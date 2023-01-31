В Киев прибыли американские аудиторы для проверки расходования ранее переданной финансовой помощи

Украинская пресса пишет о том, что в Киев прибыла группа американских аудиторов. Это эксперты различного профиля, которые, как сообщаются, должны начать процесс проверки того, куда именно были потрачены внушительные объёмы переданной Украине финансовой помощи.Ситуация такова, что на сегодняшний день разные украинские и американские ведомства говорят о различных суммах помощи, поставленной из-за рубежа. По самым скромным оценкам, с февраля 2022 года Украина только от США получила не менее 27 млрд долларов помощи – в первую очередь военной.Появление американской ревизионной комиссии насторожило власти Украины, хотя те вида пока не подают. Если американским аудиторам не будут предоставлены прозрачные документы по расходованию средства с доказательствами целевого их расходования, то республиканцы, которые и курируют работу комиссии в Киеве, впоследствии могут как минимум ограничить предоставляемую Украине помощь.По последним сведениям, проверку американские специалисты начнут с министерства финансов Украины. Именно через него проходили и проходят основные суммы американской помощи. На очереди и Минобороны во главе с министром Резниковым, под которым кресло стало шататься после выявления закупок продовольствия для ВСУ по ценам, которые превосходят рыночные порой в 3-4 раза.Опасаются в Киеве работы аудиторов ещё и потому, что тем даже выгодно найти хищения, чтобы потом обвинить в сговоре с Киевом действующую администрацию. Перед грядущими в следующем году президентскими выборами для республиканцев это может стать дополнительным козырем.На этом фоне стало известно о том, что "российский" олигарх Роман Абрамович, продав принадлежавший ему футбольный клуб "Челси", передаёт вырученные 2,8 млрд долларов "в фонд восстановления Украины".