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В Киев прибыли американские аудиторы для проверки расходования ранее переданной финансовой помощи

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В Киев прибыли американские аудиторы для проверки расходования ранее переданной финансовой помощи

Украинская пресса пишет о том, что в Киев прибыла группа американских аудиторов. Это эксперты различного профиля, которые, как сообщаются, должны начать процесс проверки того, куда именно были потрачены внушительные объёмы переданной Украине финансовой помощи.


Ситуация такова, что на сегодняшний день разные украинские и американские ведомства говорят о различных суммах помощи, поставленной из-за рубежа. По самым скромным оценкам, с февраля 2022 года Украина только от США получила не менее 27 млрд долларов помощи – в первую очередь военной.

Появление американской ревизионной комиссии насторожило власти Украины, хотя те вида пока не подают. Если американским аудиторам не будут предоставлены прозрачные документы по расходованию средства с доказательствами целевого их расходования, то республиканцы, которые и курируют работу комиссии в Киеве, впоследствии могут как минимум ограничить предоставляемую Украине помощь.

По последним сведениям, проверку американские специалисты начнут с министерства финансов Украины. Именно через него проходили и проходят основные суммы американской помощи. На очереди и Минобороны во главе с министром Резниковым, под которым кресло стало шататься после выявления закупок продовольствия для ВСУ по ценам, которые превосходят рыночные порой в 3-4 раза.

Опасаются в Киеве работы аудиторов ещё и потому, что тем даже выгодно найти хищения, чтобы потом обвинить в сговоре с Киевом действующую администрацию. Перед грядущими в следующем году президентскими выборами для республиканцев это может стать дополнительным козырем.

На этом фоне стало известно о том, что "российский" олигарх Роман Абрамович, продав принадлежавший ему футбольный клуб "Челси", передаёт вырученные 2,8 млрд долларов "в фонд восстановления Украины".
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26 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:48
    -2
    Украинская пресса пишет о том, что в Киев прибыла группа американских аудиторов.

    Как приехали, так и уедут. Если им еще позволят живыми уехать.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 19:50
      +6
      Как приехали, так и уедут. Если им еще позволят живыми уехать.
      Люди которые приехали, вершители украинских судьб, они решают, кому из аборигенов жить а кому умереть.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 19:58
        +2
        Цитата: Trapp1st
        Как приехали, так и уедут. Если им еще позволят живыми уехать.
        Люди которые приехали, вершители украинских судьб, они решают, кому из аборигенов жить а кому умереть.

        Как бы их самих там не замочили и Россию в этом обвинили ..
        И что они там найдут ? Пусть лучше в сша сперва копают ,отправлена ли вообще заявленная помощь и куда ! И пусть начинают с Конгресса США )))
        что "российский" олигарх Роман Абрамович, продав принадлежавший ему футбольный клуб "Челси", передаёт вырученные 2,8 млрд долларов "в фонд восстановления Украины".

        Огласите весь список пожалуйста сколько еще таких ограбленных "наших" хитрованов на западе ..
        Нам в России это очень интересно ! wassat
        Вот она хваленная западная сказка о "неприкосновенности " частной собственности Хотя евреи те еще схемщики
        А Ходорковский сколько скинул ? А смоленский ,а мединский ..уф ладно это долгий список ..
        А ведь ВВП еще года четыре назад предлагал амнистию и выводите активы из западных банков и стран Простим !!!
        Смеялись и обзывались ..Вон как все вышло !
        Эх Рома Рома ..Ответить придется ,как Березовскому чую
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:04
          +4
          У аудита может быть только две цели из трёх (причём третья цель обязательна):
          1) обосновать причины отказа от следующего транша
          2) обосновать причины для следующего транша
          3) обосновать причины для открытия уголовного дела против Байдена
          Подготовка к выборам, а что вы хотели.
          1. Чёрный
            Чёрный Сегодня, 20:34
            +2
            Ты глянь ка, хозяева ревизоров прислали laughing ,
          2. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 21:12
            0
            Цитата: Shurik70
            У аудита может быть только две цели из трёх (причём третья цель обязательна):
            1) обосновать причины отказа от следующего транша
            2) обосновать причины для следующего транша
            3) обосновать причины для открытия уголовного дела против Байдена
            Подготовка к выборам, а что вы хотели.

            Я с вами соглашусь и добавлю еще
            И четвертый пункт обвинить Россию в воровстве и с воплями свалить
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 20:00
        +1
        Как говорится война все спишет.
        Текст Вашего комментария слишком короткий
    2. Esso
      Esso Сегодня, 20:04
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Украинская пресса пишет о том, что в Киев прибыла группа американских аудиторов.

      Как приехали, так и уедут. Если им еще позволят живыми уехать.

      Да в долю возьмут. Иначе они Путинские агенты.
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:48
    +3
    эти друг друга стоят ... точно договориться что всё ок
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 19:49
    +3
    В Киев прибыли американские аудиторы для проверки расходования ранее переданной финансовой помощи

    Ревизор
    Комедия Гоголя laughing
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:53
      +2
      щас пиведут Ляпкина и Тяпкина - ляп по Тяпкину, тяп по Ляпкину.. Зелю пощекочут за бока.. усё будэ добрэ
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:55
      +1
      Цитата: Адриан28
      Ревизор
      Комедия Гоголя

      Вот именно комедия -"Дети не могут обманывать", чтобы показать миру, какая честная Украина, с которой нужно вести дела. Ну а комедиантов там больше, чем у Гоголя в сотни раз.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 20:06
      0
      Ревизор
      Комедия Гоголя

      Лабардан.. Габардан..
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 19:56
    +2
    Абрамович откупился. Вот только для страны он теперь.... ..
  7. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:03
    +2
    Обильна земля наша "Ромами" и все власть придержащие с ними знакомы так сказать на короткой ноге, лучшие друзья, партнёры эффективных менеджеров. И что скажет гарант на утечку 2,5 лярдов? Думаю что ничего:)))
  8. НиколайДС
    НиколайДС Сегодня, 20:06
    +2
    Зря вы тут все смеетесь. Вы не понимаете, как это работает. Это очень-очень плохая новость для Украины.

    Опасаются в Киеве работы аудиторов ещё и потому, что тем даже выгодно найти хищения, чтобы потом обвинить в сговоре с Киевом действующую администрацию.


    Это еще будут в Конгрессе разбирать. Но не раньше, чем через полгода, и не позже чем через год.
  9. serp_2
    serp_2 Сегодня, 20:08
    +1
    Ну все равно это неприятно для Киева. Проверки, сверки, где деньги Зин!
  10. Hariton Laptev
    Hariton Laptev Сегодня, 20:22
    +4
    На этом фоне стало известно о том, что "российский" олигарх Роман Абрамович, продав принадлежавший ему футбольный клуб "Челси", передаёт вырученные 2,8 млрд долларов "в фонд восстановления Украины".
    Очень хочется верить что Рома знает что стало с Борей, его то же бриты обласкали сначала.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:33
      0
      Поэтому абрамович не в ландоне, а в Израиле. Там своих не сдают.
  11. Vasia
    Vasia Сегодня, 20:40
    +3
    Да, пилят там знатно, на всём. Кому-то что-то прилетит... smile Вот только небольшой эпизод в телеге "Джокер ДНР":
    Джокер ДНР
    Лучше всех с воровством денег из украинской казны справляется военное командование под патриотичным присмотром клоуна Зеленского. Мои шпионы прислали мне интересный Договор от 14.12.2022 «Про закупку услуг за государственные средства» между МО Украины в лице начальника центрального управления обеспечения систем вооружения командования сил логистики ВСУ подполковника Слюсара Андрея Петровича и госпредприятием «45 экспериментальный механический завод» (г. Винница) в лице Ляпуна Николая Михайловича.
    Предметом договора является ремонт шасси Зил-131 с кунгом КМ-131 и доведением его до вида ТРМ-80». На первый взгляд обычные услуги по ремонту, только цена договора необычная — 562 887 989 гривен (больше чем пол миллиарда) за 100 единиц в год. То есть, переделка одного и того же ЗИЛа обходится украинскому народу в 5 628 880 грн. (более 150 000 долларов США) за одну единицу. И это только один пример и один договор. Вы представляете масштабы воровства? Это же гениально!
    Я понимаю, что граждане Украины запуганные клоуном и его шестёрками, а украинские солдатики готовы погибать, чтобы клоуны богатели, но куда смотрят американские и европейские налогоплательщики? Вся финансовая помощь Украине идёт из ваших карманов в карманы клоунов. Это означает, что вся мировая общественность работает на украинских клоунов. Это же просто прекрасно! Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха…
    Пы.сы. Покажите это иностранцам. И помните, Джокер - это каждый из вас

    t.me/JokerDPR/321
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:48
    0
    Ничего они не ограничат при любом раскладе, а демократов поприжать поможет.
    Будут они поставлять всё дальше "под строгим" контролем.
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:58
    0
    Это же нормальная практика, проверка общей финансовой отчётности и использования финансов по статьям расхода.
    И при аудите ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЙДЕНЫ нецелевые использования. В реальности совсем без нарушений не бывает.
    А вот сколько, куда "не туда", и есть ли злой умысел, или коррупция - это зависит от цели аудита.
    ЕСЛИ аудит непредвзят, а нарушения носят технический характер и никто ничего по карманам не натырил, будет много шума и нравоучений.
    ЕСЛИ аудит непредвзят, но найдут, что кто то что то себе отщипывал...
    В экономике могут и "чёрную метку" поставить отщипанцам, и в каталажку отправить.
    А как аудиторы из США будут считать на Украине, знает наверное только CBO.
    Бюджетное управление Конгресса.
  14. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:40
    0
    Да спектакль этот аудит для доверчивых дур.аков, одно из лживых проявлений "демократических процедур", вроде магате которое не видит обстрелов или оружия, короче ничего не найдут и примут решение что окраена готова к получению танков/ракет/самолетов (нужное подчеркнуть)
  15. Береговичок_1
    Береговичок_1 Сегодня, 21:44
    0
    Никак республиканцы подтянулись, как и обещали))) не помню только, ослы они или слоны...... Кровушки попьют. Ждём громких разоблачений и отставок. А Карлсон Такер - рупор партии, все сольет в эфир. Естественно не справедливости ради, а токмо ткнуть демократов лицом в анализы)))
  16. Балу
    Балу Сегодня, 21:51
    0
    чистильщики приехали заметать следы. Как там с украитнским ПВО. С300 остались еще? wassat
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:54
    0
    В Киев прибыли американские аудиторы для проверки расходования ранее переданной финансовой помощи
    . К вам едет ревизор... бывает.