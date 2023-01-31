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ВВС США провели финальное испытание гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept

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ВВС США провели финальное испытание гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-Air Weapon Concept

ВВС США провели финальное тестовое испытание новой гиперзвуковой ракеты, разработанной в рамках программы HAWC (Hypersonic Air-Air Weapon Concept). Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном накануне.


В Агентстве перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) подтвердили прошедшие испытания, отметив, что они были успешными и финальными. В тестировании принимала участие ракета, разработанная корпорацией Lockheed Martin. Подробности самих испытаний не приводятся, но сообщается, что запущенная гиперзвуковая ракета смогла достичь скорости выше 5 Махов на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км), преодолев расстояние в 300 морских миль.

Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей

- говорится в заявлении американского Минобороны.

Над программой создания гиперзвуковой авиационной ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) совместно работают ВВС США и Агентство перспективных оборонных исследований министерства обороны США (DARPA). Предполагается, что новая гиперзвуковая ракета будет использоваться как бомбардировщиками B-1В и B-52, так и истребителями, включая F-35. В тендере на создание нового боеприпаса участвовали две американские корпорации: Raytheon и Lockheed Martin.

Американцы намерены уже в ближайшее время догнать в разработках гиперзвуковых ракет Россию и Китай, которые уже имеют такие ракеты на вооружении.
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16 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:10
    0
    Американцы намерены уже в ближайшее время догнать в разработках гиперзвуковых ракет Россию и Китай, которые уже имеют такие ракеты на вооружении.

    С таким печатным станком и догонять Россию и Китай ? Разжирели амерстоны на халяве и уже 31 триллион долгов
    Даже украина их не спасет..
    Поздно хоспода уже поздно ..Как говорил иуда горбач ,процесс пошел ..
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 20:16
      -10
      Догонять? Так подобного нет ни у нас ни у Китая. HAWK это именно «Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель». У нас же глайдер, который планирует после набора скорости, так делают все БРСД.
      HAWK развитие этой ракеты (X-51A Waverider):


      Если говорить о глайдере то это другой проект AGM-183

      1. svoroponov
        svoroponov Сегодня, 20:41
        +10
        Какой у нас глайдер? Именно гиперзвуковая ракета с М около 9 с управлением и наведением на цель при полёте в атмосфере.Есть ролики даже применения на Украине.Применялась такая ракета трижды .Это у них пока глайдер при полёте в атмосфере.
        Ну а на счёт прямоточно-реактивных двигателей , то они у нас уже очень давно как есть.
        По поводу что именно у нас такая ракета ,признали сами американцы- специалисты. Так что чего спорить то. Надо просто глубже изучать то что есть, а не подмахивать методичкам американцев , которые могут от злости утверждать что угодно.
        1. avg
          avg Сегодня, 21:20
          +3
          Цитата: svoroponov
          Какой у нас глайдер? Именно гиперзвуковая ракета с М около 9 с управлением и наведением на цель при полёте в атмосфере.

          Так точно. А о наземном или морском старте, как у Циркона, у матрасников пока даже речи нет.
      2. SwR9
        SwR9 Сегодня, 20:42
        +5
        Ни Циркон, ни Кинжал никакие не глайдеры.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 21:46
          -1
          Цитата: SwR9
          Ни Циркон, ни Кинжал никакие не глайдеры.

          Если строго подойти к термину, то да не глайдеры. Имел ввиду принцип набора скорости за счёт ракетного ускорителя и высоты планирования, без ГПВРД.
          У Кинжала БЧ не отделима от ускорителя, Оникса-М (Циркон) ПРВД есть.
      3. Last centurion
        Last centurion Сегодня, 20:45
        0
        А идёт соревнование кто сделает ракету на прямоточной двигателе? Нет. Главное дёшево, и чтобы управлялось и не сгорало на гиперзвуковой. Но Scramjet нужен для гиперзвуковых истребителей. Но там нужен двигатель который работал бы как на сверхзвуковой так и на гиперзвуковой или слепленный гибрид. А это совсем другая история
  2. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 20:14
    +4
    они были успешными и финальными.

    Если мне не изменяет память , только эти финальные и были успешными.....
    1. Влодек
      Влодек Сегодня, 20:17
      +4
      потому что успешные, потому и финальные. хотяяяяя.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:28
      +3
      Цитата: nPuBaTuP
      Если мне не изменяет память , только эти финальные и были успешными.....

      wink Ну а еще, что гиперзвук - это не "достигли 5 махов", а СВЫШЕ 5 махов, ну а еще - что у полосатиков затык не в том, чтоб разогнать ракету, они в прошлый раз свернули программу, потому как в облаке плазмы навестись никуда не могут - так что хрен его знает, что они там финально испытывали))) Кроме бензопилы
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:41
    +1
    Не сомневался, что догонят, странно сто раньше не сделали, хотя ведь это их идея.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 21:11
      0
      Не торопились потому что гиперзвуковые ракеты во многом вундерваффе
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:00
    +2
    Цитата: ColdWind
    Догонять? Так подобного нет ни у нас ни у Китая. HAWK это именно «Гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель». У нас же глайдер, который планирует после набора скорости, так делают все БРСД.

    Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди...(с)
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:33
    0
    Die einzige Schlußfolgerung die man als vernunftbegabter Mensch ziehen
    kann ist doch die: Wir müssen JETZT gegen das US-Pack losschlagen,
    sonst werden die "Helden von Hiroshima" es mit absoluter Sicherheit
    als erste tun...!!!!!

    Russland und auch China müssen JETZT handeln, denn die USA
    haben bereits bewiesen, dass ihnen Menschenleben einen Dreck
    (Ukraine) wert sind und sie ausschließlich im EIGENEN Interesse
    handeln! Wer glaubt, man könne dieser Tatsache ignorieren und" beten",
    der glaubt sicher auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten...!!
    1. aybolyt678
      aybolyt678 Сегодня, 21:55
      0
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Wer glaubt, man könne dieser Tatsache ignorieren und" beten",
      der glaubt sicher auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten...!!

      предлагаете первыми Ядрен батон послать?
  6. Rikochet
    Rikochet Сегодня, 21:49
    0
    Глайдер у нас это авангард но управляемый для сармата.