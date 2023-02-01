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Российский автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д» получил новые возможности благодаря модернизации

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Российский автономный глубоководный аппарат «Витязь-Д» получил новые возможности благодаря модернизации

Российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" прошел модернизацию, получив новые возможности по проведению работ на больших глубинах. Об этом рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев.


Российской глубоководный аппарат "Витязь-Д" разработан ЦКБ "Рубин" в интересах Фонда перспективных исследований. В отличие от зарубежных подводных беспилотников, российский является полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, использующим элементы искусственного интеллекта. "Витязь-Д" входит в состав комплекса глубоководного погружения, где кроме него имеются глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.

В 2020 году, 8 мая, "Витязь" опустился на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 км 28 метров. За три часа нахождения в самой глубокой впадине Мирового океана, российский аппарат произвел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, и установил на дне Марианской впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Теперь аппарат прошел модернизацию, подробности которой не раскрываются. Однако отмечается, что был расширен его функционал, позволяющий проводить непрерывные работы на месте исследования. В прошлом году аппарат завершил серию испытания в глубоководных местах Тихого океана, полностью подтвердив свою функциональность.

Необитаемый подводный робототехнический комплекс "Витязь-Д" был модернизирован в части расширения его функциональных возможностей. Фактически сейчас он включает в себя два аппарата, что позволяет проводить непрерывные работы в заданном районе

- приводит ТАСС слова Григорьева.
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5 комментариев
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  1. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 08:47
    +2
    Хороший аппарат,может теперь случайно парочка кабелей в атлантике прохудятся.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:08
      0
      С языка сняли, сначала военные цели, а уж потом наука.
  2. KCA
    KCA Сегодня, 08:50
    0
    Вот что меня радует в наших современных условиях, так это развитие в России именно автономных роботизированных систем, что подводных, что наземных, что воздушных, тут нанометрами в производстве процессоров не пободаешся, мозги надо иметь, а какие мозги в DARPA? Там белого человека не найти, одни индусы и китайцы, да, люди умные, очень исполнительные, но вот инициативу и, кгц, креатив они проявлять не умеют, а наши из г и палок звездолёт могут построить
  3. Denis812
    Denis812 Сегодня, 08:55
    0
    вангую левые подключения на кабелях в Атлантике и ТО.
    И хотелось бы, чтобы baltic pipe канул в лету. Повторил, так сказать, историю СП2.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:02
    +2
    Интересно с чего бы это baltic pipe случайно не взорвется ,ну чисто гипотетически . Взял и бабахнул