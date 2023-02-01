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Пресс-служба Абрамовича заявила, что после продажи клуба «Челси» он не получил доступа к вырученным деньгам

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Пресс-служба Абрамовича заявила, что после продажи клуба «Челси» он не получил доступа к вырученным деньгам

Решили объясниться в пресс-службе Романа Абрамовича по поводу появившейся на неделе информации о том, что вырученные от продажи футбольного клуба «Челси» в размере примерно 2,8 млрд долларов он передаёт в фонд помощи Украине. Напомним, что ранее британское правительство «позволило» олигарху продать свой финансовый футбольный актив.

Пресс-служба «российского» олигарха заявляет о том, что Абрамович «не имеет доступа к средствам от продажи английского футбольного клуба».

Из сообщения:

Роман Абрамович к дальнейшему распределению этих денег отношения не имеет. Ранее он заявлял, что хотел бы, чтобы средства от продажи «Челси» были переданы в благотворительный фонд для обеспечения нужд жертв конфликта между Россией и Украиной с обеих сторон. И речь шла только о помощи гуманитарного характера.

Далее утверждается, что после продажи клуба средства оказались не на счету бизнесмена, а в распоряжении правительства Британии. И именно британский кабмин, как заявляет пресс-служба олигарха, сегодня и принимает решения относительно того, куда эти деньги пойдут.

Таким образом, Абрамович утверждает, что если его деньги будут направлены исключительно Украине, то это «не его решение, а решение британских властей».
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78 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:34
    +10
    Все деньги пойдут на помощь Украине.
    Уже были сообщения об этом.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:36
      +9
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Все деньги пойдут на помощь Украине.
      Уже были сообщения об этом.


      Пусть дальше переводят деньги на Запад и дарят их тому кому демократы сочтут нужным.
      1. krot
        krot Сегодня, 08:30
        -2
        Бриты специально так делают, украли у него деньги, еще и написали, что Абрамович якобы сам добровольно деньги в помощ шумерам отдал. Стравливают народ гниды.
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 09:02
          -1
          А вот мне про вывод госденег в страны НАТО интересно.
          Про пресловутые 300 млрд
          Это спонсирование чего и кем? winked
    2. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 07:40
      -1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Все деньги пойдут на помощь Украине.
      Уже были сообщения об этом.

      Это поступок "настоящего элитария, патриота России"... Среди Путинцев половина таких...
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 07:47
        +13
        Цитата: Грэг Миллер
        Среди Путинцев половина таких...

        what А вторая половина....какая? Огласите весь список...пожалуйста!
        1. Deon59
          Deon59 Сегодня, 07:54
          +13
          Фридманы ,Авены, Аликперовы ,Совет Федерации, Госдума , Провительство России да и сам Путин
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 08:15
            +9
            Пресс-служба Абрамовича заявила, что после продажи клуба «Челси» он не получил доступа к вырученным деньгам

            Пресс-служба, передайте пожалуйста Абрамовичу, что я так за него переживаю, что ... кушать не могу... crying Блин
            1. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 08:19
              +4
              Цитата: Теренин
              Пресс-служба, передайте пожалуйста Абрамовичу, что я так за него переживаю, что ... кушать не могу... Блин

              И даже ребята из Израиля, Абрамовича не поддержал.
              1. Леха с Андроида.
                Леха с Андроида. Сегодня, 08:29
                +2
                Цитата: tihonmarine
                И даже ребята из Израиля, Абрамовича не поддержал.

                На двух стульях не посидишь... англосаксы держат Абрамовича на крючке.
        2. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 08:41
          +3
          Вторая половина хранит непосильно наварованное не на западе, а на востоке. В Эмиратах
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:27
        +10
        Цитата: Грэг Миллер
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Все деньги пойдут на помощь Украине.
        Уже были сообщения об этом.

        Это поступок "настоящего элитария, патриота России"... Среди Путинцев половина таких...

        Абрамович лжёт, когда говорит, что он не причём. Без согласия Абрамовича нельзя продать футбольный клуб Челси, потому что частная собственность основа устройства общества Великобритании. После продажи клуба деньги поступили на счёт Абрамовича, и их нельзя снять со счёта без его подписи, потому что частная собственность. Так что Рома прекрасно знал, что он подписывал, и куда эти деньги пойдут: на закупку вооружений для Укровермахта, чтобы убить как можно больше русских, которых ограбил и обворовал Абрамович.
        Вопрос в другом: А что Абрамович получит за финансирование Укровермахта? Яхту вернут? Все активы вернут, хранящиеся на Западе?
        И ещё возникает много вопросов. Является ли Абрамович иноагентом? По законам РФ территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР являются территориями России. На этих территориях ВС РФ проводят СВО против ВСУ Украины и иностранных наемников. Войны между Украиной и РФ нет. Являются ВСУ Украины террористами или нет? Вопрос дискуссионный. А вот то, что иностранные наемники ведущие боевые действия против ВС РФ и на территории РФ, сомнений не вызывает. Получается, что Абрамович финансирует боевые действия террористов на территории РФ. Являются ли его деяния преступными? Без сомнения. По-хорошему, ему пожизненное заключение корячится и полная конфискация всего имущества в России.
        Конфискация имущества и уголовное наказание Абрамовича будут хорошим уроком для всех остальных многовекторных российских олигархов.
        Не сомневаюсь, что за такое предательство Иосиф Виссарионович Сталин распорядился бы примерно казнить Абрамовича и всю его семью и репрессировать родственников, чтоб остальным не повадно было. am
        А как на это отреагирует наша власть? Я думаю, наградят Рому за ведение переговоров и заключение теневых сделок. am
        1. Галеон
          Галеон Сегодня, 08:41
          +5
          Что получит Рома? Я бы пожелал ему проклятия и скорой мучительной смерти. И еще вот этой ситуации со всеми его деньгами
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:29
      +2
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Все деньги пойдут на помощь Украине.
      Уже были сообщения об этом.

      Известно, что весной прошлого года Абрамович обещал передать эти деньги в фонд, созданный в пользу пострадавших в Украине.

      Об этом сообщает The Telegraph. Но для передачи денег необходимо получить разрешение от Евросоюза, так как там российский олигарх находится под санкциями.

      Как сообщают источники, эта сумма, которая станет одним из крупнейших благотворительных пожертвований жертвам войны в истории, может быть переведена в пока еще неназванный фонд в течение нескольких недель. Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз возглавит фонд в соответствии с соглашением, заключенным между правительством и Абрамовичем, когда в мае прошлого года было заключено соглашение о поглощении "Челси" Тоддом Боли.

      Сообщается, что детали станут известны в течение следующих двух недель. К слову, это не первая помощь российского олигарха Украине.
    4. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Все деньги пойдут на помощь Украине.
      Уже были сообщения об этом.

      Если копнуть глубже, то русские деньги пойдут на войну с Россией.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:34
    +5
    Решили объясниться в пресс-службе Романа Абрамовича по поводу появившейся на неделе информации о том, что вырученные от продажи футбольного клуба «Челси» в размере примерно 2,8 млрд долларов он передаёт в фонд помощи Украине. Напомним, что ранее британское правительство «позволило» олигарху продать свой финансовый футбольный актив.

    Пресс-служба «российского» олигарха заявляет о том, что Абрамович «не имеет доступа к средствам от продажи английского футбольного клуба».


    laughing Какие честные эти "джентельмены".
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:39
      +14
      Возможно отжатие клуба это отступные чтобы ВСЁ не забрали,,не посильно,, нажитое.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:42
        +9
        Цитата: ASAD
        Возможно отжатие клуба это отступные чтобы ВСЁ не забрали,,не посильно,, нажитое.

        Напрасно он на это надеется. Все равно отберут, но попозже
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 08:34
        +1
        Возможно отжатие клуба это отступные чтобы ВСЁ не забрали,,не посильно,, нажитое.

        Ну уж нет. Британские власти они как революционные матросы- деньги кончатся и снова за экспроприацией придут. laughing
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:44
      +21
      Я прям распереживался,из за Роминых проблем.. request Только этот небритый черт врет,как дышит.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:22
        +5
        Путин, имей ввиду, доведут тебя эти черти до ... winked участкового уполномоченного
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:23
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Только этот небритый черт врет,как дышит.

        Да Рома сам эти деньг на Украину пожертвовал, чтобы британцы большее не отобрали ( до поры до времени).
  4. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 07:39
    +8
    Ага, верим-верим. """
  5. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:39
    +10
    Ну вот. Все разрешилось. Абраша - хороший. Снова. А Вы на него волну гнали.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:45
      +10
      Да,да!Он же такой пушистый-"меценат и миротворец" am
  6. Квинто
    Квинто Сегодня, 07:40
    +13
    Ой вэй таки шо это происходит, неужели достопочтенный Абраша все таки смог оплатить себе индульгенцию, это ему подарок под празднование Пурима?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 07:44
      +6
      Цитата: Квинто
      это ему подарок под празднование Пурима?

      ухо от селёдки.
  7. Serg65
    Serg65 Сегодня, 07:44
    +6
    что после продажи клуба средства оказались не на счету бизнесмена, а в распоряжении правительства Британии.

    Бедный Рома, как же ты теперь будешь жить? Горе то какое!
    Эх, напьюсь я сегодня с горя.... what или с радости....надо подумать!
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:22
      +4
      Бедный Рома, как же ты теперь будешь жить? Горе то какое!

      Раз такие люди у нас страдают от безденежья, то сейчас правитель "пустит шапку по кругу", дабы компенсировать им финансовые издержки. belay
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:26
      +2
      Цитата: Serg65
      что после продажи клуба средства оказались не на счету бизнесмена, а в распоряжении правительства Британии.

      Бедный Рома, как же ты теперь будешь жить? Горе то какое!
      Эх, напьюсь я сегодня с горя.... what или с радости....надо подумать!

      hi
      Лучше начинать пить с радости... fellow до момента когда станет плохо, чтобы потом випить с горя crying
  8. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:46
    +12
    . если его деньги будут направлены исключительно Украине, то это «не его решение, а решение британских властей

    В любом случае, изначально, эти деньги были выведены из экономики России и направлены Великобритании на поддержку спорта. И это его решение. Ну а потом как случилось.

    Кто же в этом виноват? Абрамович? Отнюдь.
    Виновата та порочная система, которая пришла на смену разрушенному СССР. Эта система сделала возможным, чтобы паразиты присваивали не только народные богатства, но и выводили их на Запад.

    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:53
      +2
      Текущая система логическое продолжение той, что сложилась в союзе к развалу - золотая элита, антипатриоты, и прочая продажная шваль. Или вы думаете, союз развалился исключительно по причине происков врагов? Отнюдь, союз к развалу был унылым, с каких сторон не посмотри - полностью убитый внутренний рынок, поезда колбасные, очереди, драки из за водки. В союзе было много хорошего, но плохого под конец стало сильно больше
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:17
        +5
        Цитата: WhiteFallen
        союз к развалу был унылым, с каких сторон не посмотри - полностью убитый внутренний рынок, поезда колбасные, очереди, драки из за водки.

        Не согласен. Я за водку не дрался, хотя и получал её по талонам (было такое в конце СССР). И прекрасно помню, что в коопторгах и на рынках эта колбаса была абсолютно свободно. Все решал вопрос цены. Как и сейчас!

        Эмоции можно расписывать сколько угодно, но давайте реальную статистику. На долю экономики СССР приходилось около 20% мирового промышленного производства. А сейчас всего около 1,5%. Ну и где убитый рынок?

        Если вы имеете ввиду под убитым рынком очереди, то обратите внимание на самые бедные страны. Почему там нет очередей? Там что богатый рынок? Нет. Просто халяву не раздают.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:28
        +3
        Цитата: WhiteFallen
        Текущая система логическое продолжение той, что сложилась в союзе к развалу - золотая элита, антипатриоты, и прочая продажная шваль. Или вы думаете, союз развалился исключительно по причине происков врагов? Отнюдь, союз к развалу был унылым, с каких сторон не посмотри - полностью убитый внутренний рынок, поезда колбасные, очереди, драки из за водки. В союзе было много хорошего, но плохого под конец стало сильно больше

        Да, никто не спорит с экономическим состоянием СССР в 90-е, но, что был только один способ, это продать Россию западу и отдать её на разграбление?
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 08:49
          +3
          Цитата: Теренин
          продать Россию западу и отдать её на разграбление?

          Так и сделали при Горбачеве, продолжили при Ельцине и продолжают до сих пор, продавая все, что можно и увозя деньги за рубеж ! А там их начали расчехлять по полной !
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:52
    +4
    Пресс-служба Абрамовича старательно старается прикрыть пятую точку хозяина. Поэтому и запели о благотворительном фонде для всех пострадавших в конфликте. А не задумывались над тем, что если деньги попадут в Киев куда и на, что они пойдут. Абрамовичу не хочется попасть под уголовную статью в России вот от сюда и все потуги оправдаться.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А не задумывались над тем, что если деньги попадут в Киев куда и на, что они пойдут.

      Гена, hi не "если", а попадут точно.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:37
      +2
      Абрамовичу не хочется попасть под уголовную статью в России вот от сюда и все потуги оправдаться.

      Да ладно! Ему кремлёвский узник всё простит, он своих не бросает...
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:53
    +6
    Главное - что деньги у Ромы отобрали! Ура!
    Граждане России! Предлагаю скинуться на шарфик (или банное полотенце, не помню уже) для "как простой инженер" потерпевшему. negative am angry
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:31
      +1
      Цитата: Дилетант
      Главное - что деньги у Ромы отобрали! Ура!
      Граждане России! Предлагаю скинуться на шарфик (или банное полотенце, не помню уже) для "как простой инженер" потерпевшему. negative am angry

      Сейчас модна кувалда от ЧВК Вагнера winked
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 07:53
    +5
    И конечно ромка абрамович считает жертвами "конфликта" России и Украины азовцев. Попробовал бы такое проворачивать Абрамович в том же Израиле или Китае, сразу бы лишился всего на территории этих стран. Неужели нельзя придавить этих абромовичей? А потом удивляемся, почему так странно, если не сказать больше, проходит СВО.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:32
      +1
      Цитата: Владимир М
      А потом удивляемся, почему так странно, если не сказать больше, проходит СВО.

      Безусловно, есть внутри силы действующие против интересов России.
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:45
      +1
      Неужели нельзя придавить этих абромовичей?

      Кто их давить будет? Именно из-за того что вся элита смердит не лучше абрамовичей и галкиных, и получился конфликт с укропией. Мы не смогли продемонстрировать своему окружению пример развития, но элита хотела иметь неоспоримое влияние. Абрамович это эталон для экономической и бизнес элиты нашего времени и государства.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 10:27
        0
        Ну за 20 лет наверное можно было подобрать хотя бы силовиков не только преданных, но и умных. Простой пример. На новогодние каникулы дочь оленевода рванула в Дубай. Знать об этом он не мог. Значит был уверен на 200%, что евролюди не пойдут на провокацию, это возможно только в том случае когда евролюди нас боятся. Но после того как нам утопили флагмана ЧФ, подорвали крымский мост, рванули газопроводы, ударили по аэродромам стратегической авиации, уже прямым текстом говорят, что их устроит только проигрыш России - говорить, что нас боятся не приходится. Получается оленевод не очень умный человек, не пуганый ...... . Когда такой человек руководит Армией России в не самое простое время для страны, когда поставлена на карту судьба страны - не очень хорошо. И не факт, что не было провокации и звонка папе с предложением что то сделать или наоборот не сделать. Есть ещё вариант, когда дочь была отправлена для "отчёта", не самому же лететь. Третьего не дано и оба варианта для государства Российского - плохо и не известно ещё какой хуже. Или рассуждения главы нашего МВД В. Колокольцева, что не страшны нам "леопарды", типа мы в свое время жгли и "тигры" и "пантеры". Только маленький вопрос какое отношение к этим "леопардам" имеет министр МВД? Я понимаю если бы эти "леопарды" уже стояли под Москвой, тогда деваться уже некуда, надо и МВД подкючаться. Неужели своего сына отправит жечь эти "леопарды"? Лучше бы занимался своими прямыми обязанностями, той же борьбой с распространением наркоты.
  12. DominickS
    DominickS Сегодня, 07:56
    +5
    Слов цензурных уже давно нет. Уровень дна, по видимому, скоро и Марианскую впадину перегонит.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:33
      +1
      Цитата: DominickS
      Слов цензурных уже давно нет. Уровень дна, по видимому, скоро и Марианскую впадину перегонит.

      Да, пока в мире правит "Золотой телец"
  13. Служу_отечеству
    Служу_отечеству Сегодня, 07:56
    +7
    А сколько у Ромки в России активов? Может государству их выкупить, да деньги заморозить на гуманитарную помощь? what в принудительно-добровольном порядке laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:34
      +4
      Цитата: Служу_отечеству
      А сколько у Ромки в России активов?

      А, это можно легко установить в рамках уголовного дела на Абрамовича.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:02
        0
        Цитата: Теренин
        А, это можно легко установить в рамках уголовного дела на Абрамовича.

        При нынешних покровителях никто кошелёк "кошелька" исследовать не будет.
        Пример Чубайса нагляден.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:44
      +1
      А сколько у Ромки в России активов? Может государству их выкупить, да деньги заморозить на гуманитарную помощь? what в принудительно-добровольном порядке laughing

      И почему нельзя поставить сообщению сотню плюсов? Ощущение такое что за 30 лет страна превратилась в проходной двор для разных проходимцев. sad
  14. Ronrew
    Ronrew Сегодня, 07:58
    +8
    Не понимаю чего тут обсуждать. Лишить г-на Абрамовича гражданства РФ, конфисковать всё его имущество и возбудить уголовное дело за поддержку терроризма.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:35
      +1
      Цитата: Ronrew
      Не понимаю чего тут обсуждать. Лишить г-на Абрамовича гражданства РФ, конфисковать всё его имущество и возбудить уголовное дело за поддержку терроризма.

      Только так и нужно действовать.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: Ronrew
      Лишить г-на Абрамовича гражданства РФ, конфисковать всё его имущество и возбудить уголовное дело за поддержку терроризма.

      Ему и подобным гражданством больше, гражданством меньше, - по барабану.
      У него главное гражданство - той страны, откуда своих не выдают.
      После заявления
      Ранее он заявлял, что хотел бы, чтобы средства от продажи «Челси» были переданы в благотворительный фонд для обеспечения нужд жертв конфликта между Россией и Украиной с обеих сторон.

      ему стоит уже мести укров опасаться.
  15. Horn
    Horn Сегодня, 08:00
    +4
    Ниче-ниче! Сейчас очередной Херсон отдадут украм, и получит Абраша свои "честно украденные"!.. Путин своих не бросает... А что люди кровью эту землю поливали, так это же не свои, это же просто электорат, а не люди.
  16. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:01
    +5
    Пресс-служба Абрамовича заявила, что после продажи клуба «Челси» он не получил доступа к вырученным деньгам

    Охотно верим... negative
    Это из той же серии что и: "в россии олигархов нет".
  17. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:02
    +4
    Это очень хорошо, надеюсь у него все бизнес там отожмут. Надо помочь им и тут то же сделать.
  18. ltc35
    ltc35 Сегодня, 08:04
    +5
    А он чьих будет? Российских, али украинских олигархов? Или и нашим и вашим споём, да спляшем?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: ltc35
      А он чьих будет? Российских, али украинских олигархов? Или и нашим и вашим споём, да спляшем?

      Ради прибыли, эти черти мать родную продатут не моргнув глазом.
  19. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:04
    +3
    И именно британский кабмин, как заявляет пресс-служба олигарха, сегодня и принимает решения относительно того, куда эти деньги пойдут.
    Что попилят, а что то и в ненужную перепадёт. Может быть.
  20. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:08
    +6
    Конченые нувориши !
    Решили , что они теперь "Белая кость" , плавали на яхтах , покупали аглицкие футбольные клубы ...
    А надо было в свою армию , в здравоохранение , в полноценное развитие наших детей ( а то весь детский спорт платный ) !
    Поступили с ними , как с последними папуасами, это расплата за их жлобство!
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:37
      +1
      Да ладно, ему было бы проще бросить этот клуб или обанкротить.
      Эта хитрая жопа опять мутит воду.
  21. igorra
    igorra Сегодня, 08:21
    +4
    Сказки. У еврея отнять деньги? Легче удавиться. Только сказал бы, что деньги в фонд жертв холокоста и всё, британцы умылись бы. Так что афера чистой воды.
  22. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 08:21
    +4
    Абрамович не "иноагент"? Ах, нет! Предоставление бизнес-джета для наёмников, убивавших русских, на это не тянет. Да и его миллиарды на Украину, оказывается, против его воли пустили. Что же тогда Зеленский за него перед Байденом хлопотал?
  23. Maverick1812
    Maverick1812 Сегодня, 08:24
    +4
    Finita la comedy!
    Деньги, украденные в России пошли на нужды ВСУ!
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 09:03
      +2
      у капитала нет Отечества,это раз.

      для абрамовичей и прочих потаниных Родина там,где таксист из Брата-2 сказал. это два...

      остаётся только вопрос,если наши солдаты не нужны абрамовичам,то зачем абрамовичи нашим солдатам??? за 30 лет эти "деятели" не создали в России ничего...я не вижу русских виндоусом или эпплов,не вижу хуавеев...а раз они ничего не в состоянии делать,кроме как нефть продавать,то зачем они российскому обществу?
  24. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:27
    +2
    Абрамович утверждает, что если его деньги будут направлены исключительно Украине, то это «не его решение, а решение британских властей».

    Интересно получается на Западе соблюдают частную собственность . Абрамович был бы не подал бы в суд ,ни один суд Англии не признает такую сделку законной .Пусть он даже под санкциями
  25. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:35
    +5
    А зачем продавал?! Распустил бы, если денег всё-равно не получил бы.
    Хитрая морда хочет опять второй стул под зад.
  26. Влодек
    Влодек Сегодня, 08:37
    +3
    есть предложение:
    конфисковать у товарища Абрамовича сумму 2-х кратно превышающую сумму от продажи Челси и направить в фонды, закупающие "гуманитарные коптеры" для нужд РА.
    чтоб неповадно было.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 08:59
      +3
      вы что,против Путина? он же сказал,итоги приватизации священны...а то ещё до плановой экономики договоритесь...а там снова захотите галоши выпускать и на них на Марс летать...разве так можно? молодёжь должна мечтать стать эффективными потребителями,а не космонавтами.

      а господам олигархам по завету Чубайса надо ещё пойти спасибо сказать,что они добывают в России нефть и газ. ведь кто бы без них это делал? народ же только водку пить может и на гармошке играть...
  27. Петя Кузьмин
    Петя Кузьмин Сегодня, 08:38
    +2
    А почему его активы в России не продали и не направили как помощь жителям донбаса? Это хороший пример от мелкобритов.
  28. Million
    Million Сегодня, 08:45
    +2
    Путин доверяет Абрамовичу,иначе не отправлял бы его на переговоры.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 08:57
      +1
      а ещё Шойгу,Лаврову,Мантурову,Набиулиной,Силуанову,Кудрину,Грефу и прочим персонажам,которые и завели Россию туда,где она оказалась.

      не наногений доверяет Абрамовичу,а Абрамович доверяет наногению. и прекрасно знает,что что бы не делал Р.А.,кому бы айфоны не покупал,в России его никто не тронет...
  29. Николай310
    Николай310 Сегодня, 08:54
    +1
    и тирамусой азовцев не кормил,и приговорённым к смерти наёмникам айфоны не дарил...ясно-понятно. очередной "большой патриот" Пескова
  30. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:31
    0
    Интересно, была ли техническая возможность клуб не продавать?
    Персонал и футболистов распустить с выходным пособием. Стадион разобрать, площадку заасфальтировать.
  31. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 09:54
    0
    Ну вообще-то данные люди вхожи в кабинеты власти, поэтому им ничего не будет за такое.
    И вообще вы видели чтобы наши олигархи помогли нашей армии, вот я не встречал такой информации. Может потому что они имею по несколько паспортов и РФ для них место заработка.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: Ghost1
      И вообще вы видели чтобы наши олигархи помогли нашей армии, вот я не встречал такой информации.

      А разве фамилия Пригожин вам не знакома? laughing
  32. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:59
    0
    Обгадился. Думал, поедет, вызволит и спасёт нацистских преступников от справедливого возмездия - так ему за это бабки вернут... а оказалось - фигвам! Это Россию он мог ощипывать по листику бесконечно... с Западом такое не прокатит. Там, что касается как держаться за деньги - лютые волки, не Арамовичу чета.
  33. fax66
    fax66 Сегодня, 09:59
    0
    Даёшь национализацию Абрамских активов в России!!! ))