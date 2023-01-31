Медицинские силы ВМС США готовятся к военным конфликтам высокой интенсивности в различных частях мира

Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS) сообщает, что медицинские силы ВМС США впервые в истории меняют концепцию работы с целью обеспечения действий военно-морских сил в условиях военного конфликта. Соответсвующий приказ подписал главный хирург ВМС США контр-адмирал Брюс Гиллингем, возглавляющий данную службу, которая состоит из порядка 54 000 военных и гражданских медицинских работников. Данный персонал обеспечивает экспедиционную медицинскую поддержку военнослужащим, находящимся на базах и кораблях ВМС по всему миру.
Приказ отдает приоритет поддержке распределенных морских операций, экспедиционных операций передового базирования и логистических операций в условиях военного конфликта, в том числе повышенной интенсивности.
Мы предпринимаем это срочное действие, потому что наши военно-морские силы действуют в оспариваемых боевых пространствах, которые быстро растут по летальности, сложности и размаху – и мы уже сейчас должны быть готовы к следующему бою
— объяснил появление приказа глава военно-медицинской службы.
Появлению приказа предшествовали реорганизационные действия в Бюро медицины и хирургии и подчиненных ему командованиях, военно-морских медицинских силах Атлантического океана, военно-морской медицине Тихого океана и командовании поддержки военно-морских медицинских сил. Эти изменения включают в себя создание Морского штаба (MHQ) и Центра морских операций (MOC) в каждом командовании.
Заместитель директора оперативной группы военно-морской медицины Кэтлин Дагер сообщил, что благодаря уже произведенным изменениям и реализации новой концепции, медицинская служба ВМС США должна быть способной оказывать необходимою поддержку и помощь флоту и морской пехоте «в самых суровых морских условиях, которые мы видели со времен Второй мировой войны».
По мере изменения характера потенциального будущего конфликта военно-морская медицина должна развиваться вместе с ним. Наша способность проецировать медицинскую мощь в поддержку превосходства ВМС требует общих скоординированных усилий
— подчеркнул Гиллингем, добавив, что в результате реформ согласно новой концепции «наши высококвалифицированные медицинские работники будут готовы к будущему бою».