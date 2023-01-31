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Украинский вице-премьер: Объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности

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Украинский вице-премьер: Объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности

Обращает на себя внимание сегодняшнее заявление заместителя председателя правительства Украины Ирины Верещук по поводу экзаменов для окончания школы и поступления в вуз. Это так называемое ВНО – внешнее независимое оценивание, в которое сейчас включены три обязательных предмета и один предмет на выбор. К обязательным относят: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык.


Рассказывая о возможной реформе ВНО, Ирина Верещук заявила, что правительство рассматривает возможность по включению в список экзаменационных учебных дисциплин польского языка.

По словам вице-премьера Украины, «нужно думать о том, что объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности».

Верещук:

Образование и язык – главные инструменты для такого объединения. Мы должны переходить к конкретным действиям. Они позволят нам интегрироваться в европейское пространство.

По заявлению Верещук, если для внесения польского языка в список предметов ВНО потребуется изменение украинского законодательства, то «нужно это делать, чтобы не тормозить процесс».

Напомним, что ранее в Польше неоднократно звучали заявления о том, что западные области Украины могут в итоге стать польскими территориями. Теперь уже и в правительстве Украины недвусмысленно дают понять, что уход под польский протекторат вполне возможен, хотя и называется процесс «объединением».
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69 комментариев
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  1. 1razvgod
    1razvgod Сегодня, 20:05
    -1
    Да не забудьте украинцы перейти на латиницу, и принять католицизм(лично мне одинаковы что папки римские что наши не дешёвые попы)..... Продавать так продавать свою историю ...
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:21
      +8
      Цитата: 1razvgod
      (лично мне одинаковы что папки римские что наши не дешёвые попы)..... Продавать так продавать свою историю ...

      По чём нынче ваша история ? И не трогай своими грязными руками нашу веру . А то моду взяли , один Коран сжигает , другой православных попов продажными называет , видимо ещё не созрел для сжигания Православного Молитвослова .
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 20:24
        +5
        Недалёк тот день, когда поляки задушат украинцев в своих объятиях, ох недалёк.....а там и румыны с венграми в очереди...
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 20:47
          +3
          Вот прям отжигают хотели независимости, а прямо готовы под поляков лечь. Югославию раздербанили, а украина что мечтала прям о "независимости" в которой и жила, это другое. Свобода и независимость она такая.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 21:11
            +1
            Украинский вице-премьер: Объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности

            Да,да, пожалеет волк (поляки) кобылу (украинцев) - оставит от неё хвост да гриву!
            Но Зеленскому на это наплевать, лишь бы самому остаться при деньгах и быть бы живу!

            1. Reptiloid
              Reptiloid Сегодня, 21:36
              +1
              А не встречалось ли Вам, Татьяна, hi в сети такое---в 2011 году на Украине в собственном доме был убит Михаил Михайлович Нечай. Это был последний мольфар Украины. В гуцульской традиции это народный целитель, предсказатель Последнее предсказание его было о том, что русские и украинцы станут врагами.....В общем, всё то, что происходит сейчас.А конец?
              ..Украины не будет..

              Я прочитал и смотрел какие-то видео в 2014году, а вот сейчас вспомнил request как-то
              .
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 21:57
                0
                Действительно, Дмитрий, я слышала о нём и что его убили!

                Михаил Михайлович Нечай – известный карпатский целитель и мольфар – человек, который, как считается, обладает сверхъестественными способностями, знахарь, носитель древних знаний. Предсказал множество событий, которые произойдут на Украине, в том числе майдан и кровавую войну на территории его страны.
                Вероятно, эти пророчества не понравились правителям или неонацистам «незалежной». Мольфар трагически погиб в 2011 году – его убил один из посетителей, возможно, наемный убийца.
                В интернете есть о нём и о его предсказаниях интересные сведения. А именно.

                Предсказание карпатского целителя и мольфара Михаила Нечая по Украине.
        2. lucul
          lucul Сегодня, 21:13
          -1
          Недалёк тот день, когда поляки задушат украинцев в своих объятиях, ох недалёк....

          Согласен - для Украины это просто позор )))
          1. FIR FIR
            FIR FIR Сегодня, 21:41
            +1
            Цитата: lucul
            Согласен - для Украины это просто позор

            А что для Украины и украинцев придумали за тридцать лет независимости? Где идеология, где смысл существования? Если лечь под мировой капитал, то нечего удивляться исходу, ведь он в таком случае закономерен - конец.
        3. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 21:17
          +2
          Да скорей бы уж,жадушили. Все это недогосударство-,, Украина,,- историческое и политическое недорадумение, свалившееся на ноловы тупого селючья.
      2. FIR FIR
        FIR FIR Сегодня, 21:37
        +2
        Цитата: Vyacheslav57
        один Коран сжигает

        Не видела и не слышала о таком.
        Цитата: Vyacheslav57
        другой православных попов продажными называет

        Нередко такое приходится слышать. А вот почему, вопрос очень сложный. Нельзя каждые 50 лет все ломать в мироздании народа.
        1. 1razvgod
          1razvgod Сегодня, 21:56
          0
          Да Вы правы про 50 лет. Уже проходили, недавно рьяные "комсомольцы" а сейчас..... Попы разные бывают, бывают и такие что в пост крестят свинину на столе говоря порося превратися в карася... Видимо у таких и кое кого вера может и одна
      3. Комментарий был удален.
      4. 1razvgod
        1razvgod Сегодня, 21:53
        0
        Пафос зашкаливает, в жизни часто встречал пафосистов на поверку оказывающимися совсем не теми:) я смотрю кое кто привык все оценивать по чём :)))))
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:06
    +5
    Я как то уже писал,что конфедерация Польши и Украины вполне возможна.При определенных условиях конечно.Все зависит от наших действий в СВО.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:17
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Я как то уже писал,что конфедерация Польши и Украины вполне возможна.При определенных условиях конечно.Все зависит от наших действий в СВО.

      Мне попадалась в NYT cтатья , где рассматривался высокоинтегрированый союз Чехии, Словакии, Польши и Украины. И название "Славянская Конфедерация".
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 20:25
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Чехии, Словакии, Польши и Украины. И название "Славянская Конфедерация".

        Даже в теории невозможно изза названия- какое нибудь ЧСПУ запросто, а "Славянское..."нонсенс.
        Они изза названия передерутся
        1. al3x
          al3x Сегодня, 21:39
          0
          "Славянское..."нонсенс.
          Они изза названия передерутся


          Чубо-ЧУПС
      2. bayard
        bayard Сегодня, 20:29
        0
        Цитата: Арон Заави
        союз Чехии, Словакии, Польши и Украины. И название "Славянская Конфедерация".

        Дурни думкой богатели .
        Одно это заявление лишает бывшую Украину какой либо надежды на собственную государственность . Но оно же ставит под вопрос и будущее Польши . И если будут предприняты какие либо практические действия в этом направлении , уже никакие "гарантии НАТО" не спасут Польшу от достойного воздаяния . А стороной конфликта они стали давно - ещё в феврале 2014 г.
      3. Баберметис
        Баберметис Сегодня, 20:39
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: dmi.pris1
        Я как то уже писал,что конфедерация Польши и Украины вполне возможна.При определенных условиях конечно.Все зависит от наших действий в СВО.

        Мне попадалась в NYT cтатья , где рассматривался высокоинтегрированый союз Чехии, Словакии, Польши и Украины. И название "Славянская Конфедерация".


        Нет. Это фантомные боли Речи Посполитой
      4. lucul
        lucul Сегодня, 21:10
        +2
        Мне попадалась в NYT cтатья , где рассматривался высокоинтегрированый союз Чехии, Словакии, Польши и Украины. И название "Славянская Конфедерация".

        Так была уже Югославия ,но её решили раздерибанить )))
      5. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:45
        0
        . Мне попадалась в NYT cтатья , где рассматривался высокоинтегрированый союз Чехии, Словакии, Польши и Украины. И название "Славянская Конфедерация".

        Арон. Не будет в этой конфедерации Украины. Она уже поделена. Хорошо если мы ещё побольше "оттяпать" успеем
    2. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 20:59
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Я как то уже писал,что конфедерация Польши и Украины вполне возможна.При определенных условиях конечно..
      Конфедерация = союз независимых, на равных правах, с правом выхода в любое время.
      Как пример ЕС (вспомним развод ЕС и Британии...)
      В данном случае Польша + украина, сначала будет "конфедерация", позже польское государство поглотит обескровленную войной "остаток украины" и в скором времени в итоге получим Речь Посполитая 2.0
      Для Польши - хорошо, для ураинцев... они сами надевают себе ярмо на шею (сами = власти современной украины)
      Памятник "конфедерации" Польша + украина...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 21:40
        0
        И это не единственный подобный памятник. recourse где-то ещё в ЕС...многофигурный.И украинец и там в подобном положении
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 21:42
          0
          Цитата: Reptiloid
          И это не единственный подобный памятник. recourse где-то ещё в ЕС...многофигурный.И украинец и там в подобном положении

          Это не украинец , а турок. Памятник Яну Собескому.
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:42
        0
        Не будет никакой конфедерации. Просто раздербанят венгры, румыны и поляки. И мы что успеем, или что останется. И вопрос с украиной закроется сам собой
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:08
    +6
    «нужно думать о том, что объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности».

    Вам то да, католическую веру примете и как были шляхтичами так и останетесь, а простой люд станет как и во времена Речи Посполитой называться "быдлом"
    1. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 20:24
      +1
      Цитата: Адриан28
      Вам то да, католическую веру примете и как были шляхтичами так и останетесь, а простой люд станет как и во времена Речи Посполитой называться "быдлом"

      А для простого люда ничего не изменится - как вкалывал на "заводе" (условно) принадлежащим хозяину, так и продолжит вкалывать, как платил налоги, так и продолжить платить... Даже ставка по ипотеке в Польше такая же - 6-8%... Так что шило на мыло менять... Что же до быдла... Вы думаете русские олигархи народ не быдлом считают? wink
      1. Адриан28
        Адриан28 Сегодня, 21:18
        +2
        Вы думаете русские олигархи народ не быдлом считают?

        Это другая тема. В своем комментарии я говорил про угнетения украинцев поляками в Речи Посполитой по национальному и религиозному признаку. А что до русских олигархов, то почти в любой стране олигархи считают народ быдлом.
        Слово "быдлo" я употребил как слово которым реально пару веков назад паны называли украинских крестьян и казаков. В случае с Россией тут другие слова есть.
      2. Тополь
        Тополь Сегодня, 21:41
        0
        Цитата: U_GOREC
        Цитата: Адриан28
        Вам то да, католическую веру примете и как были шляхтичами так и останетесь, а простой люд станет как и во времена Речи Посполитой называться "быдлом"

        А для простого люда ничего не изменится - как вкалывал на "заводе" (условно) принадлежащим хозяину, так и продолжит вкалывать, как платил налоги, так и продолжить платить... Даже ставка по ипотеке в Польше такая же - 6-8%... Так что шило на мыло менять... Что же до быдла... Вы думаете русские олигархи народ не быдлом считают? wink

        Не скажите. Поляки будут ещё и морально гнобить укропов, Волынскую резню они им не забудут, не тот народ. А те, кто с грОшами в Польше вряд ли останутся, разъедутся по теплым краям.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:27
      -1
      Цитата: Адриан28
      а простой люд станет как и во времена Речи Посполитой называться "быдлом"

      А у простого люда заначка в клумбе- 8 лет войны и бездна оружия у населения..
      Так что кто у кого там быдлом будет- баааальшой вопрос...
  4. Комментарий был удален.
    1. Феликс
      Феликс Сегодня, 20:25
      -1
      Скажи "паляница"!

      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 20:30
      0
      Цитата: wanna
      对我一个不懂说俄语的人来说，俄语和乌克兰语的唯一区别是，g在乌克兰语里是h。

      Перевод с ктитайского.
      Цитата: wanna
      Для тех, кто не знает, как говорить по-русски, единственная разница между русским и украинским заключается в том, что g - это h по-украински.

      Ну это Вы зря! Украинская "мова" ближе к польскому языку времён господства поляков Речи Посполитой над своими крепостными холопами в Западной Украине.

      Речь Посполи́тая — конфедеративное государство, возникшее в результате объединения Королевства Польского и Великого княжества Литовского на основе Люблинской унии в 1569 году.
      Территория Западной Украины имела давние исторические и культурные связи с юго-восточной частью Польши и в XV—XVIII веках входила в состав Речи Посполитой.
  5. Комментарий был удален.
  6. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 20:13
    +1
    Польше не терпится тоже кого нибудь разделить
  7. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 20:13
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Я как то уже писал,что конфедерация Польши и Украины вполне возможна.При определенных условиях конечно.Все зависит от наших действий в СВО.

    Да, конечно, возможно, но это как скрестить жабу и гадюку. Получится? Но возможно же)))
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 20:27
      0
      Цитата: Bombaher
      .... это как скрестить жабу и гадюку.....



      Тихо в лесу,
      Только не спит крокодил:
      От дикобраза он жабу родил ---
      Вот и не спит крокодил!

      Это--- народное творчество wassat drinks в Сети
    2. U_GOREC
      U_GOREC Сегодня, 20:28
      -5
      Цитата: Bombaher
      Да, конечно, возможно, но это как скрестить жабу и гадюку. Получится? Но возможно же)))

      Это как объединить в один бизнес сеть гипермаркетов и овощной ларёк... Или в союзное государство Россию и Белоруссию...
    3. ch28k38
      ch28k38 Сегодня, 20:41
      +1
      Если скрестить ужа и ежа, то получится колючая проволока.
  8. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 20:19
    +10
    В начале 17 века поляки обещали казакам , жившим в Заророжье политические уступки---- сохранить им военную добычу, не преследовать за религию, не угнетать, сохранить вольность, сохранить их выборную власть, увеличить количество т.н. реестровых казаков, срыть крепость Кодак, которую поляки начали строить рядом с Сечью.....Ничего не выполнили, атаманов казнили мученическими смертями, реестровых не увеличили, всех подвергли разорению, погромам, пожарам и разному насилию.... Не посчитались, что казаки сдерживали натиск османов и крымцев....А Православную Веру стали подвергать, притеснять ещё сильнее.
    Сегодня на Украине никто не знает об этом, получается!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:24
      +2
      Ну не скажите. Поляки очень много сбклали для гражлвн Украины. Например, дали им возможночть выпрлнять всю грящную работу и за копейки. Это и есть -' воля"
  9. Roust
    Roust Сегодня, 20:26
    +2
    Руина, что дешёвая девка продажная, - без сутенера страшно одной на панели.
    1. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 20:38
      +4
      Вся история _ЭТОЙ_ территории после киевских князей - это поиск того, к кому повыгоднее прислониться. Нагляднейший пример - Мазепа.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 21:21
        -1
        Зря вы так, окраина - любимая жена сша на ближайшие годы, пока РФ не развалят окончательно
  10. Волк
    Волк Сегодня, 20:26
    +2
    Хазари евреи в Польше и в Украине на власть, с начела Зеленски евреи уничтожил православную церков в Украине , а потом Ватикански еврейский иго навезивают народу Мало Руси. По этому украинские искуствени язик Троцког и заводили . Польаки под Ватиканским игом давно , Славяни там порабошени от 12 века , не имеют они больше ( в большинстве ) связи с Славянами они превратились в католических рабов Ватикана и Евреев Польше . Пушечно мясо и раби как и западная Окраина униятов .
    Последний интплектули Славяни уничтожени в Польше в 19 веке от тогда превратились в зомби нацию РАБОВ ВАТИКАНА И ХАЗАРСКИХ ЕВРЕЕВ !!!
    ЦИОНИСТИ ОЧИМ РАДИ ЕТОЙ ВОЙНЕ И ТУПИМ МАЛОРУСАМ И ПОЛЬАКАМ КОТОРЫЕ ГИБНУТ ЗА ЦИОНИСТОВ!!!
    1. Волк
      Волк Сегодня, 20:39
      +3
      И в ПМВ и ВОВ Польаки как РАБЫ воевали для Лондонских Евреев Хазаров , нет для свой Славянски народ нити для Славянов , по этому и получили в ВОВ такого УНИЧТОЖЕНИЯ но ничего они не научили , тупие балвани.
      1. Волк
        Волк Сегодня, 20:45
        +3
        И где в СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗИКЕ было име ВОЛОДОМИР ??? СТАРОСЛАВЯНСКИ ЯЗИК ОЧИМ ЛОГИЧЕН И ПОНЯТЕН ДАЖЕ ТУПИМ БАЛВАНАМ !!!
        СТАРОСЛАВНСКОЕ ИМЕ БЫЛО ТОЛКО ВЛАДИМИР !!!
        ВЛАДАР МИРОМ ТУПИЕ БАЛВАНИ !!!
        ВОЛОД НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ НИТИ ВОЛОДОМИР ТУПИ СКОТ !!!
        1. Волк
          Волк Сегодня, 20:53
          +2
          И кто сами яркие противники в Польше Руского народа ? ХАЗАРСКИЕ ЕВРЕЙИ НА ВЛАСТЬ, КАКОЙ ТУСК, СИКОРСКИ, ФУТОГ ИТД . НЕТ ТАМО СЛАВЯНА ДАЖЕ ВИНТОВКОЙ НЕ НАЙТИ, СЛАВЯНИ ТАМ РАБИ КОТОРИМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВЕРХАХ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ!!!
          1. Волк
            Волк Сегодня, 21:04
            +1
            Что касается НОВОГО ИСКУСТВЕНОГО ЯЗИКА ИДИШ ХАЗАРОВ он смешивает старославянски , староалеманский , нордииске диалектов . Ето нет язик СТАРИХ евреев.
            1. Волк
              Волк Сегодня, 21:26
              0
              Уже для европейских политиков русофобов нет тут родословная их отец мати бабушка дедушка что ьы народ не знал кто они зпр. Волфганг Ишингер , Ана Фотига итд . Для Туска написано что он Кашуб ??? laughing Он хазарски еврей из Германии. , как и многие политики из Польше и Германии и русофоби они почти все .
              1. Волк
                Волк Сегодня, 21:29
                0
                И Збигнев Бежинский русофоб хазарски еврей , а хазарски трозуб на Окраинском Флаге говорит что это держава и что православни Славяни там должни быть рабами.
                1. Волк
                  Волк Сегодня, 21:30
                  -1
                  И что бы ЗНАЛИ У СЛАВЯНОВ РАБСТВА НЕ БЫЛО НИКОГДА !!!
    2. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: Волк
      Хазари евреи в Польше и в Украине на власть, с начела Зеленски евреи уничтожил православную церков в Украине , а потом Ватикански еврейский иго навезивают народу Мало Руси. По этому украинские искуствени язик Троцког и заводили . Польаки под Ватиканским игом давно , Славяни там порабошени от 12 века , не имеют они больше ( в большинстве ) связи с Славянами они превратились в католических рабов Ватикана и Евреев Польше . Пушечно мясо и раби как и западная Окраина униятов .
      Последний интплектули Славяни уничтожени в Польше в 19 веке от тогда превратились в зомби нацию РАБОВ ВАТИКАНА И ХАЗАРСКИХ ЕВРЕЕВ !!!
      ЦИОНИСТИ ОЧИМ РАДИ ЕТОЙ ВОЙНЕ И ТУПИМ МАЛОРУСАМ И ПОЛЬАКАМ КОТОРЫЕ ГИБНУТ ЗА ЦИОНИСТОВ!!!


      Ты хоть переведи на понятный язык, что ты написал.
      1. ANB
        ANB Сегодня, 21:38
        +1
        . Ты хоть переведи на понятный язык, что ты написал.

        Волк - болгарин. Как умеет, так и пишет. И вполне себе наш болгарин, хоть иногда его и заносит.
        1. Волк
          Волк Сегодня, 21:47
          0
          Серб я , а Болгари .... далеко они от Сербов по нраву.
          1. Волк
            Волк Сегодня, 21:49
            0
            Предали Болгари и в ПМВ и в ВОВ и СЕГОДНЯ ПЕРЕДАЮТ как проститутке !!!
      2. Волк
        Волк Сегодня, 21:42
        0
        Тебе не понятно ? А ти славян ? Если ти славян понятно и очим , если нет тогда тежело понятно.
    3. sergeyezhov
      sergeyezhov Сегодня, 20:46
      +1
      Цитата: Волк
      Хазари евреи в Польше и в Украине на власть, с начела Зеленски евреи уничтожил православную церков в Украине , а потом Ватикански еврейский иго навезивают народу Мало Руси. По этому украинские искуствени язик Троцког и заводили . Польаки под Ватиканским игом давно , Славяни там порабошени от 12 века , не имеют они больше ( в большинстве ) связи с Славянами они превратились в католических рабов Ватикана и Евреев Польше . Пушечно мясо и раби как и западная Окраина униятов .
      Последний интплектули Славяни уничтожени в Польше в 19 веке от тогда превратились в зомби нацию РАБОВ ВАТИКАНА И ХАЗАРСКИХ ЕВРЕЕВ !!!
      ЦИОНИСТИ ОЧИМ РАДИ ЕТОЙ ВОЙНЕ И ТУПИМ МАЛОРУСАМ И ПОЛЬАКАМ КОТОРЫЕ ГИБНУТ ЗА ЦИОНИСТОВ!!!

      Правильно, Болгарии пора разорвать все отношения с Израилем
  11. awdrgy
    awdrgy Сегодня, 20:27
    0
    Ну и отрежут их от ресурсов вместе с Европой. И кому от этого хуже? Китаю ровно,а так занавес может западнее пройти..
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:34
    -1
    Украинский вице-премьер: Объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности
    Обращает на себя внимание сегодняшнее заявление заместителя председателя правительства Украины Ирины Верещук по поводу экзаменов для окончания школы и поступления в вуз. Это так называемое ВНО – внешнее независимое оценивание, в которое сейчас включены три обязательных предмета и один предмет на выбор. К обязательным относят: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык.

    Три обязательных И один на выбор. То есть четыре.

    А где "на выбор"?

    Автор в спешке "надо новость зановостить побыстрее" Про арифметику забыл?

    А так то интересны слова украинского чиновника, что надо к Польше поближе протиснуться.
    1. Rage66
      Rage66 Сегодня, 20:47
      +1
      "На выбор", это любой предмет, кроме этих трёх.
      Все предельно понятно всем, кроме комментатора yes
  13. Denis812
    Denis812 Сегодня, 20:37
    +1
    Прямо на глазах сливают свою страну в пользу третьего игрока.
    Я такого даже в истории не припомню.
    Коллеги, есть ли прецеденты?
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 20:45
      +1
      Цитата: Denis812
      Прямо на глазах сливают свою страну в пользу третьего игрока.
      Я такого даже в истории не припомню.
      Коллеги, есть ли прецеденты?


      Братья из семьи Хасмонеев. Один из них обратился в Рим. Конец был трагичен и печален для Иудейского народа, потерявшим не только независимость и собственное государство но и законное право жить на собсвенной територии .
  14. gardaster
    gardaster Сегодня, 20:38
    0
    Устойчивого развития не обещаю. А вот объединяться верещук и иже с ней понравиться. Поляки вас отинтегрируют.
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:43
    0
    Мда, поляки то же хотят объединился с Украиной, минимум по Львов
  16. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:44
    0
    Верещук, родства не помнящая, заверещала про объединение с ляхами, у которых чубатые по жизни холопами были... hi
  17. ZeeD
    ZeeD Сегодня, 20:49
    0
    Ооооо, вот всё тайное и стало явным ))) Маски сброшены ))))))
  18. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 21:04
    +3
    Польские холопы почуяли пана и возликовали, наконец-то он вернулся. Интересно, что в современной истории холопы восприняли фольклор новых хозяев (орки-эльфы и тп.) и всячески его тиражируют.
  19. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 21:34
    -1
    Решили стать чубатые перекраситься в поляки. Значит в учебнике истории Польши добавится пара строчек об неких украинцах. А в следующем издании вообще забудут упомянуть.
  20. V.B.
    V.B. Сегодня, 21:34
    +1
    А ещё им друг Путина абрамович, приготовил 2,7млрд фунтов. И на этого гешефтмахера у нас нет Судоплатова и завалящего ледоруба и расстрельного подвала тоже нет. Зато есть верная дружба Путина и Геленджик. А на эти "денюшки", русских солдатиков убивать будут, да Верховный Главнокомандующий?
  21. Горий
    Горий Сегодня, 21:35
    0
    Проституты с проститутами - двойной навар