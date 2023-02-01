Экс-посол США в РФ: Россия и в будущем будет крупным игроком на международной арене

Изучая русский язык, несмотря на то, что это трудный язык, нельзя сказать, что тратишь время зря. С его помощью лучше понимаешь русскую культуру. Я ею очарован. Я полюбил Россию.

Будет ли она (Россия) крупным игроком (в будущем)? Конечно.

Бывший посол Джон Салливан сделал заявление о России, которое на современном Западе явно выбивается из общего потока высказываний в духе русофобии и прочей антироссийской и антирусской направленности. Работавший на посту американского посла с января 2020 по сентябрь 2022 годов Салливан, выступая на мероприятии, организованном Джорджтаунским университетом, вдруг признался в своей любви к России.Салливан заявил о том, что он изучал русский язык, так как был «очарован русской культурой».Экс-посол Соединённых Штатов Америки в РФ:В ходе беседы, модерировали которую представители центра исследования Евразии, Восточной Европы и России упомянутого американского университета, разговор зашёл и о влиянии РФ в будущем.Салливан заявил о том, что это влияние в мире не снизится. По словам американского дипломата, Россия на международной арене имела и будет иметь значение в качестве крупного игрока в политическом плане и в плане международной безопасности.Джон Салливан:Напомним, что с недавних пор Салливана на посту посла в России сменила Линн Трейси, владеющая русским языком и ранее работавшая послом в Армении.