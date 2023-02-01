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Нанесены удары по объектам противника в Очакове

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Нанесены удары по объектам противника в Очакове

Иллюстративное фото



Российские войска нанесли удар по объектам противника в городе Очаков Николаевской области. По поступающим сведениям, в результате удара нанесено поражение в том числе объекту хранения оружия и боеприпасов, ранее поставленных из-за рубежа. Также значительный ущерб нанесён штабу, где осуществлялось планирование операций на Чёрном море – в том числе операций против кораблей российского Черноморского флота.

Напомним, что именно Очаков в своё время (после воссоединения Крыма с Россией) натовские спонсоры киевского режима выбрали в качестве места для будущего размещения своей военно-морской базы на Украине. К настоящему времени российскими войсками объекты, которые должны были структурно войти в состав такой базы, уничтожены либо полностью, либо частично, но значительно в любом случае.

Напомним, что накануне прогремел мощный взрыв и на одном из украинских госпредприятий в городе Шостка Сумской области. По некоторым сведениям, произошёл взрыв на территории завода по производству пороха. Украинское командование заявляет, что произошёл ракетный удар, хотя на тот момент в этом регионе воздушная тревога объявлена не была. Шостка – один из промышленных центров северо-восточной Украины, большинство заводов в городе были построены в советское время.
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5 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    0
    нанесено поражение в том числе объекту хранения оружия и боеприпасов, значительный ущерб нанесён штабу, где осуществлялось планирование операций на Чёрном море
    Натовские инструкторы, в частности англичане курирующие подготовку боевых пловцов, были на объекте? Неплохо было бы если хотя бы нескольких отправили в землю.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:48
    -1
    Очаков-военная база фактически НАТО.Там год назад должен быть лунный пейзаж..Странная военная операция
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 06:57
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Очаков-военная база фактически НАТО.Там год назад должен быть лунный пейзаж..Странная военная операция


      Этот объект был уничтожен одним из первых. По крайней мере сообщения о его уничтожении были в самом начале СВО.
  3. podval57
    podval57 Сегодня, 07:10
    0
    г. Шостка - кинофотоплёнка "Свема" > нитроцелюлоза > порох. Всё сходится.
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:10
    0
    Цитата: 1976AG
    Цитата: dmi.pris1
    Очаков-военная база фактически НАТО.Там год назад должен быть лунный пейзаж..Странная военная операция


    Этот объект был уничтожен одним из первых. По крайней мере сообщения о его уничтожении были в самом начале СВО.

    Видео тоже выкладывали. Удар был достаточно результативным.