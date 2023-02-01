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Западная пресса: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине GLSDB - боеприпасов с дальностью до 150 км

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Западная пресса: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине GLSDB - боеприпасов с дальностью до 150 км

Очередную «красную линию» может пересечь американская администрация новым пакетом военной помощи Украине. Пока в Киеве начала работу группа аудиторов, выясняющая, насколько целевыми были расходы финансовой помощи, поставленной США Украине, в западной прессе появились публикации о том, что Белый дом в новый пакет военной помощи может включить и ракеты с дальностью уже до 150 км. Публикацию сделало информационная служба Reuters.


В материале указывается на то, что речь идёт о таких средствах поражения как GLSDB - Ground Launched Small Diameter Bomb (Бомба малого диаметра наземного базирования). Их пуски могут осуществляться с различных платформ, включая имеющиеся у Украины американские универсальные ракетные установки HIMARS. Бомба (ракета) может менять траекторию в полёте. При этом сама цель может находить под любым углом (вплоть до 360 градусов) от места и направления пуска, как утверждают производители.

GLSDB, как сообщается, могут стать частью пакета военной помощи на сумму в 2,2 млрд американских долларов.

На данный момент средствами поражения наибольшего радиуса действия, поставленными киевскому режиму, являются GMLRS. Этот радиус не превышает 80 км. Поставка GLSDB фактически удваивает дальность поражение целей.

В случае получения таких ракет, ВСУ получат возможность наносить ракетные удары вглубь территории России, в том числе по северу Крыма, а также, например, по Белгороду, предместьям Курска.

Однако в том же западном информагентстве добавляется, что пока окончательного решения по ракетами с дальностью до 150 км американская администрация не приняла, вопрос ею рассматривается. Но Киев продолжает требовать от своих спонсоров и это оружие в том числе.

Слухи о том, что GLSDB США могут поставить Украине, ходят с прошлого года. Пока Белый дом от таких поставок воздерживался.

Западная анимация, которую активно постили украинцы:

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15 комментариев
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  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 06:09
    +4
    Они и так ежедневно обстреливают территорию России - Брянская область Курская область Белгородская область Воронежская область Ростовская область Краснодарский край, Республика Крым. Пока приграничные районы, получат такие снаряды будут обстреливать ещё дальше.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:11
    +1
    Каков будет наш ответ...вот в чем вопрос. what
    За этим боеприпасом несомненно начнут поставлять Ф-16 с иностранными летчиками...Рада уже готовиться принять соответствующие законы.
    Что дальше будет?До какого предела готовы идти в США в противостоянии с Россией?
    1. 28-й регион
      28-й регион Сегодня, 06:20
      +6
      Цитата: Леха с Андроида.
      Что дальше будет?До какого предела готовы идти в США в противостоянии с Россией?

      Думаю вопрос нужно поставить по другому. До какого предела готова идти Россия получая постоянные щелчки по носу. Представляете на какую глубину на российскую территорию будут залетать эти снаряды. Не уверен что они будут сбиты. Знаете ли есть прецеденты.
    2. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 06:25
      +7
      Цитата: Леха с Андроида.
      Каков будет наш ответ...вот в чем вопрос. what
      За этим боеприпасом несомненно начнут поставлять Ф-16 с иностранными летчиками...Рада уже готовиться принять соответствующие законы.
      Что дальше будет?До какого предела готовы идти в США в противостоянии с Россией?

      Народ интересует другое, до какого предела наши верхи будут терпеть и жертвовать парнями на фронте и жалеть укров, олигархов не бомбя жд тоннели и мосты, почему свет до сих пор есть на Украине
      1. krops777
        krops777 Сегодня, 06:55
        0
        почему свет до сих пор есть на Украине


        А как же бизнес? Газ качать врагу через территорию врага электроэнергия нужна, расчеты за транзит тоже свет нужен а зерновозы в портах заправлять и тд и тд. Тут информация прошла что в 404 20% мировых запасов титана, полагаю не случайно началась грызня, вряд ли за народ и светлые идеи капиталисты попу надрывать будут все куда прозаичнее - деньги.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 06:40
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Каков будет наш ответ...вот в чем вопрос.

      "Нарисуем" новую 1001 "красную линию"... Хотя сейчас и посмотрим.
      Белый Дом утвердил поставки этих боеприпасов на Украину
    4. g_ae
      g_ae Сегодня, 06:46
      0
      Да никакого. Максимум "решительеая обеспокоенность" или "жесточайшее недоумение". Красные линии уже за горизонтом скрылись. Война войной, а бизнес бизнесом. Бизнес не должен страдать. Слушайте, ну, если нефтепродуктами Лукойла исправно ВСУ снабжаются, то что можно говорить. А вот помню как Батьку склоняли за поставку нефтепродуктов до СВО. А тут это совсем другое.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:14
    0
    Белый дом рассматривает возможность поставки Украине GLSDB - боеприпасов с дальностью до 150 км
    Вот сейчас аудиторы проведут свою работу, сделают вывод, что вся финансовая помощь расходуется по назначению, фактов воровства и коррупции не установлено и Белый дом с "чистой совестью" примет решение о поставках этих ракет. Каков будет наш ответ даже не предполагаю.
  4. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:19
    +3
    все они будут поставлять пока не будет адекватный ответ или быстрый развал окраинского фронта в результате наступления рф
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:25
      +3
      Я абсолютно не сторонник действий наших рукамиводителей,нр вопрос.ЧЕМ они могут ответить?Фронт до сих пор жиденький,чем валить фронт?
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 07:09
        0
        Если нет средств валить фронт - нечего было и начинать!!!
  5. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:33
    +1
    Простите , но когда уже мы сами начнем пересекать красные линии и давать по наглым щщам американским так что бы юшка кровавая во все стороны ? Действовать надо так же как американцы , но наглее и напористее ибо они понимают только силу и ничего кроме силы . Вспомните самое самое начало сво как они хвосты поподжимали, думали всё , разбудили медведя . А медведь зевнул, потянулся и опять улёгся спать в берлоге
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:34
    +1
    Цитата: 28-й регион
    Представляете на какую глубину на российскую территорию будут залетать эти снаряды. Не уверен

    Будут лупить по нашим штабам за сотню км и другим важным обьектам... ситуация может ухудшиться. request
  7. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 06:39
    +1
    Показательно один спутник уничтожить, или хотя бы предупредить, что это будет сделано.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 07:11
      0
      Зачем предупреждать ? Нас никто не предупреждает... Жахнуть , а потом делать круглые глаза , разводить руками и говорить это немыыыы laughing в общем делать всё в точности как делают американцы