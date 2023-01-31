Показана работа миномёта 2Б9 «Василёк» в мобильном исполнении

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Российская артиллерия на протяжении всего периода проведения спецоперации является основным средством поражения противника. В этой связи западные стратеги, курирующие ВСУ, придают особое значение оснащению украинской армии средствами контрбатарейной борьбы.В частности, поставлено на поток снабжение ВСУ радарами AN/TPQ-36. В своей последней модификации данные РЛС способны засекать огневые позиции, расположенные в прифронтовой зоне. Так, место положение гаубиц определяется на глубине до 15 км, РСЗО – до 24 км, миномётов – до 18 км. Большую роль в обнаружении артиллерии играют и вражеские беспилотники.Риск попасть под ответный огонь неприятеля заставляет артиллеристов искать способы быстрой смены позиции, особенно если они отрабатывают по целям с передовой. В 110-й бригаде Донецкого корпуса мобильность расчёта 2Б9 «Василёк» была повышена за счёт установки орудия на платформу грузового автомобиля.По мере приближения к огневой позиции артиллеристы готовят 82-мм миномёт к ведению стрельбы, расчехляя и приводя в боевое положение орудие, устанавливая прицельное оборудование и доставая кассеты с боеприпасами.- поясняет расчёт, состоящий всего из двух человек, не считая водителя.Миномёт успешно отработал по целям, заранее выявленным беспилотниками в районе Невельского (западнее Песок), после чего покинул позицию, избежав благодаря своей мобильности возможности неприятеля нанести ответный удар.