Как штурмовали немецкую «Сталинградскую крепость»

Танки Т-34 на центральной площади Сталинграда в день капитуляции германских войск
Немецкая «Сталинградская крепость»
23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились в районе Калача. В образовавшемся котле оказались 22 вражеские дивизии, многочисленные части усиления и РГК, входившие в состав 6-й полевой и 4-й танковой армий, штабы 4-го, 8-го, 11-го, 51-го армейских и 14-го танкового корпусов.
Оценив обстановку, генерал Паулюс предложил командующему группой армий «Б» фон Вейхсу немедленно отвести войска на рубеж рек Чир и Дон, восстановив сплошной фронт. Генерал отмечал, что сопротивление в окружении невозможно. Мало сил, более половины фронта не имеет оборудованных позиций, нет леса для блиндажей. Снабжение было недостаточным даже при наличии сухопутной связи, а снабжение по воздуху ещё более ограничено. Командарм Паулюс предлагал немедленный прорыв, пока войска ещё могут на него пойти.
Генерал Вейхс был такого же мнения. Его поддерживал начальник генштаба сухопутных сил Цейтцлер. В котле не хватало боеприпасов, топлива, провианта, зимнего обмундирования.
Но Гитлер считал, что отступать нельзя. Фюрер объявил Сталинград «крепостью», а окруженные войска – гарнизоном. 6-я армия должна была выдержать осаду. Маршал Геринг пообещал, что доблестные люфтваффе обеспечат «крепость» всем необходимым.
В итоге Паулюс так и не решился взять на себя ответственность и пойти на прорыв. Армии приказали держаться изо всех сил и ждать помощи. Формировалась группа армий «Дон», которая должна была деблокировать армию Паулюса и вернуть утраченные позиции.
Сам прорыв 6-й армии, в условиях, когда кольцо окружения сомкнулось, был рискованной затеей с сомнительным результатом. В условиях постоянного давления противника, обстрелов, бросая тяжелое оружие, когда горючее на исходе, без достаточного количества боеприпасов, провианта, зимой в метель и снег – шансов было мало.
Сам Манштейн отмечал:
«Даже если бы армии удалось прорвать вражеский фронт окружения в юго-западном направлении, за ней по пятам следовали бы армии противника, которые стояли в данное время перед её Восточным, Северным и Западным фронтами у Сталинграда. Западнее реки Дон противник мог бы перейти к параллельному преследованию в южном направлении, чтобы воспретить армии переправу через Дон.
Было ясно, что рано или поздно армия, не поддержанная другими немецкими войсками, была бы вновь остановлена противником в степи, не имея достаточного количества боеприпасов, горючего и продовольствия!
Возможно, отдельным частям, особенно танковым, удалось бы спастись.
Но уничтожение 6-й армии было предрешено!
Освободились бы скованные ею до сих пор силы противника. Это могло бы привести к уничтожению всего южного крыла восточного фронта (включая находившуюся ещё на Кавказе группу армий «А»)».
Было ясно, что рано или поздно армия, не поддержанная другими немецкими войсками, была бы вновь остановлена противником в степи, не имея достаточного количества боеприпасов, горючего и продовольствия!
Возможно, отдельным частям, особенно танковым, удалось бы спастись.
Но уничтожение 6-й армии было предрешено!
Освободились бы скованные ею до сих пор силы противника. Это могло бы привести к уничтожению всего южного крыла восточного фронта (включая находившуюся ещё на Кавказе группу армий «А»)».
Таким образом, германское командование и Манштейн были готовы пожертвовать 6-й армией, чтобы она отвлекала на себя силы русских. Удобный момент для отхода армии Паулюса был упущен, поэтому войска оставались в Сталинграде, надеясь на помощь извне.
Немецкий танк Pz. Kpfw. III проезжает по понтонной переправе под Сталинградом. Декабрь 1942 г.
С ходу раздавить 6-ю армию не удалось
Советскому командованию нужно было решить две сложные задачи.
Во-первых, создать устойчивый внешний фронт окружения и максимально отодвинуть его на запад.
Во-вторых, быстро ликвидировать 6-ю армию, освобождая войска.
Обе задачи стали решать без паузы 24 ноября 1942 года. Замысел сводился к тому, чтобы ударами по сходящимся направлениям на Гумрак силами 21-й, 65-й, 24-й, 66-й, 62-й, 64-й и 57-й армий, усиленных 26-м, 4-м и 16-м танковыми корпусами и поддерживаемых авиацией 17-й, 16-й и 8-й воздушной армий (более 1 400 машин), расчленить германскую армию и уничтожить её.
Неделю советские войска трёх фронтов беспрерывно атаковали немцев со всех направлений. Авиация совершила более 6 тысяч боевых вылетов. Боевой дух войск был высоким. Солдаты и командиры жаждали раздавить противника. Однако несколько дней упорных боев показали, что одного желания победить мало.
В частности, по-прежнему командование спешило, совершало ошибки. Так, подвижные соединения бросали в лоб, на штурм вражеских позиций, не проведя разведку местности, не прорвав оборону врага, без налаживания взаимодействия с пехотой, артиллерией и авиацией.
На участке 24-й армии Галанина на крепкую оборону немцев утром 24 ноября бросили в атаку 16-й танковый корпус Маслова. Взаимодействие пехоты и танков не организовали. Несколько танков погибло на минном поле, другие напоролись на огонь противотанковой артиллерии противника. Корпус не выполнил задачу по захвату переправ через Дон у Вертячего. В 57-й армии Сталинградского фронта аналогично бросили в атаку 13-й мехкорпус. Подвижное соединение понесло большие потери.
С ходу уничтожить 6-ю немецкую армию не вышло. Стало понятно, что одним ударом сильного врага не сломить. Командующий Донским фронтом Рокоссовский отмечал:
«Время шло, а результаты наступления были явно неутешительными».
Требовалась тщательная подготовка новой наступательной операции.
Советские бойцы в зимних маскировочных костюмах ведут поиск противника в разрушенном цехе завода в Сталинграде. 1942–1943 гг.
К 30 ноября 1942 года кольцо окружения удалось сжать вдвое, но не расколоть.
Командование 6-й армии вывело войска из малой излучины Дона и укрепило ими позиции западнее реки Россошка. Паулюс сократил линию фронта, уплотнил боевые порядки, организовал боевые части и подразделения из различных тыловиков, связистов, штабистов и пр.
Немцы умело маневрировали резервами внутри своего внутреннего фронта: протяженностью 30–40 км с севера на юг и 70–80 км с запада на восток. В центре, в районе Питомника и Гумрака, располагались недосягаемые для советской артиллерии аэродромы. Немецкие ВВС создавали воздушный мост.
Гитлеровцы умело использовали созданную ещё советскими войсками (летом 1942 года) систему обороны Сталинграда. Населенные пункты были превращены в узлы сопротивления, укреплены высоты, приспособлены к обороне железнодорожные насыпи, использовались как огневые точки выбывшие из строя танки, паровозы и вагоны.
В итоге была создана прочная «крепость», укрепрайон. Солдаты вермахта, веря в обещанную фюрером помощь, несмотря на холод, сокращение пайков, сражались умело и стойко.
Советские артиллеристы ведут огонь из 76,2-мм дивизионной пушки обр. 1939 г. под Сталинградом. Ноябрь 1942 г.
Бой в одном из цехов завода «Красный Октябрь». Декабрь 1942 г.
Декабрь. Недооценка противника
В первой декаде декабря по требованию Ставки была предпринята новая попытка уничтожить сталинградскую группировку противника. Но безуспешно.
Во-первых, Сталинград освобождали два фронта – Сталинградский (Ерёменко) и Донской (Рокоссовский). Единого руководства не было, что вело к плохой организации. Армии двух фронтов наступали в разное время, немцы могли маневрировать резервами.
Во-вторых, противника по-прежнему серьёзно недооценивали. Считалось, что в котле около 85 тыс. человек. Фактически сталинградская группировка Паулюса насчитывала около 220 тыс. человек, 3 200 орудий и минометов, 200 танков.
В составе Сталинградского и Донского фронтов на 1 декабря 1942 года было 480 тыс. человек, более 8,4 тыс. орудий и минометов, более 450 танков.
Поэтому решили усилить Донской фронт резервом Ставки – 2-й гвардейской армией, в составе которой были отборные соединения – 1-й и 13-й гвардейские стрелковые, 2-й гвардейский механизированный корпуса. Готовилась новая операция по разгрому 6-й армии. Начало наступления назначили на 18 декабря.
Однако 12 декабря началась немецкая операция «Зимняя гроза» – от Котельниково к Сталинграду стал прорываться 57-й танковый корпус группы «Гот». За пять дней гитлеровцы продвинулись на 75 км. Три танковые дивизии (около 500 танков и самоходок) стальным тараном пробивали коридор, по которому планировали наладить снабжение Сталинградской крепости.
Выводить армию Паулюса из города Гитлер не планировал. Поэтому 2-ю гвардейскую армию бросили на котельниковское направление.
Расчёт советского 82-мм миномёта обр. 1941 г. прикрывает выдвигающихся пулемётчиков северо-западнее Сталинграда. Декабрь 1942 г.
Красноармейцы бегут мимо подбитого немецкого танка Pz. Kpfw. III в атаке под Сталинградом. Ноябрь-декабрь 1942 г.
Попытку Манштейна пробиться к Сталинграду отразили.
Группа Гота, потеряв 230 танков, начала отход. Однако операцию «Кольцо» по разгрому 6-й армии пришлось отложить на месяц. При этом в это время продолжались частые операции, дивизии ходили в атаки, изматывали врага, истощали его боезапас. Улучшали позиции, потихоньку теснили гитлеровцев, сокращая его территорию. Немцы отвечали, контратаковали, пытаясь сохранить позиции и отбить утраченное.
Расход снарядов не имел аналогов в мире.
Среднемесячный расход боеприпасов в Сталинградской наступательной операции составлял 3 млн снарядов и мин, более 90 млн патронов к стрелковому оружию – 64 вагона в день. Соединения авиации дальнего действия и трёх воздушных армий наносили удары по аэродромам противника в самом кольце и за внешним фронтом окружения. Дивизия ПВО и почти 400 зениток стерегли вражеские транспорты.
Окончательный разгром немецкой сталинградской группировки решили поручить Рокоссовскому. 30 декабря Донскому фронту передали 62-ю, 64-ю и 57-ю армии Сталинградского фронта.
Снайпер 117-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 21-й армии Донского фронта Александр Фролов на позиции под Сталинградом. Александр Иванович Фролов (07.03.1924 – 04.10.1978) призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года, на фронтах с 1942 года. В составе своего полка воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Донском фронтах. Ранен 20 февраля 1942 года. Во время Сталинградской битвы был одним из лучших снайперов. 10 октября 1942 года снайпер 117-го стрелкового полка (той же дивизии) ефрейтор А. И. Фролов представлен командованием части к новой награде за уничтожение 92 фашистов (из них: 4 офицера и 4 снайпера). Кроме того, бронебойно-зажигательными пулями подбил 2 станковых и 1 ручной пулемёт. К тому времени обучил снайперскому делу 6 бойцов, которые только за 1 месяц уничтожили 272 фашиста. Приказом № 44/н от 5 ноября 1942 года по войскам Донского фронта награждён орденом Красного Знамени. 18 февраля 1943 года гвардии младший лейтенант А. И. Фролов представлен командованием части к званию Героя Советского Союза за уничтожение 143 солдат и офицеров противника, 6 подбитых пулемётов и обучение большой группы молодых снайперов. А приказом № 105/н от 31 марта 1943 года по войскам 21-й армии награждён вторым орденом Красного Знамени. Дошёл до Германии.
Операция «Кольцо»
4 января 1943 года был утверждён план операции. Он предусматривал нанесение рассекающего удара с запада на восток силами 65-й армии (10 стрелковых, 2 артиллерийские дивизии, танковая бригада).
На первом этапе армия должна была наступать на юго-восток на Новый Рогачик и во взаимодействии с 21-й армией (7 стрелковых, одна тяжелая артиллерийская дивизии, танковая бригада) и ударными группами 64-й и 57-й армий уничтожить гитлеровцев, которые оборонялись западнее р. Россошки. На участке 65-й армии было сосредоточено более четверти артиллерийских сил фронта (36 артполков, включая 2 большой мощности, 5 зенитных и 5 полков реактивных минометов). В интересах армии Батова действовали основные силы 16-й воздушной армии. Левый фланг 65-й армии поддерживала 24-я армия Галанина (6 дивизий).
На втором этапе операции главный удар собирались наносить в полосу 21-й армии, которая во взаимодействии с 65-й, 57-й и 64-й армиями, должна была развить наступление на Воропоново.
На третьем этапе – общий решительный штурм.
Из резерва Ставки ВГК фронт подкрепили ещё одной артиллерийской дивизией, двумя полками и дивизионом артиллерии большой мощности, 5 истребительно-противотанковыми полками, 2 дивизиями реактивной артиллерии, одним зенитно-артиллерийским полком, 7 гвардейскими танковыми полками прорыва. Прибыло маршевое пополнение – 20 тыс. человек.
Всего к началу операции Донской фронт насчитывал 39 стрелковых дивизий, 10 стрелковых, мотострелковых и морских бригад, 7 авиадивизий, 45 минометных и артиллерийских полков РКГ, 10 полков реактивной артиллерии, 17 артиллерийских полков ПВО, 5 танковых бригад и 14 танковых полков. Плотность артиллерии на главном направлении составила 220 орудий и минометов на километр фронта.
65-й армии Батова и 21-й армии Чистякова противостояли 384-я и 44-я пехотные, 29-я и 3-я моторизованные дивизии противника. Немецкие дивизии были уже обескровлены. Так, в 3-й мотодивизии было 25 танков, 36 орудий и 80 активных бойцов в каждом из 6 батальонов. Резерв дивизии состоял из саперного батальона (150 человек). Большинство танков из-за отсутствия горючего были превращены в неподвижные огневые точки.
8 января немцам предложили капитулировать.
Немцы отвечать не стали. Фюрер запретил сдаваться. Командование 6-й армии выполняло задачу по сковыванию русских армий, что давало верховному командованию возможность переформировать южный фланг Восточного фронта.
На первом допросе Паулюс сообщил, что он не сложил оружия, так как этого требовали стратегические расчёты ставки. Также Гитлер обещал, что к середине февраля последует мощный деблокирующий удар, который изменит ситуацию на фронте. Для этого планировали использовать войска, которые отводили с Кавказа, и начавший передислокацию из Франции танковый корпус СС.
Командующий 65-й армией Донского фронта генерал-лейтенант П. И. Батов с офицерами в районе Сталинграда. Зима 1942–1943 гг.
Пленные солдаты вермахта записывают обращение (или передают по радио) к своим воюющим в Сталинграде товарищам. Январь 1943 г.
Продолжение следует…