Российский автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д» получил новые возможности благодаря модернизации

Необитаемый подводный робототехнический комплекс "Витязь-Д" был модернизирован в части расширения его функциональных возможностей. Фактически сейчас он включает в себя два аппарата, что позволяет проводить непрерывные работы в заданном районе

Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" прошел модернизацию, получив новые возможности по проведению работ на больших глубинах. Об этом рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.Российской глубоководный аппарат "Витязь-Д" разработан ЦКБ "Рубин" в интересах Фонда перспективных исследований. В отличие от зарубежных подводных беспилотников, российский является полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, использующим элементы искусственного интеллекта. "Витязь-Д" входит в состав комплекса глубоководного погружения, где кроме него имеются глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.В 2020 году, 8 мая, "Витязь" опустился на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 км 28 метров. За три часа нахождения в самой глубокой впадине Мирового океана, российский аппарат произвел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, и установил на дне Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Теперь аппарат прошел модернизацию, подробности которой не раскрываются. Однако отмечается, что был расширен его функционал, позволяющий проводить непрерывные работы на месте исследования. В прошлом году аппарат завершил серию испытания в глубоководных местах Тихого океана, полностью подтвердив свою функциональность.- приводит ТАСС слова Григорьева.