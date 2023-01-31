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Глава МИД Украины Кулеба анонсировал получение Украиной до 140 танков в рамках «первой волны поставок»

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Глава МИД Украины Кулеба анонсировал получение Украиной до 140 танков в рамках «первой волны поставок»

Украина будет получать танки западного производства несколькими "волнами", следует из заявления главы украинского МИДа Дмитрий Кулебы. В первой волне Киев ожидает поставки основного количества тяжелой бронетехники.


Коалиция западных стран, планирующих передачу Киеву танков, на сегодняшний день насчитывает 12 стран. По словам все того же Кулебы, говорить кто сколько и когда поставит танков рано, так как большинство из этих стран еще не определилось. Но в Киеве ожидают, что в первой волне ВСУ получит на вооружение от 120 до 140 танков западного производства.

В рамках первой волны предоставления вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc

- заявил украинский министр.

Судя по заявлению Кулебы, первая волна поставки танков затянется на довольно длительное время, так как США, например, планируют отправить свои M1 Abrams не раньше конца этого года, или вообще в 2024 году. Да и немецкими Leopard 2 не все еще ясно. Возникает ощущение, что украинский министр собрал все в одну кучу и ляпнул не подумавши, раскрыв мечту режима получить побольше танков и сразу. С коалицией тоже все не так просто, как пытается подать глава МИД Украины, кое-какие страны из нее уже вышли, отказавшись поставлять бронетехнику, другие в нее никак не войдут. Имеется Польша с большими амбициями, да три прибалтийских лимитрофа, подтявкивающих Варшаве.

Напомним, что на сегодняшний день Киеву обещано 14 танков Leopard 2A6 от Германии, 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 14 танков Leopard 2A4 от Польши. Поступить они должны весной этого года, начиная от марта, заканчивая концом мая. Еще 31 танк M1 Abrams пообещали американцы, но не раньше конца года.
Использованы фотографии:
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47 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:59
    +7
    А мы, я так понимаю, будем сидеть вести статистику поставленного а потом еще год отбиваться где то в районе Донецка. Смотрю уже часть кремлевских экспертов запели - какая мол фигня, пощелкаем, прикрывая трусость начальства.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 18:20
      +3
      Цитата: ИванИванов
      уже часть кремлевских экспертов запели - какая мол фигня, пощелкаем, прикрывая трусость начальства.


      Ну вот пусть сами идут и щёлкают, щелкунчики... fool
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:21
      +5
      Цитата: ИванИванов
      . Смотрю уже часть кремлевских экспертов запели - какая мол фигня, пощелкаем

      Ну, не им же щелкать...
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:36
        +2
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: ИванИванов
        . Смотрю уже часть кремлевских экспертов запели - какая мол фигня, пощелкаем

        Ну, не им же щелкать...

        Вызвало омерзение слова путина,что пощёлкаем. Каки же они.....За свои хотелки и жадность готовы положить всю страну.
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 18:45
          +6
          Цитата: lis-ik
          Вызвало омерзение слова путина,что пощёлкаем.


          Ещё ужаснули его слова, что он уверен, что "Россия на Украине ничего не потеряла и не потеряет"...
          И это наш Президент...
          1. topol717
            topol717 Сегодня, 18:56
            -7
            Цитата: Погоны
            Россия на Украине ничего не потеряла и не потеряет"...

            Ну и что Россия потеряла или потеряет? Перечислите список. посмотрим. Или вы только голосить как бабка на базаре.
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 19:05
              +7
              Цитата: topol717
              Цитата: Погоны
              Россия на Украине ничего не потеряла и не потеряет"...

              Ну и что Россия потеряла или потеряет? Перечислите список. посмотрим. Или вы только голосить как бабка на базаре.


              Ну, я даже не знаю... request
              Может быть, огромное число жизней трудоспособного мужского населения, что НЕИЗБЕЖНО скажется и на российской экономике, и на демографии в нашей стране? Нет? Не думали?
              1. Крымский партизан 1974
                Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:00
                -2
                гендер...от члена оторвись..и займись делом, чем и должны опущенные заниматься
            2. Кронос
              Кронос Сегодня, 19:11
              +5
              Например, тысячи погибших мужчин.
            3. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска Сегодня, 19:43
              +3
              Цитата: topol717
              Ну и что Россия потеряла или потеряет?

              Сколько солдат мы уже там потеряли? Сколько гражданских?
        2. topol717
          topol717 Сегодня, 18:57
          -1
          Цитата: lis-ik
          Вызвало омерзение слова путина,что пощёлкаем. Каки же они.....За свои хотелки и жадность готовы положить всю страну.

          Ну а что делать? не щелкать? сдаваться? или всё бросить и уйти? давайте скажите что надо сделать, с этими танками? А про жадность вообще не понял. к чему это?
          1. Кронос
            Кронос Сегодня, 19:12
            +3
            Делать надо было чтобы танки не поставляли или не доезжали до места назначения.
            1. topol717
              topol717 Сегодня, 21:13
              +1
              Поделитесь мнением как это сделать?
          2. Погоны
            Погоны Сегодня, 19:22
            +3
            Цитата: topol717
            Ну а что делать?


            А делать надо было после 1991-го, все эти ушедшие три десятилетия надо было делать. Выстраивать отношения с Украиной так, чтобы никогда не случилось того, что случилось.
            Вот кто всё это провалил - пусть сам теперь и исправляет. Своими силами и силами лояльных добровольцев, а не кидает в эту мясорубку всю страну.
            1. topol717
              topol717 Сегодня, 21:15
              0
              Ну задним умом все умные. И все знаю что надо было делать. А вот напомню АПЛ Курск. когда его пытались спасти, неожиданно выяснилось, что в Армии ничего не работает. Или вас не было в Армии в 90 и начале 2000х ??
      2. Лешак
        Лешак Сегодня, 18:38
        0
        Они будут щёлкать, но тут не могу написать чем. feel
    3. topol717
      topol717 Сегодня, 19:01
      +1
      Цитата: ИванИванов
      А мы, я так понимаю, будем сидеть вести статистику поставленного а потом еще год отбиваться где то в районе Донецка

      А что мы можем сделать? Давайте расскажите мне реальный способ уничтожить танк который находится пусть даже в 100 км от вас, даже не 500 км или 1000 км, а пусть будет всего 70км, и его везут например на машине. Можем даже предположить что Вы даже примерно знаете где эта машина едет. Расскажите как уничтожить этот танк. Давайте, чем будем стрелять по танку????
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:20
        0
        Корнетом, Фаготом , КУВ Стугна , КУВ Инвар, КУВ Кастет...ну и под нагрузку РСЗО
  2. Керенский
    Керенский Сегодня, 18:04
    -2
    на сегодняшний день Киеву обещано

    Быстрее всех поступят литовские ОБТ "Мнение".
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:22
      -2
      Вот и увидим, как отреагирует Герасимов, опять же "красная линия" пересечена.)
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 18:38
        -3
        Цитата: Egeny
        Вот и увидим, как отреагирует Герасимов, опять же "красная линия" пересечена.)

        Никак он не отреагиркет. Главный реагирователь дрожит над состоянием своим и друзей. Пусть горит он в аду.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 19:07
          -1
          Цитата: lis-ik
          Главный реагирователь дрожит над состоянием своим и друзей.

          Какое состояние? назовите плиз. А то все говорят, что он над чем он дрожит. Хочу знать. Ибо против всехз его друзей на западе ввели санкции, Абрамович другом не является но у него отобрали 2.5 млрд. футбольный клуб Челси, и все считают что Абрамовичу еще повезло.
          Давайте. Расскажите. Я вот знаю, у него есть дача, рядом со Стрельной под Питером на берегу Балтийской лужи, Константиновский дворец называется. Между прочим он его сам и восстановил.
          Но вернемся к топику, назовите плиз чем владеет и что боится потерять????
          1. notingem
            notingem Сегодня, 19:28
            0
            Новости почитай и узнаешь кто над чем дрожит.Плизник
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 18:07
    +2
    И что они вот так как на фото спокойно и беспрепятственно с запада на восток через всю Украину проедут железнодорожным эшелоном до самого фронта? Кто может такое представить во время великой отечественной войны? Поезда третьего рейха под откос пускали, а сейчас в 21 веке ведь гораздо больше военных инструментов.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 18:10
      +3
      Есть гораздо более современный пример - Израиль, который без проблем долбит там, где найдет.
      1. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 18:16
        +1
        И правильно делает! Если на кон поставлены безопасность и территориальная целостность твоей страны и жизни её граждан надо не соплежуйством заниматься а действовать предельно жестко.
      2. Комментарий был удален.
      3. Сергей Т19
        Сергей Т19 Сегодня, 18:26
        +6
        За спиной Израиля стоит большой брат. Убери большого брата и посмотрим что случится с Израилем за 10 лет.
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 19:16
          +2
          Да они и без большого брата арабов били.
          1. Крымский партизан 1974
            Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:22
            0
            Да они и без большого брата арабов били.
            ..ни когда
    2. Комментарий был удален.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:36
      +1
      Цитата: Федор Соколов
      Кто может такое представить во время великой отечественной войны? П

      Я могу представить... До курской Дуги Тигры, Пантеры, Фердинанды - телепортом добирались? Или может их партизаны под откос пустили?
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 19:20
        0
        Цитата: Bingo
        Цитата: Федор Соколов
        Кто может такое представить во время великой отечественной войны? П

        Я могу представить... До курской Дуги Тигры, Пантеры, Фердинанды - телепортом добирались? Или может их партизаны под откос пустили?

        Тот случай, когда Вы обьективны. hi
    4. K._2
      K._2 Сегодня, 19:07
      +2
      Конечно поедут, Абрамович договорился, чтобы не трогали, а славяне утилизировали друг друга...
    5. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 19:29
      +2
      Цитата: Федор Соколов
      И что они вот так как на фото спокойно и беспрепятственно с запада на восток через всю Украину проедут железнодорожным эшелоном до самого фронта?

      Да, поедут, и на "Военном обозрении" выложат. Персонально для Вас.

      Цитата: Федор Соколов
      Кто может такое представить во время великой отечественной войны?

      Может, Великая Отечественная война? Кто-то мог себе представить в СССР, что в 21 веке появятся подобные неучи?

      И да, танки вермахта добирались до фронта и вовсе не в единичных экземплярах.

      Кстати вопрос, в унисон местным комментаторам, почему Сталин не шарахнул по Швеции и Турции, которые обеспечивали Третий Рейх рудой и вольфрамом?
      Почему не шарахнул по Чехии, производившую военную технику?
      Почему не обьявил войну Франции за поставки авиационных комплектующих, да и не только?

      Может, Сталин, как и Путин, был не таким отмороженным, как местные комментаторы? Может, стоит соизмерять свои возможности и не "бежать впереди паровоза"?

      Если Вы ещё не поняли, то испокон веков Россия побеждала лишь после того, как основательно изучила стратегию и тактику противника, перестроив свои вооружённые силы и экономику под новые приёмы ведения войны.
      1. Telur
        Telur Сегодня, 20:14
        0
        Цитата: Закиров Дамир
        .

        Если б мог +100 поставил бы, задолбали эти нытики, во всех темах эта шакалья стая сидит.
        1. Закиров Дамир
          Закиров Дамир Сегодня, 20:32
          -1
          Цитата: Telur
          Цитата: Закиров Дамир
          .

          Если б мог +100 поставил бы, задолбали эти нытики, во всех темах эта шакалья стая сидит.

          Я тоже раньше думал, что "нытики" и "всепропальщики", но сейчас пришёл к мысли, что это "полезные идиоты".

          Здесь ЦИПСОшников немного и в значимых темах они стараются разместить свой комментарий в первой десятке. Далее всю работу делают "полезные идиоты", коих на этом форуме немало.
  4. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:07
    0
    Язык дан дипломату, чтобы скрывать мысли. Эти танки могут уже быть на границе или на Украине.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:18
      +3
      уже на польско-украинской границе если верить западным СМИ.
  5. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 18:23
    0
    И очень рассчитываем на Leclerc

    Рассчитывайте дальше.
  6. Denis812
    Denis812 Сегодня, 18:24
    0
    Полностью согласен с Кулебой.
    Я бы даже сказал, что волн будет две.
    Первая волна - поставка с Запада.
    Вторая волна - небольшой апгрейд сделанный Россией.

    1. Кобра
      Кобра Сегодня, 18:42
      +4
      Вы понимаете, что то, что вы вставляете, это версия M1A1? Вы же понимаете, что на Украину пойдут версии М1А2, а это уже немного другой танк? Меня всегда забавляет сообщение об уничтоженных в Ираке A1M1, в то время как США в настоящее время продают Польше версии A1M2sepv3, которые так же похожи на уничтоженные в Ираке, как Т-55 на новейший Т-90 «Прорыв». Можно поволноваться от фото, но правда в том, что многим солдатам и танкистам придется отдать жизнь, чтобы уничтожить такой танк, тем более, что у Леопарда А6 преимущество в 2км по дальности стрельбы. Бороться онлайн легко, а некоторые тут уже делят бонус сгоревших "котов".
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:06
        -4
        что у Леопарда А6 преимущество в 2км по дальности стрельбы.
        ...ты просто дегенерат, потому как у нас есть танковый КУВ а у запада нет..всё. играй в дебила и дальше
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 18:27
    -1
    К танкам ещё и рембазы с ремкомплектами необходимо поставить, технический персонал подготовить. Наверно для техобслуживания будет нужен специнструмент и оснастка. Причем сразу, как минимум, на три разных танка, различных производителей из трех стран. Сомневаюсь, что рембатах быстро появятся специалисты-универсалы сразу на все виды техники. Вообщем, головняк их ждёт ещё тот. Иначе вся техника будет, как то резиновое изделие - одноразовой.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:33
      +1
      .Вообщем, головняк их ждёт ещё тот

      А вы за них не переживайте!
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 18:57
      0
      Угу. А ещё разные снаряды и керосин отдельно для Абрамса.. Плюс - не очень понятно, сколько мостов в Цэгабонии выдержат этих мастодонтов. Я уж молчу про понтонные. Ещё плюс - трейлеры и ж/д платформы для перевозок. Не думаю что советские сдюжат - таки несколько на другие веса рассчитаны.

      В общем - приятного конечно мало. Но и впадать в отчаяние не думаю что имеет смысл. Особенно - если наше командование вдруг неожиданно решит через год войны таки плотненько заняться коммуникациями через Днепр. Невзирая на бизнес-интересы отдельных приближенных к телу.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:27
    -2
    Что то десерт (дальнобойные ракеты) не анонсируют .
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:45
      0
      Такие вещи "голуби мира" - с ш а анонсировать не будут, только после просьб и запросов международной демократической общественности, прибалтов, пшеков и словенцев, только как средство сдерживания "агрессии"
  9. ASM
    ASM Сегодня, 18:31
    -1
    Понять бы, что такое "волна поставок"? Это 2 - 3 года, или... П-сы уже объявляют, что только первые танки пойдут через год, кто-то иное вещает. Причем понятно, что врут все, поскольку тотальная ложь - это их жизнь. Но при постепенных поставках технику (и боекомплекты с транспортными машинами и минимальными запчастями) нужно где-то хранить, обслуживать и натаскивать экипажи. Или "кулаки" будут собирать у поляков.