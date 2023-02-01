Военкоры: ВСУ несут большие потери в районе Сватово - Кременной

Украинские формирования продолжают безуспешные попытки наступления на участке Сватово – Кременная. Фактически противник не считается с потерями. Как сообщает Telegram-канал «Старше Эдды», только за неделю противник потерял несколько сотен военнослужащих убитыми.Вывод о потерях украинских формирований сделан из наблюдений за работой похоронных команд ВСУ. Придерживаясь воинской этики, российские военные не открывают огонь по украинским похоронным командам, которые занимаются сбором тел погибших на линии фронта.В течение последних двух дней подразделения ВСУ пытаются восстановить свою боеспособность, улаживая возникающие среди личного состава противоречия. Тем временем, российская 144-я мотострелковая дивизия продолжает наступательные действия. Например, 488-й мотострелковый полк продолжает продвигаться вглубь линии обороны противника. Зафиксировано продвижение полка на 800 метров. Российским мотострелкам удается подавлять сопротивление ВСУ и методично отодвигать украинские формирования, но борьба идет буквально за каждые сто метров.Достаточно хорошо показывает себя и российская артиллерия. Так, военкоры сообщают о работе минометного расчета 254-го мотострелкового полка. Артиллерийским огнем был уничтожен расчет миномета ВСУ. Однако и украинские формирования активно ведут обстрелы российских позиций.Для ведения разведки ВСУ применяют беспилотные летательные аппараты, которые периодически сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны. Военкоры отмечают и качественную работу подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которые участвуют в подавлении БПЛА противника.