 18:29
          0
          Цитата: Замира
          Цитата: Чёрный
          .сегодня так сказали, завтра - передумают...

          А не факт, что и сегодня - сказали правду.
          Скажу больше - я практически уверена, что врут.
          И очень надеюсь, что те, кто у нас принимает решения, не глупей меня...

          Про танки тоже сначала в отказ шли.. А теперь аж целый зверинец анонсировали. С Абрашей (евреец, хоть и не Меркава) во главе.. Это Зеле за 300 еврейцев Респект от западаlaughing
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:21
    0
    Засцали что ли бритосные ???

    ттттттттттттттттттт
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:43
      -3
      Цитата: Nexcom
      Засцали что ли бритосные ???

      ттттттттттттттттттт

      Россия молчит и готовится и это англоскасов очень пугает ..Заявили ,что танки поставят ну хорошо ждемс ..Авиацию ? Ну что же пусть прилетают ..
      Они на что надеются ,что Русских можно напугать ?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:46
        -1
        Да. Будем молча готовится и ...башить. Присылайте. Русские не сдаются! Свобода или смерть!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:22
    0
    Это все будет.И будет окончательно решаться ближе к лету.Если эта бадяга будет затягиваться,то и самолеты и тех.персонал будет
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:39
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Это все будет.И будет окончательно решаться ближе к лету.Если эта бадяга будет затягиваться,то и самолеты и тех.персонал будет

      Возможно ,но и Россия тоже не сидит сложа руки Идет война на выживание .В окраину за год вложено уже порядка 100 лярдов ,а воз и ныне там ..
      9 волна мобилизации идет ,уже венгров и даже с прибалтами договорились о выдачи беженцев призывников ..и т.д.
      Сегодня инфа проскочила ,что Блинкин через Египет запросил переговоры у России (Лавров намекнул ) Видать плохи дела на территории колонии сша ..
      Россия наращивает давление на укрорейх ..и т.д..
      А главное экономика у нас стабильна и санкции нам даже полезны стали ..Зашевелились !
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:23
    -2
    Думаю будет следующее, будут поставлять самый массовый западный истребитель F-16 (чтобы упростить логистику и подготовку лётчиков) в различных модификациях возможно будет и некоторое количество самых современных block-70/72, чтобы опробовать их в деле. Работать они будут звеньями с десятков участков автотрасс, после нескольких боевых вылетов(если не собьют) будут гнать в Румынию или Польшу на ТО. Также если поставят F-16 то вполне могут и самолёты ДРЛО E-2C Hawkeye 2000 поставить.
    1. Vert
      Vert Сегодня, 17:27
      -1
      Полностью с Вами согласен, это реалии войны. Запад столько бабла вложил в 404 что чревато последствиями, для экономики с управлением из ОБКОМА. А бабло любит счёт и учёт, возврат и доход.
      1. алексей сидяйкин
        алексей сидяйкин Сегодня, 17:33
        -1
        Цитата: Vert
        Полностью с Вами согласен, это реалии войны. Запад столько бабла вложил в 404 что чревато последствиями, для экономики с управлением из ОБКОМА. А бабло любит счёт и учёт, возврат и доход.

        Это не про теперешнию Европу.
  6. Normann
    Normann Сегодня, 17:27
    0
    А может боятся показать весь потенциал зарубежных самолетов?
  7. ANB
    ANB Сегодня, 17:30
    +1
    Это чего они? Украина же потребовала 200 истребителей. Как же ж можно не выполнять?
  8. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:48
    0
    И в чем британцы не правы? Конечно же нецелесообразно поставлять Украине западные самолёты. Во-первых с обучением пилотов будут проблемы, во-вторых взлетать этим самолётам придется с аэродромов НАТО. Перед Украиной никто и не ставил, и не ставит задачу победить Россию в прямом боестолкновении - это просто не возможно, а вот наносить урон по максимуму - да. Здесь больше эффект будет от РСЗО и ракетного вооружения.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 19:13
      +2
      bully Как минусА кучно пошли? Видать собачонка спавшая на натовском порожке проснулась.
  9. Denis812
    Denis812 Сегодня, 17:56
    +1
    Заголовок неправильный.
    Должно быть так "США приказали Лондону заявить, что поставка истребителей Украине нецелесообразна."
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:10
    -1
    Поставят. И англичане, и францы, и немцы (кстати Шольца поздравляю с 80-летием Великого события).
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:17
    0
    Власти Британии назвали нецелесообразной поставку истребителей Украине
    . Высказались, причины вполне объективно обозначили.
    Пока так, что дальше будет, никто наверняка сказать не может.
  12. hohohol
    hohohol Сегодня, 19:15
    0
    Британские власти считают нецелесообразной поставки украинской армии истребителей.

    Значит скоро начнут поставки, про танки тоже самое говорили.