Власти Британии назвали нецелесообразной поставку истребителей Украине

Британские власти считают нецелесообразной поставки украинской армии истребителей.
Как сообщает издание Evening Standard, представитель премьер-министра страны Риши Сунака подчеркнул, что стоящие на вооружении британской армии истребители Typhoon и F-35 являются очень сложными в эксплуатации. На обучение управления машинами этих типов потребуются месяцы. Исходя из этого, британские власти полагают, что передача украинским ВВС таких самолетов является нецелесообразной.
Представитель главы британского правительства также добавил, что Лондон продолжит оказывать Украине военную поддержку, а также способствовать ускорению поддержки Киева другими странами. Британские власти, однако, планируют продолжить обсуждение со своими союзниками вопроса передачи Украине менее продвинутых истребителей.
Представитель британского премьера также напомнил, что его страна в ближайшее время планирует передать Киеву танки Challenger, которые уже скоро будут отправлены на Украину.
Ранее сообщалось, что некоторые представители властей США выступают в пользу передачи Украине американских истребителей F-16, однако президент страны Джо Байден ответил отрицательно на вопрос журналистов о возможности поставок Киеву подобных вооружений.
Заместитель главы польского Минобороны Войцех Скуркевич также заявил, что Варшава в настоящее время не рассматривает вопрос передачи Украине истребителей F-16.