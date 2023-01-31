Министр обороны Франции объявил о поставке Киеву дополнительной партии 155-мм САУ Caesar

Франция продолжает снабжать режим Зеленского вооружениями, пока Макрон пытается строить из себя миротворца и заявляет о необходимости прекращения боевых действий. Как сообщили во французском Минобороны, Париж отправляет Киеву новую партию самоходных гаубиц Caesar.
Франция поставит Украине 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, об этом сегодня на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Резниковым объявил министр обороны республики Себастьен Лекорню. Глава украинского военного ведомства Резников сегодня прибыл в Париж с визитом, скорей всего обсудить поставки нового вооружения. Как видим, первые заявления уже последовали. Техника будет поставлена из некоего фонда поддержки. Кроме того, Париж отправит в Польшу 150 французских военных, которые будут готовить ежемесячно по 600 военнослужащих ВСУ.
В свете нашей беседы с министром и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок Caesar
- заявил француз.
Стоит отметить, что до этого Франция поставила Украине 18 155-мм САУ Caesar, из которых на конец декабря все оставшиеся в наличии у ВСУ требовали ремонта. Основная причина - большой износ ствола.
САУ CAESAR — 155-мм самоходная колесная артиллерийская установка разработки GIAT Industries. Серийно производится с 2007 года. Возимый боезапас САУ – 18 снарядов, скорострельность – 6 выстрелов в минуту. Гаубица способна применять всю номенклатуру 155-мм артиллерийских боеприпасов стран НАТО.