Взрыв прогремел на украинском госпредприятии в городе Шостка

Приходит подтверждение ранее появившейся в сети информации о том, что прогремел мощный взрыв на государственном объекте промышленности Украины на территории Сумской области.По последним сведениям, речь идёт о промышленном объекте в городе Шостка.Взрыв прогремел в вечернее время, когда на предприятии практически не осталось сотрудников.Украинское оперативное командование "Север" заявляет о том, что это не была диверсия или итог нарушения правил техники безопасности. По заявлению спикера украинского командования, имел место "прилёт ракеты".В Шостке находятся несколько производственных предприятий, однако государственных совсем немного. Среди таковых предприятие "Звезда", занимающееся производство химпродукции и пороха. Можно предположить, что взрыв прогремел именно на его территории. Однако есть в Шостке и предприятие, на котором осуществляется утилизация боеприпасов, так же относящееся к государственным.