Глава МИД Украины Кулеба анонсировал получение Украиной до 140 танков в рамках «первой волны поставок»

Украина будет получать танки западного производства несколькими "волнами", следует из заявления главы украинского МИДа Дмитрий Кулебы. В первой волне Киев ожидает поставки основного количества тяжелой бронетехники.
Коалиция западных стран, планирующих передачу Киеву танков, на сегодняшний день насчитывает 12 стран. По словам все того же Кулебы, говорить кто сколько и когда поставит танков рано, так как большинство из этих стран еще не определилось. Но в Киеве ожидают, что в первой волне ВСУ получит на вооружение от 120 до 140 танков западного производства.
В рамках первой волны предоставления вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc
- заявил украинский министр.
Судя по заявлению Кулебы, первая волна поставки танков затянется на довольно длительное время, так как США, например, планируют отправить свои M1 Abrams не раньше конца этого года, или вообще в 2024 году. Да и немецкими Leopard 2 не все еще ясно. Возникает ощущение, что украинский министр собрал все в одну кучу и ляпнул не подумавши, раскрыв мечту режима получить побольше танков и сразу. С коалицией тоже все не так просто, как пытается подать глава МИД Украины, кое-какие страны из нее уже вышли, отказавшись поставлять бронетехнику, другие в нее никак не войдут. Имеется Польша с большими амбициями, да три прибалтийских лимитрофа, подтявкивающих Варшаве.
Напомним, что на сегодняшний день Киеву обещано 14 танков Leopard 2A6 от Германии, 14 танков Challenger 2 от Великобритании и 14 танков Leopard 2A4 от Польши. Поступить они должны весной этого года, начиная от марта, заканчивая концом мая. Еще 31 танк M1 Abrams пообещали американцы, но не раньше конца года.