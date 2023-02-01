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Британское правительство пообещало Киеву подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ

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Британское правительство пообещало Киеву подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ

Великобритания расширяет программу подготовки украинских военнослужащих, обещая подготовить в этом году до 40 тысяч новобранцев ВСУ. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра Риши Сунака.


В прошлом году Британия в рамках своей "прорывной" программы обучения, предложенной Борисом Джонсоном, подготовила для украинской армии 10 тысяч военнослужащих, которых в Киеве планировали использовать в новом наступлении. Однако события в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре, где штурмовики ЧВК "Вагнер" буквально перемалывали подразделения ВСУ, вынудили украинский Генштаб бросить их в качестве резервов для затыкания дыр в обороне. Естественно, ничем хорошим для них это не закончилось, подготовленные британцами "элитные" подразделения были частично уничтожены, частично убежали в тыл, а кое-кто попал в плен, рассказав много интересного про программу подготовки.

Запад торопится, боясь не успеть к возможному наступлению российской армии. Отсюда и поставки бронетехники, включая танки, различные программы обучения ВСУ, в общем все, что может помочь Киеву отразить нападение и, как заявляют в Вашингтоне и Брюсселе, самому перейти к наступательным действиям, чтобы "освободить" территории Украины.

В конце прошлого года в Минобороны Великобритании обещали подготовить за 2023 год примерно 20 тысяч солдат для украинской армии. Но, по-видимому, аппетиты у Киева растут, Зеленскому уже не хватает обученных военных, а одними мобилизованными новобранцами войну не выиграть. Отсюда и планы нарастить количество подготовленных всушников аж в два раза до 40 тысяч.

Стоит отметить, что британская программа не единственная, на территории Польши и Германии проходит обучение ВСУ в рамках Европейской тренирововчной миссии. Также имеются многочисленные программы подгтовки в отдельных странах, но они гораздо менее масштабны.
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10 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 07:48
    +2
    Ага, за 3-4 недели сильно подготовишь (нет). Гомики альбионные
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:11
      -1
      Отсюда и планы нарастить количество подготовленных всушников аж в два раза до 40 тысяч.

      Не, бриты, всё это безполезно no Пора готовить своих доморощенных, и вы это уже чувствуете, и деваться вам некуда, воевать самим придётся. А, это уже будет не Шипка и Плевна...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:21
        -1
        Привет Геннадий soldier
        Шипка, Плевна ... это пехотные дела, турок готовили немцы, в основном ...
        наглы пехотой не славились, никогда, всё ж они пиратствовать на морях, это их стихия была, когдато.
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:52
    0
    Своя собственная армия превратилась в посмешище, а всё туда же, учителя. Ну может это и к лучшему.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:05
      -1
      Научить можно того,кто желает научиться . Если из под палки заставляют,то до первого кипеша.и сразу руки в гору,если успеет.
    2. Knizhnik
      Knizhnik Сегодня, 08:21
      -1
      Не смотря на общее состояние, у бритов есть несколько частей постоянной готовности; иностранцев готовят как раз они. Другое дело, если много и в спешке, тогда качество, естественно, падает.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    0
    обещая подготовить в этом году до 40 тысяч новобранцев ВСУ.
    При огромных потерях ВСУ, попытках закрыть бреши резервами Украина имеет возможность отправить на "учебу" 40 тыс пускай даже несколькими партиями? Или плевать какое положение на фронте, главное получить начальную военную подготовку в Англии? Престижно - через несколько недель и "супер солдат" британского образца.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:24
    0
    Вылавливают на остановках ,похоронах и магазинах и отправляют их учится . Какая мотивация у этих бойцов ? Много они научатся
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:31
    +1
    Ну для начала то 40 тыс. прошедших хоть какоето обучениние, это серьёзная сила, тем более они знают изначально, с какой стороны держаться за автомат.
    40 тыс там, даже если и по 20 тыс Польша и прочее.
    Т.е. 100 тысяч они наберут.
    За месяц плотненько научить можно много чему и не только строем ходить.
    И эти 100 тыс. хорошее подспорье к тем, кто уже на фронте.
    Пора нам перестать шапкозакидательством заниматься.
    Когда у нас ещё будет призыв из запаса?!
  6. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 08:32
    +2
    Слова о том, что Запад готов воевать до последнего украинца (не помню, кто первый сказал), впервые прозвучав, тогда казались стёбом, жестокой издёвкой. Сейчас это жуткая реальность.