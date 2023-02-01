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Российский историк рассказывает о противостоянии Краснознаменного Балтийского флота с «нарвским патрулём»

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Российский историк рассказывает о противостоянии Краснознаменного Балтийского флота с «нарвским патрулём»

После окончательного снятия блокады Ленинграда, советские войска начали продвижение на Запад. Между тем, противнику, расположившемуся на укрепленных позициях, удалось остановить наступление РККА у города Нарва.


В данной ситуации, наиболее логичным вариантом для Красной Армии было преодоление сложившегося «позиционного тупика» путем высадки морского десанта. Естественно, это понимало и командование вермахта.

В итоге, для прикрытия фланга своей армии от удара с моря противник обновил и дополнил минные заграждения в Нарвской бухте, а также занялся усилением корабельной группировки, так называемого «нарвского патруля».

Впрочем, если до этого усиление корабельной группировки вермахта носило больше декларативный характер, то после высадки советского морского десанта в районе Мерекюла, немецкие войска основательно нарастили мощь «нарвского патруля».

В итоге, уже первого 1 марта немецкая сводная флотилия в Нарвской бухте состояла из 1-й флотилии тральщиков и 17-й флотилии сторожевых кораблей, к которым затем присоединились часть 25-й и 1-й флотилий тральщиков, а еще позднее – десантные артиллерийские баржи.

Ввиду наличия минного заграждения, корабли Краснознаменного Балтийского флота РККА вступать в бой с «нарвским патрулем» возможности не имели. В итоге, задача по борьбе с вышеупомянутыми флотилиями вермахта была возложена на авиацию.

Для борьбы с «нарвским патрулем» выделялись 12-й Гвардейский полк пикирующих бомбардировщиков, 21-й истребительный полк, а также периодически к операции присоединялся 1-й Гвардейский минный торпедный полк.

Весь март и начало апреля 1944 года происходили локальные столкновения ВВС Краснознаменного Балтийского флота и кораблей «нарвского патруля». Однако все изменилось 10 апреля, когда ВВС КБФ нанесли ощутимый урон немецкому флоту.

Подробно о том, что происходило в этот день рассказывает российский историк Андрей Латкин:

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Использованы фотографии:
архивное фото
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2 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:15
    0
    Сегодня мало что изменилось, для выхода российских атомных подводных лодок из баз Северного флота в мировой океан надо пройти у побережья Норвегии напичканного станциями слежения, некоторые командиры АПЛ получали звезды Героев за скрытный выход и выполнение боевой задачи.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:33
    +1
    после высадки советского морского десанта в районе Мерекюла, немецкие войска основательно нарастили мощь «нарвского патруля».

    Трагическая, необдуманная операция по высадке десаннта в Мерекюла (Морская деревня).
    Десант у Мерикюла, или Нарвский десант (14 — 17 февраля 1944 года), высаженный Балтийским флотом в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции Великой Отечественной войны. Состав десанта:
    Десантный отряд состоял из 571-го отдельного батальона автоматчиков 260-й бригады морской пехоты и стрелковой роты этой же бригады. Командовал майор С. П. Маслов. Отряд имел на вооружении в основном автоматы (около 70 бойцов — винтовки), три 50-мм миномета, 12 противотанковых ружей, 14 (по другим данным — 19) пулемётов, из которых 2 — станковых.
    В отряд высадки десанта входили 4 бронекатера (БКА-101, БКА-102, МБКА-562, МБКА-563) и 8 катеров БМО (БМО-176, БМО-177, БМО-180, БМО-181, БМО-501, БМО-505, БМО-508, БМО-509) и 1 катер МО-4 (МО-122) [2][3][4], отряд траления — 10 катеров-тральщиков, отряд артиллерийской поддержки — 3 канонерские лодки типа "Амгунь" ("Москва", "Волга", "Амгунь" ) и 8 тральщиков.
    Воздушное прикрытие перехода выделялось 20 истребителей из 1-й гвардейской истребительной авиадивизии флота. Командовал операцией командир Островной ВМБ флота контр-адмирал Г. В. Жуков (командир высадки капитан 2 ранга Г.М.Горбачев) .
    Всего на берег были высажены 432 человека со стрелковым вооружением. Два катера «БМО» погибли при высадке (БМО-176 от артиллерийского огня, БМО-177 подорвался на мине [5]), ещё 1 «БМО» (БМО-505 [6]) и 1 бронекатер (МБКА-562) получили значительные повреждения. Ещё будучи на кораблях десант понёс потери — 9 человек убитых и 35 человек раненых; 41 человека катера высадить не смогли и доставили обратно на базу. Сразу после высадки корабли отряда высадки покинули место боя, а корабли артподдержки подошли с большим опозданием (на 3 часа) и не открывали огонь ввиду отсутствия связи с десантом.
    Против них были задействованы авиация, танки и артиллерия. 16 февраля организованное сопротивление последней группы прекратилось. Уцелевшие бойцы пытались мелкими группами и поодиночке перейти линию фронта. Это почти никому не удалось, так как местность была насыщена немецкими войсками. Через линию фронта перешли 6 бойцов, ещё 8 раненых десантников были захвачены в плен. Все остальные погибли в бою.
    Вечная память геройски погибшим бойцам. Они выполнили свой долг честно.
    ( Некоторые подробности я узнал от моего преподавателя навигации Георгия Матвеевича Горбачева, руководившего высадкой десанта и одного рыбака, жителя Мерекюла.)