Военное обозрение
Войти Регистрация

На американском телеканале: Повторное наступление российской армии вряд ли принесёт Москве стратегический успех

1
На американском телеканале: Повторное наступление российской армии вряд ли принесёт Москве стратегический успех

Американская служба информации CNN публикует мнение неназванных чиновников США относительно «вероятного российского наступления на Украине». В материале говорится о том, что «всё указывает на то, что российское военное командование такое наступление готовит».

Одновременно авторы материалы, не приводя имена собеседников, заявляют, что эти собеседники считают, что «повторное наступление российской армии вряд ли принесёт Москве стратегический успех».

Из опубликованного материала:

Потенциальная неудача при новом российском наступлении может быть связана с несколькими причинами. Среди них – нехватка сил и средств, проблемы с материально-техническим обеспечением.

Американские чиновники заявляют, что в целом наступать эти факторы российским войскам не помешают, «но значительного успеха Россия в своём наступлении добиться не сможет».

Отдельной темой в разговоре стала Белоруссия. В материале высказана точка зрения о том, что на этот раз российская армия территорию Беларуси использовать для наступления не будет.

Почему чиновники пожелали остаться неизвестными в этом интервью, не сообщается.

Напомним, что одновременно на Украине и на Западе постоянно говорят о готовящемся украинском контрнаступлении, которое, как утверждается, начнётся после получения ВСУ обещанной западными странами бронетехники.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
1 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 07:06
    -1
    В основном пытаются уговорить себя что не все так плохо и безнадежно … иначе под какую идею выделять вооружение деньги и агитировать наемников … впрочем пиар у них всегда на высоте и даже до бегства из Афганистана были бодрые реляции а вот потом сразу упс и свалили