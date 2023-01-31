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Министр обороны Франции объявил о поставке Киеву дополнительной партии 155-мм САУ Caesar

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Министр обороны Франции объявил о поставке Киеву дополнительной партии 155-мм САУ Caesar

Франция продолжает снабжать режим Зеленского вооружениями, пока Макрон пытается строить из себя миротворца и заявляет о необходимости прекращения боевых действий. Как сообщили во французском Минобороны, Париж отправляет Киеву новую партию самоходных гаубиц Caesar.


Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, об этом сегодня на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Резниковым объявил министр обороны республики Себастьен Лекорню. Глава украинского военного ведомства Резников сегодня прибыл в Париж с визитом, скорей всего обсудить поставки нового вооружения. Как видим, первые заявления уже последовали. Техника будет поставлена из некоего фонда поддержки. Кроме того, Париж отправит в Польшу 150 французских военных, которые будут готовить ежемесячно по 600 военнослужащих ВСУ.

В свете нашей беседы с министром и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок Caesar

- заявил француз.

Стоит отметить, что до этого Франция поставила Украине 18 155-мм САУ Caesar, из которых на конец декабря все оставшиеся в наличии у ВСУ требовали ремонта. Основная причина - большой износ ствола.

САУ CAESAR — 155-мм самоходная колесная артиллерийская установка разработки GIAT Industries. Серийно производится с 2007 года. Возимый боезапас САУ – 18 снарядов, скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Гаубица способна применять всю номенклатуру 155-мм артиллерийских боеприпасов стран НАТО.
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14 комментариев
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  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:52
    +3
    Давненько русские казаки не были в Париже!
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:57
      +6
      Вагнеру надо активнее работать в Африке, чтобы вышвырнуть оттуда лягушатников пинком под зад и с огромными потерями в личном составе. am
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 19:30
      +4
      Внуки лётчиков "Нормандия-Неман" учат как убивать русских и снабжают оружием ?
      Толерантная Европа ! Кол им !!!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:42
        +4
        Цитата: Starover_Z
        Внуки лётчиков "Нормандия-Неман"

        Внуки тех бойцов навряд ли, да было их ( бойцов) ничтожно мало, а вот внуки дивизии СС "Шарлемань" воевавшие с Красной армией в Берлине - "только за день боёв 28-го апреля из общего числа подбитых в Берлине 108 советских танков, французы «Шарлеманя» уничтожили 62." Таких французских добровольцев было десятки тысяч (только через СС прошло не менее 80 тысяч французов), и в итоге граждане Франции составили крупнейший по численности западноевропейский народ, сражавшийся на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне.
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 20:00
          +1
          Цитата: tihonmarine
          в итоге граждане Франции составили крупнейший по численности западноевропейский народ, сражавшийся на стороне гитлеровской Германии во Второй мировой войне.
          Все хороши. Голубая дивизия - 50 тыс. чел. В окружённом Берлине до капитуляции сражалось 7 тыс. испанцев.
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 18:54
    0
    Париж отправит в Польшу 150 французских военных, которые будут готовить ежемесячно по 600 военнослужащих ВСУ.

    Обучат правильной технике поднятия белого флага.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:59
      +3
      Цитата: Адриан28
      Париж отправит в Польшу 150 французских военных, которые будут готовить ежемесячно по 600 военнослужащих ВСУ.

      Обучат правильной технике поднятия белого флага.

      А почему белого? Это нетолерантно. Флаг будет радужный, а готовить бандерлогов будут лгбт-инструктора. laughing
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:55
    +1
    Кроме того, Париж отправит в Польшу 150 французских военных, которые будут готовить ежемесячно по 600 военнослужащих ВСУ.
    То есть за год 7 200 человек, интересно по каким специальностям? И что на счет "Леклерков", удалось договориться об их поставках?
    1. Адриан28
      Адриан28 Сегодня, 19:15
      +1
      И что на счет "Леклерков", удалось договориться об их поставках?

      Им самим не хватает, да и дорого слишком. Хотя кто знает, хозяин скажет .....
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 21:07
      0
      Скорее всего по каким-то узким специальностям и будут готовить, например, артиллеристов, саперов, операторов БПЛА и т.п. Ну и одновременно сами будут учиться у бандерлогов, перенимать их опыт современной войны.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:32
    +2
    Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar

    А "мамочник".(специалист по бабулькам) орет что он за мирное решение.
  5. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 19:37
    +1
    Усмешка Резникова

    —-Отвратительное выражение лица - хорошая стрелковая мишень
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 20:05
    +1
    Это месть жабоедов за Африку. Их заявления о том что нет никаких табу в поставке авиации тоже из той же оперы. Самое хреновое что и самолёты и ракеты будут скоро поставлены,оправдание поставок уже готово.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:45
    0
    Про фото в заголовке...
    Резник то побоевитее выглядит, чем на корню.
    Ой!
    Лекорню, конечно же...