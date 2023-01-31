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Взрыв прогремел на украинском госпредприятии в городе Шостка

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Взрыв прогремел на украинском госпредприятии в городе Шостка

Приходит подтверждение ранее появившейся в сети информации о том, что прогремел мощный взрыв на государственном объекте промышленности Украины на территории Сумской области.


По последним сведениям, речь идёт о промышленном объекте в городе Шостка.

Взрыв прогремел в вечернее время, когда на предприятии практически не осталось сотрудников.

Украинское оперативное командование "Север" заявляет о том, что это не была диверсия или итог нарушения правил техники безопасности. По заявлению спикера украинского командования, имел место "прилёт ракеты".

В Шостке находятся несколько производственных предприятий, однако государственных совсем немного. Среди таковых предприятие "Звезда", занимающееся производство химпродукции и пороха. Можно предположить, что взрыв прогремел именно на его территории. Однако есть в Шостке и предприятие, на котором осуществляется утилизация боеприпасов, так же относящееся к государственным.
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32 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Вчера, 22:08
    +4
    производство химпродукции и пороха
    Успешно снабжало украину почти год belay .
    1. opuonmed
      opuonmed Вчера, 22:45
      0
      Цитата: Болторез
      Успешно снабжало украину почти год

      удивительное рядом ! проста в шоке 100% не одно такое которое по чему то не трогают и не государственные предприятия ! а патом удивляемся от куда у них так что то ой откуда ай какие не хорошие пальчиком погрозим ! а патом друг башни кремля валит из страны и бабла дает врагу бешен круто !!!!!!!! а ише парнеры которым башни кремля доверяли говорят мы вас обманывали и будет обманывать и дальше вы же лохи ! ну это так фантазия и сказка !
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 23:13
      +5
      Цитата: Болторез
      производство химпродукции и пороха
      Успешно снабжало украину почти год

      Я знал про этот хим-порох "Звезда" и все эти месяцы думал - "Ну когда же по нему звездаНУТ !! " Ну наконец то на 12-м месяце догадались.
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 02:48
        0
        Уже долбили. Этот завод Петр 1 строил вместе с Казанским. Когда в 1941 наши отступали- взрывать не стали- немцы на таком старье работать не будут. Немцы отступали- взрывать не стали: взорвем, русские новый построят, а не взорвем- еще 200 лет работать будут. Там и гильзы сгораемые делали для танков, бикфордов шнур, утилизировали боеприпасы- институт рядом оборонный фКНИИХП. Снаряды собирали... Капсульный недалеко. СВЕМУ раздербанили, но завод химпрепаратов..., желатиновый...
    3. topol717
      topol717 Вчера, 23:36
      0
      Цитата: Болторез
      Успешно снабжало украину почти год .

      ааа, ээээ, атаки на объекты инфраструктуры сегодня вроде как небыло.
      Оно бы еще лет 5 или 10 работало, но видимо кто то горилки перепил.
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 00:26
      +1
      Наши еще очень хотят аммиак качать туда, говорят исходный компонент практически ко всей взрывчатке. Ну что дефицита не испытавали партнеры...
  2. sergo1914
    sergo1914 Вчера, 22:11
    +4
    Шосткинское объединение СВЕМА? А на что сейчас кино будут снимать? Без кина останемся?
    1. Комментарий был удален.
    2. Evgenijus
      Evgenijus Вчера, 22:19
      +8
      Фтопленка "Свема" применялась на БПЛА "Стриж" и "Рейс" ...
      В гражданском секторе это была так же хорошая полноформатная пленка 35 мм.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 22:28
        +3
        В бобинных магнитофонах тоже неплохо применялась, хотя ГДРовская "ОРВО" была получше.
        1. Влодек
          Влодек Вчера, 22:47
          +1
          AGFA тоже вроде ГДРовская была?
          Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 23:01
            +3
            Цитата: Влодек
            AGFA тоже вроде ГДРовская была?

            AGFA бельгийская компания
        2. begemot20091
          begemot20091 Сегодня, 02:52
          0
          Не надо свистеть. "микронка", которую делали на "Свеме" - магнитофонная- хрен где было сыскать. Там же и бельгийский цех был и японский и институт Кинофотоматериалов производство - целый город. Вонючий город от желатинового комбината(кости сжигали), куча ворон и "лисий хвост" с порохового производства - азотная кислота
    3. Черепавлик
      Черепавлик Вчера, 23:02
      +3
      Кина не будет. Электричество кончилось.
    4. carpenter
      carpenter Вчера, 23:44
      +2
      Цитата: sergo1914
      Шосткинское объединение СВЕМА? А на что сейчас кино будут снимать?

      Там уже давно полнейший кырдык, не то что пленка.
      "Звезда" занимает территорию в 760 га, на балансе 1200 зданий, там тоже много чего превратили "в труху", но там хранились тысячи тонн боеприпасов.
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 22:30
    +1
    Криворукие и безголовые опять чего-то накосячили и пытаются как всегда на Россию свалить.
    То пассажирский самолёт собьют, то собственный Су-25 завалят, то зенитную ракету в жилой дом влепят.
    Последствия свидомого образования за 30 лет и дебилизации населения Салорейха.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 00:03
      +1
      Случаев поражения своих самолетов своей же ПВО там не один десяток, это наверное 20-25% потерь.
      С самого начала когда 25 февраля Су-27 полковника Оксанченко был сбит своим же С-300 и упал на Киев.
      И до сегодняшних дней когда МиГ-29 в раскраске пилотажной группы "украинские Соколы" был сбит из ЗРК переданного Польшей.
      Видать проблемы большие с системой опознавание или предпочитают стрелять во все что летит.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 22:49
    +3
    Эти удары по украинской промышленной инфраструктуре крайне необходимы. Каждый удар приближает победу.
    1. Osipov9391
      Osipov9391 Сегодня, 00:04
      -1
      Ничего они не приближают, ибо тыл у ВСУ это США и Евросоюз.
      Теперь почти все оттуда.
      Пишут что даже поврежденную технику стали в Польше чинить.
  5. инженер74
    инженер74 Вчера, 22:51
    0
    Взрыв прогремел в вечернее время, когда на предприятии практически не осталось сотрудников.

    Я всё понимаю, но берега видеть надо в пропаганде! wassat
    В стране, уже 9 лет ведущей "освободительную войну", военный завод работает в одну смену??? belay
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 23:39
      +1
      Цитата: инженер74
      Взрыв прогремел в вечернее время, когда на предприятии практически не осталось сотрудников.

      Я всё понимаю, но берега видеть надо в пропаганде! wassat
      В стране, уже 9 лет ведущей "освободительную войну", военный завод работает в одну смену??? belay

      Сколько есть сырья- столько и работают.
  6. михаилл
    михаилл Вчера, 22:57
    +2
    Частное предприятие нельзя бомбить? Там просто прекурсоры порохов делают и продают)))) государственному предприятию в соседний цех. Белые и пушистые.
  7. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:05
    0
    Так это военпромовское украинское предприятие вознеслись ввысь?
    Или случайный погреб с заначками подгорел?
    Или техавария на производстве случайная в пользу России?
  8. DKuznecov
    DKuznecov Вчера, 23:07
    0
    Это был хлопок газа, так и запишем.
    Статья похожа на "попал под лошадь".
    Или это не была "Молния! Срочно в номер!"
    Тогда что это было ?
    1. НиколайДС
      НиколайДС Вчера, 23:13
      0
      Цитата: DKuznecov
      Тогда что это было ?

      Может все-таки НЛО?
  9. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 23:18
    0
    Ну утилизация боеприпасов у них в другом месте.
    Что-то не очень ярко шибануло, значить производство пороха тоже уцелело.
  10. Светлан
    Светлан Вчера, 23:21
    +1
    То не украинское, то советское предприятие. Их фотопленка и в Союзе и в Странах СЭВ продавалась. А xoxлы его только приватизировали.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Вчера, 23:36
      0
      "...А xoxлы его только приватизировать...."
      Ага. Только, изначально,- мы все это- слить...( Нуу, пусть не мы,- ни Вы, ни я,- раководство...).
      Приватизировать... А в РФ что-то осталось неприватизированным? Из того что имело ценность? Только то, что было затратным, но необходимым для Народа, Государства.
      Вот и имеем проблемы...И в МО, и прочих министерствах кои были неперспективны в плане набивания мошны отдельных персонажей...Хлебаем, пока еще не полным ртом...
      1. A.A.G.
        A.A.G. Вчера, 23:51
        0
        " Фильм снят на пленке шосткинского обьединения...."
        Как все это печально!
        "За Державу обидно..."(с)
        А еще обидно, что многие не знают, не помнят как было.
        Вот теперь за учебники Истории взялись,- собрались включить туда СВО...
        Не спешат?!( как с референдуами в Херсоне, Запорожье?)...
        Может быть изначально стоило бы историю ВОВ раскрыть поподробнее, Сахорова в факультатив вывести?
        Много вопросов...Все больше... А молчание, или стеб сверху, убеждает в безрадостных опасениях.
  11. Лешак
    Лешак Вчера, 23:25
    +1
    Рвануло знатно и что это было за производство теперь не важно - его больше нет.
  12. topol717
    topol717 Вчера, 23:41
    +1
    село Шостка было в составе Воронежской волости Глуховского уезда Черниговской губернии.
    неа, Воронеж Россиия, не, что то ту не то.
    Еще и порох делали во время Крымской войны, и весь для Российской армии.
    Но к России село никакого отношения не имеет.
    1. Сергей Дроздов
      Сергей Дроздов Вчера, 23:54
      0
      Если так до хрена было пороха – почему русские солдаты-крестьяне, в рамках военподготовки отстреливали всего по 1-2 патрона?
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 01:48
    0
    Все цели были уничтожены... Ага как же... winked