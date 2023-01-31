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Объём энергетических услуг к 2025 году вырастет до одного триллиона долларов

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Объём энергетических услуг к 2025 году вырастет до одного триллиона долларов

Благодаря сильному росту в отрасли по сжижению, транспортировке и регазификации природного газа общие расходы на нефть и газ останутся в среднем выше 920 миллиардов долларов в год в период 2022-2028 годов. Несмотря на риск того, что после 2025 года может произойти очередной цикл спада в нефтегазовой отрасли, поставщики нефтесервисных услуг должны быть в состоянии сбалансировать спад за счет выхода на другие части более широкого энергетического рынка. Интересно то, что наиболее активно сегодня это делают такие страны как США, Россия и ряд государств Персидского залива. Идёт масштабный передел рынков, который способен привести к глобальным переменам в энергетике.


Эксперты считают, что вместе с нефтесервисом это расширение в другие области энергетики может обеспечить к 2025 году рынок для поставщиков на 1 триллион долларов, который может поддерживаться в течение нескольких лет. Разбивка различных сегментов услуг среди поставщиков нефти и газа показывает, что все сегменты будут расти в номинальном выражении как по поставщикам, ориентирующихся на оборудование и материалы, итак и по поставщикам услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Прошлый год стал поворотным моментом после постпандемийного восстановления и рекордно высоких цен на газ и высоких цен на нефть. Это позволило нефтегазовым компаниям увеличить свои инвестиции в нефть и газ на 20%.

После восстановления в 2022 году энергетика вступает в очень многообещающий 2023 год с потенциалом роста инвестиций в нефть и газ на 13% и одновременно инвестиций в низкоуглеродные проекты на 10%.

Начиная с 2014 года, нефтесервисная отрасль переживает трудный период. Переизбыток объемов нефти, вызванный сланцевой революцией в США, соперничество за объемы под предводительством ОПЕК+ и двухлетняя пандемия — все это способствовало снижению цен на нефть и восходящие расходы в данной сфере. В результате поставщики нефти и газа не получили несколько последующих лет роста, которые им действительно были необходимы, чтобы преобразовать свою деятельность в прибыльный здоровый бизнес в новых рыночных условиях.

С пика в 2014 году до минимума в 2021 году выручка крупнейших подрядчиков упала почти на 60%. Несмотря на некоторый оптимизм в 2017–2019 годах, рынок на самом деле не рос, поскольку производители нефти и газа поддерживали строгую дисциплину. При этом некоторые сегменты цепочки поставок нефти и газа боролись с продолжающимся избытком производственных мощностей.

Поставщики не смогли сократить расходы, скорректировать мощности и справиться со своей задолженностью до такой степени, которая позволила бы им превратить более низкую рыночную активность в прибыльный бизнес. Компании цепляются за свои активы, надеясь быстро увеличить свою долю на рынке в случае восстановления рынка в будущем. Это восстановление происходит до сих пор.

Турбулентности добавляют антироссийские санкции, связанные с так называемым потолком цен на нефть. Эксперты, спустя два месяца после введения Западом такого потолка, констатируют, что какого-либо серьёзного влияния на мировые цены это пока не произвело и что для России находится масса возможностей по осуществлению поставок чёрного золота на мировой рынок по цене, которая позволяет получать более чем весомую прибыль.
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6 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 19:35
    +3
    ...что для России находится масса возможностей по осуществлению поставок чёрного золота на мировой рынок по цене, которая позволяет получать более чем весомую прибыль.

    А ни кто и не сомневался...
  2. wanna
    wanna Сегодня, 19:46
    0
    Вы не можете просто увидеть 2025 год, ведь есть еще 2035, 2045, 2055, 2065, 2075.

    В настоящее время в мире идет бурное развитие новых автомобилей с электрическим приводом. Есть комментарии о том, почему существует острая необходимость в разработке новых источников энергии, возможно, в качестве долгосрочного стратегического хода, чтобы избавиться от стран-продавцов ресурсов, таких как Саудовская Аравия и Россия.
    1. Загребун
      Загребун Сегодня, 21:02
      0
      Приведите если не трудно затраты энергии на производство и обслуживание эл. Мобилей. Ответ "сам ищи" не щитово. Топите, будте любезны и саночки возить.
      1. Влодек
        Влодек Сегодня, 21:42
        0
        я бы ещё добавил стоимость утилизации АКБ электромобиля... и ужаснулся
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:52
    0
    Объём энергетических услуг к 2025 году вырастет до одного триллиона долларов
    . Сказать, что то умное, по данной теме... как бы надо быть специалистом.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 21:21
      0
      Сказать, что то умное, по данной теме... как бы надо быть специалистом.

      Ну я как раз работаю в области нефтесервисных услуг. Если коротко, в мире осталось три кита в этой области: Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes, в РФ у них имеются "дочки". Они вроде и уходят из России, но сильно не хочется нести многомиллиардные убытки, по поговорке: и хочется, и колется, и мама не велит. Всё же по большей части уходят. Наши нефтесервисные компании компании (в одной из них работаю я) на два порядка слабее этих монстров в финансовом плане и пока отстают по возможностям в техническом плане (при полном отсутствии поддержки от государства - по крайней мере, у нашего предприятия). Работаем с не меньшим напряжением, чем предприятия ВПК.