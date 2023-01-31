Военное обозрение
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Медицинские силы ВМС США готовятся к военным конфликтам высокой интенсивности в различных частях мира

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Медицинские силы ВМС США готовятся к военным конфликтам высокой интенсивности в различных частях мира

Служба распространения визуальной информации Министерства обороны США (DVIDS) сообщает, что медицинские силы ВМС США впервые в истории меняют концепцию работы с целью обеспечения действий военно-морских сил в условиях военного конфликта. Соответсвующий приказ подписал главный хирург ВМС США контр-адмирал Брюс Гиллингем, возглавляющий данную службу, которая состоит из порядка 54 000 военных и гражданских медицинских работников. Данный персонал обеспечивает экспедиционную медицинскую поддержку военнослужащим, находящимся на базах и кораблях ВМС по всему миру.


Приказ отдает приоритет поддержке распределенных морских операций, экспедиционных операций передового базирования и логистических операций в условиях военного конфликта, в том числе повышенной интенсивности.

Мы предпринимаем это срочное действие, потому что наши военно-морские силы действуют в оспариваемых боевых пространствах, которые быстро растут по летальности, сложности и размаху – и мы уже сейчас должны быть готовы к следующему бою

— объяснил появление приказа глава военно-медицинской службы.

Появлению приказа предшествовали реорганизационные действия в Бюро медицины и хирургии и подчиненных ему командованиях, военно-морских медицинских силах Атлантического океана, военно-морской медицине Тихого океана и командовании поддержки военно-морских медицинских сил. Эти изменения включают в себя создание Морского штаба (MHQ) и Центра морских операций (MOC) в каждом командовании.

Заместитель директора оперативной группы военно-морской медицины Кэтлин Дагер сообщил, что благодаря уже произведенным изменениям и реализации новой концепции, медицинская служба ВМС США должна быть способной оказывать необходимою поддержку и помощь флоту и морской пехоте «в самых суровых морских условиях, которые мы видели со времен Второй мировой войны».

По мере изменения характера потенциального будущего конфликта военно-морская медицина должна развиваться вместе с ним. Наша способность проецировать медицинскую мощь в поддержку превосходства ВМС требует общих скоординированных усилий

— подчеркнул Гиллингем, добавив, что в результате реформ согласно новой концепции «наши высококвалифицированные медицинские работники будут готовы к будущему бою».
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт Пентагона
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20 комментариев
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  1. Павел_Петров
    Павел_Петров Сегодня, 17:44
    +3
    Предчувствуют, что вполне вероятно им скоро надерут одно место
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:45
      +1
      Скорее охота за органами. Готовят склады
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:52
        +2
        Цитата: Павел_Петров
        Предчувствуют, что вполне вероятно им скоро надерут одно место

        Так США сами на это нарываются и хотят при этом самим выйти "сухими из воды"!
        1. krot
          krot Сегодня, 18:27
          +1
          Не решили ли США выпустить очередной коронавирус?
          Военные медики всегда при эпидемиях на переднем крае..
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 18:37
            +3
            Именно.
            Когда читаешь "медицинские силы США", то представляются не врачи, спасающие раненых, а бомбы, начинённые комарами, заражёнными вирусами типа Эбола, или мраморной лихорадки
            1. УАЗ 452
              УАЗ 452 Сегодня, 19:22
              +1
              Термин "проецирование медицинской мощи" как бы сложно ассоциировать с оказанием медицинской помощи, скорее - с причинением максимального ущерба противнику медицинскими (или околомедицинскими - то же биологическое оружие) методами.
    2. Комментарий был удален.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:47
    0
    Приказ отдает приоритет поддержке распределенных морских операций

    ВМФ США по базам будет чалиться - на материке побережье будет смыто русскими Посейдонами
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:32
      +2
      Цитата: ivan1979nkl
      - на материке побережье будет смыто русскими Посейдонами

      Удивительно, что есть люди, которые до сих пор верят в подобный бред
      1. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 19:05
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Удивительно, что есть люди, которые до сих пор верят в подобный бред

        Удивительно, что их большинство.
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 17:53
    +3
    Мы предпринимаем это срочное действие, потому что наши военно-морские силы действуют в оспариваемых боевых пространствах

    По ходу дела с Китаем конфликт будет скоро или на БВ ..А с Россией они ничего не смогут сделать ..После падения Киева ,у США начнут возникать конфликты по всему миру в геометрической прогрессии
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 18:41
      +1
      Цитата: LukaNord
      После падения Киева ,у США начнут возникать конфликты по всему миру в геометрической прогрессии

      на чем основан Ваш вывод? в случае падения Киева- хоть сегодня- они в любом случае в плюсах, а сегодня его не будет.. часть России победит свою другую часть, получив проблемы на годы, а американцы проиграют? логика "железная", "миханская"..
    2. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 19:07
      0
      Цитата: LukaNord
      По ходу дела с Китаем конфликт будет скоро

      Вот именно.
      Цитата: LukaNord
      После падения Киева

      Это когда он падет....................
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:14
    +1
    Медицинские силы ВМС США готовятся к военным конфликтам высокой интенсивности в различных частях мира
    . Готовятся... к чему?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:20
      +1
      к поставке внутренних донорских органов. где война - там всегда черная транспланталогия. тем более что украинцы - эуропейцы типа. не потому ли так много пропавших без вести?
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:04
        0
        Цитата: Nexcom
        к поставке внутренних донорских органов. ....
        И также изготовлению каких-то средств из людей ---лекарства разные, вытяжки, сыворотки, также косметику делают и другое всякое. То есть сущий каннибализм и сатанмзм
    2. FIR FIR
      FIR FIR Сегодня, 19:08
      +1
      Цитата: rocket757
      Готовятся... к чему?

      К войне на востоке.
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: rocket757
      .....Готовятся... к чему?

      Горят костры горючие,
      Кипят котлы кипучие,
      ТочАт ножи булатные,
      Хотят кого зарезати!!!

      Как-то так они готовятся. Делать свои каннибальские дела. Использовать людей, молодых и здоровых, для чёрного бизнеса.
  5. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 19:18
    0
    А в чём хоть суть самой концепции? Это статья ни о чём, или сам исходный материал из разряда "усилить, улучшить, углубить" и прочее бла-бла-бла?
  6. Горий
    Горий Сегодня, 21:45
    0
    Лучше пакетами запаситесь-хреново вам прийдется
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:53
    0
    Медицинские силы ВМС (военно-морских сил) США...
    А на земле "всё хорошо, прекрасная Маркиза"?
    Если совсем всё плохо станет, то врачи понадобятся везде.
    А если ещё хуже, понадобятся не врачи, а священники.
    А если ещё ещё хуже...
    Нужно проснуться и делать то, что умеем.