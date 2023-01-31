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Президент Хорватии заявил, что Крым никогда больше не вернется в состав Украины

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Президент Хорватии заявил, что Крым никогда больше не вернется в состав Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Он также напомнил, что западные страны в свое время отняли у Сербии Косово.


Миланович подчеркнул, что Россия значительно отличается от Сербии, и ни одна страна в мире, за исключением США, не способна соперничать с Россией на равных.

Президент Хорватии добавил, что после того, как страны Запада отняли Косово против воли Сербии, стало лишь вопросом времени, когда подобное действие будет совершено еще каким-либо государством. По словам Милановича, о невозможности возвращения Крыма в состав Украины еще до начала спецоперации говорили высокопоставленные немецкие военные.

Хорватский лидер также заявил, что победить сверхдержаву, какой является Россия, невозможно, потому что она в любой момент может применить имеющееся у нее ядерное оружие.

В украинском МИД уже назвали слова президента Хорватии "неприемлемыми" и подвергающими сомнению территориальную целостность Украины.

Несмотря на то, что с момента возвращения Крыма в состав Российской Федерации прошло уже почти девять лет, власти Украины все еще считают Крымский полуостров своей территорией. Страны Запада также не признают российскую принадлежность Крыма, в связи с чем введены антироссийские санкции.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма окончательно закрыт и не подлежит обсуждению.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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20 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:12
    +3
    Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Он также напомнил, что западные страны в свое время отняли у Сербии Косово.
    . Высказался и что с того...
    Бум считать что у этого человека своя позиция, своё понимание происходящих событий.
    В теперешней гейропе это редкость...
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 18:52
      +1
      Может вброс позиции сша-нато для переговоров? Так про это 26 месяцев назад договариваться надо было,теперь когда территория размером в британию с шотландией приводится под нашу юрисдикцию пора договариваться о том какой кусочек мы можем оставить нейтральной без армии и с ограниченым контингентом полиции с нашей базой на неограниченный срок, территории
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:13
    +3
    Крым никогда больше не вернется в состав Украины

    А кто нибудь в этом еще сомневается ? А еще Украина это государство или территория ?
    Если уж Россию экономически не смогли поставить на колени,то уж в военном плане тем более ..
    Запад пусть за себя боится ,им что то очень серьезное грозит И Россия в этом участвует с удовольствием
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:17
      +2
      это территориальный вассал США в самом худшем смысле
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 18:40
        0
        Цитата: Nexcom
        это территориальный вассал США в самом худшем смысле

        Все так и все же это территории России ,которую нужно зачистить от чертей и полицаев карателей ,власовцев и т.д. Вернее их внучков и канадских пропагандистов ...И наши солдаты это все обязательно добьются ,мы долго слишком терпели унижения и провокации Пришло время рассчитаться "братья" Юшка из носов и прочих отверстий уже брысжит
        Вот вам и гиляка и пуйло .
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 18:47
      +3
      единственная надежда - найти персонажа типа Ельцин 2.0 и попытаться привести его к власти
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:07
        0
        Так ведь они пробовали уже несколько раз. И привести, и раскачать. Не вышло. "Трон" даже не пошатнулся. Они об него руки уже себе вывихнули. Теперь зубами за ножки грызут
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:17
    +2
    Президент Хорватии заявил, что Крым никогда больше не вернется в состав Украины
    это бунт на корабле?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:38
      0
      Да какой это бунт?Президент Хорватии-человек хороший.Но даже у себя в стране он несет на себе в основном представительские функции.Вы его премьера послушайте.Вот,где ястреб.И со властными полнлмочиями
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 19:03
        +1
        просто это уже не первое его высказыванию идущее поперек основной линии НАТО
  4. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:17
    +3
    В украинском МИД уже назвали слова президента Хорватии "неприемлемыми" и подвергающими сомнению территориальную целостность Украины.

    По-моему в словах Президента Хорватии никаких сомнений нет. Он прямо говорит, что Крым всегда будет частью России.
  5. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 18:26
    +1
    В украинском МИД уже назвали слова президента Хорватии "неприемлемыми" и подвергающими сомнению территориальную целостность Украины.

    Демократия. Свобода слова и мысли.
  6. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 18:41
    +1
    Хорватский лидер также заявил, что победить сверхдержаву, какой является Россия, невозможно, потому что она в любой момент может применить имеющееся у нее ядерное оружие.

    Не применит, доход от торговли торговли уменьшиться, для олигархата русского или украинского это не простительно
    Несмотря на то, что с момента возвращения Крыма в состав Российской Федерации прошло уже почти девять лет, власти Украины все еще считают Крымский полуостров своей территорией. Страны Запада также не признают российскую принадлежность Крыма, в связи с чем введены антироссийские санкции.

    За эти 9 лет уровень жизни в Крыму остался на месте а в Украине упал многократно, даже с санкциями уровень жизни крымчaн намного выше чем украинцы
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:01
      0
      Не применит, пока не возникнет угрозы уничтожения России как государства
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 18:47
    +1
    Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
    Что ж его так "прорвало"? Прям "режет правду-матку" не заботясь о здоровье...
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 18:48
    +1
    Президент Хорватии добавил, что после того, как страны Запада отняли Косово против воли Сербии, стало лишь вопросом времени, когда подобное действие будет совершено еще каким-либо государством.
    Это, что в нем прапрапрапра....прадедушка серб заговорил?
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:19
    +2
    Правильная аналогия. И это при том, что Косово никогда не существовало. Это всегда была часть Сербии!
    А Крым - это русская территория, в течение веков, когда Украиной на планете и не пахло! Это земля, которая по недоразумению временно на полвека оказалась под управлением Украины. Именно поэтому никто не говорит о том, что "Косово вернулось домой".. а Крым именно вернулся!
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:58
      0
      Вернее сказать Украина возникла на территории Руси и ранее как отдельное государство никогда не существовало. Украина часть Руси
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 19:28
    0
    В украинском МИД уже назвали слова президента Хорватии "неприемлемыми" и подвергающими сомнению территориальную целостность Украины

    И на Мыротворець не забудьте занести laughing
  11. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:55
    0
    Миланович также заявил, несколько ранее, примерно следующее:
    "Вы воюете с Россией?! Да ладно?!
    Видимо вы забыли чем закончилась для вас предыдущая война?!
    В таком случае желаю вам успехов.
    Мы в этой войне учавствовать не желаем".
    Имея ввиду коллективный запад и Германию в частности, в ответ на высказывание какой-то бабенки связанной с политикой