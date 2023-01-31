Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Он также напомнил, что западные страны в свое время отняли у Сербии Косово.
Миланович подчеркнул, что Россия значительно отличается от Сербии, и ни одна страна в мире, за исключением США, не способна соперничать с Россией на равных.
Президент Хорватии добавил, что после того, как страны Запада отняли Косово против воли Сербии, стало лишь вопросом времени, когда подобное действие будет совершено еще каким-либо государством. По словам Милановича, о невозможности возвращения Крыма в состав Украины еще до начала спецоперации говорили высокопоставленные немецкие военные.
Хорватский лидер также заявил, что победить сверхдержаву, какой является Россия, невозможно, потому что она в любой момент может применить имеющееся у нее ядерное оружие.
В украинском МИД уже назвали слова президента Хорватии "неприемлемыми" и подвергающими сомнению территориальную целостность Украины.
Несмотря на то, что с момента возвращения Крыма в состав Российской Федерации прошло уже почти девять лет, власти Украины все еще считают Крымский полуостров своей территорией. Страны Запада также не признают российскую принадлежность Крыма, в связи с чем введены антироссийские санкции.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт и не подлежит обсуждению.