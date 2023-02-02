Как штурмовали немецкую «Сталинградскую крепость»



Танки Т-34 на центральной площади Сталинграда в день капитуляции германских войск

Немецкая «Сталинградская крепость»

«Даже если бы армии удалось прорвать вражеский фронт окружения в юго-западном направлении, за ней по пятам следовали бы армии противника, которые стояли в данное время перед её Восточным, Северным и Западным фронтами у Сталинграда. Западнее реки Дон противник мог бы перейти к параллельному преследованию в южном направлении, чтобы воспретить армии переправу через Дон.

Было ясно, что рано или поздно армия, не поддержанная другими немецкими войсками, была бы вновь остановлена противником в степи, не имея достаточного количества боеприпасов, горючего и продовольствия!

Возможно, отдельным частям, особенно танковым, удалось бы спастись.

Но уничтожение 6-й армии было предрешено!

Освободились бы скованные ею до сих пор силы противника. Это могло бы привести к уничтожению всего южного крыла восточного фронта (включая находившуюся ещё на Кавказе группу армий «А»)».



Немецкий танк Pz. Kpfw. III проезжает по понтонной переправе под Сталинградом. Декабрь 1942 г.

С ходу раздавить 6-ю армию не удалось

«Время шло, а результаты наступления были явно неутешительными».



Советские бойцы в зимних маскировочных костюмах ведут поиск противника в разрушенном цехе завода в Сталинграде. 1942–1943 гг.



Советские артиллеристы ведут огонь из 76,2-мм дивизионной пушки обр. 1939 г. под Сталинградом. Ноябрь 1942 г.



Бой в одном из цехов завода «Красный Октябрь». Декабрь 1942 г.

Декабрь. Недооценка противника



Расчёт советского 82-мм миномёта обр. 1941 г. прикрывает выдвигающихся пулемётчиков северо-западнее Сталинграда. Декабрь 1942 г.



Красноармейцы бегут мимо подбитого немецкого танка Pz. Kpfw. III в атаке под Сталинградом. Ноябрь-декабрь 1942 г.



Снайпер 117-го стрелкового полка 23-й стрелковой дивизии 21-й армии Донского фронта Александр Фролов на позиции под Сталинградом. Александр Иванович Фролов (07.03.1924 – 04.10.1978) призван в ряды Красной Армии в августе 1941 года, на фронтах с 1942 года. В составе своего полка воевал на Северо-Западном, Сталинградском, Донском фронтах. Ранен 20 февраля 1942 года. Во время Сталинградской битвы был одним из лучших снайперов. 10 октября 1942 года снайпер 117-го стрелкового полка (той же дивизии) ефрейтор А. И. Фролов представлен командованием части к новой награде за уничтожение 92 фашистов (из них: 4 офицера и 4 снайпера). Кроме того, бронебойно-зажигательными пулями подбил 2 станковых и 1 ручной пулемёт. К тому времени обучил снайперскому делу 6 бойцов, которые только за 1 месяц уничтожили 272 фашиста. Приказом № 44/н от 5 ноября 1942 года по войскам Донского фронта награждён орденом Красного Знамени. 18 февраля 1943 года гвардии младший лейтенант А. И. Фролов представлен командованием части к званию Героя Советского Союза за уничтожение 143 солдат и офицеров противника, 6 подбитых пулемётов и обучение большой группы молодых снайперов. А приказом № 105/н от 31 марта 1943 года по войскам 21-й армии награждён вторым орденом Красного Знамени. Дошёл до Германии.

Операция «Кольцо»



Командующий 65-й армией Донского фронта генерал-лейтенант П. И. Батов с офицерами в районе Сталинграда. Зима 1942–1943 гг.



Пленные солдаты вермахта записывают обращение (или передают по радио) к своим воюющим в Сталинграде товарищам. Январь 1943 г.