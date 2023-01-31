Министр обороны Франции объявил о поставке Киеву дополнительной партии 155-мм САУ Caesar

В свете нашей беседы с министром и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок Caesar

Франция продолжает снабжать режим Зеленского вооружениями, пока Макрон пытается строить из себя миротворца и заявляет о необходимости прекращения боевых действий. Как сообщили во французском Минобороны, Париж отправляет Киеву новую партию самоходных гаубиц Caesar.Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, об этом сегодня на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Резниковым объявил министр обороны республики Себастьен Лекорню. Глава украинского военного ведомства Резников сегодня прибыл в Париж с визитом, скорей всего обсудить поставки нового вооружения. Как видим, первые заявления уже последовали. Техника будет поставлена из некоего фонда поддержки. Кроме того, Париж отправит в Польшу 150 французских военных, которые будут готовить ежемесячно по 600 военнослужащих ВСУ.- заявил француз.Стоит отметить, что до этого Франция поставила Украине 18 155-мм САУ Caesar, из которых на конец декабря все оставшиеся в наличии у ВСУ требовали ремонта. Основная причина - большой износ ствола.САУ CAESAR — 155-мм самоходная колесная артиллерийская установка разработки GIAT Industries. Серийно производится с 2007 года. Возимый боезапас САУ – 18 снарядов, скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Гаубица способна применять всю номенклатуру 155-мм артиллерийских боеприпасов стран НАТО.