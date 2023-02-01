Западная пресса: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине GLSDB - боеприпасов с дальностью до 150 км

Очередную «красную линию» может пересечь американская администрация новым пакетом военной помощи Украине. Пока в Киеве начала работу группа аудиторов, выясняющая, насколько целевыми были расходы финансовой помощи, поставленной США Украине, в западной прессе появились публикации о том, что Белый дом в новый пакет военной помощи может включить и ракеты с дальностью уже до 150 км. Публикацию сделало информационная служба Reuters.
В материале указывается на то, что речь идёт о таких средствах поражения как GLSDB - Ground Launched Small Diameter Bomb (Бомба малого диаметра наземного базирования). Их пуски могут осуществляться с различных платформ, включая имеющиеся у Украины американские универсальные ракетные установки HIMARS. Бомба (ракета) может менять траекторию в полёте. При этом сама цель может находить под любым углом (вплоть до 360 градусов) от места и направления пуска, как утверждают производители.
GLSDB, как сообщается, могут стать частью пакета военной помощи на сумму в 2,2 млрд американских долларов.
На данный момент средствами поражения наибольшего радиуса действия, поставленными киевскому режиму, являются GMLRS. Этот радиус не превышает 80 км. Поставка GLSDB фактически удваивает дальность поражение целей.
В случае получения таких ракет, ВСУ получат возможность наносить ракетные удары вглубь территории России, в том числе по северу Крыма, а также, например, по Белгороду, предместьям Курска.
Однако в том же западном информагентстве добавляется, что пока окончательного решения по ракетами с дальностью до 150 км американская администрация не приняла, вопрос ею рассматривается. Но Киев продолжает требовать от своих спонсоров и это оружие в том числе.
Слухи о том, что GLSDB США могут поставить Украине, ходят с прошлого года. Пока Белый дом от таких поставок воздерживался.
Западная анимация, которую активно постили украинцы: