Военное обозрение
Войти Регистрация

Премьер-министр Греции Мицотакис назвал причины отказа поставлять танки Leopard 2 на Украину

7
Премьер-министр Греции Мицотакис назвал причины отказа поставлять танки Leopard 2 на Украину

Еще одна страна Европы отказалась отправлять свои танки на Украину, лишив Киев какого-то количества немецких Leopard 2. Речь идет о Греции, имеющей один из самых больших парков танков немецкого производства.


Афины не будут отправлять танки из наличия греческой армии на Украину, об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По его словам, Греция и так много сделала для Украины, поставив ей вооружения, в том числе и бронетехнику. А танки грекам нужны самим, у них вялотекущий конфликт с Турцией. Поддерживать Украину, конечно, надо, но не в ущерб себе. Как говорится: "дружба дружбой, а табачок врозь".

Мы оказали существенную военную поддержку Украине, в частности, предоставив бронированные машины пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны. Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям

- приводит греческая пресса слова премьера.

На сегодняшний день на вооружении Греци находится самое большое количество танков Leopard 1 - 500 единиц. Еще у греков около 350 танков Leopard 2 в модификациях 2А4 и 2А6. В Киеве явно рассчитывали, что часть этого "богатства" поступит на Украину и поможет ВСУ "разгромить российскую армию". Однако прижимистые греки оставили Зеленского без танков. Ранее поставлять тяжелую бронетехнику немецкого производства отказалась Дания, заявив, что "самим нужно".

Между тем в Киеве ожидают, что в "первой волне поставок" Украина получит не менее 140 танков Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Об этом накануне рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 06:32
    +1
    Вспомнился скандал с Грецией в ЕС. Когда оказалось что вступив в ЕС они для начала потеряли рынки сбыта для своей продукции исполняя правила ЕС, а затем стали просто сосать денежки из ЕС. Как-то справились с большим трудом. Так зачем им ещё какая-то головная боль. Если ещё припомнить постоянные напряги с Турцией с которой ни войны ни мира. Постоянно какие-то вооруженные стычки.
  2. Властор
    Властор Сегодня, 06:33
    0
    "" В Киеве явно рассчитывали, что часть этого "богатства" поступит на Украину"" - уже договорились перепродать
    Ждут
  3. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 06:33
    +2
    Как будто у Греции есть возможность самостоятельно решать. Заставят со временем
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 06:44
      +2
      Тоже так считаю. Греки брякнули не подумав ... Но сейчас западные партнеры проведут с ними ряд консультаций и Греция сменит курс на 180°. Уж если Германию продавили то Грецию зависящую на 100% от еэс, МВФ и прочих инструментов давления загнут только шуба завернется
    2. Грац
      Грац Сегодня, 06:52
      +2
      Греки по факту бедная и субсидируемая страна с кучей долгов. поэтому ничего существенного они не отдадут, потому что у них уже нет денег для приобретения замены
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    0
    мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны.
    Греции есть на основании чего строить отмазки при этом подчеркивая свою немалую роль в помощи Украине - отношения с Турцией и взаимные территориальные претензии. Ну, а Киев продолжает подсчитывать то, что еще не пришло и строить планы на будущее.
  5. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 07:07
    0
    Что бы греки не говорили- отвертеться от поставок у них не получится. Юкрейн пипл на их танки уже глаз положили wassat