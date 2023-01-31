Бойцы прикрепили беспилотник к удочке для защиты от перехвата

Активное применение обеими сторонами конфликта на Украине беспилотников меняет правила ведения боя и заставляет на ходу вносить поправки в военное дело. Так, уже сложно представить без разведданных с БПЛА эффективную работу артиллерии по наступающим боевым порядкам противника или по оборонительным позициям неприятеля.Соответственно возникла необходимость обезвреживания беспилотников. Как ВС РФ, так и ВСУ наращивают арсеналы средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА, в частности за счёт поставок противодроновых ружей. Увеличивающиеся случаи перехвата управления над беспилотниками заставляют задуматься над способом противостоять воздействию систем РЭБ.Инициатива в разрешении этой проблемы снова исходит от бойцов с передовой, как и в случае с кустарным оснащением разведывательных БПЛА ударными средствами (гранатами, ВОГами, минами).Так, в сети опубликовано видео, на котором запечатлён беспилотник, прикреплённый леской к удочке. Данная хитрость позволяет физически контролировать передвижение БПЛА, не давая ему возможности перелететь на позиции противника в случае перехвата неприятелем управления над «птичкой».Данный приём имеет смысл, если беспилотник оснащён камерой с большой дальностью обзора, так как ограниченная длина лески не позволит ему уйти далеко от линии фронта.