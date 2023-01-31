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Бойцы прикрепили беспилотник к удочке для защиты от перехвата

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Бойцы прикрепили беспилотник к удочке для защиты от перехвата

Активное применение обеими сторонами конфликта на Украине беспилотников меняет правила ведения боя и заставляет на ходу вносить поправки в военное дело. Так, уже сложно представить без разведданных с БПЛА эффективную работу артиллерии по наступающим боевым порядкам противника или по оборонительным позициям неприятеля.


Соответственно возникла необходимость обезвреживания беспилотников. Как ВС РФ, так и ВСУ наращивают арсеналы средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА, в частности за счёт поставок противодроновых ружей. Увеличивающиеся случаи перехвата управления над беспилотниками заставляют задуматься над способом противостоять воздействию систем РЭБ.

Инициатива в разрешении этой проблемы снова исходит от бойцов с передовой, как и в случае с кустарным оснащением разведывательных БПЛА ударными средствами (гранатами, ВОГами, минами).

Так, в сети опубликовано видео, на котором запечатлён беспилотник, прикреплённый леской к удочке. Данная хитрость позволяет физически контролировать передвижение БПЛА, не давая ему возможности перелететь на позиции противника в случае перехвата неприятелем управления над «птичкой».

Данный приём имеет смысл, если беспилотник оснащён камерой с большой дальностью обзора, так как ограниченная длина лески не позволит ему уйти далеко от линии фронта.

Автор:
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34 комментария
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 19:07
    +3
    При секундном ослаблении лески она намотается на пропеллер.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 19:25
      -2
      Мда… Система РЭБ которую мы заслужили…
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 19:31
        +3
        Цитата: ColdWind
        Мда… Система РЭБ которую мы заслужили…


        Это ещё что.Sun: ядерный реактор британской подлодки Vanguard отремонтировали болтами с клеем.
        .МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Великобритании проведут расследование после того, как при осмотре подводной лодки системы Trident на корпусе ядерного реактора были обнаружены болты, закрепленные клеем, пишет газета The Sun.
        Огрехи в ремонте труб охлаждения вскрылись, когда во время технических проверок на борту субмарины Vanguard выпала одна из таких деталей.


        "Приклеенные болты, таких было не менее семи штук, удерживали изоляцию в трубах с охлаждающей жидкостью, необходимых для предотвращения аварии с расплавлением активной зоны ядерного реактора по типу чернобыльской (катастрофы)", — указали журналисты.

        https://ria.ru/20230131/podlodka-1848700045.html
        1. Андрей НМ
          Андрей НМ Сегодня, 20:06
          +7
          Цитата: Orange-Bigg
          Это ещё что.Sun: ядерный реактор британской подлодки Vanguard отремонтировали болтами с клеем.

          Просто у них не было синей изоленты...
        2. krot
          krot Сегодня, 20:10
          +2
          Если сработает эта схема, беспилотники можно запитывать с земли через провод и он вечно будет висеть в воздухе.
          1. Andy_nsk
            Andy_nsk Сегодня, 21:03
            0
            Если сработает эта схема, беспилотники можно запитывать с земли через провод и он вечно будет висеть в воздухе.

            вообще-то такие квадрокоптеры уже есть и даже обсуждались на этом форуме, кроме питания по кабелю можно и информацию гнать по коаксиалу или витой паре. Очень здравая идея, не понимаю, почему такие квадрокоптеры не изготавливаются большими сериями. Простейшее изделие и очень эффективное. Те, кто переживает за оператора, что типо его обнаружат, спешу успокоить: оператор может находиться на большом удалении, достаточно не пожалеть несколько десятков или сотен метров кабеля. Кроме того, что дакой БПЛА может "вечно" висеть в воздухе, он ещё и абсолютно не подвержен воздействию аппаратуры РЭБ и его будет крайне сложно обнаружить из-за отсутствия радиосигнала. а поскольку он не требует батареи - он ещё будет и малоразмерным, и дешёвым, самое дорогое на нём будет оптика.
        3. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 21:16
          0
          Это ещё что.Sun: ядерный реактор британской подлодки Vanguard отремонтировали болтами с клеем.
          Шуруп, забитый молотком держит лучше, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:28
      0
      леска достаточно тяжёлая, если коптер отлетит далеко - будет отвисать вниз
    3. Светлан
      Светлан Сегодня, 19:52
      +3
      Это в теории. Но любая теория проверяется практикой, которая иногда заставляет пересмотреть её. Короче мужикам там, виднее.

      При секундном ослаблении лески она намотается на пропеллер.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 20:43
        -3
        Но ваши враги будут посылать в вас снаряды, основанные на лесках.
  2. Добренко
    Добренко Сегодня, 19:15
    0
    И много они увидят с 300-400 метров при условии карповой мясорубки?
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: Добренко
      И много они увидят с 300-400 метров при условии карповой мясорубки?

      Надо больше лески, можно несколько катушек связать между собой.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 21:26
        0
        Не требуется связывать что-либо. Есть рыболовные катушки большой емкости, на которые вполне умещается 0,5-1 км тонкой и прочной лески.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:21
      +6
      Цитата: Добренко
      И много они увидят с 300-400 метров при условии карповой мясорубки?
      Написано же - данный приём имеет смысл, если беспилотник оснащён камерой с большой дальностью обзора. Тут весь смысл в том чтобы подняться и осмотреться и при этом не потерять квадрокоптер. Там, на передовой, бойцам виднее - нужно такое ноу-хау или нет.
      1. Добренко
        Добренко Сегодня, 19:44
        -1
        Мужикам конечно виднее, но таскать с собой палку+ мясорубку, да ещё и в боевой обстановке сматывать по 1,5-2 минуты эти 300-400 метров... ну такое себе, имхо.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 19:16
    0
    Прикольно развлекаются может для инженеров пригодиться идея сколько в истории таких изобретений было.
  4. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:17
    +3
    Русский солдат всегда славился своей смекалкой ! )))
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 19:22
    0
    Ну торпеды есть же на проводном управлении так же и здесь.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:25
      +1
      Цитата: Землекоп
      Ну торпеды есть же на проводном управлении так же и здесь.

      Есть и ПТРК с управлением по проводам: Конкурс, Фагот, Метис.
      1. К-36
        К-36 Сегодня, 20:02
        +5
        Ув. Лт. запаса ВВС . Про конкурс и Фагот подтверждаю. В своё время сам отрезАл куски этих спаренных проводов со свалки в Сельцах ( летние лагеря Рязанского десантного училища ). Там этих проводов было многие десятки километров. Толщина каждого из спаренных проводов по моим зрительным оценкам примерно 0.2 мм.. Итого, если взять три отрезка по 1 км, да склеить их стопкой, то получим сечение 0.4 мм ( ширина ) на 0.7 мм (высота с учётом клея ) Подобрать катушку, чтоб разместить этот склеенный 1 км довольно несложно. Провода распаять: 1 пара - на питание двигателей и аппаратуры; 2 пара - на управление движением квадрика; 3 пара - на передачу видео или тепловизора по проводам ( т.е. без выхода в эфир ).
        Задрать квадрик на высоту, с которой его не видно и не слышно. И наблюдай картинку в режиме 7/24. При этом не опасаясь никакого радиопротиводействия ( или контрбатарейного прилёта ), ведь в эфире полный молчок. Как идея ? wink
        С ув. hi
        1. Тополь
          Тополь Сегодня, 21:24
          0
          Идея в целом неплохая. Всё дело по большому счету в соответствующей оптике. Но сильно высоко тоже бывает не очень хорошо: низкая облачность, осадки и пр. На мой взгляд, такая система подходит больше для решения тактических задач в радиусе 2-3 км.
        2. обыватель
          обыватель Сегодня, 21:51
          0
          Цитата: К-36
          1 пара - на питание двигателей и аппаратуры;

          Что бы питать квадрик по тонкому проводу надо подавать высокое напряжение. Что бы была маленькая сила тока. Следовательно нужны или высоковольтные двигатели или преобразователи напряжения. Короче квадрик специальной постройки.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 19:29
    +2
    Увы ! Кустарщина есть кустарщина ! Крайняя мера ! Давно известна концепция беспилотников(дронов) с управлением по ВОЛС ! В рамках похожей концепции на "Западе" разрабатывались и ракеты,относящиеся к разным видам ! Расчёты в рамках концепции подтверждали ,что управление по ВОЛС возможно до 60 км ,как минимум ! То есть .этого достаточно для применения в тактических дронах различного назначения : разведывательных,ударных,разведывательно-ударных,целеуказания,арт.корректировки !
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 19:42
      +2
      P.S. Есть интересное "кино" ! На складах,не исключается ! ,может ещё храниться немалое число птур "Малютка" ! В каждую "Малютку" наматывается 3200 м 3-проводного микрокабеля ! По этому кабелю на ракету передавались не только команды управления (наведения);но и эл.питание "электроники" ракеты ! Я думаю,что 3км-го микрокабеля хватит для использования в некоторых тактических дронов !
      1. malyvalv
        malyvalv Сегодня, 19:48
        +2
        Эти провода от Малютки просто супер. Они ещё и экранированные. Квадрик с проводом от Малютки на каждой бронированной машине должен стоять.
  7. wanna
    wanna Сегодня, 19:37
    -2
    Дрон не нуждается в леске, он будет возвращаться автоматически.

    Если враг создаст электромагнитные помехи, он заставит его упасть прямо вниз, и вы не сможете достать его с помощью лески.

    Очень длинная леска увеличит нагрузку на дрон и зацепится за что-нибудь.
    1. Evgenijus
      Evgenijus Сегодня, 21:03
      0
      Очень длинная леска увеличит нагрузку на дрон и зацепится за что-нибудь.

      Например, за облако или стаю гусей ...
      В большей степени проблема будет из за парусности лески. Боковой ветер будет нагружать лопасти коптера, реагирующие на боковое давление "паруса" сигналами коррекции положения. Поддержание коптера в точке траектории или съемки будет разряжать аккумулятор. А маневры коррекции положения коптера будут давать искажение ракурса съемки. В погоду без ветра проблем меньше. Но есть такие ситуации, когда у земли ветра нет, а на высоте 200 метров есть сильный ветер.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 21:27
        0
        Весной, если вы отправитесь на природу, чтобы поиграть в "Воздушный змей", вы поймете, насколько это плохая идея, когда натянете одну струну. Дроны Quadcopter полагаются на чувствительное программирование и алгоритмы, и с такой строкой невозможно эффективно использовать дрон. Почему бы вам не сделать "Воздушный змей" или водородный шар?
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 20:17
    +1
    Ну сейчас и та сторона "спиннинги" применять начнет...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: svp67
      Ну сейчас и та сторона "спиннинги" применять начнет...

      А там и до состязаний по спортивной ловле дронов на спиннинг один шаг.
  9. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:22
    0
    Ну что сразу мужики издеваться то ..Ну Русская смекалка в действии !
    Хотя слышал от спецов эти квадры гражданские очень опасны для операторов ..Прилеты на них делают по спутникам натовским
    Там их прошивать нужно и то не есть что все получится ..
    Сейчас по всей стране типо квадры нужны нашим СВО и отправляют черт знает что массово
    А враг не дремлет ! Будьте осторожней с этими квадрами Проверяйте их и лучше из окопа
    P.S.Гражданский квадрокоптер и военный ,две большие разницы !!!!!
    Помните об этом мужики
    1. wanna
      wanna Сегодня, 21:57
      0
      Ну что сразу мужики издеваться то ..Ну Русская смекалка в действии !

      Однако такое поведение может показать, где вы прячетесь, а также серьезно повлиять на тактические движения дрона. Теперь вы просто не нарушили программу управления полетом дрона квадрокоптера, потому что алгоритм управления дроном имеет избыточность, а сам дрон имеет номинальную нагрузку. Он "вытянет" ваши провода и будет работать. Но цена такова, что вы не хотите загружать бомбу, чтобы бомбить врага. Вы не хотите постоянно отслеживать противника на сложной местности.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:32
    0
    Хорошо бы от генерал-лейтенанта и выше отправлять в командировку в зону активных действий СВО. Вне зависимости от рода войск. Порыбачить. Не на долго. На одну неделю. С фотоотчетами в ГШ ВС РФ. С интервалом в два месяца. С пребыванием не далее 20-ти км от линии противостояния.
    Может и быт у рядового, сержантского и офицерского состава наладился БЫ.
  11. Горий
    Горий Сегодня, 21:48
    0
    ВПК ржет аки конь ... а если серьезно - доколе ?