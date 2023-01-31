Военное обозрение
Войти Регистрация

Показана работа миномёта 2Б9 «Василёк» в мобильном исполнении

12
Показана работа миномёта 2Б9 «Василёк» в мобильном исполнении

Российская артиллерия на протяжении всего периода проведения спецоперации является основным средством поражения противника. В этой связи западные стратеги, курирующие ВСУ, придают особое значение оснащению украинской армии средствами контрбатарейной борьбы.


В частности, поставлено на поток снабжение ВСУ радарами AN/TPQ-36. В своей последней модификации данные РЛС способны засекать огневые позиции, расположенные в прифронтовой зоне. Так, место положение гаубиц определяется на глубине до 15 км, РСЗО – до 24 км, миномётов – до 18 км. Большую роль в обнаружении артиллерии играют и вражеские беспилотники.

Риск попасть под ответный огонь неприятеля заставляет артиллеристов искать способы быстрой смены позиции, особенно если они отрабатывают по целям с передовой. В 110-й бригаде Донецкого корпуса мобильность расчёта 2Б9 «Василёк» была повышена за счёт установки орудия на платформу грузового автомобиля.

По мере приближения к огневой позиции артиллеристы готовят 82-мм миномёт к ведению стрельбы, расчехляя и приводя в боевое положение орудие, устанавливая прицельное оборудование и доставая кассеты с боеприпасами.

Работаем максимально быстро, потому что охотятся за нами

- поясняет расчёт, состоящий всего из двух человек, не считая водителя.

Миномёт успешно отработал по целям, заранее выявленным беспилотниками в районе Невельского (западнее Песок), после чего покинул позицию, избежав благодаря своей мобильности возможности неприятеля нанести ответный удар.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 20:12
    +9
    Так же устанавливают 120 мм минометы. Пока ВПК непонятно что проектирует, реальные потребности приходится кустарными методами закрывать.

    1. Eugen 62
      Eugen 62 Сегодня, 21:22
      +1
      Что-то у меня большие сомнения, что 120мм миномёт может стрелять из кузова автомобиля. Это надо раму и рессоры усиливать, а может быть и колёса. Это всё-таки не орудие. В миномёте отдачу от выстрела принимает на себя плита. На стрельбах у нас огневая позиция была в лесу. Так после первого же выстрела плита так в землю зарывалась что перерубала корни вековых сосен. Ни один грузовик не выдержит. Правда было это ещё во времена СССР. Может быть с тех пор какую-то конструкцию придумали для помещения в кузов, чтобы отдачу гасить.
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 20:16
    +4
    Когда начнут ковровые бомбардировки фронтовой полосы бандеровской мрази?
  3. Романенко
    Романенко Сегодня, 20:19
    +10
    Василек еще в Афгане начали в кузов ставить, потому как он от этого еще лучше становится. А вот почему до сих пор его к МТЛБ или БМП не приспособили совершенно непонятно, ведь хорошая парочка получится, а если его в башню засунуть, пусть даже полуоткрытого типа.
    Вон ЗУшка (ЗУ-23) верхом на МТЛБ и БТРД - привычная глазу картина, пора и паренька с калибром покрупнее "поженить".
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 20:22
      +3
      Приспособили… Правда в Казахстане…
      1. Романенко
        Романенко Сегодня, 20:29
        +2
        Это вроде как 120 мм, но раз этот влез, то и Вася уместится
  4. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:31
    0





    Швеция, Америка, ЮАР, Испания, Италия.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:43
    +3
    Нужен миномет 120мм на гусеничном шасси, можно даже без корректируемого боеприпаса, просто насытить километр фронта полусотней машин. Пять минут беглого огня, ноги в руки и бежать, пока летит в ответ.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 21:37
      0
      Не нужен 120-мм миномет на гусеничном шасси. На гусеничном шасси есть 152 и 203-мм гаубицы, с кассетными боеприпасами в том числе, намного превосходящие недальнобойные минометы. А ещё на гусеничном шасси есть тяжелые огнеметные системы. Выбор, полагаю, очевидно не в пользу миномета. На гусеничном шасси даже от САУ "Хоста" и "Вена" отказались, отставили только "Лотос" для ВДВ.
    2. Andriuha077
      Andriuha077 Сегодня, 21:40
      +1
      миномет 120мм на гусеничном шасси
      В период с 1972 по 1975 год отделом № 25 ЦНИИ точного машиностроения под руководством А.Г.Новожилова была проведена НИР с шифром «Орудие-выстрел», оптимальным был признан вариант калибра 120-мм с баллистикой французского миномёта RT-61. В 1974 году опытный образец САУ 2С2 был продемонстрирован командующему ВДВ В.Ф.Маргелову, после чего было принято решение о начале работ. Полученные проработки легли в основу ОКР под наименованием «Нона-С» (индекс ГРАУ — 2С9).
      Кроме штатных снарядов, САО 2С9 может использовать все типы мин для гладкоствольных и нарезных миномётов, в том числе осветительные, дымовые и зажигательные. При использовании активно-реактивного снаряда APCM для французского нарезного миномёта RT-61 дальность стрельбы САО 2С9 может быть увеличена до 17 км.
      Количество выпущенных, шт. 1432
      2С9-1М оснащено автоматизированной системой управления наведением и огнём, системой спутниковой навигации.

  6. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:49
    +4
    ребята красавцы безусловно, большое дело делают, но они абсолютно не защищены, а работают фактически на передке. Единственная защита - проворность
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 21:06
    +1
    "Василек" надо ставить на шасси проекта 120-мм пушки-миномета "Флокс".

    Тогда будет упор в грунт для точности и сбережения ходовой, стеллажи для хранения мин и кассет, большой возимый боекомплект, защита расчета, удобство работы расчета, возможности автоматизации наведения.
    Работа из кузова Камаза имеет недостатки в виде снижения точности из-за хлипкости шасси, отсыревание зарядов при перевозке готовых кассет и прочие мелкие неудобства.
    А ещё "Васильку" желательна модернизация для увеличения дальности стрельбы по китайскому образцу и кумулятивно-осколочная мина для работы по полевым укреплениям и бронетехнике.