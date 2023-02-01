Премьер-министр Греции Мицотакис назвал причины отказа поставлять танки Leopard 2 на Украину

Мы оказали существенную военную поддержку Украине, в частности, предоставив бронированные машины пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны. Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям

Еще одна страна Европы отказалась отправлять свои танки на Украину, лишив Киев какого-то количества немецких Leopard 2. Речь идет о Греции, имеющей один из самых больших парков танков немецкого производства.Афины не будут отправлять танки из наличия греческой армии на Украину, об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По его словам, Греция и так много сделала для Украины, поставив ей вооружения, в том числе и бронетехнику. А танки грекам нужны самим, у них вялотекущий конфликт с Турцией. Поддерживать Украину, конечно, надо, но не в ущерб себе. Как говорится: "дружба дружбой, а табачок врозь".- приводит греческая пресса слова премьера.На сегодняшний день на вооружении Греци находится самое большое количество танков Leopard 1 - 500 единиц. Еще у греков около 350 танков Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6. В Киеве явно рассчитывали, что часть этого "богатства" поступит на Украину и поможет ВСУ "разгромить российскую армию". Однако прижимистые греки оставили Зеленского без танков. Ранее поставлять тяжелую бронетехнику немецкого производства отказалась Дания, заявив, что "самим нужно".Между тем в Киеве ожидают, что в "первой волне поставок" Украина получит не менее 140 танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Об этом накануне рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.