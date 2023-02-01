На американском телеканале: Повторное наступление российской армии вряд ли принесёт Москве стратегический успех

Потенциальная неудача при новом российском наступлении может быть связана с несколькими причинами. Среди них – нехватка сил и средств, проблемы с материально-техническим обеспечением.

Американская служба информации CNN публикует мнение неназванных чиновников США относительно «вероятного российского наступления на Украине». В материале говорится о том, что «всё указывает на то, что российское военное командование такое наступление готовит».Одновременно авторы материалы, не приводя имена собеседников, заявляют, что эти собеседники считают, что «повторное наступление российской армии вряд ли принесёт Москве стратегический успех».Из опубликованного материала:Американские чиновники заявляют, что в целом наступать эти факторы российским войскам не помешают, «но значительного успеха Россия в своём наступлении добиться не сможет».Отдельной темой в разговоре стала Белоруссия. В материале высказана точка зрения о том, что на этот раз российская армия территорию Беларуси использовать для наступления не будет.Почему чиновники пожелали остаться неизвестными в этом интервью, не сообщается.Напомним, что одновременно на Украине и на Западе постоянно говорят о готовящемся украинском контрнаступлении, которое, как утверждается, начнётся после получения ВСУ обещанной западными странами бронетехники.