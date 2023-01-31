Взрыв прогремел на украинском госпредприятии в городе Шостка

Приходит подтверждение ранее появившейся в сети информации о том, что прогремел мощный взрыв на государственном объекте промышленности Украины на территории Сумской области.
По последним сведениям, речь идёт о промышленном объекте в городе Шостка.
Взрыв прогремел в вечернее время, когда на предприятии практически не осталось сотрудников.
Украинское оперативное командование "Север" заявляет о том, что это не была диверсия или итог нарушения правил техники безопасности. По заявлению спикера украинского командования, имел место "прилёт ракеты".
В Шостке находятся несколько производственных предприятий, однако государственных совсем немного. Среди таковых предприятие "Звезда", занимающееся производство химпродукции и пороха. Можно предположить, что взрыв прогремел именно на его территории. Однако есть в Шостке и предприятие, на котором осуществляется утилизация боеприпасов, так же относящееся к государственным.