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Военкоры: ВСУ несут большие потери в районе Сватово - Кременной

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Военкоры: ВСУ несут большие потери в районе Сватово - Кременной

Украинские формирования продолжают безуспешные попытки наступления на участке Сватово – Кременная. Фактически противник не считается с потерями. Как сообщает Telegram-канал «Старше Эдды», только за неделю противник потерял несколько сотен военнослужащих убитыми.


Вывод о потерях украинских формирований сделан из наблюдений за работой похоронных команд ВСУ. Придерживаясь воинской этики, российские военные не открывают огонь по украинским похоронным командам, которые занимаются сбором тел погибших на линии фронта.

В течение последних двух дней подразделения ВСУ пытаются восстановить свою боеспособность, улаживая возникающие среди личного состава противоречия. Тем временем, российская 144-я мотострелковая дивизия продолжает наступательные действия. Например, 488-й мотострелковый полк продолжает продвигаться вглубь линии обороны противника. Зафиксировано продвижение полка на 800 метров. Российским мотострелкам удается подавлять сопротивление ВСУ и методично отодвигать украинские формирования, но борьба идет буквально за каждые сто метров.

Достаточно хорошо показывает себя и российская артиллерия. Так, военкоры сообщают о работе минометного расчета 254-го мотострелкового полка. Артиллерийским огнем был уничтожен расчет миномета ВСУ. Однако и украинские формирования активно ведут обстрелы российских позиций.

Для ведения разведки ВСУ применяют беспилотные летательные аппараты, которые периодически сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны. Военкоры отмечают и качественную работу подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которые участвуют в подавлении БПЛА противника.
Автор:
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20 комментариев
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  1. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 08:32
    -5
    Военкоры: ВСУ несут большие потери в районе Сватово - Кременной

    Наших же потерь за весь период войны "военкоры" традиционно не видят?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:39
      +1
      В новый пакет поставок вооружений США одобрили ракеты с дальностью до 300 км (((( чем ответим ? озабоченность не равноценный ответ, все больше склоняюсь к превентивному удару по портам разгрузки вооружений на территории Польши и Германии, тем более что МО Германии заявила, что они ведут войну против России по сути это объявление нам войны, а на войне все средства хороши, жаль что руководство России этим не пользуется. Не остановить агрессора разговорами, поймите слишком все далеко заходит (((( нужна предупредительная мера военного характера.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 08:56
        0
        Цитата: Silver99
        новый пакет поставок вооружений США одобрили ракеты с дальностью до 300 км


        Пока до 150 км.
      2. Sith
        Sith Сегодня, 09:15
        -3
        Противостоять мы им не можем ... это быстро приведёт к третьей мировой и ядерной войне в целом
        Насчёт ракет 150/300км ... они более крупная цель чем мелкие хаймарсовые и более дорогие(много их точно не дадут)
        ПВО должно с ними справится лучше
        Живём ж как то и воюем с "хаймарсами" уже больше полгода
        Но по ходу ... красные линии и их подтирания рано или поздно всё равно приведут к плохому
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 09:36
          -1
          Цитата: Sith
          Противостоять мы им не можем ... это быстро приведёт к третьей мировой и ядерной войне в целом

          Понимаю, что вы хотите сказать и ваши опасения, но...
          Вы сами сказали, что противостоять, кроме как мирным атомом - мы им не можем. Ладно. Тогда вопрос такой. Что предпочтительнее лично для вас: чтобы Россия с Америкой уничтожили бы друг друга в ядерной войне - или чтобы Америка просто уничтожила Россию в неядерной войне?
          Если не цепляться к нюансам и не выискивать условные наклонения... ЧТО предпочли бы лично вы?
    2. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 08:57
      +1
      Давно понятно, что сообщения военкоров, особенно работающих под МО( Сладков, Поддубный) это часть информационной войны. Со стороны Украины тот же Бутусов. Реалии войны несколько другие. Самое главное, чтобы после всех этих наступлений на случилась у нас очередная перегруппировка!!!
    3. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 09:08
      0
      Цитата: Охсетин
      Наших же потерь за весь период войны

      Сколько мобилизаций было в России и сколько у Вас?
    4. Denis812
      Denis812 Сегодня, 09:11
      +3
      Конечно они их видят. Но военкоры - это тоже солдаты. Только солдаты войны информационной.
      И разумеется они должны мотивировать население и солдат своей страны. Ну и демотивировать солдат и население врага.
      Что они и стараются делать.

      Разумеется, что есть перегибы на местах, ну и есть Конаншенков, которому уже по ходу никто не верит.
      То есть оголтело врать не надо, разумеется.

      Но вот если военкоры будут себя вести как журнализды НТВ и прочих каналов во время первой чеченской кампании, которые показывали только негатив и выставляли террористов борцами за свободу и демократию, то тем самым военкоры нанесут огромный урон боеспособности России.
      1. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 09:15
        -1
        Цитата: Denis812
        Но военкоры - это тоже солдаты. Только солдаты войны информационной.

        Так и здесь, тогда, на ВО - мы все солдаты информационной войны! По причинам вами указанными + борьба с скрытыми цпсиошниками, или как их там soldier
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:36
    -1
    Тактика перемалывания живой силы противника дает о себе знать...в какой то момент может наступить психологический перелом в ВСУ и им придется быстро отступать под натиском нашей штурмовой пехоты...рубилово там идет приличное.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:42
      +2
      Ну так США и закидывает на Украину артиллерию с ракетами и танками, не далек день и авиацию дадут.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:45
      +1
      Тактика перемалывания живой силы противника дает о себе знать..

      Вообще-то всегда перемалывают живую силу наступающих и это аксиома... Это что значит? ВСУ наступает по всем фронтам?
      1. Denis812
        Denis812 Сегодня, 09:17
        +3
        Да Вы что! Вы серьёзно или шутите так?
        Ну-ка расскажите мне, как в 1941 году советские войска перемололи живую силу наступающих?
        Или как китайцы перемололи в 1937-1941 годах наступавших японцев.
        Или как фашисты перемололи в 1944 году наступающую Красную Армию в ходе операции "Багратион".

        Если тупо заваливать мясом ДОТы, то да, атакующего перемолотят, как Вы выражаетесь.
        Но если наступать правильно, то вполне себе можно победить понеся существенно меньшие потери, чем обороняющийся.

        На войне только одна аксиома - что никаких аксиом нет.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 09:33
      -1
      в какой то момент может наступить психологический перелом в ВСУ и им придется быстро отступать под натиском нашей штурмовой пехоты
      Пока наши бьются головой о стену, ВСУ держат свои резервы для стратегической операции,так что кому и куда придется перегруппироваться это вопрос.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:46
    0
    улаживая возникающие среди личного состава противоречия.
    Интересно на основе чего возникают эти противоречия и как командование ВСУ пытается их урегулировать? Одно дело на бытовой когда один посчитал, что ему меньший кусок достался или у соседа окоп чище, а другое на идейной - у кого-то уже пропало (пропадает) желание воевать, а кто-то наоборот считает, что необходимо до конца. Второй вариант предпочтительней, т.к. не исключает решение проблем с помощью оружия. А когда в рядах врага разброд и шатание, то его морально-боевой дух падает.
  4. cpls22
    cpls22 Сегодня, 08:49
    0
    Такое странное на первый взгляд продвижение по сотне метров говорит скорее всего о малом насыщении бойцами ЛБС с обеих сторон. ВСУ распределяют своих равномерно по глубине, а не на рубеже. Тогда получается, что прорвать рыхлую , но глубокую линию обороны сложнее, чем концентрированную , но тонкую.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:07
    +2
    Однако и украинские формирования активно ведут обстрелы российских позиций.

    Свидетели Байрактара:
    "Сидя в одной проклятой деревне мы на себе ощутили передовую тактику украинских войск. Называется она – изоляция района боевых действий. Противник постоянную вел разведку, используя коммерческие БПЛА. Порою над деревней висело до 6 «птичек». Днем использовали обычные, а ночью с тепловизионными камерами. В короткие сроки им удалось вскрыть узлы обороны и пути перемещения личного состава.
    Когда разведка была закончена, украинцы пристреляли несколько троп и перекрестков. Затем стали подавлять любые перемещения. Выглядело это так: группа нашей пехоты доходила до пристрелянного места и тут же попадала под огонь миномета. По залёгшим бойцам отрабатывали из АГС и иногда подключали коптеры со сбросом. После нескольких таких случаев перемещения между укрытиями были сведены к минимуму..".
  6. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 09:12
    0
    Цитата: Konnick
    Вообще-то всегда перемалывают живую силу наступающих и это аксиома...


    Не всегда и точно не аксиома.
    Сильно удавалось французской армии "перемалывать" живую силу вермахта в 1940 г.?
  7. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 09:16
    +1
    По заголовку, вначале подумал, что Сладков размножился lol Он тут главная прима в последнее время (под псевдонимом Военкор)
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:26
    0
    144-я мотострелковая дивизия... 488-й мотострелковый полк...
    Блин, приятно читать! Наверное, я просто очень старый - но мне все время мозолят глаза все эти бтг, мсбр и прочие "не наши" структурные подразделения :))
    Впрочем, я не один такой. Гурулёв, Бужинский и прочие военные аналитики - также считают, что воевать надо не тактическими группами, а полками, дивизиями, армиями и фронтами.