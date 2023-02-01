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Экс-посол США в РФ: Россия и в будущем будет крупным игроком на международной арене

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Экс-посол США в РФ: Россия и в будущем будет крупным игроком на международной арене

Бывший посол Джон Салливан сделал заявление о России, которое на современном Западе явно выбивается из общего потока высказываний в духе русофобии и прочей антироссийской и антирусской направленности. Работавший на посту американского посла с января 2020 по сентябрь 2022 годов Салливан, выступая на мероприятии, организованном Джорджтаунским университетом, вдруг признался в своей любви к России.

Салливан заявил о том, что он изучал русский язык, так как был «очарован русской культурой».

Экс-посол Соединённых Штатов Америки в РФ:

Изучая русский язык, несмотря на то, что это трудный язык, нельзя сказать, что тратишь время зря. С его помощью лучше понимаешь русскую культуру. Я ею очарован. Я полюбил Россию.

В ходе беседы, модерировали которую представители центра исследования Евразии, Восточной Европы и России упомянутого американского университета, разговор зашёл и о влиянии РФ в будущем.

Салливан заявил о том, что это влияние в мире не снизится. По словам американского дипломата, Россия на международной арене имела и будет иметь значение в качестве крупного игрока в политическом плане и в плане международной безопасности.

Джон Салливан:

Будет ли она (Россия) крупным игроком (в будущем)? Конечно.

Напомним, что с недавних пор Салливана на посту посла в России сменила Линн Трейси, владеющая русским языком и ранее работавшая послом в Армении.
Использованы фотографии:
Википедия/Госдеп США
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:29
    +1
    Но наверняка при этом добавил-"должна проиграть на Украине"..
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:10
      0
      Он уже не на работе, мог и не добавить)))
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:29
    +2
    Линн Трейси, владеющая русским языком и ранее работавшая послом в Армении.
    Линн Трейси, по ходу, в Армении, армянский так и не освоила, на русском общалась. smile
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 06:43
      +1
      Цитата: parusnik
      Линн Трейси, по ходу, в Армении, армянский так и не освоила, на русском общалась.

      Но русофилкой её назвать нельзя, скорее обратное.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:32
    0
    Если вам что-то "хорошее" говорит ваш враг - надо быть начеку!!!
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 06:40
    +1
    Я ею очарован. Я полюбил Россию.

    Вот за таки не слова, а настроение и убрал Госдеп Салливана из России.
    Пожив в России с русскими людьми, тяжело стать русофобом.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:42
      +2
      Цитата: carpenter
      Пожив в России с русскими людьми, тяжело стать русофобом.

      К большому сожалению, это не мешает даже отдельным "внутренним" русофобам, которые в России родились, живут и одновременно выливают на Россию свои помои, а потом могут стать "испугавшимися патриотами"
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:42
    +1
    Я полюбил Россию. Будет ли она (Россия) крупным игроком (в будущем)? Конечно.
    Действительно заявление американского дипломата полностью выбивается из установленных на Западе норм характеристики России. Интересно, что новенького решили замутить в Госдепе Сша и какую еще подлянку нам ожидать?
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 06:52
    0
    Салливан заявил о том, что это влияние в мире не снизится. По словам американского дипломата, Россия на международной арене имела и будет иметь значение в качестве крупного игрока в политическом плане и в плане международной безопасности.

    никто в этом и не сомневается, разве что местные пессимисты...
    1. эпикуреец
      эпикуреец Сегодня, 07:01
      0
      Лично я не вижу вообще никаких предпосылок, если конечно к нам в страну не прилетит инопланетяне и дадут нам свою технику с технологиями. Те люди , которые уже у власти больше 20 лет, доказали полную свою никчемность и тотальную некомпетентность. Зато есть реально чем "гордиться" - яхтами олигархов, дворцами чиновников и возродившимся феодализмом с сословиями. С таким набором Россия действительно станет Великой.
    2. эпикуреец
      эпикуреец Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: Alex242
      Салливан заявил о том, что это влияние в мире не снизится. По словам американского дипломата, Россия на международной арене имела и будет иметь значение в качестве крупного игрока в политическом плане и в плане международной безопасности.

      никто в этом и не сомневается, разве что местные пессимисты...


      Мы не сомневаемся уже лет 20. Все эти года нам только и твердят, что вот-вот Россия станет Великой. Вот только великой стала не страна, а разные паразиты на её теле, высасывающие последние соки с её тела под красивые патриотические лозунги.
  7. Alex242
    Alex242 Сегодня, 06:53
    0
    Цитата: Володин
    Цитата: carpenter
    Пожив в России с русскими людьми, тяжело стать русофобом.

    К большому сожалению, это не мешает даже отдельным "внутренним" русофобам, которые в России родились, живут и одновременно выливают на Россию свои помои, а потом могут стать "испугавшимися патриотами"

    внутренние враги хуже всего... пока борьба сними буксует....