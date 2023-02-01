Нанесены удары по объектам противника в Очакове

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Российские войска нанесли удар по объектам противника в городе Очаков Николаевской области. По поступающим сведениям, в результате удара нанесено поражение в том числе объекту хранения оружия и боеприпасов, ранее поставленных из-за рубежа. Также значительный ущерб нанесён штабу, где осуществлялось планирование операций на Чёрном море – в том числе операций против кораблей российского Черноморского флота.
Напомним, что именно Очаков в своё время (после воссоединения Крыма с Россией) натовские спонсоры киевского режима выбрали в качестве места для будущего размещения своей военно-морской базы на Украине. К настоящему времени российскими войсками объекты, которые должны были структурно войти в состав такой базы, уничтожены либо полностью, либо частично, но значительно в любом случае.
Напомним, что накануне прогремел мощный взрыв и на одном из украинских госпредприятий в городе Шостка Сумской области. По некоторым сведениям, произошёл взрыв на территории завода по производству пороха. Украинское командование заявляет, что произошёл ракетный удар, хотя на тот момент в этом регионе воздушная тревога объявлена не была. Шостка – один из промышленных центров северо-восточной Украины, большинство заводов в городе были построены в советское время.