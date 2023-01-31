ВВС США провели финальное испытание гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept

ВВС США провели финальное тестовое испытание новой гиперзвуковой ракеты, разработанной в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-Air Weapon Concept). Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном накануне.
В Агентстве перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) подтвердили прошедшие испытания, отметив, что они были успешными и финальными. В тестировании принимала участие ракета, разработанная корпорацией Lockheed Martin. Подробности самих испытаний не приводятся, но сообщается, что запущенная гиперзвуковая ракета смогла достичь скорости выше 5 Махов на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км), преодолев расстояние в 300 морских миль.
Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей
- говорится в заявлении американского Минобороны.
Над программой создания гиперзвуковой авиационной ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) совместно работают ВВС США и Агентство перспективных оборонных исследований министерства обороны США (DARPA). Предполагается, что новая гиперзвуковая ракета будет использоваться как бомбардировщиками B-1В и B-52, так и истребителями, включая F-35. В тендере на создание нового боеприпаса участвовали две американские корпорации: Raytheon и Lockheed Martin.
Американцы намерены уже в ближайшее время догнать в разработках гиперзвуковых ракет Россию и Китай, которые уже имеют такие ракеты на вооружении.