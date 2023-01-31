Медицинские силы ВМС США готовятся к военным конфликтам высокой интенсивности в различных частях мира

Мы предпринимаем это срочное действие, потому что наши военно-морские силы действуют в оспариваемых боевых пространствах, которые быстро растут по летальности, сложности и размаху – и мы уже сейчас должны быть готовы к следующему бою

По мере изменения характера потенциального будущего конфликта военно-морская медицина должна развиваться вместе с ним. Наша способность проецировать медицинскую мощь в поддержку превосходства ВМС требует общих скоординированных усилий