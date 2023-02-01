Британское правительство пообещало Киеву подготовить до 40 тысяч военнослужащих ВСУ

Великобритания расширяет программу подготовки украинских военнослужащих, обещая подготовить в этом году до 40 тысяч новобранцев ВСУ. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра Риши Сунака.
В прошлом году Британия в рамках своей "прорывной" программы обучения, предложенной Борисом Джонсоном, подготовила для украинской армии 10 тысяч военнослужащих, которых в Киеве планировали использовать в новом наступлении. Однако события в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре, где штурмовики ЧВК "Вагнер" буквально перемалывали подразделения ВСУ, вынудили украинский Генштаб бросить их в качестве резервов для затыкания дыр в обороне. Естественно, ничем хорошим для них это не закончилось, подготовленные британцами "элитные" подразделения были частично уничтожены, частично убежали в тыл, а кое-кто попал в плен, рассказав много интересного про программу подготовки.
Запад торопится, боясь не успеть к возможному наступлению российской армии. Отсюда и поставки бронетехники, включая танки, различные программы обучения ВСУ, в общем все, что может помочь Киеву отразить нападение и, как заявляют в Вашингтоне и Брюсселе, самому перейти к наступательным действиям, чтобы "освободить" территории Украины.
В конце прошлого года в Минобороны Великобритании обещали подготовить за 2023 год примерно 20 тысяч солдат для украинской армии. Но, по-видимому, аппетиты у Киева растут, Зеленскому уже не хватает обученных военных, а одними мобилизованными новобранцами войну не выиграть. Отсюда и планы нарастить количество подготовленных всушников аж в два раза до 40 тысяч.
Стоит отметить, что британская программа не единственная, на территории Польши и Германии проходит обучение ВСУ в рамках Европейской тренирововчной миссии. Также имеются многочисленные программы подгтовки в отдельных странах, но они гораздо менее масштабны.