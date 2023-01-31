Украинский вице-премьер: Объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности

Обращает на себя внимание сегодняшнее заявление заместителя председателя правительства Украины Ирины Верещук по поводу экзаменов для окончания школы и поступления в вуз. Это так называемое ВНО – внешнее независимое оценивание, в которое сейчас включены три обязательных предмета и один предмет на выбор. К обязательным относят: украинский язык, математика, история Украины или иностранный язык.
Рассказывая о возможной реформе ВНО, Ирина Верещук заявила, что правительство рассматривает возможность по включению в список экзаменационных учебных дисциплин польского языка.
По словам вице-премьера Украины, «нужно думать о том, что объединение с поляками – залог устойчивого развития и нашей безопасности».
Верещук:
Образование и язык – главные инструменты для такого объединения. Мы должны переходить к конкретным действиям. Они позволят нам интегрироваться в европейское пространство.
По заявлению Верещук, если для внесения польского языка в список предметов ВНО потребуется изменение украинского законодательства, то «нужно это делать, чтобы не тормозить процесс».
Напомним, что ранее в Польше неоднократно звучали заявления о том, что западные области Украины могут в итоге стать польскими территориями. Теперь уже и в правительстве Украины недвусмысленно дают понять, что уход под польский протекторат вполне возможен, хотя и называется процесс «объединением».