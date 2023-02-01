Российский историк рассказывает о противостоянии Краснознаменного Балтийского флота с «нарвским патрулём»

После окончательного снятия блокады Ленинграда, советские войска начали продвижение на Запад. Между тем, противнику, расположившемуся на укрепленных позициях, удалось остановить наступление РККА у города Нарва.
В данной ситуации, наиболее логичным вариантом для Красной Армии было преодоление сложившегося «позиционного тупика» путем высадки морского десанта. Естественно, это понимало и командование вермахта.
В итоге, для прикрытия фланга своей армии от удара с моря противник обновил и дополнил минные заграждения в Нарвской бухте, а также занялся усилением корабельной группировки, так называемого «нарвского патруля».
Впрочем, если до этого усиление корабельной группировки вермахта носило больше декларативный характер, то после высадки советского морского десанта в районе Мерекюла, немецкие войска основательно нарастили мощь «нарвского патруля».
В итоге, уже первого 1 марта немецкая сводная флотилия в Нарвской бухте состояла из 1-й флотилии тральщиков и 17-й флотилии сторожевых кораблей, к которым затем присоединились часть 25-й и 1-й флотилий тральщиков, а еще позднее – десантные артиллерийские баржи.
Ввиду наличия минного заграждения, корабли Краснознаменного Балтийского флота РККА вступать в бой с «нарвским патрулем» возможности не имели. В итоге, задача по борьбе с вышеупомянутыми флотилиями вермахта была возложена на авиацию.
Для борьбы с «нарвским патрулем» выделялись 12-й Гвардейский полк пикирующих бомбардировщиков, 21-й истребительный полк, а также периодически к операции присоединялся 1-й Гвардейский минный торпедный полк.
Весь март и начало апреля 1944 года происходили локальные столкновения ВВС Краснознаменного Балтийского флота и кораблей «нарвского патруля». Однако все изменилось 10 апреля, когда ВВС КБФ нанесли ощутимый урон немецкому флоту.
Подробно о том, что происходило в этот день рассказывает российский историк Андрей Латкин: