Пресс-служба Абрамовича заявила, что после продажи клуба «Челси» он не получил доступа к вырученным деньгам

Роман Абрамович к дальнейшему распределению этих денег отношения не имеет. Ранее он заявлял, что хотел бы, чтобы средства от продажи «Челси» были переданы в благотворительный фонд для обеспечения нужд жертв конфликта между Россией и Украиной с обеих сторон. И речь шла только о помощи гуманитарного характера.

Решили объясниться в пресс-службе Романа Абрамовича по поводу появившейся на неделе информации о том, что вырученные от продажи футбольного клуба «Челси» в размере примерно 2,8 млрд долларов он передаёт в фонд помощи Украине. Напомним, что ранее британское правительство «позволило» олигарху продать свой финансовый футбольный актив.Пресс-служба «российского» олигарха заявляет о том, что Абрамович «не имеет доступа к средствам от продажи английского футбольного клуба».Из сообщения:Далее утверждается, что после продажи клуба средства оказались не на счету бизнесмена, а в распоряжении правительства Британии. И именно британский кабмин, как заявляет пресс-служба олигарха, сегодня и принимает решения относительно того, куда эти деньги пойдут.Таким образом, Абрамович утверждает, что если его деньги будут направлены исключительно Украине, то это «не его решение, а решение британских властей».